Período chuvoso: Fortaleza atualizará mapeamento de áreas de risco após 14 anos

A cada temporada de chuvas, Fortaleza revive uma preocupação antiga: o perigo enfrentado por milhares de famílias que moram em áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos. Atualmente, segundo a Defesa Civil, a Capital registra 74 áreas de risco. O número, contudo, não reflete a situação real de Cidade, já que o último levantamento das regiões vulneráveis foi feito há 13 anos.

Para atualizar o mapeamento e propor soluções para as áreas vulneráveis, a Defesa Civil de Fortaleza anunciou, em setembro deste ano, a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). A medida integra a preparação do órgão para enfrentar as próximas quadras chuvosas.

“Esse plano tem o objetivo de mapear novas áreas de risco e revalidar as áreas existentes. O grande benefício desse plano é que, ao final, teremos projetos executivos que poderão buscar recursos para implementar medidas estruturais e não estruturais de prevenção”, explica o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, coronel Haroldo Gondim.

O processo de elaboração do mapeamento deve durar 18 meses — um ano e meio — e conta com investimento de R$ 700 mil, financiado pelo Ministério das Cidades (MCID) e pela Secretaria Nacional das Periferias (SNP).

O PMRR é composto por três etapas de campo, com visitas técnicas da Defesa Civil a todas as regionais, incluindo entrevistas sociais para mapear histórico de danos.

A primeira etapa ocorreu de 8 a 19 de setembro, nas regionais 7, 4 e 9; a segunda entre 27 de outubro a 7 de novembro, nas regionais 6, 8 e 10. A terceira será realizada no início de 2026, podendo haver uma quarta, se necessário.

O Plano marca o fim de um intervalo de mais de uma década sem um mapeamento de áreas de risco em Fortaleza, já que o último havia sido realizado em 2012. Na época, conforme a Defesa Civil, foram identificadas 89 áreas consideradas vulneráveis em todo o território da Capital.

Haroldo Gondim detalha que o mais próximo de uma atualização no registro de áreas de risco em Fortaleza aconteceu ainda em 2025. “Com o início das discussões do novo Plano Diretor, foi necessário validar novamente essas áreas que já havíamos mapeado. Fizemos a reavaliação, e algumas foram erradicadas. Hoje, temos 74 áreas de risco vigentes”.

Segundo ele, o principal motivo para a redução das áreas foi a execução dos projetos de infraestrutura ao longo dos anos.

“O projeto Maranguapinho, por exemplo, vem urbanizando as regiões do trajeto do rio, resolvendo problemas de inundação. Já no Vila do Mar, as intervenções eliminaram riscos de deslizamento. Também houve melhorias no Vicente Pinzón, no Morro Santa Terezinha, com obras de contenção e urbanização. Então, onde houve intervenção, contenção ou urbanização, o nível de risco foi reduzido ou erradicado”, explica.

Das 74 áreas de risco em Fortaleza, 10 são consideradas de risco “muito alto”, sendo duas com risco de deslizamento e oito com risco para inundação/alagamento. Outras 26 áreas são consideradas de risco “alto”, sendo 20 por inundação/alagamento e seis por deslizamento/soterramento.



Confira as atuais áreas de risco alto e muito alto em Fortaleza:

Risco Muito Alto

Inundação / Alagamento

Lagoa do Urubu – Floresta

Riacho Maceió – Saporé – Mucuripe

Travessa Maranguapinho – Antônio Bezerra

Sabiaguaba – Edson Queiroz

Canal da Rosinha – Serrinha

Jardim União II – Passaré

Riacho Doce – Passaré

Unidos para Lutar pela Paz – Prefeito José Walter

Deslizamento/Soterramento

Morro do Santiago – Barra do Ceará (Deslizamento)

Comunidade Morro Gengibre – Manoel Dias Branco (Deslizamento)

