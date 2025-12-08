Número de ações por alienação parental cresce quase cinco vezes no Ceará desde 2020

Até o mês de setembro, o número de processos no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) em 2025 que abrangem o termo “alienação parental” chegou a 106 no 1º grau de jurisdição. O crescimento é 4,8 vezes maior se comparado a 2020, quando 22 casos mencionaram a palavra-chave.

Os dados, enviados pela Central de Atendimento em Estatísticas Processuais do TJCE, também apontam um aumento em processos no 2º grau (recursos das decisões tomadas em primeira instância). Durante nove meses, 16 casos foram registrados em 2025 no 2º grau, contra um durante o ano de 2020.

A alienação parental, que pode ser induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tenha autoridade, guarda ou vigilância sob a criança ou adolescente (segundo perspectiva relativa à legislação brasileira), consiste em interferências capazes de prejudicar o exercício da paternidade ou da maternidade.

A defensora pública Michele Camelo, supervisora das Defensorias de Família da Capital, aponta que divergências, mágoas, ressentimentos e dificuldades de comunicação entre pessoas adultas que vivenciaram uma relação conjugal é um processo natural.

“O que diferencia o conflito familiar comum da alienação parental é o modo como esses sentimentos são elaborados e, principalmente, como repercutem na vida das crianças e adolescentes”, alerta a profissional.

Enquanto o conflito conjugal diz respeito à dinâmica entre as pessoas adultas, a alienação parental ocorre quando o conflito ultrapassa a esfera do casal e atinge diretamente os filhos e filhas. O movimento pode culminar no comprometimento da segurança afetiva e da liberdade de construir vínculos com os dois genitores.

“É importante, contudo, evitar a banalização do termo ‘alienação parental’, reconhecendo que nem toda dificuldade de convivência é sinônimo de manipulação ou interferência indevida”, explica Michele. “Daí a importância de uma análise multidisciplinar e avaliação acerca de eventual violência doméstica ou familiar”.

O que é alienação parental?



Na legislação brasileira, o conceito de alienação parental se apresenta a partir de algumas formas exemplificativas. Entre elas, aponta-se a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; atos que dificultem a manutenção da autoridade parental e o contato da criança com o genitor; falsas denúncias e a omissão deliberada de informações pessoais, como dados escolares, médicos e alterações de endereço.

A prática, segundo previsão na Lei nº 12.318/2010, fere o direito fundamental da criança ou do adolescente de uma convivência familiar saudável, prejudicando as relações com o grupo familiar. Além disso, constitui abuso moral e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental.

“Quando as tensões entre o casal passam a envolver as crianças, transformando-as em mensageiras, juízas ou instrumentos de disputa, há um desvio da função parental. Esse movimento pode gerar medo, confusão e insegurança nas crianças, que se veem obrigadas a escolher lados, a esconder sentimentos ou a negar afetos legítimos”, relata a defensora pública Michele Camelo.

A origem da alienação parental se fundamenta em uma formulação do norte-americano Richard Garner nos anos 1980, chamada “síndrome de alienação parental” (SAP). O termo foi desenvolvido em meio às disputas de guarda nos tribunais estadunidenses.

"Desde sua origem, a proposta carece de rigor científico: não se apoia em estudos empíricos consistentes, não foi validada por pesquisas clínicas robustas e nunca obteve reconhecimento de manuais diagnósticos como o DSM ou a CID", observa Camila Pires, mestre em Psicologia Social do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade de São Paulo (USP).

A formulação de Gardner, acrescenta Camila, também "incorpora um viés ideológico significativo", ao sugerir que relatos de violência ou abuso sexual poderiam ser falsificações produzidas pelo

genitor guardião para afastar a criança do outro responsável.

"O debate atual demanda uma perspectiva complexa, interdisciplinar e sensível às relações familiares, às experiências subjetivas das crianças e às múltiplas formas de violência — sem recorrer à patologização simplista proposta por uma síndrome sem reconhecimento científico", aponta a profissional.

Como os sinais se manifestam nas crianças ou adolescentes?



Do ponto de vista jurídico, os sinais da alienação parental em crianças e adolescentes podem ser manifestados de várias formas. A advogada Bianca Studart, com atuação voltada ao Direito de Família, informa a importância de considerar o contexto das palavras usadas pela criança.

