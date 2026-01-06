Antes do clique, o papel: a busca pelo nome na lista do vestibular

Foto: FCO FONTENELE Marilene Pinheiro, leitora do O POVO que recebeu notícias positivas do jornal ao longo dos anos

Antes de chegar à confirmação do nome na lista, a memória de Marilene Pinheiro percorre mais de quatro décadas: o som do rádio ligado, uma viagem antiga, a banca de jornal no meio do caminho. É assim, em uma sequência de cenas, que a aprovação no vestibular se revela para ela, hoje com 61 anos.

A trajetória dos vestibulandos após o estudo, relata a doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC), era sucedida pela espera. Na época, os aprovados aguardavam pelo anúncio veiculado na rádio para confirmar a entrada no ensino superior.

Por volta das 23 horas, um sussurro na rádio indicava o nome dos vestibulandos aprovados. A ordem de chamada dos cursos era alfabética, e o volume baixo (para não acordar a maioria das pessoas) finalmente havia alcançado a letra L — "Letras".

"Demorou muito. Então, eu ouvi meu nome e fiquei com aquilo na mente: 'Será que é verdade?' Eu fiquei tão alegre, tão emocionada… Mas fiquei: 'Nossa, já está tão tarde, será que eu estava sonhando?'", relembra Marilene.

A dúvida, que permaneceu até a manhã seguinte, foi abafada entre os preparativos para uma viagem com o irmão. O destino, a pouco mais de 80 quilômetros de Fortaleza, simbolizava um retorno, apesar de breve, ao local de nascimento: Paracuru.

O trajeto em uma kombi alugada, rodeada pelos amigos do irmão e planos para um piquenique, reacendeu as dúvidas sobre a notícia da noite anterior. "Eu anunciei que tinha escutado o meu nome na rádio. Ele (o irmão) começou a divulgar para todo mundo dizendo que eu tinha passado no vestibular e fiquei muito alegre, mas com aquela pontinha de desconfiança", diz.

Decididos a confirmar o anúncio, o grupo parou no meio do caminho — precisavam encontrar uma banca de jornal. Antes da era digital, o jornal impresso também costumava disponibilizar a listagem dos aprovados e, apenas ao receber a confirmação em mãos, as incertezas de Marilene seriam postas de lado.

"Eu fiquei muito feliz quando vi o meu nome. E aí sim, quando o pessoal começou a me parabenizar, fiquei toda satisfeita. Só aí eu tinha certeza. Por quê? Porque o jornal provou que era verdade. Não foi só um sonho", descreve.

Por muito tempo, agradecida pela corroboração da admissão acadêmica, Marilene guardou o registro, perdido após repetidas mudanças ao longo dos anos. Mas o jornal reapareceu em outras conquistas e seu nome retornou à lista de aprovados, desta vez, no concurso da Secretaria da Educação (Seduc-CE) para professora.

"Ao longo de toda a minha vida, eu sempre busquei muito a leitura. Então, o que mais me chamava atenção no jornal era o artigo de opinião e, na verdade, o que os leitores escreviam. Eu tinha um desejo de mandar, mas nunca fazia, sempre muito ocupada, sempre procrastinando as minhas escritas", afirma.

Centrada nas próprias ocupações, a vida da educadora se entrelaçaria mais uma vez com O POVO ao receber um convite para compor o Conselho Consultivo de Leitores do jornal, cargo que manteve em 2023 e em 2024. "Eu achava que era muita coisa e, como sou muito perfeccionista, acabo só entrando em algo quando eu sei que posso dar conta".

Mantido desde 1998 e composto por 15 integrantes (com variações a cada ano), o Conselho se reúne mensalmente para uma avaliação da cobertura editorial. Na ocasião, como revisora de texto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Marilene contribuiu a partir de um olhar voltado para a correção, tanto gramatical, como textual, das produções jornalísticas.

"Foi algo que me enriqueceu bastante e uma experiência bem interessante, porque pude ouvir pessoas de outras áreas que tinham um olhar mais pontual para o lado deles", explica. "Hoje eu vejo como um conselheiro pode ajudar bem mais quando dá o retorno daquela sua visão, daquilo que percebeu, de como pode sugerir pautas e mudanças. Acho que é uma contribuição primorosa, formidável, que não deve acabar".

Dentro do funcionamento de um jornal, reflete Marilene, a experiência ofereceu a chance de ir além do papel como conselheira, observando as nuances que podem passar despercebidas pelo leitor.

"A gente consegue perceber que nem tudo pode ser 'sim' ou 'não', porque é um organismo dentro de um órgão maior que tem que levar em conta todos os lados. Estive como leitora e também conselheira, aí a gente começa a compreender como às vezes é difícil manter esse trabalho primoroso do jornal", ressalta.

Ao comentar sobre a evolução do jornalismo, retornou ao mesmo período memorável de sua vida: encontrar o nome na listagem de aprovados do vestibular. "Foi marcante pelo fato de ter as listas e hoje não ser mais tão necessário, porque atualmente a notícia chega bem mais rápido", pontua Marilene.

O crescimento tecnológico, impulsionado pela relação do jornal com as produções nas mídias sociais, é um ponto que mantém a sua admiração.

"E eu acredito que tem mais é que buscar isso (evolução tecnológica), cada vez mais. Contudo, acho bem interessante toda aquela parte do jornal impresso que ainda permanece, que nem todo jornal tem e a gente percebeu ser diferenciado. Tem as 'cruzadinhas', tem o entretenimento, e é uma parte que eu acho maravilhosa: a cultura pelo Vida & Arte, que não caiu em nenhum momento".

Leia mais em O POVO 98 anos, páginas 6, 7, 11; Vida&Arte, página 6.