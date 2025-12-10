Juarez Sorveteria: memórias afetivas e sabores que refrescam até o papa

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-11-2025: LEGADOS sorveteria Juarez. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Uma casa comum, em uma rua convencional da capital cearense. Da porta para dentro, 52 anos de história, de negócios e de família.

É impossível falar sobre a Juarez Sorveteria sem falar sobre a Sorveteria Juarez, de onde já foi enviado sorvete até para o papa João Paulo II, preparado sob os olhares curiosos dos seguranças, que ficaram observando a arte de fazer a sobremesa gelada.

Seu Juarez, ou João Juarez de Albuquerque foi o que o mercado chamaria hoje de maker ou disruptivo.

Em 1959, saiu de Santana do Acaraú, no interior do Estado, para Parnaíba, no Piauí, com a eterna companheira Mirian Albuquerque e os cinco primeiros filhos. Lá, aprendeu “na marra” a fazer sorvete dentro de uma padaria.

Mudou-se em 1972 para Fortaleza para que as filhas estudassem, montou sua sorveteria e começou uma nova vida.

Inventava sabores, definia as próprias medidas, oferecia provas aos clientes (imagina deixar experimentar antes de comprar!) e conquistava a todos. Assim, criou nove filhos, oito mulheres e um homem. Tudo com sorvete.

Por toda vida de sorveteiro, a rotina foi a mesma. A saída de casa era, pontualmente, às 3h50min, rumo ao Mercado São Sebastião, no Centro. Na volta, deixava as compras na sorveteria e retornava para casa perto das 6h.

Tomava café, levava os filhos para o colégio e seguia novamente para a loja. “A gente chegava no colégio 6h10min, 6h15min. Se quisesse ir de carona!”, conta a filha Socorro Albuquerque.

Seu Juarez partiu em 2018, aos 90 anos, mas deixou um legado que segue vivo, e de roupa nova. Hoje, Asthon Neto, 36, filho de Socorro e neto de Juarez, cuida, juntamente com as tias, de um legado que é um patrimônio cearense.

É ele quem está à frente de uma nova etapa do negócio. Reformulou a marca, mudou (discretamente) o nome e segue dando novos passos. Os mais largos, até o momento, foram em uma loja que seu Juarez não chegou a conhecer, mas que carrega em suas paredes, letreiro e, claro, sabores, toda história de quem ensinou outras empresas de Fortaleza a fazer sorvete.

Na Vila Pita, a charmosa ruazinha na Aldeota que esbanja gastronomia e economia criativa, os sabores de Juarez chegam a um novo público, que mantém viva a tradição de pedir no balcão o seu sorvete favorito: seja o clássico de tangerina, o saboroso capim-santo ou tendências como pistache e Nutella.

Sobre a empresa

Nome: Juarez Sorveteria

Data da fundação: 20 de novembro de 1973

Fundador: João Juarez de Albuquerque

Administradores: Asthon Neto, Neila Albuquerque, Conceição Albuquerque, Ana Albuquerque, Socorro Albuquerque, Espedito Vando, Alexandra Albuquerque

Tipos de produtos: Sorvetes

Unidades (quantidade e cidades): 9 lojas em Fortaleza e uma Sobral

Faturamento anual: R$ 8,5 milhões

Número de funcionários: 60 funcionários

Ações de ESG (ambientais, sociais e governança): coleta seletiva do lixo



Marcos do tempo

1927

Nasce João Juarez de Albuquerque

1960

Abertura da primeira Juarez em Parnaíba, na Rua Riachuelo

1972

Se muda de Parnaíba para Fortaleza com a esposa e 9 filhos e abre a primeira Juarez na avenida Santos Dumont

1973

Sai da avenida Santos Dumont para a avenida Barão de Studart

1979

Abertura da loja da av. Engenheiro Santana Jr.

