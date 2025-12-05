Do solo cearense para o mundo: exportação de rochas ornamentais completam dez anos de expansão

Foto: FCO FONTENELE CARGAS são levadas de carretas do Interior para o Porto

Atracado no Porto do Pecém desde terça-feira, 2 de dezembro, o navio Larch Arrow é carregado com as últimas 9 mil toneladas de rochas ornamentais extraídas de território cearense e sela o que deve se consagrar como a maior exportação do Estado nos últimos dez anos, segundo projeção do Sindicato da Indústria Mármores e Granitos do Estado do Ceará (Simagran-CE).

Os dez primeiros meses completados em novembro já chancelaram a projeção, uma vez que a soma das exportações deste período já superou todo o envio do item para o Exterior. Eram mais de US$ 94 milhões contabilizados neste ano contra US$ 43,5 milhões de 2024.

"Desde 2015 crescemos todos os anos. O nosso setor das rochas ornamentais irá superar os US$ 100 milhões", estimou Carlos Rubens Alencar, presidente do Simagran-CE.

É a maior fatia da mineração cearense, cujas atividades envolvem ainda a extração de calcário, gesso, feldspato, mica e manganês, principalmente, em cidades do interior do Estado. Explorações que devem encerrar o ano com um total de US$ 150 milhões em exportação.

A projeção, no entanto, não deve elevar o Ceará do 3º lugar no ranking de estados exportadores deste tipo de produto. Isso porque o Espírito Santo - líder absoluto do setor - já somou em outubro um total de US$ 1,06 bilhão e o vice-líder, Minas Gerais, chegou a US$ 117,5 milhões.

Recorde na movimentação do Porto

Mais um recorde relacionado às rochas ornamentais também é contabilizado pelo Porto do Pecém, que é por onde as cargas são enviadas para fora do País. Neste ano, a movimentação do item soma 77,48 mil toneladas.

Os números foram contabilizados por Carlos Alberto Nunes, diretor comercial da Tecer Terminais. A empresa faz a operação das rochas em blocos, principalmente para destinos como Itália. Mas o Porto projeta atingir números melhores.

"O Porto do Pecém já se consolidou como um ponto estratégico para a mineração do Nordeste. O que começou com embarques trimestrais virou um fluxo mensal que hoje garante o crescimento de projetos em vários estados e deve levar a movimentação para até 90 mil toneladas neste ano, que será mais um recorde batido em 2025", afirmou ao O POVO, Max Quintino, presidente da Cipp SA, que administra o terminal.

No Exterior, as cargas enviadas via Pecém são aplicadas em diversos empreendimentos. O caso mais citado pelo setor é o do Aeroporto de Dubai, onde parte do piso é composta por rochas cearenses.

Já em Fortaleza, as expansões do Shopping Iguatemi Bosque e o Aeroporto de Fortaleza também contam com o material.

Movimentação de rochas em 2025 no Pecém também será recorde Crédito: FCO FONTENELE

"A expertise e eficiência do Pecém, um porto capaz de receber blocos de até 40 toneladas e embarcar mais de 5 mil toneladas por dia, criou um ambiente favorável para todo o setor. Por isso, consideramos 2025 um ano histórico e ele marca o início de uma expansão desse mercado, em que miramos também a China", afirmou Quintino.

Rochas lideram exportação para a China

No Pecém, exclusivamente por conta das rochas ornamentais, o navio Larch Arrow ficará atracado por três dias para o carregamento total feito pela Tecer Terminais. O destino dele é o mais comum destes produtos cearenses: a Itália.

Trabalhos foram executados pela Tecer Terminais Crédito: FCO FONTENELE

O país europeu é o principal destino das rochas ornamentais cearenses. A movimentação nos dez primeiros meses de 2025 somou US$ 48,70 milhões - 55% do total exportado no período. Também integram a lista dos cinco maiores China (US$ 18,8 milhões), Estados Unidos (US$ 18,36 milhões), Turquia (US$ 1,43 milhões) e México (US$ 697,48 mil).

"Hoje, temos o produto do Ceará mais exportado para a China, que são as nossas rochas ornamentais, compostas por quartzitos, granitos e mármores", destaca Carlos Rubens.

Os dados de outubro - os mais recentes da balança comercial até agora - também já apontavam o destaque dado pelo presidente do Simagran-CE, quando indicava o país asiático como responsável pela movimentação de US$ 18,8 milhões.

A cifra representa uma expansão de 292,2% na movimentação entre o Ceará e os chineses em 2025 no que diz respeito apenas às rochas ornamentais, de acordo com relatório produzido pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (CIN/Fiec).

Impulso dado principalmente pelos quartzitos mencionados por Carlos Rubens, os quais foram alvo de US$ 16,76 milhões desse total. Em toda a balança comercial cearense com a China, as rochas ornamentais representaram 27,56% dos US$ 68,2 milhões exportados.