“Uma criança que, quando vai pra casa da mãe, para casa do pai, chora muito, diz que não quer ficar lá, diz que os pais não se amam, que só está ali pelo dinheiro e tudo mais. Porque não existe uma criança entre 6 e 10 anos de idade falando de dinheiro, falando de pensão. Não é um assunto para uma criança estar sabendo, e se ela externaliza, é porque está ouvindo em algum lugar”, afirma.

O acompanhamento psicológico da criança ou adolescente é fundamental para um relato aplicado dos fatos. Além disso, dentro de uma ação de alienação parental, a advogada cita o desenvolvimento de um estudo psicossocial.

“Um perito, um psicólogo especializado, um assistente social, vão até a criança, até a casa, entrevistam os pais, tentam entender aquela dinâmica familiar, as falas que são providas na frente da criança. A partir dali, conseguem elaborar um laudo”, diz.

O trabalho dos profissionais, segundo Studart, faz um relato da situação e detalha as manifestações da criança diante do ambiente em que vive.

Para Camila Pires, ao contrário da ideia proposta por Gardner, segundo a qual a síndrome de alienação parental apresentaria um conjunto de sintomas repetidos e semelhantes entre crianças e adolescentes, os estudos contemporâneos em Psicologia mostram que não existe um padrão único de comportamento diante da separação dos pais.

"Essas reações variam bastante e são influenciadas por fatores como idade, temperamento, vínculos afetivos, estágio de desenvolvimento e condições sociais. Por isso, não podem ser entendidas como sinais de um transtorno psicológico", explica. Ela detalha que a psicologia trabalha com a compreensão de que esses movimentos fazem parte da adaptação ao novo contexto familiar e não devem ser automaticamente patologizados.

Além disso, apreende a profissional, o reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos ativos na forma como interpretam suas relações familiares é essencial, mesmo em situações de conflito intenso entre os pais.

Em um período de crise, é esperado que os jovens expressem emoções, como ansiedade, raiva, tristeza ou confusão. "Reações que, embora intensas, são parte do desenvolvimento e não justificam punições ou intervenções coercitivas".

15 anos da Lei de Alienação Parental

A Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318/2010) completou 15 anos em agosto de 2025. Contudo, desde a sua promulgação, mecanismos internacionais e regionais de direitos humanos destacam críticas sobre os impactos discriminatórios da legislação contra mães que compartilham alegações críveis de abuso doméstico sofrido por elas e seus filhos.

A informação faz parte de comunicado da relatora especial das Nações Unidas sobre violência contra mulheres e meninas, Reem Alsalem. A representante completa: “Há relatos de mulheres que foram privadas do direito à guarda de seus filhos, e as crianças entregues aos seus abusadores”.

Alsalem afirma que o Brasil é o único país que continua a definir e penalizar explicitamente atos de alienação parental como uma ofensa legal.

No dia 3 de dezembro de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou um projeto de lei (PL nº. 2.812/2022 ) que revoga a Lei de Alienação Parental. A decisão foi definida por 37 votos contra 28 e deve seguir até o Senado.

Segundo Camila Pires, mestre em Psicologia Social, embora a Lei 12.318/2010 não utilize o termo “síndrome de alienação parental”, ela emprega a expressão “atos de alienação parental” e se baseia, em grande medida, no mesmo conjunto de ideias que deram origem à formulação de Gardner.

"A justificativa do projeto de lei que antecedeu a norma cita explicitamente a noção de que um

dos genitores poderia 'programar' a criança para rejeitar o outro, o que retoma diretamente a lógica da síndrome", diz.

A legislação atual, alerta Camila, mesmo sem adotar o rótulo da “síndrome”, incorpora parte desse entendimento ao listar comportamentos considerados alienadores e prever medidas judiciais para combatê-los.

"Do ponto de vista da Psicologia, a proteção prometida pela LAP (Lei de Alienação Parental) não se concretizou. O desafio atual é construir práticas e políticas que realmente coloquem a criança no centro — não como objeto de disputa, mas como sujeito de direitos — e que priorizem abordagens cuidadosas, interdisciplinares e não punitivas", explica a pesquisadora.

Sobre o debate relativo à suficiência da norma, a advogada Bianca Studart pontua que a legislação "não conseguiu ser objetiva e não conseguiu trazer uma satisfação suficiente à seriedade e minuciosidade da demanda".

"E caber ao juízo fazer essa análise com provas frágeis, é muito delicado, porque a gente está mexendo com uma criança, com a vida, com a integridade, com a formação de uma criança, de um adolescente", explica.

Nesse contexto, um trabalho estrutural, envolvendo as escolas e as famílias também é um fator a ser considerado.

