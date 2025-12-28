Protetores adotam causa animal como missão de vida

Para esses animais que encontram a violência, do abandono a agressões físicas, existem instituições no Ceará que buscam ajudar, sejam domésticos ou silvestres. Em Fortaleza, uma delas é a "Adote um Bigode" (@adoteumbigodeceara), Organização Não Governamental (ONG) que atua no resgate de gatos. Instituição surgiu em 2018, quando um grupo de colegas de trabalho passou a alimentar felinos no estacionamento da empresa onde atuavam.

"Decidimos criar um Instagram para divulgar nossos animais e vimos como a demanda é alta para resgate. Começamos a resgatar os animais que cruzam nosso caminho. Hoje, eles ficam em lares temporários voluntários e clínicas parceiras até serem adotados", conta Ludmila Costa, 42, que faz parte da ONG.

Ação foi se expandindo e o projeto tem realizado, em média, o resgate de 200 animais por ano, atendendo também cachorros em menor escala. Grupo alimenta diariamente cerca de 100 gatos em dois pontos da Cidade. O dinheiro vem do bolso dos idealizadores, de algumas parcerias e de doações e campanhas mensais. Contudo, a ONG enfrenta dificuldades para conseguir recursos.

Conforme Ludmila, eles não têm recebido ajuda do poder público, mas parar não é uma opção. "Sempre gostei de animal. Toda minha família é louca por animais, mas animais de rua eram invisíveis pra mim. Mas a partir do momento que comecei a criar uma cachorrinha os animais deixaram de ser invisíveis [...] E nasceu em mim esse desejo de ajudar todos."

Para esses protetores, cuidar de animais é uma missão inadiável. Não importa se falta espaço em casa ou dinheiro na carteira, quando o chamado vem, o amor pelos bichos se sobrepõe a tudo.

Sônia Fernandes, 60, há 30 anos começou a abrigar e cuidar de gatos e cachorros que apareciam doentes. Aos poucos, foi ganhando conhecimento e recebendo apoio de outras pessoas. Dona de uma barbearia, por vezes ela precisou estender o horário de trabalho e atuar como cuidadora para cobrir o custo de medicações ou consultas.

Atualmente, é tutora de dez gatos e duas cadelas. A rede de apoio também aumentou e ela hoje integra o Projeto Toca na Pata (@tocanapata). "Tem gente que doa cinquenta reais quando pode [...] Nos grupos, a gente faz campanha para ter dinheiro", diz, frisando que o Governo não tem ajudado. A falta de suporte pode ameaçar os trabalhos, mas não levá-los ao fim. O seu amor pelos bichos bebe de uma dose do impossível.