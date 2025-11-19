Licenças ambientais: o que falta para viabilizar a Transnordestina?

O cancelamento da primeira viagem da Transnordestina entre os dias 24 e 25 de outubro de 2025 alertou todos os envolvidos para os conflitos não pacificados no processo de licenciamento ambiental — responsabilidades e pendências ainda devidas pela obra da ferrovia, mas cruciais para que o empreendimento cumpra o papel de desenvolver de forma sustentável a Região, como se propõe.
"Essa ferrovia é muito importante pro desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento tem que trazer melhoria de vida para o povo. Não é pra enricar apenas meia dúzia e o povo continuar vendo o trem passar e pobre", declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o projeto durante a última visita ao Ceará para tratar das obras.
A operação comissionada — nome técnico do percurso inaugural cancelado — percorreria 585 quilômetros entre as cidades de Bela Vista (PI) e Iguatu (CE) e levaria cerca de 20 horas para transportar toneladas de milho entre os municípios. Mas o impedimento se deu por pendências com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), que bloquearam a emissão da licença de operação e incluíram análise de documentos e pacificação de conflitos.
Ao todo, estão sendo construídos 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).
É uma superestrutura que envolve 2,2 milhões de dormentes, 209 mil toneladas de trilhos, 3,2 milhões de metros cúbicos (m³) de brita, além de 186 mil m³ de terraplanagem, 231 obras de arte especiais e 65 km de bueiros, como detalha a Transnordestina Logística SA (TLSA) — responsável pela construção e operação do empreendimento.
Esses números tomam a dimensão devida quando se conhece o investimento. Até agora, segundo cálculos do Ministério dos Transportes (MT), foram aplicados R$ 15 bilhões na chamada primeira fase da ferrovia, a qual compreende os trechos entre Paes Landim (PI) e Pecém (CE) - equivalente a 1.061 km do total.
Prevista para ser completamente concluída até 2027, a fase 1 conta com 76% de avanço físico das obras, correspondente a execução de 676 km da linha principal. Atualmente, 280 km da ferrovia estão sendo construídos em seis lotes simultaneamente, enquanto outros dois estão em processo de contratação.
Dados da Marquise, responsável pela execução das obras, informam do progresso de cada lote:
"O trecho de 151 km, que passa por Eliseu Martins e Paes Landim, no Piauí, será retomado no início do ano que vem e a previsão de conclusão é para 2028, um ano e meio antes do previsto", informou o governo do Piauí ao divulgar a operação comissionada.
Mas a viagem inaugural foi cancelada a 24 horas do início pela TLSA, que revelou a falta da licença de operação emitida pelo Ibama. Por sua vez, o órgão ambiental detalhou a lista com as principais pendências da empresa:
Ausência de aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), instrumento essencial para assegurar a adoção de medidas preventivas e de resposta a eventuais situações de emergência durante a operação da ferrovia
Ausência de manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolass
A análise das informações complementares apresentadas pela empresa relativas ao Plano Ambiental de Operação (PAO) e ao atendimento das condicionantes ambientais, atualmente sob avaliação das equipes técnicas, protocolados respectivamente em 07/10/2025 e 15/10/2025
O POVO entrou em contato com a TLSA para comentar os apontamentos do Ibama, mas a empresa optou por não se manifestar.
As observações do Ibama ao O POVO detalham os estágios e as pendências do empreendimento. Em nota, o órgão ambiental informa que a divisão dos trechos para o licenciamento segue um modelo diferente das obras, que estabelece a seguinte configuração:
Enquanto isso, a TLSA divide as etapas da seguinte forma:
"O processo de licenciamento ambiental ocorre em etapas sucessivas, com a emissão de três licenças principais: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). No caso da Transnordestina, cada trecho do empreendimento segue o mesmo procedimento, sendo licenciado de forma segmentada, conforme o avanço das obras e a apresentação dos estudos e documentos técnicos correspondentes", explica.
Hoje, informa o Ibama, todos os quatro trechos possuem licença de instalação vigente. Mas parte dos trechos entre Eliseu Martins e Trindade, fora do percurso inaugural, "está com Licença de Instalação vigente e ainda em implantação".
