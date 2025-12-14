Crescimento econômico melhora renda dos pobres, mas ascensão social ainda é tabu

Foto: FCO FONTENELE Mobilidade social das classes D e E deve ser limitada na próxima década, segundo pesquisa. Imagem aérea do Campo do América, comunidade pobre fincada no bairro Meireles, bairro nobre de Fortaleza.

“A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce”. A letra de Chico Science, líder do grupo Nação Zumbi, parece uma sentença para o Brasil. Lançada em 1994, representava a realidade de muito tempo e continua atemporal. Neste contexto (tão antigo e tão atual), a projeção de ascensão social das classes D e E, que teve crescimento da renda, deve ser reduzida na próxima década.

Isso é o que aponta levantamento da Tendências Consultoria, que revela ainda que, no contexto pós-pandemia, as classes mais altas devem liderar a recuperação da renda domiciliar no Brasil, sendo a ascensão social ainda um tabu, ou, até mesmo, um temor.

Segundo os dados retirados de levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aliado a projeções futuras da consultoria, a retomada da economia brasileira, com aumento de salários e índice recorde de menor desemprego da história, deve favorecer, inicialmente, o topo, caracterizado na pesquisa pelo alto funcionalismo público e empresários.

"A elite do funcionalismo público sente menos os efeitos da crise, já que a dinâmica econômica pouco interfere em seus salários e planos de carreira. Com rendimento atrelado aos ganhos de suas empresas, os donos de negócio buscam recuperar o padrão histórico de lucro, antes de reajustar salários de empregados e recontratar", diz o relatório.

Na estratificação dos domicílios segundo a renda, essa classe mais abastada corresponde aqueles com renda mensal superior a R$ 26,4 mil, o equivalente a 3,9% da população. A classe B é representada por quem ganha a partir de R$ 8,5 mil, fatia de 15% dos brasileiros.

A fatia correspondente às classes C (que ganham entre R$ 3,5 mil e R$ 8,5 mil) e D e E (até R$ 3,5 mil) respondem por 31,7% e 49,4% da população, respectivamente.

Essa definição é importante para destacar as peculiaridades de cada grupo, segundo mostram os dados, desde a resiliência do grupo economicamente dominante diante de crises, até a vulnerabilidade das camadas menos abastadas perante as oscilações econômicas ano sim outro não.

Exemplo disso é a dimensão do peso do custo dos itens essenciais na renda da população. Na classe A, despesas com habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais, comunicação, educação e alimentação, consomem menos de 49% do dinheiro disponível mensalmente.

Para efeito de comparação, entre as demais camadas sociais, o peso no orçamento varia entre 61,7% e 79,4%. Ou seja, se a renda de uma pessoa da camada mais pobre da população for de um salário mínimo, de R$ 1.518, o que "sobra" são R$ 304 mensais.

A Tendências pontua que a redução da mobilidade social no Brasil segue um senso comum em países com grande desigualdade de renda, notabilizando um processo conhecido por "educação não revertida em produtividade" - na qual os grupos mais pobres, mesmo estudando mais, não conseguem empregos melhores ou receber promoções com salários mais altos, por exemplo.

Alesandra Benevides, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral e pesquisadora na área de desigualdades e pobreza, analisa que o principal desafio relacionado à baixa mobilidade social é a pobreza crônica, que passa entre gerações seguidas de convivência com o sufoco financeiro.

"A formação da renda pode vir de salário, benefícios e outras origens passivas. Nas classes A e B, essa renda mensal cobre os gastos essenciais e dá uma certa margem para planejar um futuro. Nas classes C, D e E, as pessoas estão no limite e o valor do salário mínimo atualmente não permite que uma família viva com dignidade", afirma.

Ponto característico da parcela mais pobre da população é a dependência de benefícios e assistências governamentais, que passa a ser um condicionante de ter ou não renda. Alessandra pontua ser necessário romper com esse ciclo, o que significa planos governamentais que combatam outras deficiências estruturais de serviços públicos.

