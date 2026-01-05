65 anos do Orós: segundo maior açude do Ceará foi sonho, tragédia e legado

Foto: Anderson Oliveira / Especial Para O POVO ￼AÇUDE Orós começa a sangrar após 14 anos

Em um palanque erguido na torre de coroamento da barragem, o presidente Juscelino Kubitschek declarava o açude Orós inaugurado em 5 de janeiro de 1961. Há 65 anos, o reservatório de 1,94 milhão de m³ de capacidade foi entregue aos cearenses. Com uma história de idealização e tragédia, o Orós se tornou um dos grandes legados das obras hídricas contra as secas.

“Mais um passo para a grandeza do Ceará”, disse o então presidente. A inauguração, registrada nas páginas do O POVO, ocorreu após mais de 40 anos de espera. No entanto, o período entre a concepção da ideia do açude e a construção durou muito mais.

Foi ainda na época do império de Dom Pedro II, em 1878, que a barragem começou a ser pensada como uma possível resposta às duras secas que assolavam a região. O imperador chegou a demandar a construção do açude Cedro, em Quixadá, inaugurado em 1906, com a mesma finalidade. Foi o primeiro grande açude do Brasil.

Apesar disso, estudos para obras do Orós só foram iniciados em 1911 e acabaram sendo perdidos em um incêndio. Apenas em 1921, no governo do presidente Epitácio Pessoa, um novo levantamento topográfico foi realizado pela empresa norte-americana Dwight Robinson & C° Incorporated.

ORÓS-CE, BRASIL, 13-9-2021: Açude Orós e museu com fotos históricas e jornais que contam a história do açude, desde seu rompimento à reinauguração por juscelino Kucitschek.

A obra só começou de fato em 1958, sob comando do engenheiro Anastácio Maia. Os trabalhos avançavam de forma acelerada até 1960, quando fortes chuvas fizeram o rio Jaguaribe subir seis metros em apenas 15 horas, sobrecarregando o açude e derrubando parte da ombreira direita da estrutura.

Em 26 de março daquele ano, centenas de casas foram inundadas e cerca de 170 mil moradores do Vale do Jaguaribe precisaram deixar para trás comunidades inteiras. Em um artigo publicado pelo O POVO em 1961, o padre Antônio Vieira descreveu o desespero causado pelas chuvas daquele período:

“O cearense espera chuva como quem aguarda a visita de um parente ou de um amigo. [...] A chuva na terra foi sempre companheira de fartura, de bonança e riqueza. Neste ano de 60 porém as chuvas orquestraram uma música diferente. Chovia sem parar. Os rios desciam caudalosos, zuadentos, destruidores. Pela primeira vez, talvez na sua história, o Ceará inteiro rezou para que não chovesse mais”, escreveu.

Comitivas de ministros, políticos e demais autoridades chegavam aos montes no local para calcular danos e riscos. Enquanto isso, famílias davam um jeito de salvar o que dava, entre móveis e animais, para se abrigar em pontos mais altos, em um esforço de ficar longe da água.

No mesmo ano, em julho, JK determinou que as obras da barragem fossem retomadas e concluídas. Segundo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), essa fase reuniu mais de 1.800 homens para recuperar a estrutura perdida e, em 80 dias úteis, voltar ao ponto em que a barragem estava antes do arrombamento.

Cerca de seis meses depois, o açude Orós estava concluído. Como registrado pelo O POVO, o presidente comemorou o feito da construção em pouco tempo. “Desde Dom Pedro se falava na construção de Orós. Pois eu o construí duas vezes em um ano”, disse aos jornalistas presentes na inauguração.

O açude ganhou o nome de Kubitschek oficialmente, além de homenageá-lo com uma estátua. Seguindo os planos para a região, o sangradouro da barragem foi inaugurado em 1965. O Orós se provou eficaz nas chuvas de 1974, quando resistiu a uma cheia e sangrou pela primeira vez.

Classificado em um poema de Demócrito Rocha como “uma artéria aberta por onde escorre e se perde o sangue do Ceará”, o rio Jaguaribe só alcançou a perenização na década de 1980, quando a válvula dispersora do Orós foi instalada. Conhecida como “véu de noiva”, o equipamento dispersa a água represada para o rio, que corre quilômetros e chega até o Castanhão, o maior reservatório do Estado.



