2025 terá maior investimento público da história do Ceará, diz governador

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Elmano de Freitas em entrevista para O POVO NEWS

O Governo do Ceará vai fechar 2025 com o maior investimento público da história, segundo o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), revelou em entrevista exclusiva ao O POVO nesta sexta-feira, 5 de dezembro.

“Já ultrapassamos R$ 4,11 bilhões e vamos chegar a R$ 4,2 bilhões”, disse. Somente o primeiro resultado alcançado já supera em mais de R$ 90 milhões o aporte feito durante todo o ano de 2024.

Vale lembrar que o montante renova o recorde do ano passado, que havia sido o maior valor nominal, de R$ 3,9 bilhões.

Se confirmado o resultado para este ano, o crescimento em relação a 2024 é de 7,6% no aporte público cearense.

“E mantendo o equilíbrio fiscal do Estado… Mantendo o Estado Capag A+”, frisou, referindo-se à nota de Capacidade de Pagamento dada pelo Tesouro Nacional ao governo estadual.

Leia mais Até 3 novas marcas serão anunciadas na Planta Automotiva do Ceará, diz governador

Sobre o assunto Até 3 novas marcas serão anunciadas na Planta Automotiva do Ceará, diz governador

Essa chancela traduz o Ceará como tendo excelência na gestão fiscal e qualidade das informações contábeis fornecidas, garantindo ao Executivo acesso facilitado a crédito com garantia da União, menores custos de financiamento.

Além disso, um ente que demonstra solidez geralmente consegue maior atração de investimentos, ao indicar responsabilidades financeira e fiscal ao mercado.

Sobre os investimentos privados no Ceará, ele frisa a importância das aplicações para o alcance da taxa de desemprego de 6,4% no terceiro trimestre de 2025, a menor da série histórica medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Hoje são 257 mil pessoas ocupadas em território cearense (queda de 5 mil em relação a 2024), contra 3,73 milhões de ocupadas, num aumento de 70 mil cidadãos. Assim, o setor formal, com carteira assinada, cresceu para 1,019 milhão de trabalhadores.

“É um patamar bastante razoável, que pode ainda ser melhorado, mas demonstra o Estado continuando a crescer acima da média nacional, crescendo em todos os setores”, complementa.

Elmano se refere, no caso, ao Produto Interno Bruto (PIB) estadual, cujo avanço no segundo trimestre do ano foi de 3,86%, contra 2,2% do Brasil, conforme o último dado em que a comparação é permitida.

Outro dado destacado pelo gestor é sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que monitora as vagas formais, com a maior geração de empregos com carteira assinada da história, com mais de 200 mil postos criados.

“Nós vamos terminar o governo com o período de governo que mais criou emprego de carteira assinada no estado do Ceará. Vamos ultrapassar 200 mil empregos ao fim do governo. Estamos passando esse ano já em torno de 160 mil em três anos. Se eu fizer o mesmo dado para 2026, nós vamos ultrapassar 215 mil”, pontua.

Acompanhe a entrevista do governador Elmano de Freitas no O POVO News

Mais notícias de Economia