Além do Banco Master, 42 fraudes foram registradas no Brasil, em 30 anos

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Fachada do Banco Master, na região da Faria Lima, em São Paulo

Bilhões, com "b" de banalidade. Esse é o tamanho do rombo que deixa o Banco Master no sistema financeiro nacional. As revelações que vieram nos primeiros momentos após a liquidação da companhia mostram uma rede de relações, mentiras e o sinal de alerta para todo um sistema financeiro.

Desde a criação do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), há 30 anos (1995), 43 instituições financeiras sofreram liquidação extrajudicial ou intervenção do Banco Central. Uma média de quase um caso e meio por ano.

Ao todo, 21 decretaram falência e outras 13 tiveram liquidação extrajudicial confirmada. Nessa história, ainda houve casos em que o banco foi incorporado, além de minoria em que a liquidação foi cessada.

Na opinião pública, 94,1% responderam defender a manutenção da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto 83,3% avaliaram que a decretação de sigilo para o processo aumenta o risco de impunidade, segundo pesquisa realizada pela AtlasIntel.

