Franquias crescem no Brasil e aceleram avanço no Interior

O Brasil é, atualmente, o quarto país com maior número de redes de franquia no mundo, segmento que faturou quase R$ 294 bilhões nos últimos 12 meses, representando 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Com alta de 10,8% nas vendas no terceiro trimestre, o dado evidencia uma tendência de evolução nas franchisings, sobretudo na ampliação da capilaridade no Interior.

Comparado com igual período do ano passado, o faturamento sobe 9,1%. O setor está relacionado a quase 2 milhões de empregos diretos e 6 milhões indiretos, entre as 296 mil vagas de primeiro emprego. Além disso, o Brasil possui aproximadamente 3.300 marcas franqueadas, tendo mais de 200 mil operações franqueadas.

O mercado das franquias se mostrou sólido, e apesar de algumas turbulências registradas, é um setor com a confiança dos brasileiros.

Os dados fazem parte de estudo realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e com a Datrix, empresa especializada em leitura e uso da inteligência de dados e da tecnologia para aplicação em mercados.

A pesquisa aponta que 78% dos brasileiros acreditam na reputação das franquias, tendo uma visão positiva. Dentre os fatores positivos citados, a geração de empregos, o desenvolvimento econômico e o apoio a pequenos empreendedores são os que se destacam.

Este modelo de mercado, cujo funcionamento se baseia em um sistema de venda de licença na qual o franqueador cede, ao franqueado, o direito de uso da marca e empresa, está em 69% dos territórios brasileiros, contabilizando 3.828 municípios com pelo menos uma unidade no seu território.

Os números foram apresentados durante a ABF CON 2025, evento da Associação Brasileira de Franchising, que teve a participação recorde de 45 franqueados, mais de 70 palestrantes e mais de 700 congressistas, na Ilha de Comandatuba (BA).

Ao menos 24% das franquias estão localizadas em não capitais, recorte esse que teve um crescimento de 14%, enquanto as capitais retrocederam 5% em número de operações. Isso mostra uma tendência de descentralização das franquias brasileiras, em busca de novas oportunidades, saindo de foco de um mercado já muito saturado.

Segundo o presidente da ABF, Tom Moreira Leite, esse movimento de "interiorização" surge muito pela melhora econômica nos municípios e por conta da tendência de formatos mais leves ganhando espaço, em um primeiro momento.

"Esse processo de interiorização é fomentado por formatos mais leves. Quando eu falo formatos mais leves, são formatos de franquias com investimento mais baixo, e eventualmente com o chamado retorno sobre investimento, ou paybacks, mais curto. Modelos de quiosque, modelo home based (trabalho em casa), microfranquias, dark kitchens (modelo focado apenas em delivery), possibilitando a penetração em cidades e locais com um número de população menor do que os grandes centros", explica.

Mas o principal ponto nessa interiorização é justamente a busca por mercados menos saturados, conforme ele complementa: "Você vê, grandes redes já estão muito bem ocupada nas grandes capitais, já estão super penetradas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e acaba que esses novos formatos e esse investimentos menores, proporcionam esse crescimento nessas regiões."

Outra questão mencionada foi o custo de operação, onde nessas regiões menores acaba sendo mais barato, favorecendo a volta do investimento aplicado ali. Além, claro, da facilidade de digitalização do trabalho, com os e-commerces (comércio virtual) e o delivery (entrega a domicílio).





Empreendedora começou pelo interior do Maranhão

Ariane Carvalho é empresária franqueada da Royal Face, clínica de estética. Ela possui quatro empreendimentos, já pensando também nessa lógica de cidades menores.

Com a primeira unidade montada em Imperatriz, no Maranhão, a 635 km da capital São Luís, conta que a região e a regionalidade interferem na estratégia e operação das unidades.

"Eu estou no Nordeste. Imagina... O marketing, a forma que se trabalha com público do Sul não é a mesma forma que se trabalha com público do Nordeste. A regionalidade faz muita diferença", alerta Ariane.

Com outras três lojas, em Fortaleza, Teresina, no Piauí, e São Luís, também no Maranhão, ela explica que cada região tem suas peculiaridades e clientes diferentes, cabendo ao empresário analisar a melhor forma de atender.

"São muito diferentes. Só para você ver, eu tenho uma unidade em São Luís, que é a capital, e uma no interior, que é em Imperatriz. Até lá são diferentes, que são do mesmo estado."

A empresária explica ainda que trazer uma franquia para um Interior é vantajoso, pois surge com um peso maior, por ser uma marca grande já consolidada.

"No Interior as atividades são menores. Para uma franquia chegar ao Interior parece que vem com peso. Ela chega com peso muito maior."

A executiva conta acreditar ainda em grandes oportunidades na atuação de franquias no Nordeste, por ainda ter mercados que podem ser ocupados na região.

"A gente entende é que o setor de franquias do Brasil tem enxergado o Nordeste há alguns anos, um vetor de crescimento super importante. Algumas regiões já se mostram meio saturadas, com marcas ocupando diversos pontos comerciais, além dos shoppings. E no Nordeste há uma lacuna ainda para ser preenchida por essas marcas. Então, muitas estão vindo para cá", acrescentou o diretor regional Nordeste da ABF, Fernando Ribeiro.

