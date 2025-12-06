Até 3 novas marcas serão anunciadas na Planta Automotiva do Ceará, diz governador

Foto: THAÍS MESQUITA O Governador destacou que o crescimento econômico está entre os principais marcas de sua gestão (Foto: Thais Mesquita/OPOVO)

Além da General Mortors (GM), até três novas marcas devem ser divulgadas nas próximas semanas para integrar a Planta Automotiva do Ceará (Pace), em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em entrevista exclusiva à rádio O POVO CBN.

Segundo o gestor, já existem pré-contratos assinados, mas os nomes das empresas seguem em sigilo estratégico para garantir a confirmação oficial dos investimentos.

Elmano destacou ainda que o crescimento econômico está entre os principais resultados de sua gestão.

O governador também ressaltou que o projeto vai além da produção de veículos. "O polo automotivo não é só para produzir carros, tem novas tecnologias para serem embarcadas".

Segundo ele, o mundo produz cerca de 120 milhões de carros, e, com investimentos na área de engenharia de sistemas, caso o Ceará desenvolva pesquisas em aplicativos que possam ser replicados por outras montadoras, seria possível impactar esse mesmo volume em escala global.

