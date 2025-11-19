Licenças ambientais: o que falta para viabilizar a Transnordestina?

Foto: AURÉLIO ALVES A Transnordestina deve contar com porto seco na região do Sertão Central cearense

O cancelamento da primeira viagem da Transnordestina entre os dias 24 e 25 de outubro de 2025 alertou todos os envolvidos para os conflitos não pacificados no processo de licenciamento ambiental — responsabilidades e pendências ainda devidas pela obra da ferrovia, mas cruciais para que o empreendimento cumpra o papel de desenvolver de forma sustentável a Região, como se propõe.

"Essa ferrovia é muito importante pro desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento tem que trazer melhoria de vida para o povo. Não é pra enricar apenas meia dúzia e o povo continuar vendo o trem passar e pobre", declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o projeto durante a última visita ao Ceará para tratar das obras.

A operação comissionada — nome técnico do percurso inaugural cancelado — percorreria 585 quilômetros entre as cidades de Bela Vista (PI) e Iguatu (CE) e levaria cerca de 20 horas para transportar toneladas de milho entre os municípios. Mas o impedimento se deu por pendências com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), que bloquearam a emissão da licença de operação e incluíram análise de documentos e pacificação de conflitos.

Ao todo, estão sendo construídos 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).

É uma superestrutura que envolve 2,2 milhões de dormentes, 209 mil toneladas de trilhos, 3,2 milhões de metros cúbicos (m³) de brita, além de 186 mil m³ de terraplanagem, 231 obras de arte especiais e 65 km de bueiros, como detalha a Transnordestina Logística SA (TLSA) — responsável pela construção e operação do empreendimento.

Foto: AURÉLIO ALVES Foto de 2024 do trecho em obras da ferrrovia transnordestina no município de Iguatu

Esses números tomam a dimensão devida quando se conhece o investimento. Até agora, segundo cálculos do Ministério dos Transportes (MT), foram aplicados R$ 15 bilhões na chamada primeira fase da ferrovia, a qual compreende os trechos entre Paes Landim (PI) e Pecém (CE) - equivalente a 1.061 km do total.

Prevista para ser completamente concluída até 2027, a fase 1 conta com 76% de avanço físico das obras, correspondente a execução de 676 km da linha principal. Atualmente, 280 km da ferrovia estão sendo construídos em seis lotes simultaneamente, enquanto outros dois estão em processo de contratação.

Dados da Marquise, responsável pela execução das obras, informam do progresso de cada lote:

​

"O trecho de 151 km, que passa por Eliseu Martins e Paes Landim, no Piauí, será retomado no início do ano que vem e a previsão de conclusão é para 2028, um ano e meio antes do previsto", informou o governo do Piauí ao divulgar a operação comissionada.

Faltam documentos de conformidade e pacificação de conflitos

Mas a viagem inaugural foi cancelada a 24 horas do início pela TLSA, que revelou a falta da licença de operação emitida pelo Ibama. Por sua vez, o órgão ambiental detalhou a lista com as principais pendências da empresa:

PGR Ausência de aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), instrumento essencial para assegurar a adoção de medidas preventivas e de resposta a eventuais situações de emergência durante a operação da ferrovia Incra Ausência de manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolass PAO A análise das informações complementares apresentadas pela empresa relativas ao Plano Ambiental de Operação (PAO) e ao atendimento das condicionantes ambientais, atualmente sob avaliação das equipes técnicas, protocolados respectivamente em 07/10/2025 e 15/10/2025





O POVO entrou em contato com a TLSA para comentar os apontamentos do Ibama, mas a empresa optou por não se manifestar.

Qual o estágio de cada trecho licenciado e o que falta?

As observações do Ibama ao O POVO detalham os estágios e as pendências do empreendimento. Em nota, o órgão ambiental informa que a divisão dos trechos para o licenciamento segue um modelo diferente das obras, que estabelece a seguinte configuração:

Eliseu Martins–Trindade (EMT)

Trindade–Salgueiro (TS)

Salgueiro–Missão Velha (SMV)

Missão Velha–Pecém (MVP)

Enquanto isso, a TLSA divide as etapas da seguinte forma:

Foto: TLSA A Transnordestina Logística S/A é uma empresa privada do Grupo CSN, responsável pela construção e operação da Ferrovia Nova Transnordestina, projetada para ligar o Porto de Pecém, no Ceará, ao cerrado do Piauí

"O processo de licenciamento ambiental ocorre em etapas sucessivas, com a emissão de três licenças principais: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). No caso da Transnordestina, cada trecho do empreendimento segue o mesmo procedimento, sendo licenciado de forma segmentada, conforme o avanço das obras e a apresentação dos estudos e documentos técnicos correspondentes", explica.

