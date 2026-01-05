A história de uma sobrevivente da inundação de 1960

Aos 15 anos, Francisca Dantas se viu ilhada no alto de um morro com a família inteira, entre adultos, crianças e animais, vendo a água do Orós inundar Jaguaribara. Tudo o que se escutava era a correnteza e o estrondo das fundações das residências inundadas cedendo à força da água.

Dias antes, ninguém acreditava que a estrutura da famosa barragem de Orós iria romper. "A gente tinha impressão que não tinha como a barragem romper. Era tão falada, bem feita. E tão de repente, descer a água sem terminar nem de fazer a barragem. Eu não acreditava de jeito nenhum", disse.

Os alertas nas rádios avisavam: todos os moradores do Vale do Jaguaribe deveriam procurar lugares seguros, abandonar as casas e ir para regiões mais altas. Os parentes de Francisca fugiram a pé, levando alguns poucos pertences na cabeça, como uma máquina de costura, algumas mercadorias do comércio que mantinham e galinhas amarradas umas nas outras.

Francisca, hoje com 80 anos, lembra da teimosia que a fez voltar à residência contra as indicações de todos, só para salvar o gato de estimação. "Eu escutei um miado de um gato que eu gostava muito. A água já estava entrando dentro da nossa casa. Eu saí escondido e fui buscar o gato", conta.

Com o gato nas mãos, quase não conseguiu sair sozinha daquela correnteza que a puxava para baixo. Precisou empurrar as paredes da casa com os pés para voltar à superfície. "O gato me arranhou todinha. Foi um sofrimento horrível que eu passei pra deixar de ser teimosa", disse.

Aquela semana em cima do morro, com pouca comida e recebendo mantimentos jogados de aviões que passavam sobrevoando a área da tragédia, nunca foi esquecida. A única lona que tinham não era suficiente para proteger todos nem da chuva e nem do sol.

As crianças menores e as mercadorias de valor tinham prioridade para ficar debaixo da lona. "O sol era tão quente que a criança nova da minha irmã chega ficava assim bem coradinha, parecia que o sangue ia sair".

Foi por conta própria que a família arranjou canoas para sair daquela situação. Depois de anos conseguiram se reestruturar, construir uma nova casa e esquecer o medo que fazia a mãe de Francisca manter todos acordados de madrugada quando chovia muito e a barragem enchia.

"Eu achei que ia morrer todo mundo. Já entrava água pela frente de onde nós estávamos. Com um pedacinho, nós olhamos e já tava passando água para o outro lado. A gente levantava os braços quando passava aqueles aviões, pedindo socorro, mas não vinha. Minha mãe rezava, chorava. Foi uma situação tão difícil que só sabe quem passou", disse.