Cidades cearenses investem em tradição e tecnologia nas decorações natalinas

Celebrado como uma das datas mais religiosas, ritualísticas e simbólicas, o Natal é marcado por tradições culturais populares que reforçam a construção da identidade de um povo. No Ceará, o significado do período natalino se consolida como um espaço de encontros comunitários, onde fé, memória e cultura se entrelaçam.

A espiritualidade não se enclausura aos templos, expandindo-se para as ruas, casas e praças, consagrando a data como um momento de pertencimento coletivo e de celebração da vida em comunidade.



Os festejos ganham novos significados ao incorporar renovações, saberes populares e práticas herdadas de gerações, reafirmando o caráter coletivo das cerimônias e fortalecendo os vínculos sociais.

O historiador e professor Paulo Airton explica que a religiosidade popular se tornou um fator de afirmação da identidade nordestina brasileira.

“É uma festa de colheita, de preparar a comida e celebrar. Então, isso valorizou esse período como um que o sertanejo esperava para demonstrar cor, alegria e festividade que a Semana Santa não permitia. Por isso ganhou tanto peso e centralidade nessas experiências populares”, detalha.

Centro pulsante de cultura popular, a região do Cariri, por exemplo, foi influenciada pelas tradições natalinas católicas, através das ações conectadas à época do Brasil Açucareiro, conforme Airton.

"Só que não é o catolicismo pleno, vindo da Europa, é um catolicismo adaptado, relido pelas experiências do povo sertanejo. A conexão, por exemplo, entre a família de Nazaré, de uma terra seca, de uma terra de sofrimento, com a relidade do sertanejo, fez com que o Natal fosse ainda mais conectado a essa identidade que se construía de uma religiosidade local", detalha.

A presença de elementos natalinos tradicionais conversa com os simbolismos que a época carrega. Em momentos de celebrações, a instalação de presépios e de esculturas que apresentam o Nascimento de Jesus é posicionada ao lado de grandes árvores ornamentadas com luzes coloridas.

As celebrações populares natalinas resistiram ao longo dos anos pela prática dos festejos nas ruas, como o Reisado. “Sai das igrejas e vai para a rua, toma a rua e conquista a rua, virando tradição. A tradição popular vira folclore. Patrimônio é aquilo que você tem conexão. Quando você vê o seu avô, que faz aquela dancinha de saia, não ser ridicularizado, mas ser valorizado, você acha bonito e diz: ‘eu quero também fazer o que o vovô está fazendo’. Faz com que as pessoas aplaudam”, defende o historiador.

Em um contexto de valorização do espírito de Natal, a celebração da festividade em diversos municípios cearenses também exibe enfeites e decorações típicos desse período.

Entre o espaço privado das residências e o ambiente coletivo das cidades, observa-se um diálogo cultural que se constrói a partir da adaptação desses símbolos estrangeiros à realidade local. Elementos como árvores iluminadas, luzes coloridas e personagens natalinos passam a coexistir com costumes regionais, ressignificando a celebração e criando uma identidade híbrida, na qual o Natal assume novas formas sem romper com as tradições já enraizadas no cotidiano cearense.

O historiador e professor Fábio Martins explica que a iniciativa de decorar casarões ou patrimônios históricos das cidades atrai a atenção dos habitantes e dos turistas, gerando curiosidade sobre a história local.

Ainda de acordo com Martins, a ideia da montagem dos presépios, por exemplo, remete ao século XIII. "São Francisco de Assis é um dos primeiros a montar um presépio vivo, para ensinar a essência cristã do Natal; de modo que fosse de fácil acesso para a compreensão das pessoas. Então, até hoje vem se mantendo a cultura dos presépios, de vários formatos, de vários jeitos, mas sem perder as raízes do Natal", explica.

A combinação das famosas decorações estrangeiras com a presença de itens religiosos, como presépios e os Reis Magos, evidencia a dualidade e a resistência não intencional existentes no Nordeste. Para o historiador, o caráter cristão presente durante o Natal no Ceará é simbólico e contrapõe com as perspectivas de comercialização da data.

