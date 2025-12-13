Brasil reposiciona a cultura como estratégia de exportação e desenvolvimento

Foto: Mariah Salvatore/especial para o povo ￼CENTRO Dragão do Mar, em Fortaleza, funcionou como sede do MICBR Ibero-América 2025, reunindo produtores, artistas e compradores de 30 países

O Brasil reposiciona a cultura como vetor econômico estratégico e se prepara para ampliar sua participação no mercado global de bens e serviços criativos.

A recriação da Secretaria de Economia Criativa pelo Ministério da Cultura e a retomada de políticas específicas para o setor recolocam o País no debate internacional sobre propriedade intelectual, circulação de obras e modelos de financiamento.

A iniciativa prevê atuação direta na formulação de políticas públicas, com foco em indicadores econômicos, modernização regulatória e ampliação de canais de exportação.



Conforme a estrutura anunciada pelo Ministério da Cultura (MinC), a pasta passa a concentrar ações voltadas à profissionalização, qualificação e sustentabilidade econômica das cadeias criativas.

A previsão é que o órgão reconstrua bases de dados, estruture políticas de inovação e desenvolva mecanismos de integração entre mercado, artistas e plataformas.

O Ministério afirma que a retomada não se limita à reorganização administrativa, mas pretende garantir instrumentos capazes de acompanhar as transformações tecnológicas e as novas dinâmicas de consumo cultural.



A movimentação ocorre em um momento de expansão global das indústrias criativas e de reposicionamento dos conteúdos brasileiros no mercado digital. No setor privado, plataformas internacionais ampliam a atuação no Brasil e reforçam estratégias de conexão entre produção nacional e público estrangeiro.



Em relatório divulgado em outubro, a Amazon detalha impactos diretos de sua atuação sobre o ecossistema criativo, com destaque para autores, narrativas regionais e modelos de distribuição digital.

A empresa afirma que o objetivo é ampliar a visibilidade e criar condições de circulação internacional, especialmente em áreas em que o acesso físico a produtos culturais permanece limitado.



O documento cita o avanço de criadores independentes por meio do Kindle Direct Publishing (KDP) e de iniciativas de reconhecimento como o Prêmio Kindle de Literatura, o Prêmio Kindle Vozes Negras e o Prêmio Kindle de Literatura Jovem, além do Pitching Audible Original, voltado à expansão do mercado de áudio narrativo.

Na área audiovisual, o Prime Video registra mais de 35 produções originais no país desde 2019, com destaque para obras filmadas no Nordeste e projetos vencedores de premiações nacionais. A plataforma enfatiza o papel da produção regional na internacionalização de narrativas.



A reorganização institucional do Ministério dialoga com esse cenário de crescimento das plataformas e também com as barreiras ainda existentes para o consumo de cultura no país, como tempo e custo.

Pesquisa divulgada pela Rádio Agência Nacional aponta que esses fatores continuam limitando o acesso, o que reforça a necessidade de políticas articuladas entre Estado e setor privado para distribuição, alcance e formação de público.

O dado é citado pelo governo como indicativo de que a digitalização e os novos meios de circulação devem ser acompanhados por políticas de descentralização e qualificação.



Em entrevista ao O POVO, a diretora de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Andrea Guimarães, afirmou que a prioridade é consolidar uma metodologia de avaliação das cadeias culturais, com indicadores econômicos capazes de mensurar impacto, geração de renda e potencial de exportação.

Conforme ela, o Brasil precisa projetar sua presença cultural também em termos de peso econômico, a partir de métricas comparáveis internacionalmente. O Ministério destaca ainda a intenção de ampliar bases de dados e organizar informações de forma sistemática para orientar editais, incentivos e negociações com outros países.



O anúncio, somado ao movimento das plataformas privadas, sinaliza uma reconfiguração do posicionamento do país no setor criativo global.

A expectativa é que o Brasil fortaleça instrumentos de circulação, dados econômicos atualizados, modelos regulatórios e estratégias de exportação, com ênfase na diversidade regional e na integração entre produção de conteúdo, tecnologia e políticas públicas.



