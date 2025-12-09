Aeroportos regionais: perspectivas e desafios para fazê-los ‘decolar’

Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará AEROPORTO de Cruz, que dá acesso a Jericoacoara, foi arrematado pela Fraport

Pelo menos, dois dos dez aeroportos regionais do Ceará ganharam nova expectativa de ‘decolar’ com os recentes leilões do programa AmpliAR, do Governo Federal: Aracati/Canoa Quebrada e Cruz/Jijoca de Jericoacoara.

Os demais continuam encarando um cenário de ostracismo, mas há esperança para que mais dois sejam incluídos na próxima etapa do programa, os de Iguatu e de Sobral. O AmpliAR é voltado à concessão de aeroportos sob responsabilidade estatal.

No Ceará, o principal destaque foi a vitória da alemã Fraport na disputa pelo aeroporto de Cruz/Jericoacoara, mesma concessionária que administra o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Somente até outubro, o aeroporto da capital cearense movimentou mais de 5 milhões de passageiros.

Também não menos significativo foi o arremate do aeroporto de Aracati pela GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O principal aeroporto do País movimentou nada menos que 38,2 milhões de passageiros no acumulado entre janeiro e outubro deste ano.

No caso de Jericoacoara, o investimento previsto é de mais de R$ 100 milhões. Entre as melhorias previstas para o equipamento estão a expansão do estacionamento, a ampliação do terminal de passageiros e o aumento da capacidade do pátio de aeronaves de três para cinco aviões comerciais, bem como um interesse de internacionalizar o aeroporto, o que permitiria a chegada de voos diretos do Exterior.

Conta a favor desse processo a consolidação do destino turístico. O terminal opera voos diariamente das três principais companhias aéreas brasileiras: Gol, Latam e Azul. Os destinos atuais são Guarulhos e Belo Horizonte.

“Dependendo do dia da semana, nós chegamos a ter cinco voos comerciais e, em alguns dias, certamente nós temos dois voos garantidos para lá, todos eles com alta ocupação, não só para o período de férias que se aproxima”, destaca o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, em entrevista ao Guia Econômico na TV OPOVO.

Já no caso de Aracati o investimento obrigatório oscila em torno de R$ 45 milhões e incluem a modernização do terminal e a ampliação do pátio, além de melhorias operacionais. A expectativa é a de que com a nova gestão, o aeroporto volte a receber voos comerciais já a partir de 2026, o que não ocorre desde que a Azul cancelou recentemente esses voos.

“A gente vem dialogando com algumas companhias aéreas, as três do Brasil. Acredito que hoje a gente está mais perto do que longe de voltar a ter um voo comercial no Aeroporto de Aracati, mas tem sido um empenho muito forte, a pedido do governador, para a gente ter os quatro aeroportos operando com voos comerciais”, disse Bismarck.

Além do empenho em retomar os voos comerciais, o governo do Ceará também aposta no transporte de cargas perecíveis, como frutas e pescados, que atenda não só Aracati, mas também regiões próximas. “A gente tem voos de turismo que acontecem lá, pessoas que têm o próprio avião ou que alugam avião para poder ir, por exemplo, para Fortim ou para Canoa Quebrada, para prática de kite ou para passar um momento de lazer”, exemplifica o secretário.

Sobre os demais oito aeroportos regionais, Bismarck destaca a importância para a chamada aviação geral e para o desenvolvimento econômico regional. “Dentre eles, estamos falando de Sobral, de Tauá, de Crateús, para citar alguns exemplos. E esses oito fazem do Estado do Ceará um estado grande e conectado. Eles são vocacionados para aviação geral, que é a aviação privada, e, no futuro, para aviação regional”, ressalta.

“Nós temos os aeroportos de Iguatu e o de Sobral, que recebem quase diariamente aviação particular. Isso faz com que a gente tenha uma conectividade maior para o desenvolvimento do Estado. Há uma negociação para que, numa segunda etapa do Ampliar, a gente possa incluir mais um ou dois aeroportos”, projeta Bismarck.

“Eu acredito que, numa segunda etapa, Sobral é praticamente certo, mas Iguatu ainda é uma coisa que a gente tem pedido, assim como Tauá também, e Crateús, que são aeroportos que a gente acredita que têm boa vocação, mas eu vejo um interesse maior do Ministério (de Portos e Aeroportos) por Sobral”, complementa.

Enquanto esses aeroportos esperam por um novo leilão ou um novo investidor, Cruz/Jeri e Aracati/Canoa Quebrada já vislumbram dias mais promissores, com grandes empresas se preparando para fazer investimentos volumosos. Resta saber se os gargalos que afetam todo o mercado da aviação civil vão ser entraves para o desenvolvimento tão aguardado.



Estrutura e custos são desafios para aviação crescer

Apesar de o Governo Federal ter tido êxito em leiloar treze aeroportos regionais e dos recordes no número de turistas domésticos e internacionais alcançados neste ano, o Brasil segue enfrentando dois grandes desafios para um crescimento sustentável da aviação, em todos os portes, conforme especialistas ouvidos por O POVO.

Um é a questão dos custos, notadamente dos combustíveis, que representam cerca de 36% das despesas das empresas aéreas, segundo o especialista em Direito Aeronáutico, André Soutelino.

“Nós estamos com uma política de combustível absurda. O Brasil produz cerca de 80% do combustível para aviação aqui e somente 20% é importado”, pontua.