Hoje, informa o Ibama, todos os quatro trechos possuem licença de instalação vigente. Mas parte dos trechos entre Eliseu Martins e Trindade, fora do percurso inaugural, "está com Licença de Instalação vigente e ainda em implantação".

Fora do mesmo trecho, mas dentro do percurso Missão Velha–Pecém, há percursos "em implantação e com pedido, em aberto, de renovação e retificação da LI (licença de instalação), ainda em avaliação pelo Ibama".

Foto: AURÉLIO ALVES Em 2024, presidente Lula foi a Iguatu assisnar a ordem de serviços das obras do ramal do Salgado e visitar as obras da transnordestina

"O intuito dessa solicitação é incorporar as quatro variantes presentes no referido trecho (variantes Acopiara, Luna, Quixadá e Cantagalo), além de alterar o projeto que visa ligar a ferrovia ao Complexo Portuário TUP Nelog", acrescenta o órgão.

O Terminal de Uso Privado da Nordeste Logística (Tup Nelog) está instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e compreende 83,5 hectares, abrangendo quatro terminais para o transporte de minério de ferro, grãos agrícolas, fertilizantes e contêineres (carga geral).

A infraestrutura deve promover a integração entre a Transnordestina Logística SA com a Ferrovia Transnordestina Logística SA (FTLSA). Esta segunda já em operação por 1.237 km, conectando os portos de Itaqui (São Luís/MA), Pecém (São Gonçalo do Amarante/CE) e Mucuripe (Fortaleza/ CE).

"Ademais, resta, ainda, para a renovação e retificação da LI do trecho MVP, a aprovação de uma reestruturação e melhoria do Plano Básico Ambiental (PBA), o qual foi discutido entre os técnicos do Ibama e os colaboradores da TLSA", ressalta o Ibama.

Para a emissão da licença de operação nos trechos visados pela empresa para promover a viagem inicial, o Instituto informa que "é necessária primeiramente a conclusão da instalação da ferrovia, a qual ainda se encontra em fase de implantação nesses trechos".

"Tal conclusão deverá ser seguida dos trâmites processuais necessários para a análise de emissão de LO, tal qual, por exemplo, a análise de cumprimento de condicionantes da LI, a ser realizada pela equipe técnica do Ibama após o envio, pela empresa, do Relatório de Cumprimento de Condicionantes", indica, sem dar prazos ao processo.

Hoje, nenhum trecho possui licença de operação, que deve ter o processo iniciado após a conclusão das obras, apenas.

Conflitos em terras quilombolas precisam ser pacificados

O cancelamento da viagem inaugural desvelou também que a Transnordestina tem conflitos com comunidades quilombolas, cujo impacto mensurado envolve alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, assoreamento de recurso hídrico, além de trazer riscos de acidentes, insegurança alimentar e piora na qualidade de vida de uma forma geral.

A questão foi um dos principais motivos apontados pelo Ibama para não emitir a licença de operação do trecho entre Bela Vista (PI) e Iguatu (CE). A justificativa, enumerou o órgão ambiental, é a falta da "manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolas".

Em resposta ao O POVO, o Incra explicou que "está verificando o cumprimento das ações previstas no Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), consolidado judicialmente, com base nas informações apresentadas pela empresa em seu relatório parcial de execução".

Cabe ao Incra "analisar as medidas de mitigação e compensação socioambiental destinadas às comunidades quilombolas de Contente e Barro Vermelho, ambas no Piauí". Mas não deu prazo para a conclusão dos trabalhos.

Histórico de embates não resolvidos

A comunidade quilombola de Contente, localizada no município de Paulistana (PI), tem o histórico da questão com a Transnordestina narrado pelo Mapa de Conflitos, plataforma organizada pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

Reconhecida pela Fundação Cultural Palmares (FCP) como área de remanescentes de quilombo desde 2010, a comunidade começou a sentir o impacto da chegada da ferrovia ainda em 2009.

Uma carta-denúncia foi encaminhada pelos habitantes para representação do Ministério Público Federal (MPF) no município de Picos (PI) e para a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do MPF em Brasília sobre o assunto no ano seguinte.

