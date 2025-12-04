Lula e diretora do TikTok confirmam aporte de R$ 200 bi em data center no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼LULA cumprimenta a diretora do TikTok Monica Guise, ao lado de Camilo Santana e Elmano de Freitas

A construção do data center do TikTok no Ceará, em Caucaia, foi confirmada nesta quarta-feira, dia 3, pela diretora de políticas públicas da empresa no Brasil, Mônica Guise. O anúncio do investimento de R$ 200 bilhões foi feito durante a cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Esse projeto é um investimento histórico para a empresa no Brasil, é um investimento de mais de R$ 200 bilhões e é um passo fundamental que reflete o compromisso da empresa com o Brasil que é um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo. Junto com nossos parceiros locais, a Omnia e a Casa dos Ventos, o nosso data center vai usar energia 100% limpa de parques que estão sendo construídos para este projeto", explicou a diretora.

Fala sobre Data Center Crédito: Diculgação

Ela explica que isso significa que o equipamento não usará a energia disponível para o abastecimento da rede local.

"Ajuda a ampliar a oferta de energia no Brasil. Por fim, vamos usar tecnologia de ponta que reaproveita água em circuito fechado, o que significa que a eficiência energética será altíssima, ao mesmo tempo que o consumo de água será baixíssimo. E tudo será feito com respeito e diálogo com as comunidades locais".

Data center do TikTok no Ceará: entenda a polêmica

Este é o primeiro projeto de data center do TikTok na América Latina. O projeto já recebeu aval do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) para instalação no Complexo do Pecém prevê consumo energético de 210 megawatts (MW), o equivalente ao gasto diário de mais de 2,2 milhões de pessoas, próximo da população da cidade de Fortaleza (2,5 milhões de habitantes).

Esse é o montante da primeira fase, mesma capacidade de energia de cerca de 84.000 casas. Na segunda etapa, a previsão é dobrar.

A iniciativa, no entanto, vem sendo alvo de críticas por lideranças do povo indígena Anacé e entidades como o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), o Instituto Terramar e Escritório Frei Tito que alertam para graves irregularidades no licenciamento do projeto que está em análise na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

De acordo com as organizações, a proposta do empreendimento avança sem estudos socioambientais adequados nem diálogo com as comunidades atingidas.

Governo Federal e do Ceará defendem atração do empreendimento

Durante o evento, nesta terça-feira, em Fortaleza, o governador cearense, Elmano de Freitas, destacou a importância da atração deste empreendimento para a economia cearense. "Este é um dia histórico", afirmou.

Ele explicou que o Ceará consome 1,5 gigawatts de energia e produz mais de 4 GW de energia renovável. "Portanto, o Ceará mais produz do que é capaz de consumir. Por isso, temos o desafio de trazer indústrias que tragam empregos de melhores salários para a juventude que está na escola estadual. O data center que estamos falando tem média salarial de R$ 5 mil."

Segundo ele, o projeto será abastecido a partir de água de reúso proveniente de esgotos. "Vamos ter a oportunidade de tratar a água de esgoto de Fortaleza e região metropolitana, trazendo uma solução ambientalmente equilibrada"

Sobre o impacto sobre território indígenas, o governador ressaltou que a empresa está obrigada a fazer contrapartidas. "A empresa está obrigada a investir R$ 15 milhões todo ano para as comunidades e nossas universidades para fazer o desenvolvimento das comunidades que moram no entorno do Complexo do Pecém"

O ministro da Educação, Camilo Santana, também saiu em defesa do projeto, ressaltando que este será o primeiro data center economicamente sustentável no País.

As falas foram corroboradas pelo presidente Lula. "Eu não iria fazer a transposição do Rio São Francisco para fazer um data center. Eu vou fazer para resolver um problema crônico de água para beber e para consumo doméstico de milhões de cearenses que precisam de água. Mas a empresa fez um compromisso, o governador e o ministro (Camilo Santana) também e eu estou convencido de que este data center vai trazer uma coisa extraordinária para o desenvolvimento tecnológico deste país", afirmou.

Projeto receberá incentivos do Redata

O empreendimento deve receber incentivos federais por meio do Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter no Brasil, o Redata, lançado pelo Governo Federal em setembro deste ano.

O programa faz parte da Política Nacional de Datacenters (PNDC), vinculado a Nova Indústria Brasil (NIB), Missão 4 (Transformação Digital), e busca impulsionar o crescimento nacional em áreas estratégicas da Indústria 4.0, tais como computação em nuvem, inteligência artificial, smart factores e Internet das Coisas, ampliando a capacidade brasileira de armazenagem, processamento e gestão de dados.

O que prevê o projeto do data center do TikTok

A infraestrutura digital da Omnia tem parceria com a cearense Casa dos Ventos e foi desenhada para entregar capacidade de TI de 200 megawatts (MW) na primeira fase, consumindo até 300 MW de energia total, com operação de matriz renovável e consumo de água de reúso.

A empresa responsável pelas obras destaca que projeta construir no Ceará um dos maiores data centers da América Latina, e o primeiro voltado à exportação, projetado para atender às grandes empresas de tecnologia do mundo e suas demandas globais de nuvem (cloud) e Inteligência Artificial. A energia renovável fica por conta dos novos parques eólicos da Casa dos Ventos dedicados ao projeto.

Em relação ao resfriamento do equipamento com água de reúso, a empresa frisa construção de sistema de refrigeração em ciclo fechado, possibilitando uso de 30 metros cúbicos (m³) por dia, o equivalente a cerca de 70 residências médias.

Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Caucaia, o data center da TikTok será conectado aos cabos submarinos de fibra óptica internacionais que chegam à Praia do Futuro.

Conforme a empresa, são previstos também aportes em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta, como inteligência artificial e computação de alto desempenho

Além de projetos de impacto socioambiental positivo nas áreas de educação, formação de mão de obra qualificada e recursos hídricos, em discussão com as comunidades locais e regionais por meio da interação com os governos estadual e municipal.

Conceito do Projeto Data Center com suas estruturas Crédito: Pátria, 2024/Relatório Ambiental Simplificao