Desafios na atuação do processo

Quando informações ou indícios de alienação parental são apresentados, a Defensoria Pública requer ao Poder Judiciário a adoção de medidas que resguardem o bem-estar da criança e do adolescente.

O primeiro passo é a solicitação do estudo psicossocial. Paralelamente, a defensora Michele Camelo informa que outras medidas urgentes, “capazes de restabelecer o equilíbrio afetivo e garantir à criança ou adolescente a convivência com ambos os genitores”, devem ser consideradas.

Essa reaproximação, que nem sempre acontece de forma espontânea, costuma ser acompanhada por profissionais especializados, quando possível o custeio. Pleiteia-se também ao Poder Judiciário a presença da família em oficinas de parentalidade.

A inversão da guarda e a suspensão da convivência com o outro responsável são medidas drásticas, justificadas apenas em situações extremas.

Em sua pesquisa, a partir das entrevistas realizadas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

(TJSP) e na Defensoria, Camila Pires ressalta os "desafios profundos" enfrentados por psicólogos quando atuam em casos enquadrados como alienação parental.

"O primeiro deles é a própria expectativa criada pela Lei de Alienação Parental: a lei pede que o profissional 'diagnostique atos de alienação', mas, na prática, esse tipo de diagnóstico não é compatível com a natureza do trabalho psicológico", relata.

A legislação prevê, de acordo com a gravidade do caso, que o juiz reconheça a ocorrência de alienação parental e adote diferentes medidas.

Entre elas, estão: advertir o alienador; ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; estipular multa ao alienador; determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente.

"Há um tensionamento constante entre a lógica jurídica e a lógica da Psicologia. O sistema de Justiça costuma empurrar os peritos para uma posição de 'investigadores' ou de 'aferidores da verdade', o que muitos profissionais rejeitam por considerarem esse papel incompatível com a ética da profissão", explica Camila.

Outros desafios incluem o tempo limitado, alta demanda, estruturas insuficientes e pouca garantia de que a criança será ouvida de forma adequada — "Muitos profissionais relatam que, dentro do processo judicial, a criança acaba tratada como objeto de disputa, e não como sujeito com necessidades, vínculos e temores legítimos".

Movimento Pais Importam



O Movimento Pais Importam surgiu em Fortaleza com a proposta de atuar na intersecção entre a proteção às mulheres e o direito das crianças à convivência familiar. A iniciativa se apresenta em perfil na rede social.

“Somente um debate responsável, baseado em evidências científicas e não em polarizações ideológicas, pode assegurar simultaneamente dois princípios fundamentais: que a Lei Maria da Penha continue protegendo mulheres em risco real e que crianças tenham garantido o direito à convivência segura, contínua e significativa com ambos os genitores”, afirma o movimento.

Com o objetivo de fortalecer o debate com base científica, a organização também lançou um livreto, intitulado "Convivência Infantil e Ciência: O que os Tribunais Precisam Saber". A obra, de acordo com os responsáveis, reúne "décadas de pesquisas publicadas em periódicos revisados por pares" e está disponível gratuitamente.

"Embora tenha surgido no Ceará, o movimento deu um passo decisivo: foi lançado oficialmente no Maranhão, por meio do projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, “Roda de Conversa Entre Homens”, marcando sua expansão para além das fronteiras estaduais", afirmou o porta-voz do Movimento Pais Importam.

De acordo com o representante, o movimento se apresenta como parte de uma "transformação cultural mais ampla": a reconstrução do papel paterno para além do provedor, a afirmação de que o cuidado é uma responsabilidade compartilhada e a consolidação de uma sociedade igualitária e centrada no melhor interesse da criança.



"Romper essa estrutura exige uma mudança cultural profunda, mas que já está em curso. Um exemplo recente é o movimento nacional pela ampliação da licença-paternidade — uma demanda que só existe porque a sociedade começa a reconhecer que o cuidado não tem gênero", ressalta.



Processos de alienação parental no Ceará (dados)

Processos no 1º Grau

2025 (até setembro) – 106 processos

2024 – 85 processos

2023 – 69 processos

2022 – 70 processos

2021 – 49 processos

2020 – 22 processos



Processos no 2º Grau

2025 (até setembro) 16 processos

2024 – 11 processos

2023 – 5 processos

2022 – 6 processos

2021 – 10 processos

2020 – 1 processo

(Podem haver processos que não foram contemplados na pesquisa, por estarem registrados sob outros filtros ou códigos que não mencionam o assunto Alienação Parental).