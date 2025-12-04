Professores aposentados devem ter direito à Carteira

Para garantir a Carteira Nacional Docente do Brasil, os professores precisam ter vínculo com alguma instituição de ensino, seja ela particular ou pública. Isso acaba excluindo os aposentados dos benefícios garantidos pelo documento.

Conforme o secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, em visita ao Ministério da Educação (MEC), ele teria pedido a inclusão dos aposentados ao ministro Camilo Santana.

"Ele [Camilo] prometeu que vai alterar a norma e vai incluir os aposentados que não estão nessa primeira fase", disse em entrevista ao O POVO durante o evento de entrega das carteiras.

Para a líder do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação do Município de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina, o reconhecimento também é importante

para os aposentados.

"Eles estão sonhando, porque o aposentado é que tem esse espaço de tempo para usufruir dos benefícios dessa carteira", afirmou.