Mesmo fora da lista de risco, áreas ainda sofrem

"Eu moro na mesma casa há 36 anos. Todo ano é a mesma coisa, a água toma de conta das casas". Luiza Santos, 36, resume a angústia de quem convive há décadas com enchentes e alagamentos na Comunidade João Paulo II, no bairro Barroso, cortada por afluentes do rio Cocó. A localidade foi uma das 18 regiões retiradas da lista de áreas de risco em Fortaleza. Segundo a Defesa Civil, a razão da erradicação foi devido às obras do Projeto Rio Cocó, iniciado em 2012 pelo Governo do Estado, para melhorar a habitabilidade de famílias que viviam em áreas de alto risco.

As obras na altura da João Paulo II correspondem à urbanização do Trecho II do Projeto Rio Cocó, entre as avenidas Paulino Rocha e Pompílio Gomes, com 75,51% já executado. A Secretaria das Cidades não informou previsão para a conclusão das obras.

Conforme Luiza Santos, por conta da urbanização do Projeto Rio Cocó, cerca de 100 famílias foram retiradas. "Algumas foram para apartamentos do governo, outras receberam indenização, o que foi muito melhor. Mas muitas acabaram comprando casas dentro da própria comunidade, continuando em situação de risco."

Coordenadora de uma Cozinha Solidária, ela diz que as chuvas nunca deixaram de afetar as famílias. "Quase todas as famílias precisam sair de casa, mas não têm para onde ir. Muitas vezes só resta improvisar, levantar os móveis em tijolos e entregar na mão de Deus", diz. Com a aproximação da nova quadra chuvosa, cresce a apreensão entre os moradores.

"Isso é o que chamamos de mitigação: reduzir danos ou impactos. Há áreas que não estão mapeadas, mas que, se tivermos uma chuva de 300 mm, trariam sérios problemas", aponta o coronel Haroldo Gondim, da Defesa Civil. Questionada sobre intervenções na área, a Secretaria Municipal da Infraestrutura informou que a única obra existente é a do Estado e não se pronunciou sobre possíveis obras da Prefeitura na região.

"Precisamos garantir condições de reassentamento, mas em terrenos vazios nas proximidades para a construção de pequenos conjuntos habitacionais. Isso é urgente", conclui Renato Pequeno, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC.