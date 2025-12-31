Por que precisamos recomeçar?

Foto: FCO FONTENELE Projeto renascer - Fco Fontenele





A virada do ano sempre desperta uma urgência íntima, quase ancestral, de colocar a vida em movimento outra vez. Mesmo quando nada muda tecnicamente entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, é como se algo dentro de nós se reorganizasse.

É como se o tempo abrisse uma janela simbólica e silenciosa que nos autoriza a tentar, de novo, abandonar velhos medos, a escolher um outro caminho. O desejo de recomeçar é, antes de tudo, um gesto de esperança — uma força invisível que nos mantém inteiros quando tudo parece desmoronar.





No fim de ano, essa necessidade se intensifica. Há uma contabilidade emocional que fazemos sem perceber: o que perdemos, o que ganhamos, quem ficou, quem partiu. O calendário nos dobra a olhar para dentro.

As festas, as memórias familiares, os balanços pessoais e o peso do tempo criam uma experiência quase ritualística. É o momento em que o passado se torna palpável e o futuro parece possível. Criamos metas, planos e promessas não porque acreditamos ingenuamente que tudo será diferente, mas porque precisamos acreditar que podemos ser diferentes diante do que virá.

Recomeçar não é privilégio de quem está começando a vida. Recomeça quem perdeu, quem ganhou, quem cansou, quem descobriu que ainda há tempo, mesmo quando o tempo já não parece tanto.

O recomeçar não é meramente um ato, mas um fato de cultura constante, enraizado em dimensões religiosas e antropológicas. Para os seres simbólicos que somos, ele se manifesta como um rito de passagem que exige o fim de algo para que outra coisa nasça.

“Um grão de real a mais” na própria existência

Embora o conceito seja complexo, dada a diversidade de marcos que podem indicar um novo começar, sua essência reside na inseparável conexão entre o findado e o novo: não tem recomeço sem fim, não tem recomeço sem despedida, não tem recomeço sem o que você vai deixar para trás.

Começar de novo implica ruptura e novidade. É um arco de desejo, comparável a um lance de dados em que fazemos uma aposta. A verdadeira magia do recomeço reside na capacidade de rearticular as relações entre passado, presente e futuro. Para iniciar, é imperativo conseguir estar no presente e, ao mesmo tempo, sair dele.

Foto: Julia Colet Christian Ingo Lenz Dunker é um psicanalista brasileiro, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

É nesse terreno que o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo (USP) Christian Dunker oferece uma lente singular para pensar os novos inícios. Ele é aquele raro tipo de pensador que caminha com um pé na psicanálise e outro na literatura secreta da vida cotidiana.

Clínico atento e escritor de fôlego próprio, olha para os dilemas humanos como quem inspeciona uma rachadura: não para consertá-la, mas para revelar a história que ela conta. Convidado pelo O POVO+, ele analisa as necessidades, limites e potências do recomeçar.

“Os novos inícios são cobiçados ao longo da vida, marcados por transformações como nascimentos, desencontros, conquistas e até compras”, explica. A necessidade pode vir do sofrimento, do desejo de mais e de melhor ou de uma inquietude que denuncia algo fora de lugar. Em camadas mais profundas, surge da saturação consigo mesmo, da vontade de ser outro, buscando “um grão de real a mais” na própria existência.

Para Dunker, porém, o recomeço real esbarra na aceleração de uma sociedade digital que coloniza o futuro. Tudo o que se pensa como novo já nasce velho, repetindo fórmulas alheias. Por isso, a verdadeira mudança não está em cumprir metas opressivas — emagrecer, ganhar dinheiro, ser produtivo.

A transformação de verdade acontece quando um novo sonho aparece. Um “sonho-enigma”, cheio de imagens e pinceladas que pedem decifração. Diferente do “sonho de consumo”, pronto e embalado, onde só falta escolher o ator para um filme já rodado.

Foto: Samuel Setubal Antônia Maria e Tainara Gomes, que trabalha há quase uma década no Lar Três Irmãs: uma interação de vidas renovadas cotidianamente

É justamente nessa fronteira entre o fim e o início de um sonho que os idosos do Lar Três Irmãs surgem como vozes preciosas. Em suas histórias, desejos e quedas, aparece um recomeço mais maduro, lento e verdadeiro — feito não de metas, mas de sabedorias acumuladas.

No abrigo, o recomeço não é conceito abstrato nem palavra aspiracional. Ele tem cheiro de café fresco, passos lentos no corredor, mãos enrugadas segurando lápis de cor. Ali, onde a instituição já soma 11 anos de portas abertas e mais de 200 idosos acolhidos, renascer é rotina — ainda que cada renascimento aconteça à sua própria maneira, no tempo de cada um.

