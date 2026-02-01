Os rios que potencializam o desenvolvimento do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES NASCENTE do Rio Pacoti, que é crucial para o desenvolvimento e o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Água é vida. E o desenvolvimento econômico do Ceará está ligado diretamente ao fluxo de rios. Historicamente, municípios cresceram às margens de grandes bacias, que ainda fazem parte do dia a dia da evolução dessas regiões.

Cocó, Pacoti, Salgado, Acaraú e Jaguaribe são alguns dos rios que deram origem a grandes economias na Capital e no Interior.

O exemplo cearense é similar ao de grandes cidades ao redor do mundo, como Cairo, no Egito, fundada às margens do Rio Nilo, e caso dos mais antigos e clássicos de civilização hidráulica, onde o rio é fundamental para a sobrevivência humana em uma região árida.

Professor do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Pinheiro elenca o caso de Aracati, que em meados do século XVIII era o principal polo econômico do Estado por conta da Estrada Geral do Jaguaribe, “que corresponderia mais ou menos ao que é hoje a BR-116”. No entanto, ele se refere a uma via aquaviária.

O curso da economia cearense seguia pelo Rio Jaguaribe. A foz do rio, em Aracati, tornou-se o ponto mais importante de embarque e desembarque de mercadorias.

No sertão, a vila mais importante era Icó, localizada no encontro de dois rios, o Salgado e o Jaguaribe. Na Região Norte, a vila de Sobral está às margens do Acaraú. No Sertão Central, na segunda metade do século XVIII, há o crescimento de cidades como Quixadá e Quixeramobim, na bacia do Rio Banabuiú.

“Observe que todos os municípios mais antigos do Ceará se construíram em torno dos rios. É uma relação intrínseca de crescimento, desenvolvimento de infraestrutura que potencializou serviços e a economia local”, aponta.

O professor destaca que a falta de disponibilidade hídrica foi fator que motivou grandes crises, sendo ainda o desafio atual. No Ceará, algumas secas, como a de 1793 e a de 1795, foram acompanhadas de moléstias - nesta, a do sarampo - que dizimaram de fome e doença até animais silvestres no Interior.

A Grande Seca, de 1877 a 1879, é outro momento de profundo desastre na economia local por conta dos efeitos do clima seco, motivando a migração de cearenses do Interior à Capital para viverem em condições precárias, marcando o período com a incidência de campos de concentração, varíola e retirantes.

À época, tanto a pecuária quanto a agricultura se destacavam no Ceará, despontando sobretudo como grande produtor de algodão, mas o cenário gerou um baque nas atividades.

Nas décadas seguintes houve uma sequência de secas que frearam o desenvolvimento econômico do Estado, aponta o professor.

O economista PhD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona e pós-doutor em Estratégia Empresarial pela University of Massachusetts (UMass), Lauro Chaves Neto, cita a importância do Rio Jaguaribe no processo de desenvolvimento inicial do Ceará.

Ele potencializou a criação dos primeiros núcleos urbanos, as atividades econômicas (de pecuária e agricultura de subsistência) e, principalmente, a garantia de água para consumo humano.

No passado, relembra, o Jaguaribe era conhecido como o maior rio seco do mundo. “Isso mudou com a infraestrutura hídrica criada ao longo das últimas décadas.”

Atualmente, o Jaguaribe tem função primordial no sistema hídrico cearense, cortando o Estado e sendo parte do Cinturão das Águas, recebendo o fluxo da Transposição do Rio São Francisco e culminando no Açude Castanhão.

“Com infraestrutura criada a partir do Cinturão das Águas, dos novos reservatórios e da Transposição, principalmente após a conclusão do Ramal do Salgado, nós teremos um ganho de produtividade, de potencialidades para todo o desenvolvimento do nosso Estado”, analisa.

A questão da disponibilidade de água para os diversos usos em meio ao crescimento econômico e populacional do Ceará nos últimos anos se tornou prioritária, especialmente após a última seca prolongada, entre 2012 e 2017. Por isso, barragens, açudes e obras de transposição e de economia de água se fazem basilar.

Estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado (Ipece) em 2025, com informações de 2019, gerou a "Nota Técnica: Contas Econômicas Ambientais da Água do Ceará", que consolida informações da Agência Nacional de Águas e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nele, destaca-se que a dinâmica hídrica estadual tem histórico de longas secas, ocorrência irregular de chuvas e altas taxas de evaporação.

Ainda assim, em 2019, o consumo foi intensivo, o que demandava um sistema robusto. Os dados consolidados pelo Ipece revelam o tamanho do uso hídrico a depender do tipo de atividade. Com abastecimento urbano, o valor chegava a 203,43 litros per capita.

Já na agricultura irrigada eram 358,7 litros para cada R$ 1 produzido. Na indústria, esse valor caía para 2,52 litros para cada R$ 1 produzido. Na geração termelétrica eram 268,39 litros para cada 1 gigawatt (GW) de energia gerado.

