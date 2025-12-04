Carteira Nacional Docente é entregue para 3 mil professores no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼CARTEIRA tem validade de 10 anos

A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) foi entregue a cerca de três mil professores do Ceará nesta quarta-feira, 3, em evento com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana.

O documento faz parte de um pacote de políticas de valorização dos docentes lançado pelo Governo Federal. Com a carteira, os professores poderão ter cartões sem anuidade, benefícios em empresas parceiras, descontos em hotéis, atividades culturais e educacionais.

Durante o evento, filas de professores se formaram no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, para garantir o recebimento do documento físico. Edilene Costa, 47, professora há 18 anos da rede pública do município de Itapiúna, a 99,18 km de distância da Capital, viajou só para pegar a CNDB.

“A gente faz tanto pela nossa escola e muitas vezes a gente não é reconhecido. Acho que foi uma forma muito bonita de valorizar o nosso trabalho”, afirmou.

Para o professor de matemática da rede pública estadual Carlos Higor Sousa de Freitas, 28, os docentes merecem uma carteira identificadora da profissão, assim como médicos, advogados e engenheiros.

“A carteira é o começo, ainda falta muita coisa. A minha expectativa é que seja o começo de algo que vai alcançar altos voos. Que não morra ali. Nós queremos algo mais”, opinou.

O reconhecimento também é celebrado pelo professor de inglês Yuri Monteiro, 34, que há 11 anos leciona na rede municipal de Maracanaú e há quatro na rede estadual. No entanto, ele também cobra melhores condições de trabalho e valorização salarial.

“A gente precisa ter benefícios no chão da sala de aula. É importante que a valorização seja completa”, disse.

Ao todo, 164,4 mil professores do Ceará estão aptos a solicitar a Carteira Nacional Docente. O restante dos documentos será enviado pelos Correios para a residência dos profissionais, conforme o ministro Camilo Santana.

O ministro destacou a importância da valorização da carreira docente para atrair novos professores e garantir mais dignidade aos que estão ativos. “Hoje em dia quando um filho chega para o pai e diz que vai ser professor, o pai logo reage dizendo ‘meu filho, vá ser médico’. E eu quero dizer que a profissão mais importante desse País é ser professor”, disse.

Além da CNDB, foram entregues vouchers de R$ 3 mil para a aquisição de computadores, notebooks ou tablets para professores selecionados. Os critérios foram baseados na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas dos docentes. Cerca de 4 mil têm direito ao benefício no Estado.

Lula comentou sobre a “obsessão” de Camilo por criar a carteira. “Pediu um dia de licença, assumiu o cargo de senador da república, fez o projeto de lei, aprovou o projeto de lei, e vocês agora tem a carteirinha de professor no Brasil inteiro. Por conta de uma atitude muito corajosa”, contou.

No palco, juntamente com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, as autoridades assinaram ainda a autorização para a terceira etapa de obras do campus do ITA em Fortaleza, com previsão de investimento no valor de R$ 180 milhões.

Como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

A carteira pode ser solicitada pelo site do programa Mais Professores. Ao entrar com o login da conta Gov.br, o sistema verifica automaticamente se a pessoa atende aos critérios de elegibilidade e exibe os dados pessoais e vínculo com a instituição de ensino. O documento tem validade de 10 anos.

Professores aposentados devem ter direito à Carteira na próxima fase

Para garantir a Carteira Nacional Docente do Brasil, os professores precisam ter vínculo com alguma instituição de ensino, seja ela particular ou pública. Isso acaba excluindo os aposentados dos benefícios garantidos pelo documento.

Conforme o secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, em visita ao Ministério da Educação (MEC), ele teria pedido a inclusão dos aposentados ao ministro Camilo Santana.

“Ele [Camilo] prometeu que vai alterar a norma e vai incluir os aposentados que não estão nessa primeira fase”, disse em entrevista ao O POVO durante o evento de entrega das carteiras.

Para a líder do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação do Município de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina, o reconhecimento também é importante para os aposentados.

“Eles estão sonhando, porque o aposentado é que tem esse espaço de tempo para usufruir dos benefícios dessa carteira”, afirmou.