Foto: Incra/PI Situada no Semiárido, a área de 686,4 hectares conta com cerca de 49 famílias, segundo o Incra

"As famílias tiveram sua ocupação tradicional do território alterada, e os caminhos percorridos historicamente pelos moradores foram modificados pelos trilhos e cercas. Eles foram separados fisicamente do açude, que é a principal fonte de água da comunidade, tendo que caminhar longas distâncias para alcançá-lo", denuncia o Mapa.

No texto, eles pediam "intervenção junto ao empreendimento devido ao início das obras da ferrovia sem a devida consulta prévia e escuta da comunidade, bem como pelas indenizações ínfimas oferecidas às (aos) proprietárias (os)". O pagamento, em alguns casos, foi de R$ 5 por hectare, de acordo com a exposição do portal da Fiocruz.

Dados expostos pelo Mapa de Conflitos em 2023 ainda indicavam a existência de 49 famílias na comunidade, com cerca de 170 moradores.

Foto: AURÉLIO ALVES Prevista para ser completamente concluída até 2027, a fase 1 conta com 76% de avanço físico das obras, correspondente a execução de 676 km da linha principal

Com o início das obras ainda em 2010, eles sofreram impacto em atividades pecuária, caprinocultura, avicultura e suinocultura devido ao deslocamento forçado dos animais após a mudança no acesso à água.

O uso dos explosivos nos trabalhos ainda comprometeu a estrutura de cisternas e afetou a apicultura, pois houve a alteração do ciclo de vida das abelhas. Soma-se a isso as perdas na agricultura com a realização de terraplanagem, que deslocou as áreas de plantio e fez a produção ser perdida.

Já a comunidade quilombola de Barro Vermelho tem o conflito com a Transnordestina citado pelo Instituto de Terras do Piauí (Interpi). Também localizada em Paulistana (PI), a área possui 2,5 mil hectares e conta com 169 famílias, das quais fazem parte cerca de 518 pessoas.

Leia mais Do quilombo à universidade: o impacto decisivo das políticas públicas

Sobre o assunto Do quilombo à universidade: o impacto decisivo das políticas públicas

As atividades produtivas locais são, segundo o portal do Interpi, plantações de "milho, feijão, algodão, gergelim, acerola, manga, banana, melancia, melão, mamão, onde normalmente, cada família possui 1 hectare para produzir". "Com relação à produção animal, esta é caracterizada pela criação de galinhas, ovelhas, caprinos, porcos e abelhas com predominância da atividade de apicultura", descreve.

Mais uma vez O POVO entrou em contato com a TLSA para saber das tratativas a respeito das questões envolvendo as áreas quilombolas, mas a empresa decidiu não se manifestar sobre as questões.

Rito de análise

Sem prazos estabelecidos para a conclusão dos trabalhos que analisam os impactos da Transnordestina no meio ambiente e nas áreas das comunidades quilombolas, a empresa continua sem marcar a operação comissionada nos 585 km de ferrovia concluídos.

Em resposta ao O POVO, o Incra afirmou que "para a consolidação dos trabalhos, sempre é observado o que prevêem a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Portaria Interministerial nº 60/2015".

O órgão se refere aos objetivos do documento internacional, o qual "trata da importância de realizar uma consulta livre, prévia e informada sempre que alguma obra, ação, política ou programa for ser desenvolvido e afete aos povos tradicionais", como descreve a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em seu portal.

Foto: AURÉLIO ALVES Ao todo, estão sendo construídos 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE)

Já a portaria diz respeito a trâmites entre as autarquias federais, estabelecendo as responsabilidades do Incra, no caso, em processos de licenciamento ambiental conduzidos pelo Ibama em território brasileiro.

No entanto, o rito de análise descrito pelo Ibama é claro ao informar que cada trecho precisa da licença de operação para ter qualquer atividade operacional. E, somente ao ter o pedido da emissão desta licença, é que o órgão deve avaliar as pendências dos relatórios entregues.

Ou seja, ainda há mais de mil quilômetros a terem as pendências conferidas antes de qualquer operação da Transnordestina.



Entrevista com Diogo Ferreira da Rocha, coordenador executivo do Mapa de Conflitos/Fiocruz

O POVO - Quais os pontos de tensão mais comuns em obras de infraestruturas tão grandes quanto a Transnordestina?

Diogo - Ao longo dos anos mapeando conflitos ambientais, nós identificamos certos padrões associados aos chamados “grandes empreendimentos”. Ou seja, tanto aqueles que, embora localizados em pontos específicos, geram impactos sobre áreas bastante extensas, como as usinas hidrelétricas; quanto aqueles que por suas características conectam pontos, muitas vezes, longínquos do território nacional, como rodovias, hidrovias, ferrovias, minerodutos, gasodutos, linhas de transmissão de energia etc.

