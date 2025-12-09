AmericaNews Beauty: da importadora de variedades às lojas de perfumaria e cosméticos com toque de autoestima

Foto: Acervo pessoal/Divulgação Inauguração de loja AmericaNews

O sonho de Rosalvo era ver as filhas independentes, donas do próprio negócio. Nada de visitar fazendas, passar horas em estradas e dias fora de casa. A ideia era que elas fossem empresárias. E assim o fez. Adquiriu produtos, investiu em lojas.

Mas, por mais detalhados que fossem os planos, fatores externos têm o poder de causar uma revolução, de transformar famílias e desviar as mais bem traçadas rotas. E foi em um cenário caótico que Juliana Carneiro, a caçula das mulheres de Rosalvo e Maringá, assumiu os negócios.

Juliana, à época com 21 anos e de malas prontas para uma nova aventura, não hesitou ao pedido do pai de ficar, pelo menos por um tempo, e tomar conta da empresa, que até então estava nas mãos da irmã Roberta. O objetivo principal era manter a família unida.

Quase trinta anos depois e muitas adequações às demandas do mercado de luxo, a empresária e a outra irmã, Renata, misturam cores, fragrâncias, experiências e autoestima.

De mãos dadas com o mundo digital, AmericaNews Beauty contabiliza 15 lojas físicas, distribuídas em três regiões do Brasil e com planos de levar ainda mais bem-estar por onde se instala. Em mente, a empresária traz a importância do olhar e do cuidado com quem carrega o nome da marca no peito e a representa para os clientes. São para eles, inclusive, que cada detalhe é pensado, tendo em vista que a aquisição de um perfume, acessório ou maquiagem é consequência de um bom atendimento. Por meio de estratégias de marketing, afirma que seu maior objetivo é deixar os consumidores felizes, criar memórias e firmar laços.

Ao lado do pai Rosalvo, investidor e o maior incentivador da autonomia dos quatro filhos, Juliana distribui carinhos e não cansa de agradecer por todos os feitos e oportunidades que os pais proporcionaram, a ela e aos irmãos. Conheça agora a história de Juliana Carneiro, diretora da AmericaNews Beauty, e entenda como o mercado da beleza se adapta ao comportamento do seu consumidor.

Leia mais Entrevista

Sobre a empresa

Nome: AmericaNews Beauty

Data da fundação: 1992

Fundadores: Rosalvo Carneiro e Roberta Carneiro

Presidentes: Juliana e Renata Carneiro

Tipos de produtos: Produtos de beleza - itens de cosméticos e perfumaria

Unidades (quantidade e cidades): 15 lojas, em Fortaleza, Eusébio, Recife, Natal, Belém e Brasília

Número de funcionários: 100 funcionários e 50 empregos indiretos

Ações de ESG (ambientais, sociais e governança): Produtos/accessories veganos e política de não utilização de materiais de origem animal na linha ANaccessories.

Marcos do tempo

1992

AmericaNews entra no varejo, atuando no ramo de importados, nas categorias de alimentos e outros produtos de autoconsumo

1995

Ingresso no mercado de perfumaria seletiva. Ampliação do mix de produtos e introdução das marcas de luxo como Calvin Klein, Dior, Givenchy e outras

1998

Juliana Carneiro assume a AmericaNews

2000

Reposicionamento com foco em perfumaria. Reestruturação das lojas físicas nos padrões internacionais de uma perfumaria seletiva e inauguração da primeira loja exclusiva no segmento

2001 a 2006

abertura de lojas nos shoppings Aldeota, Del Paseo e Iguatemi

2012

Abertura da loja em Recife (PE)

2017

Abertura da loja em Natal (RN)

2019

Lançamento da linha de pincéis e acessórios, a AN Acessórios

2021

Lançamento da loja online

2022

Abertura de lojas em Belém (PA)

2024

Reconhecida como a 9ª maior varejista em faturamento entre as lojas especializadas em produtos de beleza no segmento de prestígio, considerando apenas lojas físicas.

2025

Abertura de loja em Brasília (DF)

Bastidores

Carinho

Juliana sempre fala do pai com grande carinho e admiração. Durante a entrevista com ele, ficava o tempo todo mandando beijos. Ele retribuía, de forma mais tímida, mas também com muito afeto.



Discrição

A família é muito reservada e, normalmente, não concede entrevistas. Porém, na despedida, Juliana confessou que ficou bastante à vontade.

Moda

Os livros de moda compõem a decoração da casa da Juliana, estando presentes em diferentes pontos da sala, como aparador e mesa de centro.



Curiosidade

Sacola cheia

Sempre que Rosalvo visita uma loja AmericaNews, garante presentes e perfumes para si. Porém, ele nunca escolhe as fragrâncias, cabendo às filhas esta missão.

Projeto Legados

Esta entrevista exclusiva com Juliana Carneiro para O POVO faz parte da sexta temporada do projeto Legados.

São cinco entrevistas com grandes empresários para contar a base que sustenta seus princípios, valores e tradições familiares que estão sendo passados para as novas gerações. E, ainda, o legado empresarial para o Ceará.

Amanhã você confere a entrevista com Asthon Neto, da Juarez Sorveteria

Legados Online

Confira no OP o site do Projeto Legados. Lá você acompanha todos os episódios das entrevistas com os empresários, extras e vídeos.