Para a pesquisadora, o Brasil tem esse desafio estrutural há décadas, com os mais pobres com crescimento "conta-gotas", sendo necessário mudar o perfil dessa classe de baixa renda.

"Tem sido dado como sucesso da política o fato das pessoas estarem deixando o programa, mas precisamos mudar o perfil da classe de mais baixa renda por meio da educação. O programa não pode exigir apenas a frequência na escola, mas que escola ele está frequentando, qual a qualidade? Vai permitir que essa criança rompa o ciclo de pobreza ao sair da escola encontrando um bom emprego formal?", questiona.

O primeiro ponto é a oferta de educação para que a formação permita o acesso a empregos de melhor qualidade, tirando pessoas do trabalho precário de baixa remuneração, resume Alessandra.

A educação como ferramenta transformadora de realidades

Ferramenta transformadora de realidades, esse é o poder da educação para Rogerio Bie, 24, o terceiro de seis irmãos de uma família de pais agricultores que não chegaram a concluir a 5ª série do Ensino Fundamental. Ele se tornou o primeiro da família a ingressar e concluir o Ensino Superior.

Natural de Santa Quitéria (200 km de Fortaleza), uma das cidades mais pobres do Nordeste, ele defende o fortalecimento de políticas públicas transversais, principalmente as de acesso à educação, para que jovens sertanejos tenham a oportunidade de lutar por um futuro melhor para suas famílias e comunidades.

Formado em Jornalismo pela UFC, Rogerio está fazendo mestrado em Mídias e Narrativas Emergentes, na Arizona State University (EUA). O cearense conta que a vida em meio ao movimento social durante sua infância o fez perceber que a dificuldade em alcançar os objetivos não era ligada à falta de esforço ou capacidade, mas de acesso a espaços e oportunidades, que só aconteceu via políticas públicas de educação.

"O fato de eu ter crescido na zona rural, em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), me fez compreender o quão o processo de mobilidade social é marcado por desigualdades históricas e sociais e em como a educação seria o caminho para quebrar o ciclo (de pobreza) e mudar essa realidade da minha família e minha comunidade", ressalta. Para o futuro, Rogerio afirma querer retornar ao Ceará para contribuir na luta contra a desigualdade de acesso. Ele se lembra dos pais como grandes inspirações já que, mesmo sem alto grau de estudo, sempre foram incentivadores na luta por uma boa educação.

Acúmulo de riqueza e impostos favorecem desigualdades

Para Haroldo da Silva, PhD em Economia e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP), um ponto a ser observado nesta problemática em torno da baixa mobilidade entre classes sociais são as condições abundantes que o Brasil oferece para permanecer rico e passar o patrimônio entre gerações.

O economista cita o exemplo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCDM), que atualmente, no Brasil, tem alíquota média de 4%, e que deve ser elevada para 8% graças à reforma tributária. No entanto, o percentual fica aquém da média do grupo dos países mais desenvolvidos (OCDE), que é de 15%, com exemplo de país com alíquota de 40%.

O estudo "O papel do sistema de heranças na desigualdade brasileira", produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), investiga como o sistema de heranças na desigualdade de riquezas do Brasil.

A reflexão do estudo aponta que o aumento da expectativa de vida tem possibilitado maior acúmulo de capital aos doadores até a transmissão aos filhos, o que reforçaria a elevada desigualdade existente, "reduzindo a importância do investimento em educação e do empreendedorismo na determinação do nível de riqueza pessoal".

