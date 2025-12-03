Estudante lesiona professor, coordenadora e aluno em colégio particular de Fortaleza

Foto: Leitor via WhatsApp O POVO O caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 2, em escola no bairro José de Alencar

Um estudante de 15 anos lesionou dois funcionários — um professor e uma coordenadora — e outro aluno na manhã de ontem, 2, em unidade do Colégio Christus, no bairro José de Alencar. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O responsável, conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), teve um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa lavrado. Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e colheram informações no local para a investigação do caso.

Em nota, o Colégio Christus informou que “nenhum dos envolvidos corre risco de vida” e, após atendimento médico, já tiveram alta hospitalar. Como o caso envolve menores de idade e a investigação segue em curso, a instituição de ensino não divulgará detalhes adicionais, com o objetivo de “preservar a privacidade e a integridade” das pessoas ligadas à ocorrência e suas famílias.

O texto dia ainda que o colégio lamenta profundamente o ocorrido e está colaborando integralmente com as autoridades. "Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar”, finaliza o comunicado. De acordo com apuração do O POVO, após o ocorrido as aulas na unidade escolar foram suspensas e os alunos foram liberados.

O familiar de uma das vítimas, o aluno que cursava o 1º ano do Ensino Médio, mas de turma diferente do agressor, relata que o estudante que foi lesionado teria sido perfurado 12 vezes, sofrendo lesões no rosto, na bochecha, nas costas e nos braços.

Ele recebeu os primeiros socorros no Frotinha da Messejana e, em seguida, foi transferido para um hospital da rede privada. O aluno recebeu alta hospitalar e fez as suturações, com pontos em diversas partes do corpo. Ainda segundo o parente, a família está abalada e revoltada. “É um absurdo. Chega a ser algo tão chocante que você não sabe nem como reagir. Você nunca imaginaria”, disse. O POVO não divulga o nome do familiar para preservar a identificação do estudante, que é adolescente.

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio da Educação e do Programa Previne, também lamentou a ocorrência de mais um caso de violência no interior de uma escola. O Programa Previne, desde 2023, é responsável por estimular as instituições de ensino públicas e particulares do Estado na promoção da “cultura de paz no ambiente escolar”. Com esse objetivo, o MPCE cita a criação das Comissões de Proteção e Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes.

A iniciativa foi aderida por todos os 184 municípios cearenses, além do Governo Estadual. De acordo com o informe, o programa vem beneficiando “quase 1,5 milhão de estudantes em cerca de 5.500 escolas, incluindo 50 instituições de ensino privadas”. Até o momento, mais de 4.500 comissões foram criadas.

“O Ministério Público reitera a importância das unidades de ensino discutirem o tema, desenvolverem ações de prevenção a casos de bullying, cyberbullying e outras expressões de violência e darem o suporte necessário aos discentes, docentes e profissionais da Educação”, completa.

O Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) prestou solidariedade à instituição de ensino, aos estudantes, às famílias e aos profissionais envolvidos. A organização destacou ainda a atuação conjunta com o Ministério Público do Ceará por meio do Programa Previne, incluindo ações de prevenção, cuidado emocional e proteção nas instituições de ensino.

“O Sindicato permanece ao lado das escolas pela segurança e proteção da comunidade escolar e atua para oferecer suporte técnico, institucional e jurídico. A entidade seguirá colaborando com todas as autoridades para aprimorar estratégias de prevenção e garantir a integridade de crianças, adolescentes e profissionais da educação”, ressaltou o Sinepe-CE.

Em 25 de setembro deste ano, o município de Sobral, a 213,19 km da Capital, também registrou um episódio de violência envolvendo uma escola no Ceará. Dois alunos de uma escola estadual de ensino médio foram mortos a tiros, após serem atingidos no pátio da instituição pelos disparos.

Outras três vítimas, também alunos da escola, foram lesionadas no abdômen, na coxa e na panturrilha. O trio foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e recebeu atendimento médico.