Quem acompanha essas transformações de perto é Tainara Almeida, há nove anos inteiramente dedicada ao lugar. Para ela, os recomeços que testemunha são a maior recompensa possível. “Dinheiro nenhum paga”, diz, sempre que tenta explicar o que sente ao ver alguém que chegou quebrado, minguado, desenganado, recobrar algo que parecia perdido: dignidade, riso, desejo.

Foto: Samuel Setubal Fernanda Fernandes: do abandono ao pertencimento

Ela lembra com nitidez da chegada de dona Fernanda Fernandes, num final de ano. A idosa pesava cerca de 40 quilos, muito desnutrida, vinda de um cenário de abandono e maus-tratos.

Seu lar anterior era um quarto de tijolos, sem porta, sem piso, sem janela, quase sem mundo. O recomeço aconteceu ali, naquele dezembro, onde a noite mais longa do ano se converteu em prenúncio de luz.

Hoje, a mudança é visível. “Ela é alegre, receptiva, pinta, adora agradar todo mundo”, diz Tainara. “Assim como ela, tem muitas histórias que eu considero nossas maiores recompensas: ver como chegaram e como estão, quando desarmam, evoluem, ganham peso e ficam mais saudáveis”.









Entre esses corredores onde a esperança reaprende a andar, os idosos também revisitam seus ciclos. É fim de tarde quando Antônia Maria da Silva, a Dona Vânia, divide suas expectativas para o próximo ano. Há brilho e inquietude na voz: “filha, tô querendo tanta coisa… nem sei se vou conseguir, mas tô querendo.”

Para ela, recomeçar não foi do zero — foi sobreviver ao imprevisto. “Pensei que ia recomeçar uma coisa boa. Recomecei com infarto”, diz, rindo com a leveza de quem já entendeu as pegadinhas da vida. Os problemas de saúde seguem, as idas ao hospital também. Mas sua alegria está na persistência: “Tô sentindo os problemas, mas tô viva. Para mim, a glória é essa”.

Regina Célia Oliveira também atravessou tempestades. “Fui empatada. Passei por coisa pesada. Pensei que ia morrer… mas glória a Deus sigo aqui.” Suas palavras chegam como quem respira fundo após sobreviver a perda de familiares que eram seu tudo.







Quando perguntadas sobre o que diriam a quem precisa recomeçar, mas não sabe como, Vânia responde com sabedoria de quem já viveu muitas vidas. “Precisa ter coragem. Caminhar. Às vezes as coisas tão difíceis, mas a gente precisa seguir. A gente tem que confiar”.

A consciência do movimento do tempo também faz parte da filosofia de Célia: “As coisas mudam. Cada ano é diferente. Uma coisa muda a outra e temos que nos acostumar”.

No Lar Três Irmãs, recomeçar não é virar a página — é aprender a escrevê-la de novo. É reconstruir a saúde, o humor, o pertencimento. É transformar histórias duríssimas em vidas que florescem. O recomeço ali é processo, ritmo, coragem, fé. É o exercício diário de permanecer vivo — e, sobretudo, de continuar desejando.

Quando a psicologia ilumina o ato de recomeçar

Para a psicóloga clínica de abordagem Junguiana e especialista em neuropsicologia e antropóloga, Aparecida Estanislau, recomeçar não é um verbo leve — é um movimento profundo, tão orgânico quanto a pulsação do corpo e tão misterioso quanto as marés internas que nos atravessam.

Na perspectiva da Psicologia Junguiana, explica ela, a vida não avança em linha reta. Move-se em espiral. Há retornos, desvios, avanços tímidos e passos largos, todos parte de um mesmo processo de integração entre o que sabemos de nós e o que ainda habita nas sombras.

Foto: Reprodução/ Acervo pessoal Aparecida Estanislau é psicóloga clínica com abordagem Junguiana e Mestre em Antropologia

Aparecida descreve o recomeço como um gesto que nasce de dentro, de algo que primeiro incomoda, depois cresce e, por fim, chama. Aquela irritação que surge sem motivo aparente, a angústia que desponta num comentário qualquer, o medo que emerge diante de algo banal — tudo isso, diz ela, são sinais de conteúdos que ainda pedem lugar, compreensão, nome.

“Somos feitos de ciclos que se fecham e se abrem o tempo todo. Como o sol que nasce e se põe, como a contração e o relaxamento do coração. A psique também respira nesse ritmo”, explica.

A neuropsicologia complementa esse quadro mostrando que recomeçar também é biológico: o cérebro se renova, cria novos caminhos, reorganiza rotas. Atividades inéditas, pequenos desafios cotidianos ou mudanças maiores estimulam a neuroplasticidade, liberam substâncias ligadas à motivação e ajudam a construir novos padrões de pensamento. Recomeçar, nesse sentido, não é apenas simbólico — é físico, mensurável e vivo.