Na agropecuária, o uso animal também foi catalogado. A criação de bovinos demandava 80,59 litros por cabeça do rebanho por dia. Entre os suínos o gasto era de 8,49 litros por cabeça do rebanho/dia. Depois vinham os rebanhos de caprinos e ovinos (ambos 4,54 litros) e galináceos - galinhas (0,12 litros) e codornas (0,08 litros).

Nos últimos anos, os investimentos em infraestrutura e projetos que revistam o Ceará de segurança hídrica foram foco da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH). A chamada política estadual de recursos hídricos propõe atuação de forma planejada, considerando a água como um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico e social.

A formação de comitês de bacias hidrográficas e o monitoramento contínuo de mananciais para o abastecimento humano e de atividades econômicas de forma sustentável são focos.

Projetos governamentais como o Cinturão das Águas do Ceará, na região do Cariri, o Malha D'Água, no Sertão Central, e a duplicação do Eixão das Águas, são para garantir mais segurança no abastecimento de Fortaleza e região, além de comunidades rurais ao longo de seu canal.

"A disponibilidade hídrica traz os efeitos positivos que se refletem diretamente na economia: aumento da produção agrícola, fortalecimento da indústria, atração de investimentos, crescimento do comércio e maior segurança para empreendimentos. Esse cenário é resultado de décadas de investimentos em infraestrutura hídrica, como barragens, canais, sistemas adutores e projetos estruturantes", diz a SRH em nota.

De monta federal, o Projeto de Integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do País, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. Com 477 quilômetros de extensão em dois eixos (Leste e Norte), o empreendimento vai garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a estiagem é frequente.

No Ceará, a principal obra de conexão é com o Cinturão das Águas do Ceará (CAC), sistema de canais, túneis e sifões que leva a água da transposição (vinda de Jati) para outras bacias hidrográficas do Estado.

Agricultura irrigada promove desenvolvimento econômico no Interior

No período de seca prolongada no Ceará, de 2012 a 2017, a priorização do abastecimento humano acabou desmantelando uma série de investimentos produtivos do agronegócio cearense. Isso afetou de maneira significativa atividades como a fruticultura. No entanto, nos últimos anos o cenário tem mudado.

O Ceará alcançou a marca de 1.818 km de trechos de rios perenizados em 2025. Esse é um dos maiores valores da última década, demonstrando um patamar de segurança hídrica mais robusto.

Isso quer dizer que mais corpos d'água no Estado estão com fluxo contínuo, durante todo o ano, apresentando água em seu leito, sem secar, mesmo em épocas de estiagem. Por outro lado, os rios temporários são alimentados por chuvas ou lençóis freáticos, secando durante estiagens.

O Relatório de Perenização dos Rios 2025, da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) revela que o resultado foi o segundo melhor da década, atrás apenas de 2024, quando a marca superou 1.900 km. E o bom abastecimento da Bacia do Alto Jaguaribe fez a diferença.

O diretor Institucional da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) e sócio-fundador da Agrícola Famosa, Luiz Roberto Barcelos, destaca que a fruticultura no Ceará é desenvolvida no coração do semiárido, num dos locais mais secos do mundo, por isso pensar em irrigação é primordial.

Se em outras regiões a agricultura irrigada é suplemento, ajuda a produzir mais, dá mais produtividade e segurança, nas regiões do semiárido brasileiro não existe produção sem água.

"É fundamental a existência da tecnologia de irrigação para a produção de frutas no semiárido cearense, vital. Dito isso, a importância de ter bons períodos de chuva, uma boa reserva hídrica é o diferencial entre ter empresas produzindo, gerando empregos, exportando produtos, e fechar as portas", pontua.

Ele frisa que os ciclos de secas forçaram muitas empresas a deixar o Ceará para outros estados por falta de condição hídrica. O que tem percebido ser um cenário em mudança.

"Todo investimento neste sentido, de transposição, barragens, canais, bombas, energia elétrica e mais infraestrutura são muito importantes para desenvolver um ambiente propício para mais investimentos".

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), defende o fortalecimento dos investimentos em agricultura irrigada.

Ele acrescenta que a diferença de riqueza gerada entre uma plantação de sequeiro para a irrigada é superior a 20 vezes. A preocupação do momento para o setor agro é a forma como a água tem sido usada na irrigação, por isso investimento em assistência técnica tem sido realizado nos perímetros irrigados.

Amilcar é defensor de uma reformulação da política de perímetros irrigados geridos pelo poder público, considerando um modelo ultrapassado e que poderia ser mais produtivo. Neste sentido, defende que a distribuição de águas aos polos produtores sem a restrição de área a partir do pagamento de fatura "sob preços justos".