Fora do mesmo trecho, mas dentro do percurso Missão Velha–Pecém, há percursos "em implantação e com pedido, em aberto, de renovação e retificação da LI (licença de instalação), ainda em avaliação pelo Ibama".
"O intuito dessa solicitação é incorporar as quatro variantes presentes no referido trecho (variantes Acopiara, Luna, Quixadá e Cantagalo), além de alterar o projeto que visa ligar a ferrovia ao Complexo Portuário TUP Nelog", acrescenta o órgão.
O Terminal de Uso Privado da Nordeste Logística (Tup Nelog) está instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e compreende 83,5 hectares, abrangendo quatro terminais para o transporte de minério de ferro, grãos agrícolas, fertilizantes e contêineres (carga geral).
A infraestrutura deve promover a integração entre a Transnordestina Logística SA com a Ferrovia Transnordestina Logística SA (FTLSA). Esta segunda já em operação por 1.237 km, conectando os portos de Itaqui (São Luís/MA), Pecém (São Gonçalo do Amarante/CE) e Mucuripe (Fortaleza/ CE).
"Ademais, resta, ainda, para a renovação e retificação da LI do trecho MVP, a aprovação de uma reestruturação e melhoria do Plano Básico Ambiental (PBA), o qual foi discutido entre os técnicos do Ibama e os colaboradores da TLSA", ressalta o Ibama.
Para a emissão da licença de operação nos trechos visados pela empresa para promover a viagem inicial, o Instituto informa que "é necessária primeiramente a conclusão da instalação da ferrovia, a qual ainda se encontra em fase de implantação nesses trechos".
"Tal conclusão deverá ser seguida dos trâmites processuais necessários para a análise de emissão de LO, tal qual, por exemplo, a análise de cumprimento de condicionantes da LI, a ser realizada pela equipe técnica do Ibama após o envio, pela empresa, do Relatório de Cumprimento de Condicionantes", indica, sem dar prazos ao processo.
Hoje, nenhum trecho possui licença de operação, que deve ter o processo iniciado após a conclusão das obras, apenas.
O cancelamento da viagem inaugural desvelou também que a Transnordestina tem conflitos com comunidades quilombolas, cujo impacto mensurado envolve alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, assoreamento de recurso hídrico, além de trazer riscos de acidentes, insegurança alimentar e piora na qualidade de vida de uma forma geral.
A questão foi um dos principais motivos apontados pelo Ibama para não emitir a licença de operação do trecho entre Bela Vista (PI) e Iguatu (CE). A justificativa, enumerou o órgão ambiental, é a falta da "manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolas".
Em resposta ao O POVO, o Incra explicou que "está verificando o cumprimento das ações previstas no Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), consolidado judicialmente, com base nas informações apresentadas pela empresa em seu relatório parcial de execução".
Cabe ao Incra "analisar as medidas de mitigação e compensação socioambiental destinadas às comunidades quilombolas de Contente e Barro Vermelho, ambas no Piauí". Mas não deu prazo para a conclusão dos trabalhos.
A comunidade quilombola de Contente, localizada no município de Paulistana (PI), tem o histórico da questão com a Transnordestina narrado pelo Mapa de Conflitos, plataforma organizada pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).
Reconhecida pela Fundação Cultural Palmares (FCP) como área de remanescentes de quilombo desde 2010, a comunidade começou a sentir o impacto da chegada da ferrovia ainda em 2009.
Uma carta-denúncia foi encaminhada pelos habitantes para representação do Ministério Público Federal (MPF) no município de Picos (PI) e para a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do MPF em Brasília sobre o assunto no ano seguinte.
"As famílias tiveram sua ocupação tradicional do território alterada, e os caminhos percorridos historicamente pelos moradores foram modificados pelos trilhos e cercas. Eles foram separados fisicamente do açude, que é a principal fonte de água da comunidade, tendo que caminhar longas distâncias para alcançá-lo", denuncia o Mapa.
No texto, eles pediam "intervenção junto ao empreendimento devido ao início das obras da ferrovia sem a devida consulta prévia e escuta da comunidade, bem como pelas indenizações ínfimas oferecidas às (aos) proprietárias (os)". O pagamento, em alguns casos, foi de R$ 5 por hectare, de acordo com a exposição do portal da Fiocruz.
