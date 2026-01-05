Ficha do açude Orós

Localização:

município de Orós, integrado à bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe

Nome oficial:

Barragem Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira

Engenharia:

construído pela equipe do engenheiro Anastácio Maia, que também chefiou a construção do açude Araras, quarto maior do Estado, no município de Varjota.

Tamanho:

tem 1,9 bilhão de metros cúbicos de capacidade de armazenamento. Até 2002, era o maior açude do Ceará, sendo desbancado pelo gigante Castanhão (6,7 bilhões de m³)

Sangrias:

desde 1974, sangrou 12 vezes. A última vez foi em abril de 2025, quando verteu após 14 anos sem chegar a 100% da capacidade.

Abastecimento:

uso humano, irrigação do Médio e Baixo Jaguaribe, piscicultura, culturas agrícolas de áreas de montante e turismo