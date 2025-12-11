Financiamento estimula recaatingamento no Nordeste

Foto: Marcos Bezerra / Divulgação BNB Produtor afirma que empreender na caatinga é possível

No semiárido brasileiro, a abundância de sol e vento tem impulsionado a instalação de parques solares e eólicos , atraindo investimentos e financiamento climático que estimulam a expansão econômica do Nordeste. Embora essenciais para a descarbonização da matriz energética nacional, essas iniciativas já representam o segundo maior vetor de desmatamento da Caatinga , atrás apenas da agropecuária. Diante dos impactos socioecológicos crescentes, o diretor executivo da Associação Caatinga, Daniel Fernandes, defende que ações de recaatingar e caatingamento se tornem parte estruturante de uma transição energética realmente justa e inclusiva.

Segundo o levantamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Caatinga possui um expressivo potencial de recuperação ecológica. O passivo ambiental a ser recomposto no bioma soma 8.662.135,24 hectares de Reserva Legal (RL) e 988.733,56 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP).

Até o momento, 70.678 imóveis rurais tiveram suas análises concluídas, sendo 91,18% (64.443) deles localizados no Ceará, o que evidencia o protagonismo do Estado nos processos de regularização e restauração ambiental do semiárido. Na Estado, o passivo ambiental a ser recomposto na Caatinga inclui 972.585,82 hectares de RL e 233.554,03 hectares de APP.

Dentro desse universo, cerca de 2.500 imóveis ou famílias se enquadram no perfil do projeto de recuperação, reforçando o potencial do estado para avançar em ações de restauração e regularização ambiental no semiárido.

Embora ocupe apenas 10% do território nacional, a Caatinga foi responsável por captar até 50% do carbono removido no Brasil entre 2015 e 2022, segundo estudo da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A pesquisa, baseada em imagens de satélite e indicadores ecológicos, evidencia o potencial do bioma semiárido na mitigação das mudanças climáticas, sobretudo em anos de maior volume de chuvas.

Entre os recursos disponíveis para viabilizar a recuperação da Caatinga estão a reposição florestal obrigatória em processos de licenciamento e supressão vegetal, incluindo empreendimentos de energia eólica e solar, e os recursos provenientes de compensação ambiental.

Somam-se a esses mecanismos os convênios com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e MMA/PRA, além de parcerias com instituições de pesquisa, como Embrapa, Ematerce e universidades.

Também contribuem para a implementação das ações o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), o apoio de organismos internacionais e fundos ambientais, além de editais de fomento voltados à restauração e à conservação do bioma.

Para Daniel Fernandes, participar da COP 30 representa um avanço estratégico para a agenda da Caatinga e uma oportunidade de inserir o bioma na mesa das decisões globais de clima, apresentando dados, experiências e evidências que comprovam seu papel fundamental na captura de carbono e na regulação térmica do clima.

O Banco do Nordeste (BNB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciaram, durante a COP30, um investimento conjunto de R$ 100 milhões destinado a ações de preservação e recuperação da Caatinga. O montante integra o Plano Brasil–Nordeste de Transformação Ecológica, lançado oficialmente no evento.

Do total, R$ 50 milhões serão aportados pelo Banco do Nordeste e outros R$ 50 milhões pelo BNDES. O anúncio contou com a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e do diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire.

Segundo Freire, a cooperação reforça o papel estratégico da Caatinga na agenda climática nacional ao potencializar o impacto das ações de restauração. Já Mercadante destacou que o plano consolida um esforço conjunto voltado à recuperação ecológica, à geração de empregos e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais.

Os recursos serão destinados a projetos de reflorestamento, manejo sustentável e recuperação de áreas degradadas, ampliando o protagonismo do Nordeste na transição ecológica do país.

Empreendedorismo sustentável na Chapada do Apodi

Na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, o produtor Francisco Julião Torres Neto, 51, transformou os desafios do semiárido em oportunidade. Com Ensino Médio completo, ele vive em Apodi ao lado dos pais, de um irmão e do filho. Da união entre conhecimento técnico, coragem para inovar e compromisso com o meio ambiente, Neto construiu um negócio que integra produção de mel, frutas e mudas de plantas, tornando-se referência em manejo sustentável da Caatinga.