Foto: Arquivo pessoal Diogo Ferreira da Rocha, coordenador executivo do Mapa de Conflitos

Em geral, esses grandes empreendimentos geram impactos socioambientais negativos também extensos, que envolvem desde mudanças ecológicas ao longo dos seu traçado, remoção forçada de comunidades, incentivos à migração em massa de mão de obra majoritariamente masculina durante a fase de obras...

Nesse contexto da mão de obra masculina, com ela muitas vezes ocorre um aumento do número de trabalhadoras sexuais, algumas menores de idade, o que frequentemente gera um aumento nas taxas de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência e no posterior abandono das crianças pelos trabalhadores.

Há também pressões diversas sobre a infraestrutura de municípios que sequer conseguiam oferecer serviços públicos de qualidade à população preexistente, o que os precariza ainda mais.

Além disso, por se tratar de obras que muitas vezes se dão nas fronteiras de expansão do capital, ou estão a serviço de setores como a mineração e agronegócio, os impactos desses empreendimentos não ocorrem somente quando estão sendo instalados ou entram em funcionamento, mas eles viabilizam a instalação de uma série de outros que multiplicam os impactos socioambientais negativos.

Por isso, eles não podem ser vistos de forma isolada, como infelizmente por vezes ocorre quando são licenciados pelos órgãos ambientais, mas analisados pelo tipo de redes econômicas a que estão associados ou que potencializam.

Uma ferrovia que pretende aumentar a capacidade de exportação de grãos no Matopiba, como a Ferrogrão ou a Transnordestina, geram impactos ao longo de seu traçado, mas também viabilizarão economicamente outros empreendimentos ambientalmente danosos que, sem investimentos em infraestrutura, chegariam muito caros e menos competitivos aos mercados consumidores na América do Norte, Ásia e Europa.

Então, o que se pode esperar, por exemplo, é o aumento de áreas dedicadas à monocultura e à mineração nas regiões atendidas pelas ferrovias, e com elas, mais desmatamento, pressão sobre os recursos hídricos, poluição, empobrecimento dos solos, desertificação, exposição da mão de obra e das vizinhanças imediatas aos agrotóxicos e aos materiais particulados, que podem causar intoxicações agudas e doenças crônicas, mudanças climáticas etc.

Então é sempre importante nos perguntarmos a quem servem os grandes empreendimentos como a Transnordestina e que economias elas consolidam por onde passam. Geralmente, são economias voltadas para a exportação, que embora se utilizem de uma ampla gama de recursos naturais presentes nos territórios, a maior parte dos lucros dessas atividades não ficam na sua vizinhança imediata ou mesmo nos municípios ao longo do trajeto.

São capturados por grandes conglomerados econômicos nacionais e multinacionais. Os riscos e os impactos sim, ficam concentrados nos municípios onde elas se instalam, muitas vezes sobrecarregando infraestruturas locais já precárias de saúde, assistência social, educação, mobilidade, energia, de segurança pública etc.

Ao longo dos anos mapeando conflitos ambientais, nós identificamos certos padrões associados aos chamados "grandes empreendimentos".

Em geral, eles geram impactos socioambientais negativos também extensos, que envolvem desde mudanças ecológicas ao longo dos seu traçado, remoção forçada de comunidades, incentivos à migração em massa de mão de obra majoritariamente masculina durante a fase de obras...

Nesse contexto da mão de obra masculina, com ela, muitas vezes ocorre um aumento do número de trabalhadoras sexuais, algumas menores de idade, o que frequentemente gera um aumento nas taxas de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência e no posterior abandono das crianças pelos trabalhadores.

Há também pressões diversas sobre a infraestrutura de municípios que sequer conseguiam oferecer serviços públicos de qualidade à população preexistente, o que os precariza ainda mais.

Além disso, por se tratar de obras que muitas vezes se dão nas fronteiras de expansão do capital, ou estão a serviço de setores como a mineração e agronegócio, os impactos desses empreendimentos não ocorrem somente quando estão sendo instalados ou entram em funcionamento, mas eles viabilizam a instalação de uma série de outros que multiplicam os impactos socioambientais negativos.

Por isso, eles não podem ser vistos de forma isolada, como infelizmente por vezes ocorre quando são licenciados pelos órgãos ambientais, mas analisados pelo tipo de redes econômicas a que estão associados ou que potencializam.

Então é sempre importante nos perguntarmos a quem servem os grandes empreendimentos como a Transnordestina e que economias elas consolidam por onde passam.