Risco Alto

Inundação / Alagamento

Riacho Doce – Jardim Iracema

Comunidade do Pau Fininho – Papicu

Lagamar II – São João do Tauape

Comunidade Ilha Dourada – Quintino Cunha

Alto Jerusalém – Quintinho Cunha

Monte Rei – Quintino Cunha

Comunidade da rua do Guga – Bairro de Fátima

Parque São Vicente – Siqueira

Comunidade Marrocos – Siqueira

Canal Leste – Bom Jardim

Pantanal do Parque Santo Amaro – Bom Jardim

Lagoa do Mela-Mela – Granja Portugal

Riacho das Pedras – Bonsucesso

Canal do Itaperi – Itaperi

Comunidade Boa Vista – Boa Vista/Castelão/Dias Macedo

Lago Azul – Planalto Ayrton Senna

Campo Estrela – Jangurussu

Comunidade dos Canos – Parque São José

Conjunto Jardim Fluminense – Canindezinho

Comunidade da Chesf (Ponte do Pau da Velha) – Dom Lustosa

Deslizamento/Soterramento

Areia Grossa – Pirambú

Comunidade Morro do Mirante – Mucuripe

Comunidade Santa Terezinha – Vicente Pinzon

Morro das Placas – Vicente Pinzon

Comunidade Serviluz – Cais do Porto

Comunidade Novo Lar – Barra do Ceará

Renato Pequeno, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC e coordenador do Laboratório de Estudos da Habitação (Lehab), acompanha a questão das áreas de risco em Fortaleza desde a década de 1990. O professor observa que as causas de risco muitas vezes estão ligadas ao uso intensivo e desordenado do solo em áreas vizinhas.

“Quando há uma ocupação intensiva e o solo é impermeabilizado, a água da chuva precisa escoar e procura para onde ir. Se existe uma área vulnerável a jusante, inevitavelmente ocorrerá inundação. Outra questão é entender por que essas áreas ficam alagadas. Está havendo dragagem? Está havendo desobstrução de bocas de lobo? O sistema de drenagem da cidade funciona?”, questiona.

Para ele, a atualização do mapeamento é necessária, mas deve vir acompanhada de planejamento e de ações que garantam melhorias para as famílias que vivem nessas áreas.

“O último grande levantamento foi feito em 2012, mas o que se fez com aqueles dados depois? Essas áreas passaram a ficar em segundo plano dentro das políticas habitacionais, especialmente no que se refere à urbanização de favelas. Acho que esse é o grande desafio em Fortaleza: os levantamentos são realizados, mas há uma lacuna quando se trata de planejar e executar efetivamente as políticas”, declara.

Segundo o Ministério das Cidades, a escolha dos municípios contemplados pelo PMRR levou em conta critérios como o histórico de desastres, o tamanho da população e a presença de favelas e comunidades urbanas em situação de risco. “No momento, Fortaleza é o município cearense contemplado, mas outros poderão ser avaliados em fases futuras do programa”, declarou.

Mesmo fora da lista de risco, áreas ainda sofrem com alagamentos

“Eu moro na mesma casa há 36 anos. Todo ano é a mesma coisa, a água toma de conta das casas”. A fala de Luiza Santos, 36, resume a angústia de quem convive há décadas com enchentes e alagamentos na Comunidade João Paulo II, localizada no bairro Barroso, cortada por afluentes do rio Cocó.

A localidade foi uma das 18 regiões retiradas da lista de áreas de risco em Fortaleza. Segundo a Defesa Civil, a razão da erradicação foi devido às obras do Projeto Rio Cocó, iniciado em 2012 pelo Governo do Estado, para melhorar a habitabilidade de famílias que viviam em áreas de alto risco.

Luiza Santos, líder comunitária na Comunidade João Paulo II, localizada no bairro Barroso

As obras na altura da João Paulo II correspondem à urbanização do Trecho II do Projeto Rio Cocó, entre as avenidas Paulino Rocha e Pompílio Gomes, com 75,51% já executado. A Secretaria das Cidades não informou previsão para a conclusão das obras.