Apesar de muitas cidades realizarem uma forte adoção de elementos natalinos relacionados à cultura europeia, Fábio afirma que essa prática vem mudando. "Na região do Cariri, os símbolos do Natal são símbolos construídos a partir de muitos elementos da identidade local, gerando identificação e um pertencimento", finaliza Fábio.

Paulo Airton reforça que tradições e mudanças existem e conversam entre si. "Há sempre um diálogo entre as permanências e as mudanças. Então, o que é uma tradição? É uma afirmação de permanências culturais, sociais e religiosas diante das transformações do tempo presente", completa.

Reisados, flores e iluminação de prédios públicos: uma ode tecnológica à tradição

Na região do Cariri, a ornamentação natalina se concentrou em prédios e praças históricas. Em Barbalha, o secretário de Cultura, Hoosevelt Ammison, destacou que a decoração buscou valorizar monumentos, igrejas de arquitetura colonial e casarões da cidade. O centro histórico, incluindo a praça Filgueira Sampaio, também recebeu iluminação.

As festividades incluem shows, ações culturais e conta com um investimento médio de R$130 mil em estrutura e atrações Crédito: Clodoaldo Amaro A programação do "Natal de Fé, Luz e Tradição" de Barbalha iniciou no domingo, 7 de dezembro Crédito: Clodoaldo Amaro Decoração busca valorizar monumentos, igrejas de arquitetura colonial e casarões da cidade Crédito: Clodoaldo Amaro

“Encontrar esses prédios valorizados, resgatados nesse período onde a iluminação dá uma atenção toda especial, é muito importante. E é resultado de uma demanda por preservação”, avalia o historiador Paulo Airton, ressaltando a importância da conservação desses espaços para além das datas festivas.

A programação do “Natal de Fé, Luz e Tradição” de Barbalha iniciou no domingo, 7, com um grande cortejo pelas ruas e o espetáculo “Natal dos Sonhos”, seguido por apresentações musicais tradicionais.

As festividades incluem shows, ações culturais e conta com um investimento médio de R$130 mil em estrutura e atrações, além do tradicional Show de Prêmios. Também haverá distribuição de kits e brinquedos, além de ações de organização urbana, com a programação completa a ser divulgada em breve.

Na praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foi construída uma Casa do Papai Noel e um presépio em tamanho real. Chefe de gabinete da Prefeitura, Sandra Cavalcante salientou que, além do logradouro, outros pontos da cidade receberam ornamentação. Praças, rotatórias e avenidas foram decoradas para criar um percurso iluminado que acompanha o período natalino.

Vários pontos de Juazeiro do Norte receberam ornamentação. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Juazeiro do Norte Na praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foi construída uma Casa do Papai Noel e um presépio em tamanho real. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Juazeiro do Norte Manifestações folclóricas como a Ciclo de Reis, conhecido também com Reisado, e a Queima das Lapinhas, compõem a programação oficial Crédito: Divulgação / Prefeitura de Juazeiro do Norte Os grupos participantes do Ciclo de Reis vão receber de R$2 mil a R$5 mil. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Juazeiro do Norte Praças, rotatórias e avenidas foram decoradas para criar um percurso iluminado que acompanha o período natalino. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Juazeiro do Norte

O evento contou com um investimento de aproximadamente R$1,3 milhão para a realização do evento. A expectativa é de que o município receba cerca de 30% de visitantes a mais durante esse período do ano.

Por lá, manifestações folclóricas como a Ciclo de Reis, conhecido também com Reisado, e a Queima das Lapinhas, compõem a programação oficial dos festejos natalinos.

Com o tema "O Reinado da Tradição", o Ciclo contará com o tradicional cortejo, oficinas, mesas temáticas, apresentações e queima de palhas. O evento vai iniciar a partir do dia 15 de dezembro e segue até o dia 6 de janeiro. Os grupos participantes do Ciclo de Reis vão receber de R$2 mil a R$5 mil.





No Crato, a secretária municipal de Cultura, Maria Fabiana Gomes, afirmou que a programação oficial do Natal selecionou cinco grupos de Reisados e duas Lapinhas. O cortejo está marcado para o dia 4 de janeiro. A programação conta ainda com apresentação cênica do Auto de Natal, no dia 25 de dezembro.

