Orós em 2026: recuperação e modernização das estruturas

Aos 65 anos, o açude Orós passa por uma fase marcada pela modernização da estrutura e pelo fortalecimento do papel estratégico na segurança hídrica do Ceará. Com obras de recuperação e atualização tecnológica, o reservatório se prepara para o futuro, recebendo investimentos para continuar sendo peça-chave no sistema hídrico do Vale do Jaguaribe.

De acordo com Wellington Ferreira, gerente regional da sub-bacia do Alto Jaguaribe, o Orós atende diretamente entre 120 mil e 130 mil pessoas. O volume e a localização do açude são importantes para o papel que tem no sistema.

"O Orós tem uma grande importância não só pelo seu armazenamento, mas pela sua centralização na região hidrográfica. Ele fica no canto superior direito da nossa bacia, mas seguindo para a região do Médio Jaguaribe, onde o próprio Orós segue o fluxo natural do rio Jaguaribe", afirma.

Com o reservatório operando atualmente com cerca de 72,95% da capacidade, a água do Orós é destinada a múltiplos usos. O abastecimento humano responde por parte significativa da vazão liberada, com destaque para a sede de Orós, Icó e Jaguaribe, além de comunidades menores em Quixelô.

Há ainda liberação para irrigação, dessedentação animal e manutenção do fluxo do rio Jaguaribe, garantindo água até regiões mais distantes da barragem.

A operação é dividida em dois períodos: a emergencial, de fevereiro a junho, e a operação regular, de julho até janeiro. "No momento, foi acordada [a vazão] de 5.500 litros por segundo para esse segundo período de julho a 31 de janeiro", detalha Welliton.

Ele destaca ainda a relevância do reservatório para a produção agropecuária, especialmente a cadeia do leite, forte na região Centro-Sul e no Médio Jaguaribe, onde a irrigação de pastagens e a dessedentação animal são fundamentais para a economia local.

É nesse contexto que o Orós recebe uma das maiores intervenções de recuperação na estrutura desde a inauguração. Por meio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o investimento é de R$ 14,4 milhões.

Segundo o diretor de Infraestrutura Hídrica do DNOCS, Luiz Hernani, a barragem faz parte de um grupo de 11 reservatórios prioritários para operar de forma integrada ao Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF).

A intervenção inclui a modernização completa dos equipamentos hidromecânicos, recuperação dos taludes de montante e jusante, reforço estrutural da tomada d'água, substituição de válvulas antigas e automação do sistema de controle de vazão.

"Estamos implantando um sistema que permitirá a operação totalmente remota. Qualquer ajuste de vazão poderá ser feito por meio de sistemas computacionais, sem a necessidade de intervenção direta no local", explica Luiz Hernani.

Apesar disso, Wellinton explica que os operadores não perderão seus postos de trabalho. "A gente não vai deixar de ter o operador. A gente tem uma equipe de lá tanto de supervisores, de operadores de campo e operadores de máquina também", complementa, especificando que o trabalho deles ainda será essencial.

Além do aspecto técnico, a obra também contempla melhorias no coroamento da barragem, com pavimentação em piso intertravado, facilitando a manutenção e ampliando o acesso de visitantes. A revitalização alcança ainda o sangradouro, o vertedouro e áreas de visitação, com nova iluminação, reforçando o potencial turístico do Orós.

Com mais de 80% das obras concluídas, a previsão é que as obras sejam entregues ainda neste janeiro. Para Welliton Ferreira, o principal legado dessa nova fase é a segurança. "Não tem previsão que seja aumentado o fluxo de atendimento, pois os sistemas de abastecimento vão ser os mesmos. O que vai mudar seria a segurança na operação", explica.