Investidores no Ceará crescem 5,8% com B3 em alta recorde

Foto: GUSTAVO SCATENA Para 2026, a expectativa é que a Selic inicie um movimento de queda ainda no primeiro trimestre, o que é visto como um desenvolvimento favorável para a bolsa de valores

O ano de 2025 consolidou-se como um período de alta notável para a B3. O índice Ibovespa acumulou um ganho relevante, superior a 30%, alcançando níveis recordes de pontos. No Ceará, o número de investidores na bolsa cresceu 5,8%, alcançando mais de 132 mil pessoas físicas até o fechamento de novembro.

Contudo, uma análise mais detalhada, baseada na leitura do economista Alex Araújo, revela que esse crescimento foi altamente concentrado: houve uma grande variação nos resultados individuais dos papéis, com os maiores retornos direcionados para um grupo seleto de ativos.

De acordo com Alex Araújo, essa seletividade demonstrou que os investidores focaram em papéis específicos que apresentavam claros catalisadores de reestruturação ou de crescimento.

O economista destaca que o panorama de investimento ocorreu em um ambiente desafiador. Isso porque a taxa Selic se manteve estável em 15% ao longo de todo o ano, intensificando a concorrência da renda fixa.

Alex pontua que, nesse contexto, o investimento em ações, ou renda variável de forma geral, exigiu a preponderância de um perfil de investidor mais arrojado, aquele mais tolerante a risco e sem pressão por liquidez no curto prazo.

Segundo ele, independentemente do perfil (seja aquele que prioriza a diversificação e o longo prazo, ou o que busca explorar descasamentos de preços no curto prazo), a liquidez dos papéis permaneceu uma condição essencial, o que tendeu a concentrar o volume de negócios nos ativos que integram o Ibovespa.

Destaques setoriais e crescimento regional

O economista afirma que entre os setores que mais se beneficiaram, o imobiliário demonstrou particular solidez em 2025, apresentando um desempenho setorial substancial. O índice específico do setor imobiliário, por exemplo, registrou mais de 80% de alta acumulada no ano.

De acordo com a Economatica, plataforma líder na América Latina para análise de investimentos, a Ibovespa tem a melhor performance dentre os outros índices das grandes bolsas do mundo. O destaque positivo do ano vai para os índices Imobiliário, Utilities, Ieletrica.

Dentre os índices de renda variável da B3, o Iagro foi o único com desempenho negativo no ano. O dólar recuou 11,14% frente ao real. O Bitcoin fechou o ano em queda com performance negativa de 6,27% no acumulado do ano.

Com relação à variação de câmbio, o dólar americano avançou 41% aproximadamente com relação ao peso argentino. O Real é a décima moeda com maior ganho de variação com relação ao dólar, considerando as 27 divisas observadas.

Segundo Alex Araújo, em paralelo ao desempenho do mercado, a base de investidores pessoas físicas continuou a se expandir em território nacional.

Perspectivas para 2026: política e economia

Na avaliação de Alex, as projeções para 2026 são marcadas por uma potencial mudança na política monetária. A expectativa é que a Selic inicie um movimento de queda ainda no primeiro trimestre, o que é visto como um desenvolvimento favorável para a bolsa de valores.

Entretanto, o calendário eleitoral impõe cautela. As eleições, conforme a análise do economista, podem "mais atrapalhar do que ajudar" o mercado. Ele prevê que o investidor dedicará atenção especial à interpretação das propostas econômicas apresentadas pelos candidatos, em particular no que diz respeito à forma como serão conduzidos os gastos do governo e o tratamento da dívida pública.

Risco Global: a bolha da Inteligência Artificial

Um fator que transcende o cenário doméstico e introduz um risco significativo, aponta Alex, é o panorama internacional. O crescimento das bolsas no exterior foi fortemente influenciado por empresas de tecnologia focadas em áreas como inteligência artificial, data centers e chips. Há, contudo, uma desconfiança crescente de que os investimentos realizados em inteligência artificial podem estar exagerados, gerando um risco de bolha.

Essa preocupação surge do receio de que parte considerável desses investimentos atuais não gere resultados futuros, levando à supervalorização de ativos. Segundo o especialista, caso essa bolha tecnológica se rompa, o risco de um fenômeno semelhante ao ocorrido no final dos anos 1990 com as empresas ponto com é real, podendo provocar uma queda generalizada nas bolsas e afetar o mundo todo.

Estratégias de proteção e liquidez

Segundo o economista, em resposta a esse risco de bolha global, uma parte significativa dos investidores internacionais têm buscado diversificação em metais. O ouro e a prata registraram uma valorização expressiva em 2025, atuando como uma medida de segurança e proteção contra o risco de mercado.

Para o investidor pessoa física no Brasil, Alex explica que é possível adotar estratégias similares de proteção e diversificação. “Ele pode adquirir ETFs (Exchange Traded Funds) de ouro ou de commodities. Além disso, como parte da gestão de risco em um cenário de incerteza global, é prudente manter uma parcela do capital em investimentos de elevada liquidez”, aconselha.

O mercado de Exchange Traded Funds (ETFs) no Brasil atingiu uma marca significativa em 2025, ultrapassando R$ 75 bilhões em patrimônio consolidado. Esse avanço inclui 1,2 milhão de investidores ativos, sendo que 81% deles são pessoas físicas.