(Foto: Divulgação / Prefeitura do Crato)A programação do "Natal que Acolhe: acolhendo e protegendo as famílias cratenses", conta com apresentações de grupos cênicos e musicais

As atividades do "Natal que Acolhe: acolhendo e protegendo as famílias cratenses", incluindo apresentações de grupos cênicos e musicais, são distribuídas por diversos bairros e distritos, entre eles Santa Fé, Mutirão e Dom Quintino. O município investiu aproximadamente R$55 mil para as apresentações artísticas e a expectativa é de que cerca de 10 mil visitantes passem pela cidade durante esse período do ano.

A instalação de uma árvore de natal no açude Dom Pedro II, no município de São Benedito, foi a grande novidade da 4ª edição do Natal de Encantos. Em entrevista ao O POVO, a primeira-dama de São Benedito, Yandra Vasconcelos, revela que a inspiração central da decoração natalina da cidade buscou resgatar a infância.

Em São Benedito, a inspiração central da decoração natalina da cidade buscou resgatar a infância. Crédito: Divulgação / Prefeitura de São Benedito

A ornamentação incorpora peças como bonecos gigantes de Natal, figuras de Papai Noel, bolas natalinas, anjos e estrelas para evocar o encantamento.

O projeto cenográfico contempla praças, calçadões, complexos de lazer, prédios públicos, áreas de convivência e rotatórias, priorizam a casinha do Papai Noel e o presépio. O objetivo é destacar a história do Menino Jesus, a religiosidade e o caráter familiar da festa.

A decoração do Natal Encantado de Guaramiranga foi inspirada nas flores da cidade, afirmou a secretária do Turismo, Paola Braga. Por isso, na ornamentação natalina, além dos elementos tradicionais, foram utilizadas flores e estrelas, inclusive na árvore de Natal.

Um dos grandes destaques da decoração é a Casa do Papai Noel, que foi instalada na biblioteca municipal. A expectativa é de que, após ser desmontada, a ornamentação deixe vários elementos que comporão permanentemente a biblioteca, tornando-a a "biblioteca do Papai Noel".

As festividades movimentam a economia local. De acordo com a secretária, o setor hoteleiro já conta com 95% de ocupação para o Natal e 100% para as festividades do Ano Novo.

Em Canindé, o cenário natalino segue um viés religioso. As manifestações desta época envolvem ações, como a missa do Natal do Senhor, o Reisado e a mostra de presépios. Conhecida popularmente como a “Cidade da Fé”, o município prioriza atividades que unam arte, cultura e o célebre espírito do Natal. A programação foi iniciada no dia 4 deste mês e se estende até o dia 3 de janeiro de 2026.

A realização desta festividade também foi marcante, pois, no último domingo, 14, foi organizado primeiro grande evento natalino do município. o Natal de Luzes de Canindé envolveu arcos brilhantes e atividades destinadas para as famílias.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Canindé Em 2025, Canindé comemora seu primeiro grande evento natalino

No município de Eusébio, a programação das festividades iniciou no dia 15 de dezembro. Segundo Tarcísio da Cultura, secretário de Cultura e Turismo, as instalações de máquinas que simulam neve e de Papais Noéis interativos fazem parte de um Natal muito maior.

(Foto: Daniell Muralha)Em algumas cidades do Estado, como no município de Eusébio, espetáculos natalinos inserem decorações interativas para atrair o público

O Reisado e o espetáculo “Nascimento de Cristo”, ações que pretendem atingir aproximadamente 5 mil pessoas nas arquibancadas do espaço preparado, serão as principais atrações do município.

Além das apresentações culturais, a programação natalina contempla atividades voltadas para toda a família, como oficinas e corais de música. A proposta é fortalecer as tradições populares e promover novas formas de celebrar a convivência entre moradores e visitantes, valorizando a cultura local da região.