ORÓS-CE, BRASIL, 13-9-2021: Açude Orós e museu com fotos históricas e jornais que contam a história do açude, desde seu rompimento à reinauguração por juscelino Kucitschek.

Linha do tempo



1921: estudo topográfico do Orós é realizado por uma empresa norte-americana para início das obras



estudo topográfico do Orós é realizado por uma empresa norte-americana para início das obras 1958: após décadas de paralisação e estudos, iniciavam-se as escavações para a construção das fundações das paredes do Orós.



após décadas de paralisação e estudos, iniciavam-se as escavações para a construção das fundações das paredes do Orós. 26 de março de 1960: parte da ombreira direita do Orós cedeu e a água avançou contra centenas de residências, chegando a afetar cerca de 170 mil moradores do Vale do Jaguaribe



parte da ombreira direita do Orós cedeu e a água avançou contra centenas de residências, chegando a afetar cerca de 170 mil moradores do Vale do Jaguaribe 15 de julho de 1960: retomada da obra após a tragédia



retomada da obra após a tragédia 5 de janeiro de 1961: inauguração oficial do Orós com presença do então presidente Juscelino Kubitschek



inauguração oficial do Orós com presença do então presidente Juscelino Kubitschek 1965: finalizada a construção do sangradouro do Orós



finalizada a construção do sangradouro do Orós 1974: primeira vez que sangrou, com lâmina d’água superior a cinco metros



primeira vez que sangrou, com lâmina d’água superior a cinco metros 1980: inauguração da válvula dispersora conhecida como “véu de noiva”, dispositivo que garante a perenização do Rio Jaguaribe

Uma semana em cima do morro: a história de uma sobrevivente da tragédia do Orós

Aos 15 anos, Francisca Dantas se viu ilhada no alto de um morro com a família inteira, entre adultos, crianças e animais, vendo a água do Orós inundar Jaguaribara. Tudo o que se escutava era a correnteza e o estrondo das fundações das residências inundadas cedendo à força da água.

Dias antes, ninguém acreditava que a estrutura da famosa barragem de Orós iria romper. “A gente tinha impressão que não tinha como a barragem romper. Era tão falada, bem feita. E tão de repente, descer a água sem terminar nem de fazer a barragem. Eu não acreditava de jeito nenhum”, disse.

Os alertas nas rádios avisavam: todos os moradores do Vale do Jaguaribe deveriam procurar lugares seguros, abandonar as casas e ir para regiões mais altas. Os parentes de Francisca fugiram a pé, levando alguns poucos pertences na cabeça, como uma máquina de costura, algumas mercadorias do comércio que mantinham e galinhas amarradas umas nas outras.

Francisca, hoje com 80 anos, lembra da teimosia que a fez voltar à residência contra as indicações de todos, só para salvar o gato de estimação. “Eu escutei um miado de um gato que eu gostava muito. A água já estava entrando dentro da nossa casa. Eu saí escondido e fui buscar o gato”, conta.



Com o gato nas mãos, quase não conseguiu sair sozinha daquela correnteza que a puxava para baixo. Precisou empurrar as paredes da casa com os pés para voltar à superfície. “O gato me arranhou todinha. Foi um sofrimento horrível que eu passei pra deixar de ser teimosa”, disse.

Aquela semana em cima do morro, com pouca comida e recebendo mantimentos jogados de aviões que passavam sobrevoando a área da tragédia, nunca foi esquecida. A única lona que tinham não era suficiente para proteger todos nem da chuva e nem do sol.

As crianças menores e as mercadorias de valor tinham prioridade para ficar debaixo da lona. “O sol era tão quente que a criança nova da minha irmã chega ficava assim bem coradinha, parecia que o sangue ia sair”.

Foi por conta própria que a família arranjou canoas para sair daquela situação. Depois de anos conseguiram se reestruturar, construir uma nova casa e esquecer o medo que fazia a mãe de Francisca manter todos acordados de madrugada quando chovia muito e a barragem enchia.