A trajetória não foi simples. O clima severo, a escassez de recursos e o ceticismo da própria comunidade foram obstáculos. "Muita gente dizia que eu não ia conseguir produzir orgânico.

Mas ele seguiu firme, apoiado por instituições como Senar, Sebrae, cooperativas locais e o Banco do Nordeste, que financiou parte do seu projeto. O seu objetivo ia além da produção agrícola. Neto queria provar que era possível empreender no semiárido com respeito à natureza. Entre as iniciativas que se tornaram marca do seu trabalho está a criação de abelhas sem ferrão, incentivada pelo Sebrae. Além de gerar mel, a atividade potencializa a polinização das frutas que cultiva e reforça a preservação ambiental.

A produção de mudas, que é hoje uma das principais fontes de renda da família, também fortalece a vegetação nativa e contribui para recuperar áreas degradadas.

Integrar agricultura, apicultura e conservação da Caatinga exige manejo cuidadoso. Neto reconhece que o bioma é complexo, mas acredita que o uso sustentável é uma escolha que depende de cada produtor. "A Caatinga é muito importante. O manejo é difícil, mas dá para fazer. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos nós", defende.

Segundo o produtor, o financiamento do BNB foi decisivo na ampliação das atividades, permitindo investir em tecnologias, fortalecer a produção e abrir novas oportunidades de renda na região. Para ele, o crédito, quando bem usado, transforma realidades.

O produtor também incentiva novos empreendedores rurais do semiárido a iniciarem projetos que realmente amem. "Se você não gosta do negócio, nada é favorável", afirma. E se depender dele, ninguém começa sozinho, diz que está disponível para compartilhar experiências e ajudar interessados a seguirem o mesmo caminho.

Da produção orgânica à resistência

Morador da Caatinga desde que nasceu, o agricultor familiar Moacir Lima Filho, 43, vive no distrito de Santana, em Crateús (CE). Foi lá onde construiu sua história ligada à terra e ao único bioma exclusivamente brasileiro. Ele é pai de Marcelo, 22, e Maria Elisa, 12, para quem transmite a preservação e o modo de vida herdado dos pais.

Ele adapta a produção às necessidades do presente. "Trabalhar na Caatinga é muito bom. Sou um defensor desse bioma, que se renova todo ano com uma beleza incrível. Morar aqui não atrapalha em nada. Ao contrário, fazer parte de um bioma tão rico, é um privilégio", orgulha-se.

Moacir desenvolve um sistema de produção diversificado, que vai do milho, feijão, gergelim e amendoim a frutas, verduras, ovos caipiras até peixe. A variedade também é uma estratégia de convivência com o clima do semiárido e com as limitações enfrentadas. "O maior desafio são as variações climáticas e o uso abusivo de agrotóxicos, sem fiscalização. Isso atinge não só a Caatinga aqui, mas vários estados."

Defensor das práticas sustentáveis, o agricultor decidiu há 15 anos conquistar o selo orgânico, certificação que atesta o cultivo sem uso de insumos químicos. Com isso, seus produtos ganharam novo valor no mercado regional. Parte da produção é vendida diretamente ao consumidor, e a outra segue para programas de compra institucional, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), por meio da cooperativa da qual faz parte.

Sustentabilidade e gestão de recursos hídricos e sólidos

No coração do semiárido baiano, no distrito de Poço de Fora, em Curaçá, uma pequena propriedade familiar se transformou em exemplo regional de convivência com a Caatinga e produção sustentável. Aos 47 anos, Mauro Moura Moreira, eletricista de formação e agricultor por herança familiar, decidiu reconstruir a história ambiental de um território degradado por gerações e criar, junto com a esposa e os dois filhos, um modelo de produção que hoje abastece o Vale do São Francisco com adubo orgânico.

