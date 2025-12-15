Futuro polo de veículos elétricos,Nordeste precisa superar gargalos estruturais

Foto: FÁBIO LIMA Inauguração da Planta Automotiva do Ceará, utilizada pela GM, em Horizonte

O mercado de veículos elétricos no Brasil - seja de modelos 100% ou híbridos -, que hoje soma 513.789 unidades nas ruas do País, promete ter no Nordeste o principal polo produtivo e até o consumidor em um futuro próximo. Este cenário tem em Bahia, Ceará e Pernambuco iniciativas pioneiras e, para se tornar real, precisa superar gargalos estruturais.

Inaugurada no início de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Planta Automotiva do Ceará (Pace) representou a entrada da General Motors (GM) neste nicho em território brasileiro e se soma aos investimentos bilionários já anunciados pela chinesa BYD, em Camaçari (BA), e pela multinacional Stellantis, em Goiana (PE).

As apostas das empresas em números indicam aportes de R$ 5,5 bilhões, no caso da Bahia, com capacidade de fabricação de 150 mil veículos por ano inicialmente a partir de 2026, chegando até 600 mil em ampliações da unidade. Já a Stellantis tem na parceria com a chinesa Leapmotor e na eletrificação de modelos Jeep, Fiat e Ram os principais eixos neste nicho e que envolvem R$ 32 bilhões aplicados pela companhia nas três unidades que possui no País.

Mais modesta, a GM projeta a fabricação de 23,8 mil unidades elétricas anualmente a partir de R$ 900 milhões de investimento. Mas a Pace é uma planta multimarcas, que tem mais montadoras em vias de fechar contrato, segundo afirmou ao O POVO o governador Elmano de Freitas (PT), e ampliar essa participação. Os movimentos são encarados pelo mercado como animadores.

"O Nordeste tem uma oportunidade muito grande. Não falo só das fábricas, mas há energia barata e, agora, terá capacidade de armazenamento de energia e a localização. A Região está próxima de Estados Unidos, Europa e África", destaca Márcio Severine, diretor de Infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE).

A posição geográfica, diz, facilita tanto as importações de peças e veículos como também a exportação dessas unidades. O próprio ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSDB), provocou os executivos da GM quando esteve no Ceará ao afirmar: "Quero ver vocês exportando também".

Reunidos, esses potenciais elevam a competitividade dos estados nordestinos no setor automotivo semelhante ao que tornou a Região a maior produtora de energia renovável do País, segundo Severine. Ele diz acreditar que a demanda criada pela montadoras - a qual deve se refletir também na de consumidores - âncora a chegada de fábrica de baterias tanto para os veículos quanto para conferir estabilidade à geração de energia elétrica pelos parques eólicos e fotovoltaicos.

Ter energia disponível é uma questão que surge como problema, mas tem na demanda por eletricidade dos veículos uma solução. Hoje, o chamado curtailment - termo em inglês para a interrupção de geração de energia elétrica por parques eólicos e fotovoltaicos - atormenta o setor de energia pela falta de infraestrutura de transmissão.

"Essa transmissão é uma das lições que precisam ser feitas. Agora, é um cenário de excesso de energia que não existe em lugar nenhum no mundo", destaca o diretor de Infraestrutura da ABVE.

Leilões para a construção de linhões e também de baterias estão marcados para o próximo ano e prometem equalizar esta questão. Mas Severine aponta ainda atenção para os serviços de logística e também a infraestrutura de recarga, que precisa ter dimensionamento adequado para suportar a futura demanda.

"Isso nos impõe, como estados, e às nossas distribuidoras a necessidade de investir neste nicho. Elas já trabalham com GD (geração distribuída), têm melhor condição de oferecer GD porque tem marca, escala, equipamento, backup na rede de distribuição e conseguem entrar nesse mercado folgadamente. Mas vão poder juntar a conta de energia com a conta de combustível, pois vai comparar com os dois ganhos", avalia Jean Paul Prates, presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne).

Já o professor Antonio Jorge Martins, coordenador da FGV Auto, vê o mercado de elétricos no Brasil com mais cautela. A explicação está na saúde financeira das empresas, as quais demonstram estar em crise internacionalmente.

A investida das chinesas sobre mercados de domínio das gigantes europeias, americanas, coreanas e japonesas fez com que o investimento neste nicho ganhasse mais porte, mas a viabilidade ainda está para ser comprovada nos próximos anos, segundo ele. "O mercado chinês alcançou 34 milhões de veículos. Estados Unidos com México e Canadá chega a 15 milhões. Japão tem 8 milhões e a Europa 10 milhões. Ou seja, ainda não tem uma estratégia definida para esse mercado pelos chineses", observa.