Ceras vegetais (US$ 18,3 milhões), pescados (US$ 13,7 milhões) e calçados (US$ 4,3 milhões) completam a lista contabilizada pelo CIN, que tem dados até outubro, sobre os negócios com os chineses.



As rochas mais desejadas do mundo são cearenses

Mas para que o Larch Arrow saia com as 9 mil toneladas que veio buscar, a atividade foi intensa nas cidades cearenses. Hoje, cinco municípios são responsáveis por 90,20% das exportações de rochas ornamentais do Estado.

"As rochas extraídas em Uruoca são atualmente as mais desejadas do mundo. A revitalização de nove andares do prédio Burj Khalifa, em Dubai, que estão sendo convertidos de uso comercial para residencial tem o quartzito Taj Mahal revestindo a área", diz Carlos Rubens.

Localizada a 254,06 quilômetros de Fortaleza, Uruoca tem a exploração do Taj Mahal feita pelo Grupo Vermont Mineração. A pedra é descrita pela empresa como "um quartzito super exótico, com sua nobreza única, que chega a ter até 99% de quartzo em sua composição, aliada a sua resistência e beleza".

Encontrada em uma única jazida, tem coloração clara e, de acordo com o Grupo Vermont, "aceita acabamentos polido e escovado", sendo indicada tanto para áreas internas quanto externas.

A atividade torna Uruoca a líder do ranking cearense de exportação de rochas ornamentais até outubro, com um total de US$ 20,42 milhões a partir de 37,59 mil toneladas extraídas.

Caucaia, na Região Metropolitana da Capital, é a segunda colocada, com uma soma de US$ 12,12 milhões e 7,95 mil toneladas, no mesmo período. Completam a lista dos cinco maiores exportadores Santa Quitéria (US$ 9,13 milhões e 7,54 mil toneladas), Morrinhos (US$ 6,17 milhões e 9,25 mil toneladas) e Santana do Acaraú (US$ 2,49 milhões e 3,79 mil toneladas).

Oriente Médio na mira do setor

A menção de Carlos Rubens sobre a reforma do prédio em Dubai com pedra cearense após viagem aos Emirados Árabes Unidos sinaliza o interesse do setor de rochas brasileiro no mercado do Oriente Médio.

"Estamos iniciando um trabalho para desenvolvimento do mercado da pedra cearense no oriente médio", revelou.

O presidente do Simagran-CE fez parte da comitiva que esteve em Dubai na última semana de novembro. Na agenda, Fátima Mohammed Noorl Al Hammadi, chief commercial officer do Kezad Group, e Fábio Cruz, vice-presidente do Centrorochas, assinaram um memorando de entendimento para facilitar os negócios entre brasileiros e árabes.

Criar uma base física na região é a meta do Centrorochas, no projeto que nomeia de Brazilian Natural Stone Hub - algo como Hub de pedras naturais brasileiras, em tradução livre.

"A criação do hub atende a uma demanda histórica do setor: reduzir a distância logística que separa o Brasil dos principais polos consumidores do Golfo, vantagem que já beneficia países concorrentes como Itália, Turquia, Índia e China", diz a nota da associação.

O interesse da Centrorochas também busca diversificar os destinos dos produtos brasileiros, uma vez que o mercado americano ainda não retirou a sobretaxação no setor, como alerta o gerente comercial da Tecer, Carlos Alberto Nunes.

Com isso, as rochas enviadas aos americanos continuam com o percentual de 40% cobrado pelo governo Trump. No caso do Ceará, que tem nos Estados Unidos o terceiro maior mercado, é um peso significativo e a abertura de um mercado rico como o de Dubai pode se configurar como uma saída providencial.

Panorama das exportações de rochas ornamentais*

Principais destinos da exportação cearense em 2025

Itália (55%)



China (21%)



Estados Unidos (19%)



Turquia (2%)



México (1%)

Municípios do Ceará que mais exportaram em 2025

Uruoca: US$ 20,42 milhões



Caucaia: US$ 12,12 milhões



Santa Quitéria: US$ 9,13 milhões



Morrinhos: US$ 6,17 milhões



Santana do Acaraú: US$ 2,49 milhões

Os dez maiores exportadores do Brasil

ES: US$ 976,75 milhões



MG: US$ 109,26 milhões



CE: US$ 89,20 milhões



BA: US$ 26,54 milhões



RN: US$ 13,11 milhões



PB: US$ 8,36 milhões



PR: US$ 5,35 milhões



RJ: US$ 2,69 milhões



SP: US$ 2,08 milhões



PE: US$ 1,50 milhões

*Dados apurados até outubro de 2025

Fonte: CIN/Fiec/Mdic