Preço Comparado: Com arroz em queda há oito meses, produtos básicos lideram baixa de preços em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Arroz branco, agulhinha e parboilizado são taxados em 7% de ICMS no Ceará, uma redução de 65% na base de cálculo

Vinte dos principais produtos da cesta de consumo dos fortalezenses mantêm uma sequência de pelo menos dois meses de queda de preços. O movimento é liderado pelo valor cobrado pelo quilo do arroz nos supermercados, que há oito meses retrai.

Os dados fazem parte da pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). A partir do levantamento, o projeto Preço Comparado, realizado pelo Procon Fortaleza em parceria com O POVO, revela as principais sequências de queda.

Além do pacote de 1 kg de arroz branco tipo 1, da marca Camil, outros produtos que mantêm sequência de preços em queda são o tomate (1 kg), que mantém retração de preços há cinco meses, e o macarrão espaguete sêmola (400 g), da marca Fortaleza, em queda há quatro meses.

Neste recorte de produtos com maior sequência de quedas de preço ao longo das pesquisas realizadas nos últimos meses, destaque para produtos básicos da cesta básica, como arroz, macarrão, farinha de milho, fécula de mandioca - ambos em queda há três meses.

​

Há ainda os casos do café em pó (250 g) da marca Santa Clara, além de carne bovina - lombo com osso (1 kg), leite integral (1 L), da marca Betânia, e feijão carioca (1 kg), da marca Kicaldo - todos com queda de preços há dois meses.

Veja a matéria completa em O POVO+, clicando AQUI