Mas nem todo recomeço começa com grandes rupturas. Às vezes, surge no simples desconforto de uma rotina que já não cabe. Outras vezes, pede coragem suficiente para romper um relacionamento violento, trocar de cidade, iniciar um curso, assumir um sonho adiado.

“Há recomeços que são ajustes de hábitos. Outros são mergulhos mais profundos, quando precisamos integrar partes reprimidas para enfim nos tornarmos quem realmente somos”, diz Aparecida.

O final do ano, observa ela, intensifica esse movimento. O imaginário coletivo se enche de símbolos de fechamento e renascimento, e neles repousam tanto expectativas quanto feridas.





Para muitos, o período acende esperanças; para outros, reabre dores escondidas: perdas, solidão, conflitos, memórias difíceis. “É um tempo em que a sombra se apresenta”, afirma. “Aquilo que deixamos de lado pede para ser visto.”

Ainda assim, os rituais — fazer planos, escrever metas, desejar um novo começo — carregam potência. Desde que não sejam alimentados por comparações nas redes sociais, por metas impossíveis ou pela fantasia de que um novo calendário, sozinho, transformará tudo. Recomeçar exige gentileza consigo mesmo, reconhecimento das próprias conquistas, metas realistas, escuta. E, acima de tudo, tempo.

Aparecida volta então ao princípio: o recomeço é um movimento natural, mas não é instantâneo. É tecido aos poucos, na tensão entre o que fomos e o que desejamos ser. “A vida é feita de ciclos”, diz. “E cada ciclo, por menor que pareça, carrega a chance de nos aproximar do que é mais autêntico em nós.”





O caminho da cautela e o cuidado consigo mesmo

Para quem está em situação de fragilidade, a cautela é essencial. Recomeços pirotécnicos, feitos às pressas, são armadilhas que frequentemente geram decepções e podem se transformar em desastres íntimos.

Para o psicanalista Christian Dunker, a pergunta-chave é: “quanto de novidade você realmente aguenta?”. É vital respeitar sua capacidade de sonhar, assim como se respeita o pulmão que absorve oxigênio. “Se você exige mais do que seu pulmão onírico aguenta, você delira”.

A psicóloga Aparecida Estanislau reforça o alerta. Metas grandiosas, desconectadas da realidade concreta de cada pessoa, podem alimentar ciclos de frustração e sentimentos recorrentes de impotência. “Esses acúmulos de tentativas fracassadas podem levar a sofrimento psíquico, adoecimento e até comportamentos autodestrutivos”, observa.





Quando o sofrimento se torna intenso — seja por ansiedade profunda, traumas ou desorganização emocional — buscar ajuda especializada deixa de ser opção e se torna necessidade. A psicoterapia, lembra Aparecida, é um apoio fundamental na jornada de autoconhecimento, reconstrução e retomada da saúde mental.

Ainda assim, ela pondera que nem todo planejamento é ilusório. Pequenas metas, quando bem ancoradas na vida possível de cada um, podem inaugurar movimentos importantes. “Planos realistas são bem-vindos”, diz. “Eles funcionam como marcos no tempo, abrindo espaço para novos comportamentos e decisões que, pouco a pouco, sustentam o caminho do recomeço.”

Para um recomeço saudável e sensível, a indicação é fazer bem feito e com cuidado

​

O tempo é uma convenção. Na Etiópia, por exemplo, o dia começa exatamente ao amanhecer, não à meia-noite. Assim que o Sol nasce (por volta das 5h30min de Fortaleza) o relógio etíope começa a rodar. Às nossas 11h59, para eles é o entardecer, e então começa a noite. Não há conversão que ajude a conciliar o tempo deles com o nosso.

Isso sem contar o ano em que vivem: 2018. Por usarem o calendário Juliano, com 12 meses de 30 dias, o país vive um tempo diferente do resto do mundo. Aliás, ele também comemora o recomeço em outro momento, no dia 11 de setembro. Nosso primeiro de janeiro, tão esperado por nós para transformar nossas vidas, é mais do que nunca um dia comum na Etiópia.

Essas diferenças ocorrem, em parte, por influência religiosa. O calendário Gregoriano foi instituído pelo papa Gregório XIII em 1582 para alinhar a Páscoa com a primavera, substituindo justamente o calendário Juliano, ainda usado no país africano.

Não é de se estranhar, portanto, que outras religiões contem o tempo de forma diferente. É o caso dos muçulmanos, com o calendário Lunar, e para os judeus, com o calendário Lunissolar. Então, como pensar o recomeço para além das datas no papel impresso e dos ponteiros do relógio?

Se o momento de recomeçar é flexível, quando e como defini-lo? O POVO convidou seis religiosos, de diferentes matrizes e vertentes espirituais, para responderem à pergunta.