Dados expostos pelo Mapa de Conflitos em 2023 ainda indicavam a existência de 49 famílias na comunidade, com cerca de 170 moradores.
Com o início das obras ainda em 2010, eles sofreram impacto em atividades pecuária, caprinocultura, avicultura e suinocultura devido ao deslocamento forçado dos animais após a mudança no acesso à água.
O uso dos explosivos nos trabalhos ainda comprometeu a estrutura de cisternas e afetou a apicultura, pois houve a alteração do ciclo de vida das abelhas. Soma-se a isso as perdas na agricultura com a realização de terraplanagem, que deslocou as áreas de plantio e fez a produção ser perdida.
Já a comunidade quilombola de Barro Vermelho tem o conflito com a Transnordestina citado pelo Instituto de Terras do Piauí (Interpi). Também localizada em Paulistana (PI), a área possui 2,5 mil hectares e conta com 169 famílias, das quais fazem parte cerca de 518 pessoas.
As atividades produtivas locais são, segundo o portal do Interpi, plantações de "milho, feijão, algodão, gergelim, acerola, manga, banana, melancia, melão, mamão, onde normalmente, cada família possui 1 hectare para produzir". "Com relação à produção animal, esta é caracterizada pela criação de galinhas, ovelhas, caprinos, porcos e abelhas com predominância da atividade de apicultura", descreve.
Mais uma vez O POVO entrou em contato com a TLSA para saber das tratativas a respeito das questões envolvendo as áreas quilombolas, mas a empresa decidiu não se manifestar sobre as questões.
Sem prazos estabelecidos para a conclusão dos trabalhos que analisam os impactos da Transnordestina no meio ambiente e nas áreas das comunidades quilombolas, a empresa continua sem marcar a operação comissionada nos 585 km de ferrovia concluídos.
Em resposta ao O POVO, o Incra afirmou que "para a consolidação dos trabalhos, sempre é observado o que prevêem a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Portaria Interministerial nº 60/2015".
O órgão se refere aos objetivos do documento internacional, o qual "trata da importância de realizar uma consulta livre, prévia e informada sempre que alguma obra, ação, política ou programa for ser desenvolvido e afete aos povos tradicionais", como descreve a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em seu portal.
Já a portaria diz respeito a trâmites entre as autarquias federais, estabelecendo as responsabilidades do Incra, no caso, em processos de licenciamento ambiental conduzidos pelo Ibama em território brasileiro.
No entanto, o rito de análise descrito pelo Ibama é claro ao informar que cada trecho precisa da licença de operação para ter qualquer atividade operacional. E, somente ao ter o pedido da emissão desta licença, é que o órgão deve avaliar as pendências dos relatórios entregues.
Ou seja, ainda há mais de mil quilômetros a terem as pendências conferidas antes de qualquer operação da Transnordestina.
O POVO - Quais os pontos de tensão mais comuns em obras de infraestruturas tão grandes quanto a Transnordestina?
Diogo - Ao longo dos anos mapeando conflitos ambientais, nós identificamos certos padrões associados aos chamados “grandes empreendimentos”. Ou seja, tanto aqueles que, embora localizados em pontos específicos, geram impactos sobre áreas bastante extensas, como as usinas hidrelétricas; quanto aqueles que por suas características conectam pontos, muitas vezes, longínquos do território nacional, como rodovias, hidrovias, ferrovias, minerodutos, gasodutos, linhas de transmissão de energia etc.
Em geral, esses grandes empreendimentos geram impactos socioambientais negativos também extensos, que envolvem desde mudanças ecológicas ao longo dos seu traçado, remoção forçada de comunidades, incentivos à migração em massa de mão de obra majoritariamente masculina durante a fase de obras...
Nesse contexto da mão de obra masculina, com ela muitas vezes ocorre um aumento do número de trabalhadoras sexuais, algumas menores de idade, o que frequentemente gera um aumento nas taxas de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência e no posterior abandono das crianças pelos trabalhadores.
Há também pressões diversas sobre a infraestrutura de municípios que sequer conseguiam oferecer serviços públicos de qualidade à população preexistente, o que os precariza ainda mais.