Sobral, Ubajara, Maracanaú estão entre os municípios do Estado aproveitam o cenário para investir em decoração natalina tecnológica para eventos. A influência de um inverno com flocos de neve e um trenó com renas para guiar o Papai Noel coexiste com a presença de típicas celebrações religiosas em espaços nostálgicos da região.

Já em Maracanaú, a secretária de Cultura e Turismo, Antônia Araújo, destacou que o simbolismo da época ocorre durante o Natal de Luz, uma série de dez desfiles comemorativos itinerantes iniciada dia 6 de dezembro, os quais contemplaram diferentes bairros da cidade. Além disso, a Praça da Estação e a Casa Rodolfo Teófilo são pontos históricos que terão uma programação natalina.

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Maracanaú)A Praça da Estação e a Casa Rodolfo Teófilo são pontos históricos que terão uma programação natalina, em Maracanaú

As atividades programadas para o Natal de Maracanaú ocorrem entre o dia 10 até 19 de dezembro nos bairros Siqueira, Alto Alegre I, Conjunto Industrial, Pajuçara, Olho D’Água, Novo Maracanaú, Acaracuzinho, Mucunã e Jereissati. Na véspera de Natal, 24, a Missa ocorrerá na Casa Rodolfo Teófilo, localizada na Pajuçara, e na Praça da Estação, situada no Centro. Já no dia 25 de dezembro, também serão realizadas Missas na Casa Rodolfo Teófilo e na Praça da Estação.

Localizada no interior cearense, a cidade de Ubajara organizou o "Natal Encantado, Sinos de São José", e prepara atividades que envolvem a Casa do Papai Noel, o Túnel Congelado, a projeção mapeada na Igreja Matriz, a peça teatral temática e os espaços decorados distribuídos pelos principais pontos da cidade.

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Ubajara) Ubajara organizou o Natal Encantado e prepara atividades que envolvem a Casa do Papai Noel, o Túnel Congelado, a projeção mapeada na Igreja Matriz, a peça teatral temática e os espaços decorados distribuídos pelos principais pontos da cidade.

Segundo o prefeito Adécio Muniz (PSB), a programação busca atrair famílias e turistas de diferentes regiões, contribuindo para o movimento local até o encerramento das atividades, no dia 28 de dezembro. A iniciativa reforça Ubajara como destino turístico durante o período festivo, promovendo cultura e lazer para população.

Ao todo, o município investiu aproxidamente R$1,8 milhão em ornamentações, cachês artísticos e infraestrutura tecnológica. De acordo com o gestor municipal, a decoração foi inspirada em regiões como Canela (RS) e a Serra Gaúcha, sem deixar de lado a cultura ubajarense.

"Aqui o padroeiro da cidade é São José e os sinos da cidade fazem alusão muito a questão da fé das pessoas aqui, dessa inspiração realmente da cultura de Ubajara. Então, todo o Natal está voltado para essa temática dos sinos da cidade, da Igreja Matriz, resgatando toda a história que nós temos aqui de fé das pessoas", destaca o titular do executivo municipal.



Em novembro, o município já havia registrado um aumento de 40% no número de turistas, com projeções para atingir 80% até o final de dezembro. Atualmente, segundo Muniz, todos os dois mil leitos da rede hoteleira da cidade já estão ocupados.

Em Sobral, Igor Bezerra, secretário de Juventude e Cultura, destaca que treze equipamentos culturais estão sendo preparados para abrigar a programação de Natal, que se estende até o dia 23 de dezembro. O Theatro São João, o Arco de Nossa Senhora de Fátima e o Casarão dos Mont'Alverne são alguns dos locais que recebem apresentações musicais, espetáculos, cinema ao ar livre e atividades destinadas às famílias, a fim de celebrar a cultura cearense em época de Natal.

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Sobral)Em Sobral, treze equipamentos culturais terão programação de Natal, que se estende até o dia 23 de dezembro.

Promover o entretenimento e a valorização das tradições locais, a programação natalina também impulsiona a economia criativa do município. Além de reforçar o papel da cultura como instrumento de inclusão social e convivência comunitária, estimulando a participação da população nos espaços públicos e fortalecendo o sentimento de pertencimento durante o período festivo.