Para ele, a área brasileira é muito favorável para a entrada de novos negócios, pela oportunidade de mercado, clima favorável, além da atração pela questão turística.

"Os nordestinos e os nortistas do País adoram consumir marcas consagradas já no segmento de franchising. Então, eu acho que, realmente, é um casamento muito bacana essa demanda que vem de outros estados para o Nordeste, não só de marcas, mas de consumidores", complementa o diretor regional.

Ele fala ainda sobre a entrada em cidades do interior do Nordeste, e a adaptação para quantidade de habitantes.

"As marcas entenderam isso até pelo que eu falei de saturação de algumas praças, e estão mexendo um pouco no seu formato de negócio, para virar um modelo de negócio atrativo para essas cidades com menos público. E isso tem dado certo. Várias marcas estão entrando em cidades de 100 mil a 200 mil habitantes e têm conseguido prosperar e capilarizar seus negócios."

Saúde, beleza e bem-estar está entre os setores mais aquecidos

Nos segmentos que mais se valorizam no setor das franquias, a ABF elenca limpeza e conservação, depois saúde, beleza e bem-estar, seguidos de alimentação - comércio e distribuição como destaques, ainda que todas as 12 áreas tenham tido alta no faturamento no último trimestre.

Mas especificamente saúde, beleza e bem-estar tem se mantido entre os principais avanços desde trimestres anteriores, apontando para uma tendência de mercado.

Ariane Carvalho, franqueada da Royal Face, trabalha no ramo da estética há pelo menos 18 anos. Iniciando com sua marca própria, ela viu nas franquias uma possibilidade de expandir, com a promessa de "democratizar o acesso à beleza". "Eu vim da época que a estética era pouco conhecida, mas que os que já existiam, faziam muito sucesso. Sendo bem sincera, eu nunca vi uma crise dentro da estética, porque pode faltar tudo, menos faltar a beleza para as mulheres."

A especialista explana que, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas procuram a clínica em busca de melhorar algo na beleza. "Os homens, inclusive, também a buscam, seguindo a tendência da sociedade na qual vivemos". Assim ela une o aumento de clientes com a evolução tecnológica.

Outra especificação do setor é a variedade nas idades dos clientes, com 40, 50 e mais de 60, mas também entre os jovens, conta: "O mais jovem está preocupado em se manter. E o mais velho tá preocupado em se recuperar."

"No caso de saúde e beleza, a gente assiste um crescimento de marcas de academias ou estudos de pilares. Esses locais são para a realização de atividades físicas, assim como também centros de relaxamento", disse Tom.

Ele comenta que estética, beleza e, agora, as academias e os centros de spa e relaxamento têm influenciado a alta do setor.

Essa procura está diretamente ligada à nova geração mais saudável e preocupada com a questão da beleza estética, também baseada em uma melhoria da renda e do emprego formal, que possibilita esse destino financeiro.

No Nordeste o cenário é parecido, mas com o setor sendo ainda mais forte, comenta o diretor regional da ABF, Fernando Ribeiro. "Saúde, beleza e bem-estar tem sido assim primeiro da lista na grande maioria dos estados. A gente enxerga que cidades como Fortaleza são polos de crescimento muito acentuados", conclui.

Dicas para abrir uma franquia

Como abrir uma franquia, se nem sei quanto tenho para investir?

Atente-se a todas as taxas que a franquia impõe, já que algumas redes cobram royalties e outras não.

Os custos para colocar a franquia em funcionamento também podem variar de acordo com o formato do negócio.

Hoje, existem redes que trabalham no sistema home-based (trabalho em casa), quiosques, lojas grandes ou menores, franquias móveis ou e-franquias, entre outros formatos.

O valor pode variar entre R$ 5 mil a R$ 36 milhões.

O prazo de retorno do investimento inicial costuma oscilar entre 24 e 36 meses. Em alguns casos, o período pode ser maior ou menor, a depender do modelo do negócio.

Mapeie com a franqueadora todos os custos da operação, como aquelas com marketing, funcionários, aluguel e treinamentos, a fim de evitar gastos inesperados.

Se após a apresentação dos valores, você ainda não possuir o investimento necessário, existem linhas de crédito especialmente para compra de franquias que poderão te ajudar.

Banco do Nordeste, Santander e Banco do Brasil são três instituições financeiras que oferecem condições especiais para quem deseja investir em uma franquia.

Veja as sete etapas para abrir uma franquia:

Etapa 1: Conheça o sistema de franquias

Franqueador: é quem criou o negócio e concede o direito de uso da marca

Franqueado: é você, o empreendedor que vai abrir uma unidade daquela marca

Circular de Oferta de Franquia (COF): documento obrigatório por lei que traz todos os detalhes da franquia. Você só pode assinar o contrato após recebê-la com pelo menos 10 dias de antecedência

Taxas: incluem taxa de franquia (entrada no sistema), royalties (mensalidade), fundo de propaganda, entre outras.