Além disso, por se tratar de obras que muitas vezes se dão nas fronteiras de expansão do capital, ou estão a serviço de setores como a mineração e agronegócio, os impactos desses empreendimentos não ocorrem somente quando estão sendo instalados ou entram em funcionamento, mas eles viabilizam a instalação de uma série de outros que multiplicam os impactos socioambientais negativos.
Por isso, eles não podem ser vistos de forma isolada, como infelizmente por vezes ocorre quando são licenciados pelos órgãos ambientais, mas analisados pelo tipo de redes econômicas a que estão associados ou que potencializam.
Uma ferrovia que pretende aumentar a capacidade de exportação de grãos no Matopiba, como a Ferrogrão ou a Transnordestina, geram impactos ao longo de seu traçado, mas também viabilizarão economicamente outros empreendimentos ambientalmente danosos que, sem investimentos em infraestrutura, chegariam muito caros e menos competitivos aos mercados consumidores na América do Norte, Ásia e Europa.
Então, o que se pode esperar, por exemplo, é o aumento de áreas dedicadas à monocultura e à mineração nas regiões atendidas pelas ferrovias, e com elas, mais desmatamento, pressão sobre os recursos hídricos, poluição, empobrecimento dos solos, desertificação, exposição da mão de obra e das vizinhanças imediatas aos agrotóxicos e aos materiais particulados, que podem causar intoxicações agudas e doenças crônicas, mudanças climáticas etc.
Então é sempre importante nos perguntarmos a quem servem os grandes empreendimentos como a Transnordestina e que economias elas consolidam por onde passam. Geralmente, são economias voltadas para a exportação, que embora se utilizem de uma ampla gama de recursos naturais presentes nos territórios, a maior parte dos lucros dessas atividades não ficam na sua vizinhança imediata ou mesmo nos municípios ao longo do trajeto.
São capturados por grandes conglomerados econômicos nacionais e multinacionais. Os riscos e os impactos sim, ficam concentrados nos municípios onde elas se instalam, muitas vezes sobrecarregando infraestruturas locais já precárias de saúde, assistência social, educação, mobilidade, energia, de segurança pública etc.
OP - Pela experiência no acompanhamento desses conflitos, como assegurar a sobrevivência das pessoas e as características culturais das comunidades impactadas?
Diogo - Essa é uma questão fundamental, mas que é difícil responder, pois como as características ecológicas e culturais dos territórios afetados pelos grandes empreendimentos variam bastante, é difícil haver um conjunto de respostas que atendam à maioria das situações. Cada contexto demanda respostas específicas e condizentes tanto com a cultura local quanto com os impactos que as transformações ecológicas, econômicas, demográficas e territoriais provocam sobre elas.
O que nós percebemos ao longo dos anos é que cada vez mais as comunidades envolvidas nos conflitos ambientais têm uma percepção muita clara de como os impactos já ocorridos ou que podem vir a ocorrer, degradam ou podem piorar a qualidade de vida nos espaços onde vivem ou dos quais dependem para sobreviver. Hoje em dia, as experiências de comunidades que viveram tais processos são mais divulgadas e circulam por circuitos de comunicação mantidos por movimentos sociais, entidades estatais e outros parceiros dessas comunidades. Até mesmo aplicativos de mensagens rápidas se tornam meios para compartilhar o que tem acontecido em outras comunidades afetadas pelos mesmos empreendimentos ou problemas. Isso fortalece a capacidade de organização local e as articulações possíveis para lutar por soluções.
O problema, é que frequentemente essas pessoas não são ouvidas durante o licenciamento ambiental dos empreendimentos, ou quando entram em operação, mesmo quando formalmente ocorrem as audiências públicas. Em geral, as decisões são tomadas por conselhos e órgãos ambientais cujos membros ou atuam de forma meramente burocrática - como se o licenciamento fosse apenas uma questão de avaliar se o empreendedor atendeu ou não as exigências legais; ou estão orientados pelos interesses econômicos e políticos de certos grupos, que não raro utilizam dos empreendimentos como plataformas para se elegerem e se perpetuarem no poder, com base num discurso muito difundido de desenvolvimento e geração de empregos. Há inclusive casos de corrupção que já foram denunciados pelos ministérios públicos nesses processos. Em todos os casos, a atuação dos órgãos e conselhos que deveriam zelar pelo equilíbrio ambiental e pela qualidade de vida da população é muito insuficiente.
