Postos de saúde abertos até 21 horas: "Temos mais três anos"

O prefeito Evandro Leitão afirmou que problemas financeiros ainda impedem a implementação da proposta de campanha que prevê o funcionamento dos postos de saúde do município até às 21 horas. Ele ponderou ter até o fim do mandato para o cumprimento.

Segundo Evandro, dívidas herdadas da gestão anterior fizeram com que o investimento inicial focasse na recomposição dos equipamentos de saúde, com regularização de remédios nas farmácias e reformas estruturais.

"Mesmo com todas as dificuldades, regularizamos a entrega de medicamentos nos equipamentos de saúde. Até o terceiro ou quarto mês eu ainda estava com dificuldade. Hoje, o abastecimento está normalizado. Contratamos 750 servidores, aproximadamente, só naárea da saúde", pontuou.

Dos 134 postos de saúde, nenhum funciona até às 21 horas. Apesar disso, um estudo é realizado, de acordo com a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo, para que a medida se concretize.

"No próximo ano, vamos trabalhar para ver se a gente põe em prática esse nosso compromisso. Mas repito, temos mais três anos para pôr em prática essa questão do horário ser até às 21 horas", frisou Evandro.

No último mês de setembro, a titular informou que a expansão de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) deveria ser tratada após a conclusão do pacote de reformas nos postos de saúde, previsto para o ano que vem.

"A gente vai escolher alguns (postos de saúde) que têm maior representatividade, que são maiores, para que eles funcionem no período da noite. Ainda estamos nesse trabalho", afirmou Riane. O funcionamento atual dos postos de saúde na Capital ocorre das 7 às 19 horas.

De acordo com a secretária de saúde, os postos estão sendo reformados pois estavam "muito deteriorados". Com a finalização dos reparos necessários, o próximo passo é realizar a entrega de alguns dos postos à população.

As reformas e requalificações dos postos fazem parte do programa Saúde que Cuida. O pacote, que prevê a reestruturação dos equipamentos da rede municipal de Saúde, integra o Plano Fortaleza Inclusiva (Lei nº 11.533, de 22 de maio de 2025), voltado à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida da população em

vulnerabilidade social.

Saúde