Em 13 anos, Brasil e Ceará melhoram cenário, segundo o IBGE

O Brasil tinha 68,4 milhões de habitantes na pobreza há 13 anos. Em 2019, o número caiu timidamente, para 67,5 milhões. Em 2020, mesmo com a pandemia, o número de pessoas vivendo com menos de US$ 6,85 por dia foi para 64,7 milhões. O índice de extrema pobreza também vem retraindo. Em 2012, 6,6% dos brasileiros sobreviviam com até US$ 2,15 por dia. Em 2021, chegou ao pico de 9% da população (18,9 milhões de pessoas), até que, em 2024, recuou para 3,5% da população (7,4 milhões).

O movimento ocorreu também no Ceará, que obteve a menor desigualdade da série histórica, medido pelo índice Gini, usado como parâmetro internacional para medir essa problemática. Em 2024, foi de 0,487, ante 0,510 no ano anterior. O índice é medido de zero a um e quanto menor for o valor, melhor. O relatório do IBGE aponta que a combinação de impactos de programas sociais e um maior dinamismo no mercado de trabalho contribuíram para o resultado.

Apesar da redução do número de pobres e extremamente pobres no País e no Ceará, o tamanho da desigualdade de renda ainda assusta: No ano passado, os 10% mais ricos concentraram um volume de rendimento três vezes maior do que os 40% mais pobres. Para além da metodologia aplicada pelo IBGE, o banco suíço UBS considerou não apenas a renda para determinação do índice Gini (que é a forma de análise do IBGE), mas todo o patrimônio de uma pessoa.

Neste recorte, o índice brasileiro seria de 0,82, empatando com a Rússia como o mais desigual entre os 56 países com maior economia do mundo, representando eles mais de 92% da riqueza global. O levantamento do UBS ainda elaborou o ranking dos milionários. Ao fim de 2024, os Estados Unidos abrigavam mais ricos do que a soma da Europa Ocidental e da China somados, com cerca de 23,8 milhões de habitantes com patrimônio superior a US$ 1 milhão.

Em igual período, o Brasil abrigava mais de 430 mil pessoas com riqueza equivalente a pelo menos US$ 1 milhão, sendo 19° do mundo. Liderou o ranking da América Latina, sendo seguido pelo México, com 399 mil milionários. A riqueza combinada dos milionários brasileiros, segundo o UBS, é de US$ 1,672 trilhão. Levando em consideração a população total de 211 milhões de habitantes, a população de milionários brasileira chega a 0,2% do total.

No Ceará, disparidades são "gritantes"

Puxado por um desempenho positivo das regiões metropolitanas de Juazeiro do Norte, Sobral e, principalmente, de Fortaleza, o Ceará viu seu nível de desigualdade social decair nos últimos anos, segundo o IBGE. No entanto, pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) dá a noção das diferenças. A renda média das pessoas responsáveis pelo domicílio segundo as regiões de planejamento do Ceará podem variar até 52%.

Na Grande Fortaleza, o valor médio de renda mensal chega a R$ 2.609,36, sobretudo pelo dinamismo econômico de Fortaleza, Eusébio, Itaitinga, Aquiraz, Caucaia e Maracanaú, destaca o relatório do Ipece.

Aparecem após a RMF no estudo a região do Cariri (R$ 1.570,30) e o Sertão de Sobral (R$ 1.562,38), possuindo rendas médias 39,8% e 40,1% menores do que a Grande Fortaleza, respectivamente.

Na outra ponta, o Sertão de Canindé (R$ 1.253,56) e o Maciço de Baturité (R$ 1.244,93) são as regiões com menor renda média das pessoas responsáveis pelo domicílio.

No recorte municipal, o município de Eusébio (R$ 4.607,83) apresenta o maior valor de renda entre os 184 municípios cearenses, seguido por Fortaleza (R$ 3.084,07).

A disparidade entre os valores médios é tão grande que a Grande Fortaleza se torna uma ilha de "riqueza" em relação ao restante do Estado, explica um dos responsáveis pelo estudo, o analista de políticas públicas do Ipece, Victor Hugo de Oliveira Silva. Para o analista, o processo de melhoria tem por base investimentos em saúde e educação.