Para esses grupos politicamente invisibilizados nos espaços de tomada de decisões, frequentemente precisam se utilizar das manifestações públicas, ações diretas - como ocupar ferrovias e canteiros de obra - ou alianças estratégicas com movimentos sociais, ministérios e defensorias públicas, redes de advogados populares, parlamentares, pesquisadores e professores universitários, jornalistas, entre outros, para romper com o silenciamento sobre as injustiças sociais e ambientais a que estão sujeitos. Ou seja, é preciso ir além dos processos formais para se alcançar algum nível de mitigação ou reparação dos impactos socioambientais, e mesmo quando isso acontece, fica-se muito aquém das necessidades de recuperação do equilíbrio ecossistêmico ou da qualidade de vida nos territórios. São paliativos muito limitados.
Por isso, um primeiro passo seria tornar os processos de licenciamento ambientais mais transparentes e democráticos, onde a população potencialmente afetada fosse de fato ouvida e tivesse poder de veto sobre aqueles empreendimentos que não apresentassem medidas concretas para evitar ou mitigar os riscos ambientais associados a eles. E isso deveria ocorrer já na fase de elaboração dos termos de referência pelos órgãos licenciadores e na elaboração dos estudos de impacto ambiental.
Contudo, o que temos visto no Congresso Nacional e nos seus congêneres estaduais são medidas para cada vez mais flexibilizar os processos de licenciamento ambiental, dispensar empreendimentos perigosos da necessidade de apresentar estudos de impacto ambiental completos ou permitir em áreas especialmente protegidas aqueles associados aos “interesses nacionais”, que nem sempre são interesses públicos, mas de certos agentes econômicos e do Estado.
OP - As soluções, como se dão? Os processos conseguem ser solucionados ao longo dos licenciamentos ou precisam de intervenção da Justiça?
Diogo - Como dito anteriormente, os processos de licenciamento raramente incorporam as preocupações dos grupos sociais potencialmente ou já impactados. As análises técnicas realizadas pelos órgãos e conselhos ambientais, a partir de estudos e relatórios e documentos apresentados pelos próprios empreendedores, ainda possuem maior peso na tomada de decisão do que documentos gerados pela sociedade civil, mesmo quando contam com a expertise de especialistas. E esta análise, não raramente, pode ser enviesada por pressões políticas do Executivo ou do Legislativo.
Por isso, cada vez mais os processos acabam tramitando nos tribunais, com resultados diversos. Ora se prioriza os interesses privados ou os investimentos já realizados pelo Estado, ora os direitos coletivos das comunidades afetadas ou potencialmente afetadas pelos empreendimentos. Entretanto, os tribunais não estão isentos das mesmas pressões políticas e econômicas que permeiam outros espaços de decisão. As decisões podem tanto fortalecer quanto fragilizar os direitos dos povos e comunidades envolvidos.
Um caso muito exemplar disso foi a tese do “marco temporal”, que embora inicialmente tenha surgido no âmbito estrito da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à Petição 3388/RR, relativa à demarcação da TI Raposa-Terra do Sol, hoje foi incorporada à legislação indigenista através da lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023, quando o mesmo STF fixou a inconstitucionalidade de utilizá-la como parâmetro para demarcação de outras terras indígenas. Ou seja, no intervalo entre as duas decisões do STF, uma série de processos administrativos foram indeferidos com base na extensão desta tese por um parecer da Advocacia Geral da União e produziu elementos para uma mudança legislativa que retrocedeu nos direitos indígenas assegurados pela Constituição de 1988.
