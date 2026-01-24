Por que tanta gente quer o Senado

Foto: camila pontes/foto adobe stock cartas - senado 2

As eleições de 2026 definirão presidente da República e governadores de estados, sempre os postos mais cobiçados na política brasileira. Também serão eleitos deputados federais e deputados estaduais, fundamentais para a governabilidade nas respectivas esferas. Haverá ainda a renovação de dois terços do Senado Federal, com grande peso nos estados e no plano nacional. Os postos sempre foram valiosos, mas carregam ainda mais peso atualmente.

Cada estado escolherá dois senadores. Serão renovadas 54 das 81 cadeiras, com mandatos até 2035. Em jogo está a governabilidade das próximas administrações.

Em junho de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a pedir por metade da Câmara e do Senado para transformar "o destino do Brasil": "Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem preciso ser presidente", disse em ato na Avenida Paulista.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) considerou, em entrevista no ano passado à Jovem Pan News, a eleição para o Senado mais importante do que a disputa para a Presidência da República.

Para o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, a intenção dos bolsonaristas é de, formando maioria no Senado, tocar pautas específicas, como o impeachment de ministros do Supremo.

"A frase do Eduardo Bolsonaro atribuindo uma importância ímpar à eleição do Senado se dá por um desejo de dez de dez bolsonaristas radicais, que é a possibilidade de, tendo uma maioria no Senado, inclusive tendo a presidência do Senado da República, fazer impeachment de ministros do STF e, obviamente, o número um da fila seria o Alexandre de Moraes. Por isso que a direita bolsonarista, especialmente, tem um desejo muito cristalino de conseguir fazer uma maioria, ter a presidência e colocar em votação o processo de impeachment de ministro da Suprema Corte", explicou.

Em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que é pré-candidato e provocou crise com aliados. No Distrito Federal, há pelo menos quatro possíveis candidatos: a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), com maior destaque desde a inelegibilidade do marido, a deputada federal Bia Kicis (PL), o atual governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) e o senador Izalci Lucas (PL).

Para o PT e a base do governo, conquistar cadeiras no Senado também é fundamental. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relataram que ele já falou sobre trocar "cinco governadores por um senador". Garantir maioria na Câmara Alta significaria ter mais força e diálogo em um possível quarto mandato do petista, que anunciou candidatura à reeleição.

No Ceará, a oposição tem seis a sete pré-candidatos a senador, pelo menos. No PL, os principais nomes são os do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes (PL), e o da vereadora Priscila Costa. Apesar de serem do mesmo partido, eles não se articulam para ocupar as duas vagas e travam disputa entre si.

Priscila tem simpatia de Michelle Bolsonaro. Alcides foi lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pelo União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner e o ex-prefeito Roberto Cláudio apareceram como possibilidade. O pré-candidato a governador Ciro Gomes (PSDB) informou que a chapa deverá ter ele, Roberto, Wagner e mais um candidato a senador, para negociar com aliados. Não definiu quem estará em qual posição.

Em 2025, o agora tucano chegou a declarar intenção de votar em Alcides, mas as negociações com o PL estão suspensas e o futuro do entendimento é incerto.

O general Guilherme Theophilo é a aposta do Novo, que ocupa uma cadeira na Casa com o atual senador Eduardo Girão, eleito em 2018 e que pretende se candidatar ao governo. Outro que pode concorrer é o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Cândido Albuquerque.

No arco de aliança do governador Elmano de Freitas (PT), há pelo menos dez opções que se lançaram, foram lançadas ou são alvos de especulação.

Um deles é o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, que afirmou não estar "disposto a recuar" e avisou que irá para a disputa interna, nas instâncias petistas, caso necessário.

Luizianne Lins também é uma opção do PT. Na semana passada, ela confirmou intenção de concorrer.

O arco de alianças ao redor do governador Elmano de Freitas também tem os deputados federais Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos).

Expulso do PL em 2024, o deputado federal Júnior Mano integra o PSB, partido liderado pelo senador Cid Gomes no Ceará. O ex-governador já reforçou que não deverá tentar a reeleição e, desde o início do ano passado, vem promovendo o nome de Mano para a vaga, inclusive defendendo-o em meio às investigações sobre desvio de emendas parlamentares.

As articulações para fazer do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) candidato a senador são uma estratégia para tentar atrair a federação União-Progressista para o arco de aliança do governador. Atualmente, o Progressistas integra a base do governo Elmano. O União Brasil é oposição, mas tem uma forte ala governista. A disputa de bastidores é intensa.

Eunício Oliveira já foi presidente do Senado e busca retornar. O partido já definiu a candidatura como prioritária, o que deixa em segundo plano a vaga de vice-governadora, atualmente ocupada por Jade Romero.

Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos no Ceará, também se lançou como pré-candidato, com apoio do presidente do PSD Ceará e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho.

O apoio do secretário vem em meio a negociações do PSD por espaços na chapa governista no Ceará em 2026. Em setembro, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, reuniu-se com o ministro Camilo Santana, Domingos Filho e com o deputado federal Domingos Neto (PSD) e pediu para a sigla ocupar espaços majoritários do bloco governista.

Em 2024, na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, a sigla integrou a chapa com o PT e elegeu a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), filha de Domingos Filho.

Em meio a essa busca do PSD por espaço, a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), esposa de Domingos, é cotada para deixar o comando do Município em abril para ser indicada a um dos cargos na chapa majoritária.

Também há possibilidade de que o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira (sem partido), seja candidato a senador em 2026. Apesar de não ter declarado oficialmente que irá concorrer, aliados apostam que o secretário seria um dos nomes do ministro Camilo Santana para o cargo.

O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), chegou a ser comentado, mas atualmente se articula para concorrer a deputado federal.

Cid Gomes, embora diga que não quer concorrer, é alvo de investidas de aliados que tentam convencê-lo e afirmam que ele estaria mais propenso a ceder.