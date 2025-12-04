Polo automotivo no Ceará: mais R$ 500 mi em investimentos e segundo carro elétrico foram anunciados

Foto: FABIO LIMA ￼JEFERSON Gomes, primeiro funcionário contratado pela Pace, apresentou o Chevrolet Spark ao presidente Lula e ao governador Elmano de Freitas

A cerimônia de início da operação da Planta Automotiva do Ceará (Pace), localizada em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), contou com uma série de anúncios: investimento de R$ 500 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a montagem de um segundo modelo de veículo elétrico da Chevrolet.

Grande âncora do projeto, a General Motors (GM) terá mais de 23 mil unidades montadas no Estado a partir de 2026, com 8,8 mil do Chevrolet Spark EUV, e 15 mil por ano do novo Captiva EV.

O Spark já está sendo produzido e o modelo número 1 feito no Ceará foi finalizado às 11 horas de ontem, pouco antes da chegada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que dirigiu um dos modelos.

O espaço ocupado pela GM na Pace é o equivalente a 3/4 do que ocupava a Troller. A área da fábrica tem aproximadamente 130 mil metros quadrados (m²). Após processo de reintegração de posse de alguns terrenos no entorno, amplia para instalação de novos galpões e deve saltar em seis vezes, para mais de 600 mil m².

Inicialmente, a Pace já está apta a produzir 10 mil veículos sustentáveis por ano, destaca o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira.

A empresa é a montadora que fechou contrato com a GM, responsável por produzir os carros Chevrolet, e negocia com novas marcas para fabricar no Ceará.

O número é bem superior aos quase mil veículos à combustão que eram produzidos na fábrica da Troller, desativada em 2021 com a saída da Ford do Brasil.

“Estamos investindo R$ 400 milhões em recursos próprios para reativar esse ativo”, pontua.

Ainda na seara dos aportes, Teixeira anunciou haver a intenção de transformar a Pace num polo tecnológico do setor automobilístico nacional. Assim, aproveitando de recursos de fomento do Governo Federal, deve aplicar mais R$ 500 milhões em projetos de P&D nos próximos cinco anos.

Lula e Elmano em placa alusiva à inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace), utilizada pela GM em Horizonte Crédito: FÁBIO LIMA

“Essa ampliação vai proporcionar a geração de emprego, esse é o compromisso da Pace. Todos os veículos serão de produção nacional de alta qualidade para uso do consumidor brasileiro e exportação. Olhamos de Horizonte para outros horizontes”.

Santiago Chamorro, presidente da GM para a América do Sul, afirmou na cerimônia de inauguração que o marco alcançado pelo novo polo automotivo formado no Ceará vai além da simples produção de carros: trata-se de uma aposta no futuro da mobilidade elétrica no Brasil.

“É o início da industrialização do primeiro carro 100% elétrico feito no País”, afirma Chamorro.

Santiago Chamorro sublinhou que a escolha do Ceará para instalar o polo da GM não se baseia apenas em logística ou incentivos, mas na estratégica combinação de recursos naturais, posição geográfica, capacidade industrial e mão de obra qualificada que o Brasil oferece.

Chevrolet Spark EUV, modelo elétrico montado na Pace Crédito: FÁBIO LIMA

Ele destacou os minerais críticos necessários para baterias, semicondutores e motores elétricos como um diferencial competitivo nacional, e afirmou que este projeto representa a “maior transformação da indústria automotiva global” começando pelo Brasil.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou que cerca de 35% das peças utilizadas no Spark produzido na Pace terão origem nacional, com perspectiva de aumento dessa proporção à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem. “Hoje é um dia histórico”.

Leia mais Novo Captiva elétrico será montado no CE em 2026

Sobre o assunto Novo Captiva elétrico será montado no CE em 2026

Já o presidente Lula destacou a necessidade de fortalecimento da indústria automobilística nacional após anos de queda nas vendas, agora sob uma plataforma centrada em transição energética.

Lula lembra que, enquanto a União Europeia tem meta de chegar em 2050 com 40% da energia gerada no continente proveniente de fontes limpas, como eólica e solar, o Brasil já conta com 53% da matriz renovável.

Lula dirigiu o Chevrolet Spark EUV Crédito: FÁBIO LIMA

“Vamos nos transformar no maior produtor de energia renovável do mundo. Eólica, solar, biomassa e hidrogênio verde”, destacou.

Em seguida, ele falou sobre o foco da indústria automotiva instalada no País, a qual ele acredita ser vender as unidades “para o povo brasileiro e, o que sobrar, exportar”. “O Brasil tem mercado interno muito grande. Precisamos de indústria para produzir carro para o povo brasileiro”, reforçou ao lado dos executivos da GM.

Leia mais Lula diz que espera nova revogação de tarifas após conversa por telefone com Trump

Sobre o assunto Lula diz que espera nova revogação de tarifas após conversa por telefone com Trump

Ao lado de Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o presidente destacou o papel do programa Nova Indústria Brasil no estímulo ao setor no País, com destaque ao Nordeste.