Essa etapa é para você estudar, ler conteúdos confiáveis, assistir vídeos, baixar cartilhas e, principalmente, entender que abrir uma franquia é abrir um negócio e todo negócio dá trabalho.

Etapa 2: Faça sua autoavaliação

Antes de escolher uma franquia, olhe para dentro: você está preparado para empreender?

Ser franqueado exige perfil proativo, resiliência e disposição para aprender e se adaptar.

Perguntas que você deve se fazer:

Tenho tempo para me dedicar ao negócio?

Posso lidar com riscos e incertezas sem garantia de salário?

Tenho o apoio da família para essa decisão?

Estou disposto a seguir regras e padrões da franqueadora?

Tenho capital para investir e manter o negócio nos primeiros meses?

Se muitas respostas forem "não", ou você abandona a ideia, ou se prepara de verdade.

Etapa 3: Escolha o setor e o tipo de franquia ideal

O setor certo depende mais do seu perfil do que da "moda" do mercado.

Pergunte-se: o que você gosta de fazer? Prefere atendimento direto ao público ou uma operação mais técnica? Topa trabalhar aos finais de semana?

Exemplos de formatos:

Loja física

Quiosque

Home based

Unidade móvel

Franquias com ou sem sócio

Também considere sua realidade atual:

Você quer uma mudança de carreira?

Está buscando uma fonte de renda extra?

Ou sonha em expandir e virar multifranqueado?

Etapa 4: Pesquise e selecione franquias de interesse

Aqui começa a parte prática: pesquisar e comparar franquias.

O que observar em cada marca:

Tempo de mercado

Número de unidades abertas e fechadas

Suporte oferecido

Custo total do investimento (não só a taxa de franquia)

Prazo estimado de retorno

Perfil de franqueado buscado

Nessa fase, use sites confiáveis, converse com a franqueadora, leia a COF com atenção e, se possível, visite unidades da rede.

Etapa 5: Avalie os números e converse com franqueados

Franquia é um negócio e todo negócio precisa de planejamento financeiro.

Você deve analisar:

Investimento total (taxa de franquia, ponto, reforma, equipamentos, estoque, capital de giro)

Despesas mensais

Faturamento médio

Lucratividade esperada

Tempo de retorno

Converse com franqueados atuais e ex-franqueados. Pergunte sobre os desafios reais, o suporte recebido e o dia a dia da operação.

Etapa 6: Participe do processo de seleção

A maioria das redes possui um processo de seleção para validar se o candidato tem o perfil ideal.

Você pode esperar por entrevistas, análises financeiras e uma apresentação detalhada da operação.

Essa etapa é uma via de mão dupla: a franqueadora analisa você, e você analisa a franqueadora.

Se ela te falar não, agradeça, porque vai te economia muito tempo e dinheiro, porque você ainda não está preparado para aquele tipo de negócio.

Etapa 7: Assine o contrato e prepare a abertura

Após a aprovação, você assina o contrato e inicia o cronograma de implantação. Isso pode incluir:

Abertura da empresa (CNPJ, licenças, alvarás)

Reforma e montagem da unidade

Treinamento inicial

Campanha de inauguração

Planeje bem essa fase, pois ela determina o sucesso da abertura. E tenha em mente: os primeiros meses são os mais difíceis.

O que é bom saber sobre

como montar uma franquia?

No País, o franchising está amparado pela Lei de Franquias.

Criada em 1994, a lei 8.955 é a única fonte de dados oficial para o franqueado conhecer e se oriente sobre os seus direitos, além de entender as suas obrigações, exigências da rede e como seu negócio deverá funcionar.

Nela, há a obrigatoriedade de apresentação da Circular de Oferta de Franquia (COF), cujo documento é emitido pela franqueadora ao novo franqueado.

Ele possui as informações pertinentes ao negócio (valores, taxas, prazos, obrigações, exclusividades, fornecedores) e deve ser analisado pelo interessado no prazo determinado pelas partes.

Caso você desista da compra, a empresa deve devolver todos os valores pagos até aquele momento, conforme a lei exige.

Ademais, a COF é um dos instrumentos mais utilizados judicialmente em decisões contra ou a favor do franqueador em casos onde há litígio entre os dois lados.

Outra dica dos especialistas é abusar dos contatos de franqueados que a COF possui.

Consulte-os sobre benefícios, vantagens e desvantagens, possíveis dificuldades com a marca e rotinas pertinentes ao negócio.

A COF também pode ser analisada junto a um advogado ou contador, para melhor entendimento da circular. Garanta que ela seja uma ferramenta para proteção do seu patrimônio.

Como é feito o cálculo de investimento

para comprar uma franquia?

Capital para instalação - valor mínimo: R$ 20.000 / valor máximo: R$ 100.000

Taxa de franquia - valor mínimo: R$ 5.000 / valor máximo: R$ 30.000

Capital de giro - valor mínimo: R$ 5.000 / valor máximo: R$ 60.000

Investimento Total - valor mínimo: R$ 30.000 / valor máximo: R$ 190.000

Fonte: ABF