1980

Juarez serve sorvete ao papa João Paulo II

1983 a 2004

Abertura da loja de Sobral (CE); da loja de Mossoró (RN); das unidades na av. Santos Dumont e no Shopping Ouro Verde, em Fortaleza

2018

Falecimento de João Juarez de Albuquerque

2019-2024

Abertura das unidades no bairro Varjota e no Lago Jacarey, em Fortaleza. E mais uma unidade no Eusébio (CE)

2025

Aplicação da nova marca. Abertura de unidades na Vila Pita e na av. Abolição

Ao papa

Em 1980, Juarez serviu sorvete para o papa João Paulo II, durante visita a Fortaleza, por indicação de dom Aloísio Lorscheider. “Papai passou vários dias sendo vigiado pelos seguranças, que o viam fazer o sorvete, se não tinha veneno. Ele ficou muito incomodado com isso, porque não gostava que ninguém visse fazendo a mágica dele”, conta a filha Neila . Além do sorvete, o papa recebeu ainda a fruta original, que as filhas não souberam dizer qual era.

Bastidores

Algumas das sorveterias que fizeram ou fazem sucesso em Fortaleza têm ligação com o Juarez, como a 50 Sabores e a Tropical. A 50 Sabores foi de um primo e a Tropical, de um irmão

Entrevista

O POVO - Como seu avô entrou no ramo de sorvete?

Asthon Neto - Ele foi trabalhar na padaria do tio dele, em Parnaíba, quando veio de Santana. Ele aprendeu a fazer pão. E pensaram em montar uma sorveteria. Ele não sabia, mas se meteu a fazer. E foi aprendendo na marra mesmo.

O primeiro sorvete que ele fez foi com as mangas do quintal. E até hoje é o mesmo jeito de fazer. E ele é fácil de provar que o sorvete é da fruta, porque ficam os fiapos da manga.

Às vezes, as pessoas comentam: 'Ah, esse aqui não é da fruta', mas esse é o que a gente consegue provar porque ainda ficam os fiapos, enquanto os outros sabores não têm algo tão perceptível.

E a manga é o sorvete mais básico que tem aqui, é basicamente manga e água. Não tem leite, leite condensado, outras coisas. Se a manga for boa, não leva nenhuma gota d'água.

Então o vovô começa a ir à padaria, começa a vender muito sorvete. E aí o dono da padaria chegou para ele assim: 'Juarez, pelo amor de Deus, não estou vendendo mais pão, não. Estou vendendo sorvete. Vai simbora, pelo amor de Deus, vai montar teu negócio'.

O cara deu força, já que a padaria estava pequena demais para o sorvete dele. Aí foi que ele abriu a primeira sorveteria em Parnaíba.

Quando ele vem para Fortaleza, deixa a sorveteria para outra pessoa, que é o seu Araújo e que até hoje a mantém. Mudou de nome. Ao invés de sorveteria Juarez, virou sorveteria do Araújo. E até hoje tem em Parnaíba, no mesmo lugar. Araújo era um cliente.

OP - Como o seu avô chegou a Fortaleza?

Asthon - A intenção dele de vir para Fortaleza era de dar estudo para as filhas. E eu acho que por não entender que o negócio poderia ser muito bom na época, porque ele estava no começo, ele dizia: 'rapaz, eu não quero nenhuma filha minha sorveteira, não. Vocês não vieram para cá para estudar? Então vão estudar'.

Era para cada uma ter a sua profissão. E eu acho que, para ele, a que ele seguiu não seria a que se tornou hoje, talvez se ele soubesse como estaria hoje… Ele preferiu fazer a parte dele, educar os filhos todos e sustentá-los.

Ele montou a primeira sorveteria dele na Santos Dumont. Passou pouco mais de dois anos e aí foi direto para a Barão (de Studart), onde estamos até hoje.

Depois de um tempo, o tio Espedito monta uma sorveteria, a tia Ana monta outra sorveteria e o negócio acaba que acontece para quem quis continuar com a oportunidade do negócio, ramificar e expandir.

OP - O seu tio é o que abriu em Sobral?

Asthon - Sim, em Sobral, na (avenida) Engenheiro Santana Júnior, (avenida) Santos Dumont, Shopping Ouro Verde e (avenida) Barão de Studart (que, depois, ficou com o Seu Juarez).