“Aí, o que acontece? As companhias não querem ter prejuízo, querem ter lucro. Daí, elas vão buscar rotas mais atrativas, com custos menores. Falando da questão da aviação regional, estimular com subsídio nunca deu certo e nem vai dar certo. É coisa temporária e um gasto de dinheiro público com algo que não funciona”, enfatizou Soutelino, que é também sócio da ALDS Advogados Associados.

“Hoje estamos numa livre iniciativa, em que a companhia aérea escolhe onde ela vai operar. Ela vai fazer conta: ‘Se eu quero operar de Guarulhos para Aracati, para mim é viável', e vai pedir uma autorização à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia vai vendo se deu lucro, que se alterou e não der em seis meses ela vai cancelar o voo porque quer lucro. A questão do subsídio não vai resolver”, sentencia.

Ele também cita a questão da infraestrutura, especialmente, na distribuição do combustível e cita que o País só tem 60 km de dutos voltados para isso.

“Somente em Guarulhos que tem duto. O resto não tem. Imagina em Manaus, na região Norte! O caminhão vai com o combustível até certo ponto e depois vai de barco para o aeroportos. É preciso investir na infraestrutura de combustível”, conclui.



Fortaleza e Juazeiro na expectativa da alta estação

Com movimentações de 5 milhões e 405 mil passageiros, os dois maiores aeroportos cearenses, Fortaleza e Juazeiro do Norte, respectivamente, vivem a expectativa de grande incremento na alta estação.

O cenário é favorável com a recuperação das três maiores companhias aéreas do País (Latam, Gol e Azul) e o aumento no número de novas rotas.

A Latam, por exemplo, já anunciou ampliações no cenário internacional, incluindo Fortaleza–Lisboa; a Gol terá o maior volume de voos para a Argentina em dez anos; e a Azul negocia novos aumentos a partir de 2026.

O Governo do Estado tem utilizado como instrumentos para atrair voos a redução de ICMS do querosene e subvenções por assento em rotas estratégicas, como Juazeiro–Fortaleza.

O governo avalia o impacto econômico dessas medidas, considerando que cada turista deixa aproximadamente R$ 3,9 mil na economia local.

Assim, para a alta estação, as projeções são muito positivas: espera-se cerca de 1,1 milhão de turistas entre dezembro e início de fevereiro, incluindo 100 mil estrangeiros.

A previsão é de que o setor movimente mais de R$ 4 bilhões no período, somando-se aos mais de R$ 10 bilhões já injetados ao longo do ano.

Em termos de rotas, o Ceará chegará a nove destinos internacionais em janeiro, após o início do voo Fortaleza-Madri, pela Iberia.

Recentemente, foram iniciadas as rotas Fortaleza-Montevidéu, pela Gol; Fortaleza-Caiena, pela Air France, além de Fortaleza-Lisboa, pela Latam.

“O que eu poderia antecipar é que nós temos negociações aquecidas com vários destinos, mas o que está mais quente são voos eventualmente para a América do Sul. Considerando aí um acréscimo para destinos que nós já temos, em nova companhia aérea, e, possivelmente, um novo país atendido aqui dentro da América do Sul pela conectividade com o Ceará”, antecipou o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck.



Falta de concorrência também dificulta crescimento

Outro gargalo para o desenvolvimento não apenas da aviação regional, como também da aviação como um todo no Brasil, é a falta de concorrência, conforme aponta o professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Alessandro Oliveira.

Ele se lembra que o mercado está concentrado em três grandes companhias, a Latam, a Gol e a Azul, com essa última dominando o mercado de voos regionais.

“Os governos costumam pensar em planos para desenvolvimento da aviação regional, mas o melhor plano é você manter a infraestrutura adequada e fomentar a entrada de novas empresas”, pontua Oliveira.

“Ter empresas regionais no Brasil virou coisa rara. A gente não tem mais esse modelo de negócio, a não ser pela Azul. Então, obviamente, se entrasse uma nova empresa, se tivesse um modelo de negócios voltado para esse tipo de mercado, era capaz da gente conseguir atender mais cidades. O número de cidades servidas no Interior é um limite à expansão e à capilaridade do sistema”, acrescenta o especialista.

“Capilaridade é a alimentação dos aeroportos grandes por aeroportos pequenos e vice-versa. É você ter um fluxo de passageiros mais denso em ligações de baixa densidade. Além disso, são poucas as opções de aeronave. Então, basicamente, o que é utilizado ultimamente é o ATR-72, que tem seus 60 ou 70 assentos e o Caravan com 9 assentos”, exemplifica.



“O Caravan acaba sendo uma sinalização para que aquele lugar possa ter mercado, possa no futuro ter um ATR-72. Os aeroportos atendendo a um mínimo de acessibilidade, garantindo a infraestrutura, a tendência é que o País cresça e a gente tenha voos para as localidades regionais. É o que dá para fazer. A gente tem que garantir que haja demanda”, conclui Oliveira.



AEROPORTOS CEARENSES*

AEROPORTOS CONVENCIONAIS:

Aeroporto Internacional de Fortaleza (Fraport Brasil)

Aeroporto de Juazeiro do Norte (Aena Brasil)

AEROPORTOS REGIONAIS:

Aracati (arrematado pela GRU Airport)

Jericoacoara (arrematado pela Fraport Brasil)

Camocim (Infraero/SOP)

Campos Sales (Infraero/SOP)

Crateús (Infraero/SOP)

Iguatu (Infraero/SOP)

Quixadá (Infraero/SOP)

São Benedito (Infraero/SOP)

Sobral (Infraero/SOP)

Tauá (Infraero/SOP)

*Entre parênteses consta o nome de quem administra cada aeroporto