Com o fim dos subsídios pelo governo chinês para as montadoras, Martins avalia que a escalada de produção e de ganho de mercado deve fazer com que as empresas iniciem uma nova fase, com fusões e aquisições, para tornar o setor mais equilibrado.

Entretanto, o coordenador da FGV Auto é taxativo ao dizer que as montadoras interessadas em se manter no mercado precisam estar na China. Atualmente, diz ele, exceto pela Tesla, toda pesquisa e desenvolvimento de tecnologia automotiva de ponta está em território chinês e as marcas fora dele sofrem grande risco de não sobreviver.

Focado nos potenciais da Região e no interesse das montadoras em investir, o presidente do Cerne acredita que o Nordeste pode ser também um grande polo consumidor de veículos elétricos e ter o processo de eletrificação mais acelerado do Brasil, a partir do aproveitamento dessas vantagens competitivas locais de energia - especialmente o que chama de Brasil equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá.

"Isso faz com que a gente realmente tenha potencial na conversão direta, acelerando a fase dos híbridos, diretamente para os elétricos. Vai ter sempre gente argumentando que não tem postos de carga suficientes, que a autonomia ainda deixa a desejar... Mas a demanda puxa a oferta neste caso", avalia Prates.

Simultâneo ao crescimento da frota elétrica, ele aponta a chegada de indústrias verdes e uma cadeia produtiva ancorada nas energias renováveis que se autoalimentam. No entanto, o tempo que projeta isso não é de curto prazo. "Se organizar ao longo das eleições de 2026 em plataformas de governo sobre isso, nós vamos ter de fato, no Brasil equatorial, a condição de estabelecer a primeira região 100% eletrificada em menos de duas décadas", projeta.

Debate

Presidente da Assosíndicos alerta para o estudo técnico necessário para a instalação dos eletropostos de modo que não prejudique todo o prédio

Eletropostos viram "febre" nos condomínios do Ceará

Com uma média de eletropostos acima da nacional (20) ao ter um ponto para cada 23 veículos, o mercado cearense vive uma busca por comodidade pelos usuários de carros elétricos. A procura pela instalação dos equipamentos nos condomínios “virou uma febre” no Estado, segundo indica a Associação dos Síndicos de Condomínios Comerciais e Residenciais do Estado do Ceará (Assosíndicos-CE).

A primeira demanda, relembra Saulo Venâncio, presidente da entidade, foi identificada há cerca de cinco anos, em Fortaleza. À época, as montadoras chinesas ainda não investiam no mercado local e a compra de modelos elétricos era feita via importação e há um custo bem mais elevado.

Mas o cenário mudou. “A febre começou mesmo há uns dois anos. No primeiro momento, a gente se assustou. Mas fomos para cima, buscar respaldo com relação à documentação necessária e toda a análise técnica que precisava”, conta o presidente da Assosíndicos-CE.

Nessa procura pelas regras que regem a instalação dos eletropostos nas áreas comuns dos condomínios, ele diz que precisou conferir detalhes técnicos da rede elétrica assim como legais para mediar os interesses entre os condôminos de cada prédio.

O trabalho de moderação, contou, começa com uma assembleia para informar e saber do interesse dos demais moradores sobre o interesse daqueles que provocaram a demanda por um totem de carregador elétrico para veículos na estrutura dos residenciais, principalmente. Acertado o interesse comum, outra fase começa.

“Precisamos, primeiro, fazer um estudo de dimensionamento de carga dentro do condomínio para ver se as instalações elétricas suportam os carregadores e qual a quantidade suportam. Aí, analisamos se faz sentido viabilizar para dois, três ou até para todos”, explica.

Definida a capacidade da infraestrutura, os condôminos ainda podem decidir sobre dividir a quantidade de pontos de abastecimentos ou mesmo demandar uma reforma da infraestrutura elétrica do prédio para ampliar a capacidade de carregamento, seja essa obra arcada por todos ou apenas por aqueles que vão usufruir dela.

“Mas existem situações de alguns outros colegas síndicos em que começaram a instalar, não tiveram o cuidado de fazer esse estudo e o disjuntor geral do prédio caía toda vez que começava a carregar os carros elétricos. Derrubava a energia de todo mundo”, alerta Saulo.