Conforme Luiza Santos, por conta da urbanização do Projeto Rio Cocó, cerca de 100 famílias que moravam às margens do rio foram retiradas. “Algumas foram para apartamentos do governo, outras receberam indenização, o que foi muito melhor. Mas muitas acabaram comprando casas dentro da própria comunidade, continuando em situação de risco”, relatou.

Coordenadora de uma Cozinha Solidária, a moradora relata que as chuvas nunca deixaram de afetar as famílias da comunidade. Ela comenta que, durante a quadra chuvosa, não é incomum ocorrer mais de quatro enchentes em um único mês, e que em alguns casos a água leva até dois dias para baixar. “Quase todas as famílias precisam sair de casa, mas não têm para onde ir. Muitas vezes só resta improvisar, levantar os móveis em tijolos e entregar na mão de Deus”, relatou.



Um dos locais mais vulneráveis é a rua Margarida Rocha, situada no meio da comunidade e cortada por um afluente do rio Cocó. Quando o nível sobe, as águas invadem dezenas de casas, trazendo lixo e dejetos. Enquanto isso, crianças vêem a água acumulada como uma oportunidade de diversão e brincam nela.

De acordo com o coronel Haroldo Gondim, da Defesa Civil, as obras de infraestrutura diminuem as chances de episódios de desastre, mas não eliminam totalmente o risco. “Isso é o que chamamos de mitigação: reduzir danos ou impactos. Há áreas que não estão mapeadas, mas que, se tivermos uma chuva de 300 mm, trariam sérios problemas”, aponta.

Com a aproximação da nova quadra chuvosa, a líder comunitária Luiza Santos afirma que cresce a apreensão entre os moradores. “Muitas pessoas passam o ano todo lutando para construir o pouco que têm e acabam perdendo tudo em uma única noite de chuva”.



Questionada sobre futuras intervenções na área, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que a única obra existente é a do Estado e não se pronunciou sobre possíveis obras da Prefeitura na região.



De acordo com Renato Pequeno, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC, para evitar novas situações emergenciais, como enchentes e deslizamentos, é fundamental priorizar políticas de garantia de moradia segura e adequada às famílias.

“Precisamos garantir condições de reassentamento, mas em terrenos vazios nas proximidades [das regiões de origem das famílias] para a construção de pequenos conjuntos habitacionais. Isso é urgente”, conclui.

Áreas que deixaram de ser consideradas de risco em Fortaleza

Deslizamento

Cacimba dos Pombos – Pirambu (Erradicada pelo projeto Vila do Mar)

Beco do Biscoito – Pirambu (Erradicada pelo projeto Vila do Mar)

Rio Nilo – Pirambu (Erradicada pelo projeto Vila do Mar)

Álvaro de Alencar – Pirambu (Erradicada pelo projeto Vila do Mar)

Morro do Teixeira – Cais do Porto (Erradicada pela remoção de casas)

Comunidade Aristides Barcelos – Vicente Pinzon (Erradicada após melhorias urbanas)

Inundação / Alagamento

Bubu/Cal – Quintino Cunha (Erradicada pelo Projeto Maranguapinho)

Carlos Chagas – Bonsucesso (Erradicada por falta de historicidade de eventos adversos)

Baixada do Dendê – Edson Queiroz (Famílias contempladas com programas habitacionais em 2018)

Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Passaré (Erradicada por obra da SCIDADES)

Comunidade do Cal – Boa Vista/Castelão (Erradicada por obra da SCIDADES)

Comunidade João Paulo II – Barroso (Erradicada por obra da SCIDADES)

Comunidade Waldemar de Alcântara – Barroso (Erradicada por obra da SCIDADES)

Comunidade 8 de Dezembro – Canindezinho (Erradicada pelo Projeto Maranguapinho)

Beira Rio I – Autran Nunes (Erradicada pelo Projeto Maranguapinho)