Ele ficou muito tempo com essas cinco sorveterias, sendo que Santos Dumont e Ouro Verde eram quiosques, bem menores, com as operações bem mais simples.

Então ficou por muito tempo com três grandes sorveterias. E por muito tempo se levava sorvete daqui para Sobral, já que a produção era aqui, só. Sempre tiveram duas produções. Uns 10 anos antes dele falecer, a gente sempre fazia sorvete na Barão e na Engenheiro Santana Júnior, sempre com essas duas fábricas.

Eram feitos na própria loja. Ele saía de casa quatro horas da manhã, ia comprar as frutas dele, ia pra sorveteria e já começava a fazer sorvete. A loja abria 10, 11 horas, e a produção era na frente do cliente. O maquinário ficava na frente, você via ele fazendo o sorvete.

E passou por muito tempo assim. Então começaram a vir mais normas de vigilância sanitária, as coisas começaram a ter um pouquinho mais de cuidado e a sorveteria precisou passar por um processo de adaptação. Em 1970 não tinha essa exigência toda.

A fábrica saiu de lá (da Barão de Studart), ficando só mesmo a sorveteria. A loja da Engenheiro Santana Júnior já era maior, então lá funciona loja e fábrica, só que em espaços físicos diferentes.

OP - Seu avô não tinha caderno de receitas com o passo a passo dos sorvetes. Como vocês conseguiram desvendar as receitas?

Asthon - Quando a minha tia Ana vai para Mossoró (RN), ele não tinha receita. Para você aprender, tinha que olhar ele fazendo e o método (de aprendizagem, de anotações) era você que fazia.

Quando ela foi para Mossoró, ela dizia que não sabia nem para onde ia. Então, tudo que ele fazia, ela anotava.

No processo dele, ele pegava e provava a calda. 'Ah, tá amargo. precisa de açúcar'. Colocava açúcar. Quanto colocava? Ele pegava na mão! E os sorvetes que ele fazia mais, de chocolate, de doce de leite, de leite, como são produtos que tem uma base, não tem muito o que fazer. Já o sorvete de frutas, não. Às vezes, a fruta vem muito doce.

OP - Seu avô também tinha certos hábitos, como oferecer provas dos sorvetes aos clientes…

Asthon - Antes as pessoas viam isso como prejuízo. Ele não dava nessa intenção de aumentar as vendas. Eu enxergo que ele dava para ele ter a certeza de que o sorvete estava bom. 'Ó, prova meu sorvete aqui, fui eu quem fiz. Está bom?'. E, sem querer, ele conseguia outras coisas.

Outra coisa que o pessoal fala: relacionamento, atendimento, ele era campeão nisso. Tinha gente que ia à sorveteria e passava a tarde conversando com ele, pura e simplesmente. Não tomava sorvete, não fazia nada, era só para conversar com ele.

OP - Ele gostava de estar com pessoas, então?

Asthon - Ele gostava de ficar no atendimento. Eu já conheci meu avô mais velho, essa diferença de idade é gigante, da filha mais velha para a filha mais nova. Então, do neto mais velho para o mais novo, eu sou um dos últimos netos, é uma diferença grande também.

Quando ele chegava, a gente estava na sala, assistindo TV. Ele entrava, passava, não falava nada. Eu dizia que ele gastava a voz dele todinha na sorveteria. Ia direto almoçar e saía.

Na sorveteria, não. Lá, ele chegava, brincava, falava, comigo também, lógico, mas ele não parava de falar. Se eu levasse uma namorada lá, ele perguntava: 'É a mesma?'

Se a menina era morena, ele fala: 'Ela não era uma loura?'. E para explicar que ele estava brincando? E ele brincava com todo mundo. Tinha a brincadeira das provas, que ele dava prova errada para as pessoas de propósito.

OP - Como funciona hoje a gestão das lojas?