Especialistas apontam que cuidar da saúde mental dos estudantes é desafio

A crescente preocupação com o bem-estar emocional e a segurança nas escolas evidencia o desafio urgente em discutir saúde mental e violência escolar. A adolescência é um período determinante para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, mas o ambiente escolar — espaço de formação, convivência e aprendizado — também reflete problemas sociais mais amplos, como exclusão, adoecimento psíquico e competitividade.

No Brasil, um em cada seis adolescentes entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno mental, segundo o relatório Situação Mundial da Infância 2021, do Unicef. Essa parcela está mais exposta a riscos como automutilação, depressão e suicídio.

Desenvolvimento de crianças e adolescentes

De acordo com a psicóloga e doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ticiana Santiago, o desenvolvimento humano depende de relações sociais consistentes e ambientes de referência positiva. “Quando essa socialização primária (família) ou secundária (escola e demais espaços sociais) é deficiente, conflitos surgem e podem se manifestar de forma violenta”, explica.

Segundo a especialista, ainda predomina a visão ultrapassada de que “a escola instrui e a família educa”, um modelo desconectado das necessidades da sociedade atual. Para atender ao desenvolvimento integral, ela defende que o ambiente escolar incorpore práticas de inteligência emocional e gerenciamento de conflitos.

“É necessário abrir-se para temas transversais que dialoguem com políticas intersetoriais de assistência social e saúde”, orienta. Ela também aponta o uso de arte, música, escrita e jogos como formas de expressão para que adolescentes representem suas dores e sofrimentos.

O vínculo com professores, o clima escolar e a convivência entre pares também são fundamentais. “Uma escola viva, partícipe e representativa é essencial”, destaca.

Impacto emocional e os desafios da adolescência

O acesso constante a informações pelas redes sociais intensifica a ansiedade e a impulsividade entre os jovens. Segundo a doutora, muitos adolescentes apresentam dificuldade de autorregulação emocional e baixa tolerância à frustração. Muitas vezes, convivências traumáticas vividas na família passam despercebidas. “Se o adolescente já está em sofrimento psíquico na família e a escola não oferece acolhimento, o cenário pode se agravar”, explica.

As violências psicológicas — como bullying e racismo — também deixam marcas profundas. Um ambiente escolar excessivamente focado em notas pode se tornar um espaço de adoecimento.

A psicóloga clínica e sociocomunitária Glaina Santos acrescenta que, após a pandemia, houve atrasos expressivos nos processos de ensino-aprendizagem, mas o sistema educacional não se adaptou à nova realidade. “Para muitos adolescentes, especialmente entre 12 e 15 anos, a escola se tornou um ambiente assustador”, aponta.

Uma pesquisa Datafolha, encomendada por Itaú Social, Fundação Lemann e BID, mostrou que 34% dos estudantes têm dificuldades de controlar suas emoções desde o retorno às aulas presenciais.

Estratégias de prevenção: o cuidado em rede

A doutora Ticiane Santiago destaca que a prevenção de conflitos no ambiente escolar depende de estratégias psicossociais apoiadas no trabalho em rede e em políticas intersetoriais que considerem fatores como classe, raça e gênero. “A escola precisa conhecer e acionar a rede que a compõe — como Defensoria Pública, psicólogos e serviços de proteção — e receber suporte contínuo desses atores”, explica.

Segundo ela, alguns sinais de alerta passam frequentemente despercebidos, como mudanças bruscas de comportamento, isolamento, alterações nos hábitos alimentares, queda no desempenho escolar e produções que evidenciam dor ou sofrimento. Nesses casos, a abordagem deve se basear no vínculo e na escuta qualificada, sem julgamentos, sobretudo em relação às mães e mulheres. “O acolhimento precisa vir acompanhado de orientação e, quando necessário, do acionamento de mecanismos de proteção, como os Conselhos Tutelares”, afirma.

Para enfrentar a violência na escola e seus desdobramentos, a psicóloga Glaina Santos ressalta a importância de ações integradas e contínuas.

Entre elas, o fortalecimento dos vínculos entre escola, famílias, comunidade e profissionais de saúde; a formação permanente de professores; iniciativas de cuidado emocional para docentes e responsáveis; e a inserção da educação socioemocional na rotina escolar, com mediação de conflitos e projetos que promovam a cultura de paz. “Não se pode pensar apenas em metas, notas e Enem. A escola precisa ser um espaço de convivência saudável”, reforça.