"O conceito que nós estamos defendendo é diferente de perímetro. É colocar água nas propriedades. Se já ofertam energia, por que não podemos colocar água para as pessoas produzirem?".

O piloto para esse modelo pode ser implementado na região do Cariri e aproveitar as águas da Transposição do Rio São Francisco. "Se o Governo duplicar (o bombeamento), nós pedimos para deixar 10 metros cúbicos por segundo (m³/s), aí estamos falando de 20 mil hectares abastecidos. E ali no Cariri tem boas terras, as melhores terras do Ceará estão em Mauriti."

O projeto de duplicação do Eixão das Águas contou com financiamento de R$ 622 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que a vazão de repasse alcance 20 m³/s.

São 255 km de extensão no transporte de água do Açude Castanhão até a Grande Fortaleza, com previsão de entrega até o fim do ano. A iniciativa beneficiará cerca de 4 milhões de pessoas - aproximadamente 47% da população cearense.





AS GRANDES BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CEARÁ

Bacia / Principais municípios / Rios importantes

Bacia Metropolitana: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Eusébio, Horizonte / Pacoti, Cocó, Curu, Ceará, Maranguapinho e Choró

Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Eusébio, Horizonte / Pacoti, Cocó, Curu, Ceará, Maranguapinho e Choró Bacia do Baixo Jaguaribe: Limoeiro do Norte, Russas e Aracati/ Jaguaribe

Limoeiro do Norte, Russas e Aracati/ Jaguaribe Bacia do Banabuiú: Boa Viagem, Quixeramobim, Quixadá e Morada Nova / Banabuiú, Quixeramobim

Boa Viagem, Quixeramobim, Quixadá e Morada Nova / Banabuiú, Quixeramobim Bacia do Alto Jaguaribe/Salgado: Iguatu, Icó / Jaguaribe e Salgado

Iguatu, Icó / Jaguaribe e Salgado Bacia da Serra da Ibiapaba (Serra das Águas): Tianguá, Ubajara, Guaraciaba do Norte e São Benedito / Pejuaba, Arabê, Jaburu, Jacaraí, Catarina, Pirangi

Tianguá, Ubajara, Guaraciaba do Norte e São Benedito / Pejuaba, Arabê, Jaburu, Jacaraí, Catarina, Pirangi Bacia do Acaraú: Sobral / Acaraú, Groaíras, Jaibaras, Macacos

Fonte: IBGE/Ipece

O uso das águas dos rios pelas indústrias

Também faz parte desse esforço a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O presidente, Neuri Freitas, afirma que a empresa tem trabalhado na redução de perdas na operação a partir de obras, principalmente em Fortaleza, além do aguardo da operação da usina de dessalinização.

O reúso de água é outra frente importante e que já se mostra realidade para o abastecimento de indústrias e agricultura. O exemplo da efetividade dessa iniciativa, destaca Neuri, ocorre em Horizonte (Região Metropolitana).

Uma planta de reúso de água do esgoto abastece a operação da Vicunha. "A empresa não está mais concorrendo com a água de açude, ou seja, não concorre mais com o abastecimento humano", aponta.

Até mesmo os projetos de alta tecnologia demandam recurso hídrico, como os futuros data centers, a exemplo do desenvolvido pela Omnia para o TikTok, que iniciou a primeira etapa de R$ 50 bilhões, mas tem R$ 200 bilhões pela frente.

Este, vale lembrar, nunca cogitou a água de reúso do esgoto, conforme entrevista exclusiva do CEO da Omnia ao O POVO, Rodrigo Abreu. Vai utilizar água de dois poços artesianos, consumindo 3 mil litros de água por dia do rio Cauípe, em Caucaia, pertence à Bacia Metropolitana, integrando o conjunto de bacias do Litoral cearense.

O movimento, que ainda pode crescer, pois mais quatro data centers já foram autorizados, somando R$ 571 bilhões, geram preocupação do povo anacé do Cauípe, umas das vertentes da etnia indígena de Caucaia.

Relatos à reportagem "Data center do TikTok e o vendaval sobre o povo Anacé em Caucaia" do O POVO+ já mostravam que, em algumas casas, a água chega uma vez por semana, com a necessidade de deslocamento ao rio Cauípe, manancial de 21 milhões de metros cúbicos.

Assim, mesmo que a Omnia alegue que a água de reúso do esgoto não é viável, porque o projeto usa pouco recurso, o equivalente a sete residências por dia, a população vê mais pressão sob as águas das quais utilizam.

Vale lembrar que o Cauípe hoje comporta bombas hidráulicas, vistas pelo povo como violações, que vão para outros projetos que circundam a região, próxima do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), casa de investimentos de grande monta do Ceará.

Para os anacés, os cinco canos de drenagem parecem enormes cobras escuras, que se entranham no subterrâneo. São 200 litros esvaindo-se por segundo, conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).