Beira Rio II – Autran Nunes (Erradicada pelo Projeto Maranguapinho)

Cuiabá – Ricardo e Elis – Autran Nunes (Erradicada pelo Projeto Maranguapinho)

Comunidade do Rio – Henrique Jorge/João XXIII (Erradicada pelo Projeto Maranguapinho)

Preparação para o período chuvoso em Fortaleza



Às vésperas de um novo período chuvoso, a Prefeitura de Fortaleza afirma que vem reforçando as ações de prevenção em áreas críticas da Cidade. De acordo com a Defesa Civil, desde janeiro, já foi concluída a limpeza de 143 canais, 34 lagoas e 10.403 bocas de lobo.

Conforme o órgão, uma reunião de monitoramento foi realizada na ultima semana de setembro, com o objetivo de definir a estratégia de limpeza entre dezembro e janeiro. A prioridade foram canais próximos aos rios Maranguapinho e Cocó, que historicamente registram maiores transtornos.



Limpeza das águas do canal da BR-116 que passa pelo viadulto da Borges de Melo.

Em Caucaia, 21 mil pessoas são afetadas por efeitos das chuvas



Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, dados da Defesa Civil do Município revelam que cerca de 21 mil pessoas e 5 mil famílias são afetadas por algum tipo de risco urbano, envolvendo perda de patrimônio e desalojamento por alagamentos e inundações.

Porém, assim como Fortaleza, os números podem ser ainda maiores, principalmente em bairros críticos como Conjunto São Miguel, Conjunto Metropolitano, Parque Soledade e Tabapuá. Durante o inverno de 2025, vários alagamentos foram registrados no Município, com famílias precisando ser abrigadas em escolas.

Em uma casa na rua Verona, uma das mais movimentadas do bairro São Miguel, Francisco Eduardo Pimentel, 76, vive em uma casa que exibe os desafios do período de chuva: móveis elevados por pequenos muros de alvenaria e uma linha escura marcando o nível que a água chega todos os anos.

Geladeira, guarda-roupa e até a cama estão elevados. Francisco diz que construiu sozinho o "escudo" contra a chuva e que há 18 anos "está tudo atrepado do mesmo jeito!".

Francisco Eduardo Pimentel, 76 anos, empilha movéis em casa pra não molhar durante alagamneto. Bairro São Miguel - Reportagem áreas de risco.





Com quase 50 anos, o bairro São Miguel está localizado entre Caucaia e Fortaleza e é cercado por zonas vulneráveis. A arquiteta e pesquisadora de áreas periféricas metropolitanas, Kedna Francis, explica que a região está nas extremidades de dois afluentes do rio Maranguapinho e já se tornou ponto histórico de inundação e alagamento.

Durante realização de pesquisa da comunidade do São Miguel, Kedna confirmou que as casas na área também estão próximas dos trilhos da Linha Oeste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), em oposição à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que define uma faixa de segurança de 15 metros entre casas e ferrovia.

"Os principais setores de risco estão ao lado das afluentes do rio, que apresentam pouca infraestrutura, saneamento e coleta de lixo, além das inundações frequentes. Já na área do Zizi Gavião, parte leste e sul do bairro, a principal preocupação é a proximidade com a zona ferroviária e os vazios urbanos, que contribuem para a sensação de insegurança", completa Kedna.

A dona de casa Cláudia Maria, 37, moradora da rua São Lucas, em frente a um dos braços do rio Maranguapinho, vê todos os anos a casa ser invadida pela água. "A água sempre começa a subir de madrugada, ficamos acordadas das duas da manhã até as sete, quando a água começa a baixar, esperando salvar algo", lembra.

Desde os primeiros dias de outubro, a calçada da casa de Cláudia virou canteiro de obras. É a construção da ponte sob o rio, que voltou a ser construída para interligar o bairro São Miguel e o Parque das Nações, onde a maioria dos moradores consegue acessar serviços de saúde e escolas.

