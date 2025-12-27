Trânsito: Fortaleza na disputa pela micromobilidade

Foto: FABIO LIMA Entre as ações planejadas está a colocação de placas conscientizando sobre a segurança de ciclistas

Nas ruas estreitas e nas grandes avenidas, elas vêm ganhando espaço e tornando-se perceptíveis a todos. Pequenas, individuais ou compartilhadas, motorizadas ou não, você certamente já se deparou com elas por aí, as bicicletas. A invenção secular da humanidade está se tornando a melhor amiga do homem moderno diante de cidades cada vez mais congestionadas. Econômicas e ligeiras, elas estão se repopularizando junto de outros veículos igualmente leves e pequenos, como patinetes e scooters.

É a micromobilidade se apresentando de forma espontânea como resposta mais eficiente e sustentável para a crise de locomoção urbana. Para os governos, uma oportunidade igualmente benéfica: a chance de garantir cidades mais verdes e cicloviárias.

Na prática urbana, no entanto, essa revolução enfrenta uma disputa com favoritos. Em cidades construídas e pensadas para automóveis, utilizar pequenos veículos é um desafio de segurança que transpassa a demarcação de espaços. É nesse cenário que Fortaleza, apinhada de carros e motos, vive uma disputa silenciosa: quem domina a micromobilidade e seus espaços de locomoção?

Para Diego Freire Martins, arquiteto e urbanista e doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pesquisas em mobilidade urbana, especialmente em transporte público e micromobilidade no Brasil, apesar de ser um conceito relativamente novo em termos de nomenclatura, a micromobilidade já vem sendo incorporada às discussões sobre mobilidade contemporânea.

Ela tem sido entendida e regulamentada a partir de legislações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que vêm avançando, ainda lentamente, na definição e no incentivo a esses modos de deslocamento.

O conceito abrange veículos leves e compactos, considerados fundamentais para pequenos percursos urbanos. Diego explica que “esses trajetos curtos são frequentemente chamados na área de 'deslocamento porta a porta' ou 'deslocamento da primeira milha', sendo o percurso realizado para chegar, por exemplo, a um ônibus ou trem”.

No contexto brasileiro, a bicicleta permanece como o veículo de micromobilidade mais comum. Contudo, a categoria inclui uma série de outros equipamentos que vêm ganhando espaço, como patinetes, patinetes elétricos e scooters.

Tradicionalmente, esses veículos são movidos pela força humana, seja pedalando ou impulsionando, mas, nos últimos anos, houve um avanço expressivo da eletrificação. A bicicleta elétrica, por exemplo, já está amplamente difundida no país, sobretudo nas capitais.

Conforme dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, entre 2016 e 2024, o número de bicicletas elétricas em circulação saltou de 7.600 para 284 mil. O mercado de bicicletas elétricas — excluindo os modelos autopropelidos (modelos que não dependem da força humana para se mover) é estimado em cerca de R$ 511 milhões por ano.

Na capital cearense, a popularização desses veículos abriu espaço para um novo nicho no comércio. Lojas no estilo “Shopee”, que vendem mercadorias importadas a baixo custo, passaram a apostar na oferta em massa de scooters e outros equipamentos elétricos leves. Esses veículos são vendidos entre R$ 5 mil e R$ 12 mil.

Mobilidade e espaços em disputa

A verdadeira disputa da micromobilidade reside no planejamento urbano. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei que orienta todas as ações sobre o tema no Brasil, estabelece que a responsabilidade pelo planejamento da mobilidade é sobretudo do município, por ser quem conhece de perto o funcionamento da cidade.

A legislação também define uma hierarquia de prioridades: os deslocamentos ativos devem estar em primeiro lugar — ou seja, o município deve planejar a cidade para pedestres e ciclistas. Em seguida vem o transporte coletivo e, somente depois, o veículo individual motorizado.

Na prática, porém, a realidade brasileira é inversa ao que está na lei. As cidades priorizam consistentemente o carro, ampliando avenidas e construindo mais vias como resposta aos congestionamentos.

Para Mário Azevedo, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), essa preferência histórica pelo transporte motorizado individual gera uma constante necessidade de reordenamento urbano.

Embora a ampliação de uma avenida possa aliviar o trânsito inicialmente, no longo prazo ela incentiva ainda mais o uso do automóvel, resultando em novos congestionamentos, em um ciclo que se retroalimenta e segue sem solução definitiva. "É uma lógica que prioriza o veículo em vez da pessoa", afirma.

É nesse contexto que a micromobilidade começa a se consolidar no cotidiano brasileiro — mesmo diante de desafios estruturais e culturais. Para compreender como esses modais se inserem na dinâmica de uma cidade como Fortaleza, a experiência individual dos usuários ajuda a revelar tanto o potencial quanto as barreiras desse tipo de transporte.

O publicitário Daniel Silverio, 34, é um desses usuários. Ele alterna no dia a dia entre ônibus, Uber, bicicleta e patinete elétrico, adaptando-se conforme a necessidade. Com a chegada dos patinetes compartilhados, voltou a pedalar com mais frequência e hoje utiliza ao menos uma vez por semana algum meio de micromobilidade para deslocamentos curtos — geralmente entre três e quatro quilômetros.

O fator econômico pesa na escolha, já que esses modais costumam ser mais competitivos do que carros de aplicativo. Mas não é só isso. Para Daniel, há uma combinação de liberdade, praticidade e uma dose de adrenalina.

Trabalhando no setor de energias renováveis, ele também enxerga na micromobilidade um componente ambiental importante. Os veículos elétricos, afirma, são aliados fundamentais em um cenário de transição energética e podem representar impactos positivos tanto para a sociedade quanto para o planeta.

Mas a sensação de liberdade não elimina a necessidade de atenção redobrada. "Muitos motoristas e motociclistas ainda não têm 100% de respeito por quem usa as ciclofaixas", diz.A convivência nem sempre é harmônica, e a falta de consciência sobre o compartilhamento do espaço viário ainda provoca acidentes e a sensação de vulnerabilidade.

Ele reconhece avanços, como o uso crescente de separadores físicos — pequenas colunas que isolam a ciclofaixa do trânsito de carros, mas afirma que a infraestrutura ainda está longe do ideal. Daniel acredita que esse movimento é crescente e irreversível.

Em todas as experiências internacionais bem-sucedidas, o ponto de virada foi investir de forma consistente em infraestrutura, garantindo conexões contínuas e proteção física nas vias.

Para Diego Freire Martins, arquiteto e urbanista e doutorando na UFRJ, é a partir desse tipo de planejamento, orientado pela prioridade às pessoas, como estabelece o Contran, que a micromobilidade deixa de ser alternativa e passa a ser parte estrutural da mobilidade urbana.

Ciclismo em Fortaleza

Fortaleza é a cidade com mais ciclistas nas ruas

Fortaleza (CE) - 60.935

Rio de Janeiro (RJ) - 60.388

Belém (PA) - 52.833

São Paulo (SP) - 42.997

Recife (PE) - 36.854

Campos do Goytacazes (RJ) - 31.903

Guarujá (SP) - 28.115

Brasília (DF)- 27.806

Joinville (SC) - 27.100

Goiânia (GO) - 25.317

Capitais com mais ciclistas

Macapá (AP) - 15,6%

Boa Vista (RR) - 12,2%

Belém (PA) - 12%

Porto Velho (RO) - 11,9%

Rio Branco (AC) - 10,5%

Aracaju (SE) - 9,1%

Fortaleza (CE) - 7,33%

Recife (PE) - 7,09%

Teresina (PI) - 6,92%

Maceió (AL) - 6,54%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)