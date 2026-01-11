As dores do feminicídio que não aparecem nas estatísticas

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 12-12-2025: Elisangela, vítima de tentativa de feminicídio. Vamos fazer uma reportagem contando histórias de algumas das mulheres assassinadas ou vítimas de tentativa de feminicídio. Após levar 20 facadas de ex-companheiro, mulher passa por cirurgias e segue internada . (Foto: Aurelio Alves / Jornal O POVO)

“Graças a Deus, eu sobrevivi. Porque teve muita gente que não conseguiu. Ai, meu Deus. Nunca pensei passar por isso”. A declaração, dita pausadamente entre lágrimas pesadas que parecem carregar a dor do corpo e da alma, foi dita por Elisângela Santos Gomes, de 48 anos.

No dia 21 de julho de 2025, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. O homem, Francisco Ricardo Damásio de Oliveira, 61, conhecido como “Pelé” , a atingiu com mais de 20 golpes de facão e decepou uma de suas orelhas. No hospital, passou por uma cirurgia de nove horas e precisou de 283 pontos na cabeça.

Elisangela escapou com vida de uma situação que, para muitas mulheres, termina em morte. Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), até dezembro de 2025, 472 processos de feminicídio permaneciam em andamento, ainda pendentes de baixa no Judiciário estadual.

O órgão também sentenciou 439 processos desse tipo de crime, considerando os julgamentos realizados apenas entre janeiro e dezembro de 2025, independentemente do ano de ingresso das ações.

Segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o Estado registrou, apenas em 2025, até o dia 17 de dezembro, 45 crimes de feminicídio. O número é o mais alto desde o início da tipificação desse tipo de crime, em 2018. Desde lá, 279 foram mortas vítimas de feminicídio.

A violência atinge mulheres de diferentes faixas etárias. Entre as vítimas, há jovens, adultas e idosas. Foram 33 casos de mulheres com idades entre 20 e 49 anos em 2025.

A análise dos dados também aponta para a predominância do uso de objetos perfurocortantes na execução dos crimes, como facas, punhais e machados. Presente em 25 dos 45 casos, o que corresponde a aproximadamente 55% das ocorrências.

No caso de Elisângela, sobreviver significou iniciar um longo processo de reconstrução física e emocional. A relação com o agressor, teve início em 2024, após cerca de seis anos sem se envolver com ninguém. Com o tempo, porém, o comportamento do companheiro mudou. Ele passou a tentar controlar sua rotina e seus deslocamentos.

“Chegou um momento em que ele não queria mais deixar eu sair de casa, nem vir para a casa da minha mãe, nem das minhas irmãs. Aí eu já fiquei em alerta que aquilo não era algo normal”, conta.

Com apenas oito meses, o relacionamento já não fazia sentido para ela. Em um episódio de embriaguez, ele a agrediu fisicamente na frente da filha com transtorno do espectro autista (TEA), de sete anos.

“Eu falei que não dava certo. Ele pediu desculpa, só que eu disse que não adiantava desculpa. Disse que ele podia continuar com a vida dele e eu com a minha”. Mesmo após o término, ele continuou insistindo, ligando e mandando mensagens. O medo passou a fazer parte da rotina e ela decidiu ficar temporariamente na casa da mãe.

Na tarde do dia 21 de julho, Elisângela estava na casa da mãe, com afilha e o sobrinho, de 11 anos. Ele tocou a campainha, mas ela não atendeu. Ele pulou o muro e retirou uma faca grande da mochila. Sem dizer uma palavra, ele partiu para cima dela.

Elisângela usou uma cadeira para se proteger. Mesmo assim, foi golpeada repetidamente. Ela então escorregou no próprio sangue, caiu, e passou a ser atacada com ainda mais violência. “Ele ficou em cima das minhas costas, eu com a cabeça no chão, com o rosto para baixo, e ele golpeando a minha cabeça. Nessa hora, eu acho que eu já estava tão machucada que não sentia mais nada”, relata.