Então, embora o judiciário possa ser uma alternativa importante quando os direitos dos povos e comunidades tradicionais são violados pelos demais poderes da República, ele também pode gerar retrocessos na garantia desses direitos. Por isso, percebemos que atualmente no Brasil todos os espaços de decisão acabam sendo vulneráveis à influência dos interesses do capital e isso torna a segurança territorial, jurídica, ambiental e sanitária das comunidades afetadas pelos grandes empreendimentos dependentes das correlações de forças sociais e políticas de cada momento. Não há para elas alternativa senão cada vez mais mobilizar estratégias diversas para buscar influenciar as decisões que são tomadas pelo poder público. Há importantes vitórias e derrotas, mas a única constante na maioria dos conflitos ambientais em curso é que as situações são voláteis e o que antes parecia assegurado, pode mudar rapidamente; o mesmo em relação ao que parecia inalcançável.
OP - Como esses grandes projetos, muitas vezes conduzidos por incentivo dos próprios governos, podem agir para atenuar os impactos socioambientais?
Diogo - Idealmente precisaríamos aprofundar os mecanismos de transparência da gestão pública e tornar os espaços de decisão mais permeáveis à participação cidadã. Embora desde 1988 o Brasil tenha avançado na implementação dos chamados conselhos de gestão - espaços paraestatais que são importantes espaços de participação da sociedade civil organizada na elaboração e controle de políticas públicas -, o que se vê na prática é uma sobrerrepresentação dos agentes estatais nesses espaços e uma escuta apenas formal das entidades representativas dos cidadãos. Não há de fato, mecanismos de democracia direta que tenham a mesma força política dos espaços de representação, como o poder legislativo, por exemplo.
E assim, o país continua a reproduzir na gestão ambiental, os mecanismos que asseguram os privilégios de uma elite econômica e política que historicamente tem se beneficiado do poder público, mesmo à custa de políticas públicas que poderiam atender as necessidades das populações mais vulnerabilizadas em todos os âmbitos da vida: na atenção à saúde em regiões periféricas; na falta de saneamento básico na maioria dos munícipes; a um sistema educacional desigual que diminui as oportunidades das pessoas mais pobres em ascender socialmente ao não oferecer os mesmos recursos pedagógicos disponíveis nas instituições privadas; infraestruturas precárias de mobilidade urbana; priorização do financiamento do agronegócio em detrimento da agricultura familiar e agroecológica etc.
Então, não há como pensar em soluções para esses problemas somente no âmbito da elaboração ou avaliação dos projetos de infraestrutura ou de desenvolvimento regional. O âmbito administrativo é limitado para isso. Como já discutido, o legislativo e o judiciário também têm grande influência na manutenção das desigualdades ambientais e na vulnerabilidade dos povos e comunidades a situações ambientalmente degradantes e socialmente injustas, nas quais os interesses econômicos de determinados grupos são colocados como prioritários em relação ao meio ambiente, à saúde, à qualidade de vida das pessoas, à segurança alimentar e hídrica, entre outros direitos frequentemente violados.
Não é uma questão apenas de equipar e fortalecer institucionalmente os órgãos que são responsáveis pela elaboração dos projetos e pela gestão ambiental no País. Isso de fato é importante, mas além disso é preciso mudar a lógica subjacente aos empreendimentos, que permeia a ação do Estado hoje. É uma lógica de desenvolvimento a qualquer custo, onde os processos devem ocorrer de forma acelerada para aproveitar as oportunidades abertas pelas flutuações de mercados internacionais de comodities agrícolas e minerais ou dos produtos derivados delas. O que se precisa é que a ação do Estado priorize uma lógica de melhoria da vida das pessoas em equilíbrio com os ecossistemas. Onde a preservação da vida humana e não-humana estejam no centro das preocupações sociais e das políticas públicas.
De outra forma, continuaremos a presenciar contradições atuais, como a devastação de importantes áreas no entorno de Belém e do avanço no licenciamento da prospecção de petróleo na chamada Margem Equatorial, ao mesmo tempo em que os principais líderes mundiais discutem na mesma região, durante quase duas semanas, soluções para salvar o planeta do colapso climático em grande medida potencializado justamente pelo desmatamento e pela queima de combustíveis fósseis.
OP - Hoje, quando a preocupação com as mudanças climáticas e preservação cultural são latentes, a Fiocruz enxerga um cuidado maior por quem desenvolve estes grandes projetos? O que falta para equacionar a necessidade de obras de infraestrutura e a preservação sociocultural e ambiental?