Para esses casos extremos, ele diz que foi preciso entrar em contato com a Enel para solicitar a troca do transformador da rua como tentativa de ampliar a capacidade de carregamento do condomínio.

Enel e Sindipostos miram "corredores verdes"

Essencial para viabilizar o uso do veículo elétrico, os eletropostos são uma meta do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE). Em comitê formado na Fecomércio, a entidade demandou um estudo pela concessionária de energia elétrica, a Enel, e espera a conclusão para o reforço da rede conectando três áreas estratégicas economicamente a partir de “corredores verdes”.

“O projeto deu uma pausa no fim do ano, mas não está parado. A Enel quer fazer Fortaleza-Jericoacoara, Fortaleza-Aracati e Fortaleza-Cariri. Já está no P&D (programa de Pesquisa e Desenvolvimento) da companhia”, afirmou Antônio José Costa, assessor econômico do Sindipostos.

A meta dos empresários deste setor é agregar mais este combustível aos seus negócios, tendo os eletropontos instalados juntamente das bombas de gasolina, diesel e etanol. Mesmo com valores menores do que os dos combustíveis líquidos, o quilowatt-hora (kWh) é cada vez mais demandado pelos condutores cearenses.

Para abastecer, os proprietários dos 11.145 carros elétricos do Estado podem encontrar uma variação de até 75% no preço do kWh, segundo conta Bernardo Santana, diretor de Regulação do Sindienergia. Dono de um eletrificado puro há mais de dois anos, ele diz ser mais em conta abastecer nas áreas mais nobres de Fortaleza, enquanto os mais caros ficam em locais afastados, fora da Região Metropolitana.

Os valores encontrados por ele variam de R$ 2 até R$ 3,50. “Mesmo assim, carregar um carro elétrico ainda é mais barato do que abastecer um carro a gasolina”, atesta, uma vez que o gasto total para carregar a bateria do veículo chega a cerca de R$ 100 e rende até 400 km, a depender do modelo.

José Nunes, presidente da Enel Ceará, confirma as informações de Antônio José sobre os estudos de vias verdes, mas diz que o projeto está em “fase de estruturação”. “É um tema que nós entendemos que, com o polo automotivo, ganha maior relevância”, acrescentou.

Em investimentos que contemplam as vias verdes, Nunes contabiliza R$ 2 bilhões ao longo de 2025 e cerca de 20% mais para o próximo ano, no compromisso assumido pela companhia com o governo cearense de aplicar R$ 7 bilhões em três anos.

Corredores de abastecimento acompanham um movimento já executado pela Neoenergia - concessionária de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, no Nordeste; Mato Grosso do Sul; parte de São Paulo e Brasília. “A Enel precisa ficar atenta para a rede não colapsar. É um momento de amadurecimento e convencimento, pois os veículos elétricos estão batendo recorde de vendas e esse pessoal vai precisar abastecer”, alerta Bernardo Santana sobre a urgência de acelerar o projeto.

Norma deve sair até o fim deste ano

Seja para a segurança na instalação em áreas residenciais ou comerciais - como o caso dos postos de combustíveis e shoppings -, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará conduziu a elaboração de uma norma técnica que deve ser publicada com as devidas regras até o fim de 2025.

“Esse tema vem sendo estudado há alguns anos, capitaneado pelo Estado de São Paulo, o qual já realizou diversas viagens internacionais para a Alemanha e para a China. Estudaram aspectos relacionados à segurança nos veículos elétricos e a gente aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará também vem participando desses estudos”, conta o capitão Bentemuller.

Ao O POVO, ele informa que o foco dos Bombeiros está nos quesitos que envolvem incêndio e pânico. Os trabalhos são desenvolvidos no Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares.

“Como produto, saiu uma diretriz nacional de segurança contra incêndio relacionada às garagens e edificações que possuam sistema de alimentação de veículos elétricos”, explica.

Bentemuller informa ainda que cada corpo de bombeiros estabelece as normas técnicas estaduais. No Ceará, acrescenta, a norma esteve em consulta pública entre o fim de novembro e este mês de dezembro.

“Cobramos o documento que comprova a participação de um profissional habilitado no projeto e, fora isso, a gente também pede um laudo relacionado à parte de demanda também assinado por um profissional habilitado”, conta sobre o modo de atuação.

Já na norma terá uma cobrança de uma série de equipamentos sinalizados a partir de testes realizados pelo comitê em todo o Brasil, como forma de evitar proporções desastrosas em caso de incêndio.