Os ETFs são fundos de investimento que permitem que você compre ou venda uma cesta de ativos, como ações, títulos ou commodities, em uma única transação, como se fosse uma ação. Eles são negociados em bolsa de valores, como a B3, e oferecem diversificação, já que é possível investir em vários ativos ao mesmo tempo; liquidez e custo baixo (geralmente, os ETFs têm taxas mais baixas do que os fundos de investimento tradicionais).

No Brasil, são exemplos de ETFs populares, o BOVA11 (índice Ibovespa); SMAL11 (índice Small Cap); DIVO11 (dividendos); e IVVB11 (índice S&P 500).

O crescimento reflete a busca crescente por alternativas de investimento que ofereçam baixo custo e maior diversificação. De acordo com Fábio Murad, economista e CEO da Super-ETF Educação, essas características são particularmente atraentes em um cenário econômico marcado pela alta de juros e pela maior cautela dos investidores.

Ele pondera, no entanto, que, apesar do forte crescimento, o Brasil demonstra ainda um vasto potencial de expansão. Em comparação, o mercado norte-americano já ultrapassou US$ 13 trilhões em ativos e oferece mais de 4.200 produtos disponíveis, indicando que o mercado local está em uma fase de amadurecimento, mas ainda longe de sua expansão plena.

Murad observa que, embora o avanço local seja expressivo, muitos investidores estão apenas no início dessa jornada e precisam aprofundar a compreensão sobre o funcionamento dos ETFs. O crescimento do mercado é um reflexo claro da busca por alternativas mais acessíveis e diversificadas.

Para aqueles que estão começando a investir em ETFs e desejam construir uma carteira sólida e estratégica, Murad aconselha três passos cruciais. A primeira dica enfatiza a necessidade de diversificar geograficamente. "É vital não se limitar ao mercado brasileiro, mas olhar para ETFs internacionais, especialmente os americanos, que proporcionam um leque mais vasto de ativos e oportunidades de crescimento."

O segundo passo é entender os fundamentos dos ETFs, o que significa saber qual a composição do fundo e o impacto que ele pode ter na carteira, não bastando apenas olhar para o retorno passado. Por fim, a terceira dica crucial é a gestão ativa da alocação, recomendando que o investidor rebalancear periodicamente sua carteira. Esse ajuste é fundamental para garantir que os investimentos permaneçam alinhados aos objetivos de longo prazo, já que o mercado está em constante mudança.

O especialista reforça que é crucial que o investidor compreenda o que está por trás de cada fundo, pois o mercado de ETFs oferece enormes oportunidades de diversificação e crescimento.

Ibovespa B3 atinge 32 recordes e alta de 34%

O Ibovespa B3 consolidou em 2025 seu melhor desempenho anual desde 2016, quando registrou uma valorização de 39%. O índice encerrou o último pregão de 2025 com alta de 0,40%, atingindo 161.125,37 pontos. O recorde atual de pontos de fechamento, no entanto, foi registrado em 4 de dezembro, quando o índice alcançou 164.455,61 pontos.

Henio Scheidt, gerente de Produtos na B3, destacou que o desempenho é fruto de uma combinação de fatores positivos, incluindo a melhora nas expectativas macroeconômicas e a retomada gradual da confiança de investidores locais e estrangeiros.

Scheidt também mencionou a simplificação do acesso ao mercado, permitindo que o investidor aloque capital diretamente em ações ou utilize instrumentos como os ETFs (Exchange Traded Fund), que possibilitam a "compra" do índice de maneira eficiente e democrática.

O ano de 2025 foi decisivo para a sofisticação e a democratização dos investimentos no país. O número de investidores individuais em renda variável na B3 alcançou 5,4 milhões de CPFs, representando um crescimento de 28,5% desde 2021. O valor sob custódia também cresceu 20%, atingindo R$ 601,6 bilhões.

O mercado de ações continua sendo a principal porta de entrada, contando com 4,1 milhões de investidores e R$ 387,7 bilhões custodiados. No entanto, outros ativos têm ganhado protagonismo. Os ETFs, fundos de investimento que replicam o desempenho de um índice de referência, encerraram o ano com 668,4 mil investidores e R$ 24,1 bilhões.

O Ibovespa B3, que reúne os ativos com maior volume negociado na bolsa, serve como referência para esses investimentos. Sua carteira atual conta com 85 ativos de 79 empresas brasileiras, abrangendo diversos setores, como financeiro, varejo, infraestrutura, minério e outras commodities.

Confira o desempenho das empresas cearenses

M. Dias Branco (MDIA3):

Cotação atual de R$ 25,07, com variação de 1,29% no dia e de 29,29% no ano.

Pague Menos (PGMN3):

Cotação atual de R$ 6,45, com variação de 0,78% no dia e 91,96% no ano.

Hapvida (HAPV3):

Cotação atual de R$ 13,98, com variação de -8,39% no dia e -56,85% no ano.

Grendene (GRDN3):

Cotação atual de R$ 4,57, com variação de -0,44% no dia e -10,74% no ano.

Brisanet (BRST3):

Cotação atual de R$ 3,32, com variação de -4,05% no dia e 36,63% no ano.

Aeris Energy (AERI3):

Cotação atual de R$ 3,24, com variação de -1,22% no dia e -55,25%.

Fonte: B3 (dados referentes ao fechamento do dia 13/01/2026)