Asthon - O vovô teve nove filhos. Foram oito mulheres e um homem. Hoje, as filhas tomam conta da loja da Barão de Studart e da Vila Pita. E das outras lojas quem fica à frente é o Tio Espedito.

São duas fábricas. Uma que atende as lojas do tio Espedito e uma que era dentro da loja da Barão de Studart e que hoje fica onde era a casa do meu avô. São oito lojas no total, e abrindo mais.

OP - Além do nome, a sorveteria carrega a personalidade e o estilo do seu avô. Quais cuidados tiveram para se adequar às exigências do mercado, mas sem perder a essência?

Asthon - Depois que ele faleceu, a gente começou a ver esse processo da mudança da marca. Antes, as pessoas iam até a sorveteria e tinham a oportunidade de ser atendidas por ele. O vovô faleceu e surgiu a ideia de colocar ele na marca. Então a gente tem a caricatura, como forma de homenageá-lo.

A marca passou por um processo de reestruturação e trouxemos a figura dele para ela.

Em relação à estrutura da loja, falando da loja da Vila Pita, a gente teve uma dificuldade muito grande de trazer algo mais moderno, mas sem perder a essência de tudo que levou a sorveteria ter o nome, o reconhecimento e o carinho do público cearense.

OP - E já havia planos, antes dele falecer, de modernização da marca, ou era algo que ele nunca quis mexer?

Asthon - Eu acho que não. As reformas que tinham na sorveteria, lá na Barão, principalmente, eram mais por necessidade, algo que tinha que fazer porque alguma coisa quebrou, alguma coisa não parou de funcionar, porque, por ele, não se mexia em nada. Era sempre a mesma coisa.

Era aquele negócio de "time que está ganhando, não se mexe".

OP - Qual foi a reação do público quando percebeu essa mudança de marca, a inauguração de uma nova loja…

Asthon - A gente mudou a marca primeiro na Barão (de Studart). A gente já sabia que iria abrir aqui. Então a ideia era que, quando abrisse a Vila Pita, como a gente não conseguiria replicar a loja da Barão, se a gente for falar de franquia, a tendência é que as franquias sejam todas iguais.

Como a Barão é muito antiga, nem que eu quisesse replicar eu conseguiria. E a ideia era ter uma cara um pouquinho mais sofisticada, mas sem perder a essência, sem perder a tradição da loja. Mas foi super positivo. Inicialmente, lá na Barão, as pessoas falando e realmente tocando no ponto da homenagem para ele.

OP - Como surgiu o ponto na Vila Pita?

Asthon - Do nada. Meu pai é corretor de imóveis. Ele passou e disse que viu um ponto para abrir a sorveteria. Eu lembro que ele me deu a chave do ponto e mandou eu ver. Disse que não ia, porque tinha um evento para fazer no Centro de Eventos e fui depois da montagem, umas 20h.

Eu falei que estava indo e ele disse que não ia, porque estava escuro, não tem energia, não tem nada. E ainda bem que eu não fui na hora que ele pediu para eu ir, duas, três horas da tarde, porque se você for lá, não tem nada. Eu ia tomar um susto, o aluguel é um pouco pesado e ia desistir.

Mas eu fui na quinta-feira, que já está "pegando fogo". Eu não consegui ver nada no ponto na hora, mas eu consegui ver onde eu ia estar. E aí eu falei: "é aqui mesmo". Não precisou nem eu abrir a porta. Quando eu vi a dificuldade para estacionar e a rua lotada, pensei que era ali que a gente tinha que estar mesmo.

OP - A loja da Vila Pita já nasceu com essa identidade virtual nova. O que motivou essa mudança?

Asthon - A mudança da marca foi tanto para a gente se encaixar no mercado, modernizar a marca, mas também para homenageá-lo de alguma maneira. Antes, a marca era só uma tipografia, só tinha "Sorveteria Juarez" e não tinha uma logo bem estruturada, bem formada, como eram as de 1970.

Era só aquilo e acabou. Não tinha Photoshop, não tinha nada para criação. Agora não, a gente viu a necessidade de passar por uma reestruturação da marca, mas o maior intuito era homenageá-lo.