O papel da psicologia escolar

Glaina enfatiza ainda que a psicologia na escola não tem como função realizar atendimento clínico individual. A função principal é fortalecer a comunidade escolar por meio de ações coletivas.

“A psicologia escolar atua com grupos psicoeducativos para tratar temas como ansiedade na adolescência, criando estratégias de fortalecimento socioemocional”, explica.

Ela lembra que as formas de violência variam conforme o território da escola. “Se o sistema escolar não se modificar e continuar no formato atual, os agravos tendem a ocorrer com maior frequência”, alerta.



Razões multifatoriais da violência escolar

A violência no ambiente escolar não ocorre de forma isolada, mas reflete um conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos. Como espaço de convivência e formação, a escola reproduz tensões presentes na sociedade — da exclusão social ao adoecimento psíquico e às disputas entre grupos.

Para a psicóloga Luísa Freire, 37, a violência escolar é multifatorial e expressa tensões presentes na sociedade. “A escola não está imune aos processos de violência. Há choques de valores e culturas. Não é só violência física — há violências mais invisíveis que também ganham espaço”, afirma.

Dados da Agência Tatu, com base no DataSUS, mostram uma escalada nas notificações de violência em escolas entre 2014 e 2024. Mesmo com a menor taxa proporcional entre as regiões, o Nordeste registrou aumento de cinco vezes no período. O Ceará lidera esse avanço, com alta de 943% em dez anos. No Brasil, os casos triplicaram: de 3.746 em 2014 para 14.747 em 2024. A violência física é a mais frequente, seguida por agressões psicológicas e sexuais.

Luísa explica que comportamentos agressivos não devem ser reduzidos à responsabilidade de um único aluno, pois envolvem vulnerabilidades psíquicas e culturais.

A adolescência, por si só, é um período crítico, marcado por mudanças biológicas e sociais, fragilidade da autoestima e sensação de deslocamento. Segundo Luísa, esse processo muitas vezes ocorre de forma solitária, com afastamento entre jovens e responsáveis. “A violência surge como sintoma de processos de adoecimento cultural que se refletem no sujeito. E nem todo transtorno psiquiátrico envolve violência”, aponta. Ela reforça que a parcela de transtornos associada à agressividade é pequena, mas costuma gerar pânico social.

Luísa também destaca que desigualdades socioeconômicas e territoriais agravam tensões entre estudantes e que a própria lógica escolar — baseada em rankings, desempenho e cobrança constante — alimenta competitividade e rivalidades. Por isso, defende ações contínuas de cuidado emocional, não restritas a palestras, além de formação para professores atuarem de modo preventivo.



Uma fase peculiar

Crianças e adolescentes são seres humanos que estão em uma fase peculiar de desenvolvimento, na qual existe uma forte tendência para a reprodução de atitudes e comportamentos vistas nos adultos. Desse modo, a violência infantojuvenil cresce em nossa sociedade acompanhando a escalada de violência geral. O fenômeno é complexo e multicausal, no qual concorrem questões estruturais e culturais.

Nesse cenário, podemos apontar o afrouxamento dos parâmetros axiológicos, dinâmicas familiares nas quais a autoridade dos pais é confundida com autoritarismo e a liberdade dos filhos com licenciosidade, ainda é preciso repensar também o tempo e o investimento em jogos que fomentam a competição e a violência. Os pais precisam ser vigilantes quanto ao conteúdo que seus filhos estão consumindo na internet.

As instituições escolares, por sua vez, precisam incluir em seus currículos temas transversais como a cultura de paz, o respeito e a busca de soluções conflituosas pautadas no diálogo, oferecendo aos alunos um contraponto à cultura do ódio disseminada em nossa sociedade. Investir nessas temáticas não significa negligenciar os

conteúdos disciplinares.

Nota da Redação

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores e como ocorrem ataques em escolas. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação como forma de promoção de atos de violência.

O POVO mantém esta conduta deste 2023 e pretende continuar a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.