Em meio ao ataque, a mãe, de 72 anos, tentou ajudá-la e acabou sendo empurrada no chão. A idosa fraturou três costelas na queda. O sobrinho gritava por socorro, enquanto a filha, sem conseguir verbalizar, assistia à cena. “Essa vozinha dele não sai da minha mente”, diz Elisângela, ao lembrar do sobrinho implorando para que o agressor parasse de esfaqueá- la.

O garotinho pediu ajuda aos vizinhos. Um deles entrou na casa e enfrentou o agressor. Mesmo sob risco, o vizinho conseguiu puxá-lo e dar chutes para que largasse a faca.

Elisângela foi levada às pressas pelos próprios familiares ao Instituto Dr. José Frota (IJF) em estado gravíssimo, com apenas 30% do sangue do corpo. “Eu dizia: ‘Vou morrer, não consigo respirar’. Também dizia para cuidarem das minhas filhas e da minha neta”, relembra, emocionada.

Ela chegou a ser entubada e passou por procedimentos cirúrgicos. A orelha decepada foi reimplantada, mas perdeu a sensibilidade. Foi mais de um mês de internação no IJF. Com cuidado, mostra os dedos, obraços e a região ao redor da cabeça, com pontos e cicatrizes. Um dos braços também apresenta dificuldade de movimentação.

“Não passa uma noite em que eu durma normal. Até hoje eu tenho essa sensação. Eu sinto o cheiro de sangue, tu acredita? Um cheiro tão forte que, às vezes, eu acordo. É tanto pesadelo, meu Deus, com aquela imagem daquele monstro”.

A filha também foi profundamente afetada. “Ela nunca precisou de medicação para dormir. Hoje, mesmo tomando remédio, continua com dificuldade.”

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Em outubro de 2025, ele se tornou réu por tentativa de feminicídio. No último dia 1º de dezembro, a Justiça decidiu levar Francisco Ricardo Damásio de Oliveira a júri popular.

Ele também deve responder por lesão corporal contra a mãe da vítima. A defesa ingressou com recurso contra a decisão judicial. O réu permanece preso. Hoje, Elisângela pede justiça e compartilha a própria história na esperança de que outras mulheres não enfrentem a mesma violência.

Como denunciar violência contra mulher

A polícia pode ser acionada por meio dos números 190 e 181, ou ainda via (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Queixas também podem ser encaminhadas por meio do site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br.

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108.2950 – Plantão 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108.2966 - segunda a quinta, 8h às 17h

Defensoria Pública: (85) 3108.2986 / segunda a sexta, 8h às 17h

Ministério Público: (85) 3108. 2940 / 3108.2941, segunda a sexta , 8h às 16h

Juizado: (85) 3108.2971 – segunda a sexta, 8h às 17h

Mapa dos feminicídios no Ceará em 2025

• Janeiro: 3 casos registrados nos municípios de Tamboril, Aracoiaba e Aquiraz.

• Fevereiro: 2 casos registrados em Fortaleza e Parambu.

• Março: 3 casos registrados em Maracanaú, Sobral e Independência.

• Abril: 2 casos registrados em Sobral e Viçosa do Ceará.

• Maio: 2 casos registrados em Fortaleza e Tamboril.

• Junho: 11 casos registrados nos municípios de Sobral (2), Juazeiro do Norte (2), Trairi, Beberibe, Barbalha, Várzea Alegre, Crateús, Meruoca e Canindé.

• Julho: 5 casos registrados em Fortaleza (4) e Bela Cruz.

• Agosto: 5 casos registrados em Fortaleza (2), Acopiara, Barreira e Maracanaú.

• Setembro: 1 caso registrado em Juazeiro do Norte.

• Outubro: 5 casos registrados em Crato (2), Caucaia, Acopiara e São Gonçalo do Amarante.

• Novembro: 2 casos registrados em Forquilha e Maranguape.

• Dezembro: 4 casos registrados nos municípios de Cascavel, Eusébio, Pentecoste e Missão Velha

Fonte: Supesp