Economia Criativa: geração de renda, inclusão social e pertencimento



Mais notícias de Economia

Três trajetórias que se cruzam no mercado

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) reuniu agentes da economia criativa em Fortaleza (CE), no MICBR Ibero-América 2025. Entre mesas, agendas e corredores, um encontro improvável tornou-se símbolo das articulações do evento: três baianos, todos da periferia de Salvador, chegaram ao espaço em trajetórias distintas e terminaram sentados lado a lado, relembrando vínculos que antecedem o mercado internacional.

Gerry Barbuda, produtor musical; João, diretor artístico; e Vagner Santos Lima, artista e pesquisador em tecnologia aplicada à cultura, circularam pelo evento como representantes de instituições diferentes — e, por coincidência, reencontraram-se ali como ex-professor e ex-aluno.

A coincidência, ainda que não planejada, virou fio condutor para compreender o impacto da feira: as negociações são formais, mas os laços que sustentam a cultura são cotidianos, construídos antes das rodadas de negócio.

"Sou morador do subúrbio ferroviário. Nosso trabalho nasce e permanece no território", explica João, diretor artístico do Instituto Eumelanina de Arte, Cultura e Educação. Ele descreve a ausência de equipamentos culturais e o impacto de levar, ao Exterior, um portfólio que ainda precisa se fortalecer internamente.

Reconhece o interesse de Chile e Colômbia nas rodadas e, ao mesmo tempo, pondera que a exportação só faz sentido se o território estiver sólido. "Nossa preocupação é muito interna e básica. Como exportar algo se ainda precisamos solidificar internamente?", afirma.

Gerry, fundador da Reco Records, chegou ao evento com outra bagagem: já havia exportado artistas para Argentina e Espanha. No MICBR, buscou sincronização, circulação e ampliou contatos para Marrocos e Índia. "Se eu pudesse destacar como novidade de prospecção, seria Marrocos e Índia. Nunca tinha tido contato com ninguém de lá", relata.

Ele avalia que os desdobramentos ocorrem a médio prazo, em até dois anos, e aponta como principais barreiras os limites financeiros e os conflitos de cronograma entre calendários internacionais e editais nacionais.

Vagner, que articula música, periferia, tecnologia e juventude, completava a mesa. Ele, que levou seu trabalho para Angola em mobilidade cultural, observou que os compradores se surpreenderam com o volume de atuação periférica.

"Apresentei festivais, catálogo, oficinas, instrumentos tecnológicos. Solicitaram agora o dossiê completo", contou, lembrando que os contatos não se encerram no evento, mas seguem em circulação.

O reencontro revela uma camada que não estava no cronograma oficial: a cultura exportável, neste caso, nasceu de ruas próximas e trajetórias cruzadas há mais de uma década. João, que hoje negocia capoeira com esgrima no Chile, já foi aluno de Gerry. Vagner, que agora apresenta tecnologia experimental ao mercado africano, já organizou shows em que os outros dois eram convidados, parceiros ou público.

Os três mantêm o mesmo eixo de atuação — território, autonomia financeira, circulação — e o mesmo diagnóstico: a exportação é possível, mas depende de financiamento contínuo, mobilidade estruturada e calendário ajustado à realidade internacional.

O entusiasmo das rodadas não substitui logística e sustentabilidade. Sem contratos formalizados até o fechamento, eles saem do evento com dossiês solicitados, reuniões encaminhadas e contatos internacionais que se estendem para 2026 e 2027.

Artesanato do Cariri: herança viva que circula pelo mundo

No Centro de Cultura Popular Mestre Noza, em Juazeiro do Norte, a madeira não é apenas matéria-prima: é linguagem, biografia e memória.

O espaço, ativo desde 1983 e referência incontornável da arte popular nordestina, carrega no nome a homenagem a Inocêncio Medeiros da Costa, o Mestre Noza, escultor que moldou a iconografia do sertão em traços firmes, cores fortes e rostos que cabem no imaginário coletivo brasileiro.

É desse mesmo chão simbólico que emergem Patrícia Lima e Ângela Bezerra, artesãs da Associação Mestres de Noiçosa. Elas representaram o Cariri no MICBR e sintetizaram, em poucas falas e muitas peças vendidas, o que o evento reafirmou desde o primeiro dia: a arte popular não pede licença, ela circula.