Diogo - Embora durante a maior parte do tempo em que desenvolvemos o Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil estivemos de alguma forma vinculados à ENSP, nosso projeto é apenas uma pequena parcela do que a Escola tem desenvolvido em termos de estudos sobre a relação entre saúde, ambiente e desenvolvimento. Por isso, seria temerário responder a essa questão em nome de uma comunidade tão grande e diversa de pesquisadores, que atuam sob paradigmas científicos muito variados.
Disso isso, o que a nossa equipe tem percebido é que embora o Brasil tenha avançado significativamente nesse sentido nas últimas décadas - se comparado com o que acontecia no país antes da redemocratização -, ainda há muito a se aprimorar para que de fato a sustentabilidade e bem-estar da população mais vulnerabilizada esteja no centro das preocupações da agenda econômica, social e ambiental do País.
O que nós percebemos é que enquanto muitos setores do Estado avançaram bastante nessa perspectiva, como os órgãos ambientais, de saúde pública, aqueles encarregados das políticas de equidade e de promoção dos direitos humanos ou os aqueles aos quais cabe a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos (como os ministérios e defensorias públicas); muitos outros permanecem arraigados a uma perspectiva de desenvolvimento que desconsidera a preservação da vida como valor fundamental de qualquer democracia e centram-se principalmente no crescimento econômico, colocando o país a reboque dos mercados internacionais de produtos primários e seus derivados.
Assim, enquanto permanecemos fornecendo ao mundo alimentos, minerais, energia e água baratos (muitas vezes embutidos nos produtos industriais), os países centrais concentram seus investimentos em tecnologias para a transição para uma economia de baixo carbono e de maior eficiência energética.
Entretanto, muitas dessas tecnologias dependem de minerais como o lítio, cobalto, níquel, ouro, prata, terras raras, entre outros, que são extraídos dos países em desenvolvimento a um alto custo ambiental e social. O mesmo ocorre em relação às monoculturas agrícolas. Enquanto eles podem afirmar que estão produzindo comida orgânica em circuitos curtos ou infraestruturas verticais urbanas, permanecem demandando dos países em desenvolvimento insumos para sua indústria alimentícia intensivos no consumo de terras, água, agrotóxicos e fertilizantes, como a soja, a carne, o milho, o sorgo, entre outros. Ou seja, o que acontece de fato é que os riscos ambientais desses países são transferidos para países como o nosso.
Então o que precisamos cada vez mais discutir enquanto sociedade, é se permaneceremos dispostos a precarizar as condições de vida e saúde da nossa população e a desmatar, poluir e degradar nossos biomas em benefício de uma pequena parcela dos investidores nacionais, das elites políticas que eles financiam, e das populações do Norte global.
Ou, pelo contrário, se vamos tecnologias nacionais, que aproveitem o capital intelectual que nossas universidades públicas e institutos de pesquisa formam anualmente (e que estão sendo exportados para os países centrais) e associem a ciência com o conhecimento tradicional em benefício de todos. Sem isso, permaneceremos atraindo capitais predatórios que deixa como legado o adoecimento e empobrecimento das pessoas mais vulneráveis daqui ou de outros países.
Essa não é uma decisão simples, pois significaria romper com a lógica econômica e as relações coloniais sob as quais nossa economia tem se estruturado nos últimos cinco séculos. A transição para outras formas de desenvolvimento num país com nosso histórico de desigualdades exige o aprofundamento da democracia, pois os grandes interessados na manutenção do status quo estão sempre bem representados nos três poderes. Fazer frente a isso é uma construção de longo prazo que provavelmente exigiria um esforço intergeracional para se realizar, mas é cada vez mais urgente ou não restará muito para sustentar a vida das próximas gerações, seja nas comunidades que hoje já sofrem os impactos das transformações ecológicas e climáticas, seja naquelas até agora tem se beneficiado desse modelo de desenvolvimento. Por enquanto os mecanismos sociais e políticos que geram as injustiças ambientais tem permitido que certos grupos se mantenham relativamente protegidos, quanto a maioria da população sofre os impactos, mas essa situação pode se tornar rapidamente insustentável em um planeta em colapso cujos limites de resiliência já tenham sido ultrapassados.
