Além do Banco Master, 42 fraudes foram registradas no Brasil, em 30 anos

|bilhões em jogo| Brasil teve quase um caso e meio de fraude por ano, em 30 anos desde a criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em 1995. Histórico de casos demonstra envolvimento de figuras poderosas no contexto investigatório em favor de banqueiros
Fachada do Banco Master, na região da Faria Lima, em São Paulo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Fachada do Banco Master, na região da Faria Lima, em São Paulo

Bilhões, com "b" de banalidade. Esse é o tamanho do rombo que deixa o Banco Master no sistema financeiro nacional. As revelações que vieram nos primeiros momentos após a liquidação da companhia mostram uma rede de relações, mentiras e o sinal de alerta para todo um sistema financeiro.

Desde a criação do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), há 30 anos (1995), 43 instituições financeiras sofreram liquidação extrajudicial ou intervenção do Banco Central. Uma média de quase um caso e meio por ano.

Ao todo, 21 decretaram falência e outras 13 tiveram liquidação extrajudicial confirmada. Nessa história, ainda houve casos em que o banco foi incorporado, além de minoria em que a liquidação foi cessada.

Na opinião pública, 94,1% responderam defender a manutenção da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto 83,3% avaliaram que a decretação de sigilo para o processo aumenta o risco de impunidade, segundo pesquisa realizada pela AtlasIntel.

O que você achou desse conteúdo?