O projeto iniciado na gestão do então prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PT), contou com o investimento de quase R$ 1,4 milhão, mas continua em andamento mesmo após a mudança para a gestão atual de Naumi Amorim (PSD).

Segundo a Prefeitura, o investimento da gestão atual já chegou a R$ 3,6 milhões aplicados no serviço de terraplanagem, pavimentação e criação de meio-fio. A previsão é de que a segunda fase de estruturação da ponte seja entregue até fevereiro de 2026.

Cláudia comemora a criação da ponte oficial, que irá substituir as intervenções improvisadas da população, mas afirma que nada impede realmente a água de subir. "Não podemos nos elevar contra a natureza, as coisas não vão mudar tanto em relação à enchente".

CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL,03.10.2025: Bairro São Miguel - Reportagem áreas de risco. (foto: Fabio Lima/OPOVO). Crédito: FÁBIO LIMA

O líder comunitário Samuel Costa, morador do bairro há 43 anos, diz que a comunidade continua desassistida de programas sociais efetivos em relação ao período chuvoso e a maioria da ajuda vem de iniciativa privada. "Nós auxiliamos com donativos coletados por amigos e comerciantes locais. Se não fosse isso, não teríamos nada. Não podemos contar com burocracias e números limitados de doações e ajuda".

Samuel afirma que, por meio de negociações com o Poder Público, um benefício emergencial de enchentes foi distribuído em 2023 para 755 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), no valor de R$1 mil.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na época, o valor seria destinado para a recuperação de bens domésticos e materiais para reconstrução das casas, porém, moradores relatam que o valor distribuído foi suficiente apenas para alimentação durante os dias seguintes à inundação.

A Defesa Civil informa que famílias do bairro cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) devem ser contempladas com doações de kits emergenciais com cesta básica e colchões em períodos de enchente.

O Plano Diretor de Caucaia, atualizado em 2019, define o conjunto São Miguel como Zona Especial de Interesse Social (Zeis), que destaca a região como prioritária para políticas públicas. Kedna explica que territórios com ordenação urbana desigual recebem essa classificação para concentrar ações de melhoria urbana, como recuperação ambiental, regularização fundiária, drenagem e ampliação do sistema de esgoto e saneamento.

Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Caucaia afirma que atua preventivamente com vistorias periódicas e suporte emergencial às famílias do bairro. A nota também esclarece que inspeções, limpezas e desobstruções são realizadas em todos os corpos d'água do município durante o ano, a fim de minimizar transbordamentos.

Enquanto moradores como Francisco Eduardo protegem seus bens "construindo calçadas" dentro de casa, outros vivem inteiramente elevados. Como um refúgio e lembrete para a chuva, a casa da cabeleireira Keully Lopes, 30, está muito longe do asfalto, elevada a quase um metro de altura, forma que encontrou de tentar salvar a casa e os seus materiais de trabalho como cabeleireira.

Moradora do bairro há mais de 20 anos, Keully contabiliza quase R$ 2 mil de prejuízo na última enchente, além de manutenções no veículo da família por conta da água. "Nós acordamos de madrugada dentro d'água e começamos a gritar na rua para avisar os vizinhos que a água está subindo e todos começarem a se organizar", relata.

Em setembro, o Governo Federal anunciou a destinação de recursos para a pavimentação e drenagem de ruas dos bairros São Miguel e Parque das Nações por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções 2025). A iniciativa, aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade urbana em áreas de risco por eventos climáticos.

Informações enviadas pela Defesa Civil de Caucaia ao O POVO esclarecem que os recursos serão orientados por meio de relatórios técnicos para priorizar o investimento em locais que tenham impacto direto na redução de riscos.

A nota ainda esclarece que, desde o início do ano, a Secretaria de Infraestrutura retomou obras financiadas pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), nas regiões do Picuí, São Miguel e Cristalinas.