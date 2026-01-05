Ficha do açude Orós

Localização:
município de Orós, integrado à bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe
Nome oficial:
Barragem Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
Engenharia:
construído pela equipe do engenheiro Anastácio Maia, que também chefiou a construção do açude Araras, quarto maior do Estado, no município de Varjota.
Tamanho:
tem 1,9 bilhão de metros cúbicos de capacidade de armazenamento. Até 2002, era o maior açude do Ceará, sendo desbancado pelo gigante Castanhão (6,7 bilhões de m³)
Sangrias:
desde 1974, sangrou 12 vezes. A última vez foi em abril de 2025, quando verteu após 14 anos sem chegar a 100% da capacidade.
Abastecimento:
uso humano, irrigação do Médio e Baixo Jaguaribe, piscicultura, culturas agrícolas de áreas de montante e turismo