OP - Quando pensa no seu avô, o avô Juarez, não o Seu Juarez, dono de uma sorveteria. O que vem a sua cabeça?

Asthon - Exemplo, dedicação, disciplina. Ele era uma pessoa muito dedicada e muito disciplinada naquilo que ele fazia. Então, o maior exemplo que ele dava era de muito trabalho, muito trabalho.

Uma coisa que eu sempre via era a disciplina. Em tudo. A frase que ele dizia: 'O sol nunca acordou antes de mim'. É pesada essa frase. Você pode não dar muita importância, mas se você for ver, ele acordou todos os dias antes do sol.

E eram todos os dias mesmo. 'Ah, hoje é domingo, hoje é sábado'. Não, era todo dia. A loja só fechava Sexta-feira Santa.

OP - Até hoje?

Asthon - Até hoje. E, por ele, abriria também. A minha avó que dizia que tinha que parar em dia santo. Porque ele tinha essa disciplina. Até a comida. O café era o mesmo, o almoço era o mesmo, o jantar era o mesmo. Todos os dias.

Comia (no almoço) carne de porco banhada na própria gordura, com feijão e farinha amarela. A janta era cuscuz ou coalhada. E tinha dias que não comia, porque tomava muito sorvete.

OP - Quais lembranças tem do seu avô que acha interessante?

Asthon - Era muito comum eu ver o vovô no jornal, em alguma matéria, na televisão. Eu cresci vendo meu avô na TV. Então quando alguém fala assim: 'Ah, apareci na TV'. A pessoa sentia orgulho e eu falava: "nossa, que besteira. Meu avô está sempre lá!". Não achava nada demais.

Tem sempre trabalho de faculdade, todo semestre tinha três, quatro pessoas que iam fazer trabalho de faculdade na sorveteria, para fazer a renovação da marca. Trabalho de publicidade.

E teve o (Festival) Fartura também. Que ele demorou a ir, foi só no último dia, o dia dos chefs. Quando eu vi a cena de um repórter entrevistando uma pessoa e, quando ele viu o vovô, deixou o entrevistado de lado para falar com o meu avô, foi quando eu percebi que tinha alguma coisa que eu não tinha noção.

OP - O que a Juarez Sorveteria deixa de legado para Fortaleza?

Asthon - O legado que a sorveteria deixa para Fortaleza é o sabor, é a tradição. Nada mais a cara do cearense que tomar um sorvete no fim de tarde, no domingo, lá na sorveteria. A família toda junta.

OP - O que deseja para a sorveteria nos próximos anos?

Asthon - Muito além de continuar com a expansão da marca, acho que o desejo maior é continuar sendo sinônimo de tradição, não só de um bom sorvete, mas também do sentimento de um lugar pra estar com a família.

OP - E os planos de expansão?

Asthon - Eu venho falando que a nossa maior qualidade é um ponto de gargalo na expansão de lojas. Como a gente faz tudo muito artesanalmente, com produtos naturais, sem conservantes, sem produtos químicos, a gente não consegue escalonar de uma forma muito grande.

Digamos que a gente tem um teto e que é difícil ultrapassá-lo. Por conta desse processo todo muito manual que a gente tem. Não é a intenção da gente mudar esse processo, ficar artificial, colocar esses conservantes. Então, a gente tem capacidade de aumentar a fábrica.

E ela vai ser aumentada, então, provavelmente nos próximos 4 meses, a gente deve dobrar a capacidade de produção, aí possibilita abrir novas lojas, mas a gente ainda não consegue, por exemplo, mandar sorvete para fora do Estado, para outra cidade.

Porque a gente não tem os produtos químicos e os conservantes. O sorvete só dura 8, 10 dias. O sorvete tangerina dura dois dias. Mas a gente tem um teto de produção que ainda não foi atingido.

Meu avô fez o que ele queria, formou todos os filhos. A intenção dele de vir para Fortaleza, de voltar para o Ceará, era formar os filhos. E ele conseguiu isso, cumpriu o objetivo dele.