“Eu achei que ia morrer todo mundo. Já entrava água pela frente de onde nós estávamos. Com um pedacinho, nós olhamos e já tava passando água para o outro lado. A gente levantava os braços quando passava aqueles aviões, pedindo socorro, mas não vinha. Minha mãe rezava, chorava. Foi uma situação tão difícil que só sabe quem passou”, disse.

Orós, Ceará, BR 27.04.25 Açude Orós começa a sangrar após 14 anos

Orós hoje: recuperação e modernização das estruturas

Aos 65 anos, o açude Orós passa por uma fase marcada pela modernização da estrutura e pelo fortalecimento do papel estratégico na segurança hídrica do Ceará. Com obras de recuperação e atualização tecnológica, o reservatório se prepara para o futuro, recebendo investimentos para continuar sendo peça-chave no sistema hídrico do Vale do Jaguaribe.

De acordo com Wellington Ferreira, gerente regional da sub-bacia do Alto Jaguaribe, o Orós atende diretamente entre 120 mil e 130 mil pessoas. O volume e a localização do açude são importantes para o papel que tem no sistema.

“O Orós tem uma grande importância não só pelo seu armazenamento, mas pela sua centralização na região hidrográfica. Ele fica no canto superior direito da nossa bacia, mas seguindo para a região do Médio Jaguaribe, onde o próprio Orós segue o fluxo natural do rio Jaguaribe”, afirma.

Com o reservatório operando atualmente com cerca de 72,95% da capacidade, a água do Orós é destinada a múltiplos usos. O abastecimento humano responde por parte significativa da vazão liberada, com destaque para a sede de Orós, Icó e Jaguaribe, além de comunidades menores em Quixelô.

Há ainda liberação para irrigação, dessedentação animal e manutenção do fluxo do rio Jaguaribe, garantindo água até regiões mais distantes da barragem.

A operação é dividida em dois períodos: a emergencial, de fevereiro a junho, e a operação regular, de julho até janeiro. "No momento, foi acordada [a vazão] de 5.500 litros por segundo para esse segundo período de julho a 31 de janeiro”, detalha Welliton.

Ele destaca ainda a relevância do reservatório para a produção agropecuária, especialmente a cadeia do leite, forte na região Centro-Sul e no Médio Jaguaribe, onde a irrigação de pastagens e a dessedentação animal são fundamentais para a economia local.

É nesse contexto que o Orós recebe uma das maiores intervenções de recuperação na estrutura desde a inauguração. Por meio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o investimento é de R$ 14,4 milhões.

Orós (2021)

Segundo o diretor de Infraestrutura Hídrica do Dnocs, Luiz Hernani, a barragem faz parte de um grupo de 11 reservatórios prioritários para operar de forma integrada ao Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF).

A intervenção inclui a modernização completa dos equipamentos hidromecânicos, recuperação dos taludes de montante e jusante, reforço estrutural da tomada d’água, substituição de válvulas antigas e automação do sistema de controle de vazão.

“Estamos implantando um sistema que permitirá a operação totalmente remota. Qualquer ajuste de vazão poderá ser feito por meio de sistemas computacionais, sem a necessidade de intervenção direta no local”, explica Luiz Hernani.

Apesar disso, Wellinton explica que os operadores não perderão seus postos de trabalho. "A gente não vai deixar de ter o operador. A gente tem uma equipe de lá tanto de supervisores, de operadores de campo e operadores de máquina também", complementa, especificando que o trabalho deles ainda será essencial.

Além do aspecto técnico, a obra também contempla melhorias no coroamento da barragem, com pavimentação em piso intertravado, facilitando a manutenção e ampliando o acesso de visitantes. A revitalização alcança ainda o sangradouro, o vertedouro e áreas de visitação, com nova iluminação, reforçando o potencial turístico do Orós.

Com mais de 80% das obras concluídas, a previsão é que as obras sejam entregues ainda neste janeiro. Para Welliton Ferreira, o principal legado dessa nova fase é a segurança. “Não tem previsão que seja aumentado o fluxo de atendimento, pois os sistemas de abastecimento vão ser os mesmos. O que vai mudar seria a segurança na operação", explica.