A iniciativa, batizada de Projeto Sertão Verde, nasceu de um gesto de reparação. "Quando os mais velhos faleceram, percebemos que era hora de pagar uma dívida antiga com o meio ambiente. A partir dali, qualquer forma de vida seria preservada", detalha Mauro.

A decisão enfrentou o que ele chama de "a realidade dura do semiárido", pouca água, ausência do poder público, escassez de recursos e dificuldade de acesso a tecnologias. A virada de chave veio quando Mauro e os irmãos compreendem que a viabilidade econômica do negócio dependia de um princípio simples: não explorar a Caatinga, mas parceirizar com ela.

"A gente só tira o que ela nos doa", resume. O manejo sustentável inclui coleta de matéria vegetal já descartada, como galhos, folhas e ramos secos, somada ao esterco caprino e a resíduos orgânicos doados. Todo o material passa por compostagem e vira adubo orgânico, hoje comercializado para produtores do Vale do São Francisco.

No sítio, ele conta que tudo funciona em ciclo fechado, o solo permanece coberto e nada é derrubado; a água, recurso mais crítico do sertão, recebe tratamento estratégico. Um sistema de irrigação por gotejamento totalmente automatizado distribui a quantidade exata necessária, sem desperdícios.

E produzem o próprio biofertilizante a partir da decomposição de frutas, verduras, restos de cactos e pó de café. Ele buscou apoio institucional e, em 2018, apresentou o projeto ao Banco do Nordeste, que aprovou financiamento para ampliar a capacidade de armazenamento hídrico da propriedade. "O banco acreditou sem burocratizar. Isso nos deu fôlego para seguir", explica. Cinco anos depois, novo crédito permitiu adquirir equipamentos e construir um galpão para armazenamento e distribuição do adubo.

Para Mauro, a parceria com o BNB foi decisiva para provar que produção, renda e preservação ambiental podem caminhar juntas. Hoje, o produtor afirma que empreender na Caatinga é possível desde que se faça com respeito e visão de longo prazo. Aos que desejam seguir caminho semelhante, resume em três conselhos: sinta-se parte da Caatinga; respeite cada metro quadrado do bioma; acredite que é possível, o semiárido é extremamente viável, basta respeitá-lo; e busque parcerias que acreditam no seu projeto.

Bioma ganha espaço nos debates da COP30

A Caatinga, historicamente tratada como bioma secundário nas políticas ambientais, ganhou espaço nas discussões da COP 30 ao aparecer em painéis na Blue e na Green Zone. Embora não estivesse entre os temas oficiais dos chefes de Estado, sua presença no maior fórum climático do mundo marca um avanço simbólico e estratégico para o reconhecimento desse território exclusivamente brasileiro.

A desertificação e a perda de biodiversidade avançam no semiárido, reflexo de décadas de políticas pautadas no "combate à seca" e na aplicação de soluções desconectadas da realidade local, diz Rayana Vanessa, analista de projetos socioambientais da Associação Caatinga.

"Ao romper com essa lógica, iniciativas como as da Associação Caatinga mostram que é possível conciliar desenvolvimento econômico e conservação a partir da convivência com o semiárido, fortalecendo atividades sustentáveis como meliponicultura, extrativismo de espécies nativas, ecoturismo comunitário e tecnologias sociais para segurança hídrica", pontua.

Para ela, a presença do bioma na COP reforça seu papel nas soluções climáticas globais. Estudos como o da Unesp, que apontam que a Caatinga responsável por cerca de 50% do carbono capturado no Brasil entre 2015 e 2022, ressignificam a percepção sobre o semiárido.

Ainda, a presença valoriza o protagonismo das populações locais, evidencia a urgência de investimentos em conservação e exige políticas públicas permanentes para enfrentar a degradação e a desertificação.

A invisibilidade histórica da Caatinga segue representando risco direto para o futuro do bioma, o de reduz recursos para pesquisa, enfraquece ações de restauração, compromete a resiliência hídrica e limita modelos produtivos adaptados ao território.

"Inserir o bioma em compromissos internacionais, como metas específicas de financiamento climático, programas de adaptação e mecanismos de conservação baseados na natureza pode mudar esse cenário", acredita a especialista.