Alckmin, por sua vez, recordou os esforços do governo brasileiro no acordo do Mercosul com a União Europeia, as tratativas para a queda do tarifaço imposto pelo governo americanos e arrematou com um recado à GM: “Nós queremos que vocês exportem para o mundo inteiro”.

(Colaboraram Irna Cavalcante, Armando de Oliveira Lima e Mariah Salvatore)

Mais notícias de Economia

Parte dos 255 funcionários da Pace trabalhou na Troller

O início da operação da GM para montagem dos modelos Spark EUV e Captiva EV gerou a contratação direta inicial de 255 funcionários. Conforme a empresa, algumas dessas pessoas trabalharam na fábrica da Troller antes de seu encerramento, em 2021.

Um desses exemplos é o de Jeferson Gomes, primeiro funcionário contratado para a Planta Automotiva do Ceará, com histórico de serviços na fábrica da marca cearense de 4×4 que pertencia à Ford. Ele foi homenageado na cerimônia de inauguração.

Conforme O POVO mostrou na edição de ontem, 3, parte da mão de obra da Pace, como supervisores e cargos de chefia, será da GM, mas um grupo de trabalhadores participou de imersões na sede da companhia no Brasil, em São Caetano do Sul (SP), e até na China.

Segundo Rodrigo Teixeira, da Comexport, o projeto é planejado para crescer por etapas, com transição gradual até alcançar maior conteúdo nacional e maior volume produzido, o que também deve elevar a quantidade de funcionários na operação.

O presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa, ressalta que, além dos empregos diretos gerados na montagem dos veículos, a Pace também terá espaço para empresas correlatas, como peças, e até de tecnologia, impactando em empregos indiretos. Na ocasião da inauguração da unidade, a Pace recebeu comitiva de 21 empresários "sistemistas" do setor automobilístico que podem se tornar fornecedores da Pace.

Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a Adece mapeou e entrou em contato com um total de 158 indústrias de autopeças, todas do mercado nacional. Ele ainda enfatiza que o próximo passo do projeto é o investimento em capacitação especializada, cujo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) deve ser o principal fornecedor de engenheiros, além de formações que incluam instituições de ensino e pesquisa do Estado.

CAPTIVA EV 2026

Modelo SUV médio elétrico

Preço inicial de venda: R$ 199.900

Medidas: Possui 474 cm de comprimento, 189 cm de largura e 280 cm de entre-eixos.

Motorização: Motor elétrico dianteiro com 201 cv de potência e torque instantâneo e 31,6 KGFM de torque. A marca diz que o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos, com velocidade máxima limitada a 150 km/h.

Autonomia: Conta com bateria LFP (fosfato de ferro-lítio) de 60 kWh com capacidade de rodar até 304 km. A Chevrolet diz que o carro suporta uma carga em corrente alternada de até 6,6 kW, enquanto a recarga contínua pode chegar a 120 kW. O carro leva 30 minutos para carregar de 30% a 80%. A bateria tem garantia de 8 anos.

Porta-malas:

403 litros.

Acessórios e acabamento interno: Teto panorâmico que amplia a luz natural, faróis em LED, um dos maiores entre-eixos da categoria, rodas de liga leve aro 18", bancos traseiros com inclinação de até 30°. Central multimídia com tela touch de 15,6", painel de instrumentos configurável de 8,8", visão 260° do veículo em alta resolução.

Chevrolet Onix será elétrico até o fim da década

A Chevrolet continuará no processo de lançamento de modelos eletrificados em sua linha para o mercado nacional. E velhos conhecidos dos motoristas brasileiros terão sua versão com motor elétrico.

Esse é o caso do Onix, que até 2030 terá versão eletrificada. Quem afirma é o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua.

Em entrevista exclusiva ao O POVO na ocasião do lançamento da operação de montagem do novo Spark EUV 2026 na Planta Automotiva do Ceará (Pace), ele afirmou que a companhia trabalha na eletrificação de sua produção no Brasil e que modelos elétricos com "preços populares" - algo próximo dos R$ 100 mil - faz parte do planejamento.

O Spark montado no Ceará será vendido a R$ 159.990, considerando um preço "relativamente acessível" para o atual cenário de mercado. Mas prevê evolução.

"O Onix, que é o carro mais acessível da GM, será eletrificado em algum momento. Eu não tenho ainda a data para anunciar, mas o Onix será eletrificado", enfatiza.

Fabio Rua, vice-presidente da GM para América Latina, afirma que o movimento marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.

"O Spark representa um marco sendo o primeiro veículo 100% elétrico industrializado pela GM no Brasil. É um marco gigantesco que aponta para o caminho que estamos traçando de eletrificação da nossa frota. Todos os carros produzidos no Brasil até 2030 terão algum tipo de eletrificação", aponta.