Patrícia trabalha principalmente com madeira, mas mantém no portfólio o lápis e outras experimentações que, segundo ela, "dialogam com a arte popular sem abandoná-la". Ângela, por sua vez, iniciou no restauro e só depois assumiu a criação como destino. Pessoa com deficiência, conta que no início havia receio: "Será que vai dar certo?". Deu.

Hoje ela esculpe madeira, participa de feiras internacionais e integra um ofício historicamente marcado por homens. O saldo dos dois primeiros dias de evento foi direto: "Perfeito. Nosso estoque praticamente ac abou", resume Patrícia. Ângela reforça: "Fomos muito valorizadas. Trouxemos tudo o que tínhamos, e praticamente não restou peça".

Entre visitantes estrangeiros, colecionadores e lojistas, o interesse ultrapassou o fascínio visual e alcançou compreensão cultural. Patrícia explica que, mesmo quando o público não reconhece o Reisado ou as narrativas que as peças carregam, há encantamento imediato. Quando a história é contada — os símbolos, o cortejo, a teatralidade — esse encantamento muda de escala.

A Associação Mestres de Noiçosa já integrou coleção apresentada na Paris Fashion Week, enviou esculturas para Japão, Colômbia e França e, no ano passado, Ângela representou o grupo em evento internacional na Colômbia, levando consigo o boizinho do Reisado.

No MICBR, entretanto, o objetivo não se calculava apenas em contratos, mas em lugar: "Visibilidade", define Patrícia. Ângela completa: "Mostrar que o artesanato existe, e que mulheres também esculpem madeira. A visibilidade vem primeiro; o resto é consequência".

Credito, internacionalização e Nordeste estrutural

A consolidação de Fortaleza como sede do MICBR Ibero-América não se explica apenas pela logística. A diretora de Desenvolvimento da Economia Criativa do Ministério da Cultura, Andrea Guimarães, descreve o avanço do mercado como um processo que combina expansão estrutural, reposicionamento político e um novo olhar para o Nordeste como vetor de desenvolvimento.

"Em 2023, eram 424 empresas de 14 segmentos (no evento). Hoje, são mais de 600 empresas e 15 segmentos", afirma. Nas rodadas de negócios, o crescimento também se evidencia: de 2.508 encontros realizados em Belém para a previsão de 3.700 rodadas individuais em Fortaleza.

A metodologia permanece a mesma: cada rodada é formada por um comprador e um vendedor. No comparativo econômico, Belém estabeleceu um referencial com projeção de R$ 70 milhões em negócios em 12 meses, considerando o pós-evento. Embora os dados de Fortaleza ainda estejam em processamento, Andrea confirma que a expectativa é superior, em razão do aumento de volume, diversidade de segmentos e presença internacional.

Com atualização da organização, o MICBR 2025 registrou 30 países participantes no mercado internacional, com destaque para América Latina, BRICS e Ibero-América. Segundo Andrea, o interesse estrangeiro pelo Nordeste não é novidade, mas ganha outra escala. "No Exterior, esse olhar para o Nordeste sempre foi mais consistente. No Brasil, estamos superando um preconceito histórico", afirma.

A escolha de Fortaleza, explica, também é técnica: estrutura permanente do Centro Dragão do Mar, conectividade internacional com cabos submarinos, proximidade de rotas Europa-Américas e convergência entre cultura popular e tecnologia. "Fortaleza é o ponto onde a cultura popular do Ceará e os setores tecnológicos, como games e audiovisual, se encontram. Esse caldo gera interseções importantes", resume.

Para Andrea, um projeto exportável depende de dois eixos: formação e políticas públicas. "Não basta ter um projeto forte, é preciso saber vendê-lo e ter mecanismos para colocá-lo no mercado internacional." E complementa: "Uma política pública só é estratégica se enfrentar crédito e internacionalização".

Ela destaca ainda a necessidade de superar a dependência exclusiva dos editais. "Estamos buscando meios para que não dependamos exclusivamente deles. É preciso ampliar o acesso ao microcrédito criativo. A arte não pode ser sustentada apenas pela sazonalidade dos editais."