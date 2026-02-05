Caneta emagrecedora: o que muda com decisão do STJ sobre patentes

Foto: Adobe Stock / Camila Nobre Reportagem Canetas emagrecedoras

Se a palavra “semaglutida” — citada em julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 16 de dezembro de 2025 — não causa um reconhecimento imediato aos consumidores, sua alcunha mais popular pode avivar a memória: caneta do emagrecimento. É pela decisão unânime do STJ, barrando a extensão da patente à farmacêutica Novo Nordisk, que a presença dos genéricos começa a ser traçada.

No Brasil, a regra geral prevê 20 anos para Patentes de Invenção (PI) e 15 anos para Modelos de Utilidade (MU). O período é contado a partir da data do depósito do pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Com vencimento estipulado para março de 2026, a prorrogação da patente manteria a exclusividade da empresa na produção do medicamento, usado no tratamento da obesidade e da Diabetes tipo 2. O argumento da Novo Nordisk apontava o tempo perdido por suposta demora na análise do INPI.

A decisão contrária à extensão do prazo se baseou em outro entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) anteriormente, declarando inconstitucional a prorrogação automática da patente por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529.

Em nota, a farmacêutica Novo Nordisk lamentou a decisão. “Embora o Tribunal tenha reconhecido a irrazoabilidade da demora do INPI e os prejuízos causados à empresa, declarou que não seria possível ajustar o prazo de vigência das patentes sem que exista uma lei ou dispositivo legal que permita esse tipo de medida”, disse o informe.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 22-01-2026: Jordana Venancio. Quebra da patente da semaglutida, Jordana necessita de semaglutida por questões de saúde e enfrenta dificuldades de acesso ao medicamento, fotos feitas na sala da casa de Jordana. (Foto: Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Na perspectiva da dona de casa Jordana Venâncio, 42, a quebra da patente não deve mudar o cenário em que se encontra. Ela relata que contraiu diabetes gestacional na primeira gravidez e, após ser acompanhada pelo serviço de saúde, a médica solicitou inicialmente o uso da liraglutida (substância também voltada ao processo do emagrecimento).

"Ela já me explicou que seria um processo judicial, que poderia demorar. Eu precisava tomar porque eu nunca consegui emagrecer por meios próprios. Não consigo fazer exercícios, academia, até porque não tenho condições financeiras", explica.

Com o auxílio do Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da Defensoria Pública do Ceará, a Prefeitura passou a fornecer a medicação, tomada por mais de dois anos e meio. Jordana relata que emagreceu nas primeiras semanas, mas depois notou que não conseguia manter a perda necessária.

Durante atendimento com outro médico, a semaglutida foi recomendada — "Seria uma vez por semana, diferente da liraglutida, que era diária", diz. Mais uma vez, entrou com um processo judicial para conseguir a medicação e conseguiu adquiri-la.

"A dificuldade era que, todos os meses, eu só recebia uma caneta, porque a semaglutida era mais cara. E, depois do terceiro mês, eu não conseguia receber, porque sempre estava em falta no estoque do governo. Eu ficava dois, três, quatro meses sem receber", lamenta.

Lidando com os problemas de acesso à semaglutida, optou por retornar ao uso da liraglutida e, nesse meio tempo, deu entrada judicialmente no pedido da cirurgia bariátrica.

Atualmente, Jordana está finalizando um acompanhamento no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) para realizar a cirurgia. Na ocasião, a endocrinologista orientou o uso da caneta Mounjaro, que também será solicitada por via judicial: "Esse processo eu ainda não dei entrada, porque é muito estressante e cansativo".

Durante a entrevista, ao ser informada sobre uma potencial queda de preços com o fim da patente, Jordana expressou descrença. "Sinceramente, não acredito. A gente vive com salário mínimo, e quando o salário mínimo aumenta, tudo aumenta. Eu não acredito que vão baixar o preço de verdade", desabafou.

Mãe de duas crianças autistas, a frustração é impulsionada por receios relacionados à própria saúde — "Não tenho rede de apoio. Tenho medo de morrer e deixar meus filhos sozinhos".

Ao recordar as dificuldades de acesso impostas aos pacientes que realmente necessitam das canetas emagrecedoras, Jordana é categórica: "Falta consciência. As pessoas só olham para o próprio umbigo. Querem estar bonitas no Carnaval, no verão, mas não enxergam quem realmente precisa".

Entenda decisão do STJ

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), Andrey Freitas, relata que, na prática, a decisão do STJ fortalece a segurança jurídica ao consolidar a previsibilidade. A iniciativa sinaliza que o prazo de 20 anos contados da data de depósito é absoluto.

“Isso impede que cada patente se torne um litígio individual para extensão de prazo, o que gerava um cenário de incerteza onde genéricos eram impedidos de entrar no mercado por liminares de última hora”, explica. “A decisão garante que todas as empresas, nacionais e multinacionais, entrem no jogo com as mesmas regras temporais”.

Ao avaliar o caso, o membro da Comissão de Saúde e Direito Médico da OAB/CE e atual presidente do Conselho Estadual de Saúde do Ceará (CESAU/CE), Leonardo Aprigio, interpreta que a segurança jurídica e a livre concorrência são essenciais para o mercado, mas devem estar submetidas ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com possibilidade de prorrogação da vigência de patentes no País, foi declarado inconstitucional pela ADI 5529 em 2021. Em informe do STF, o Tribunal considerou que o prolongamento fere os princípios da segurança jurídica, da eficiência da administração pública, da ordem econômica e do direito à saúde.

Aprigio ressalta que “acima desse rol todo de espécies normativas”, está a Constituição brasileira, no topo do ordenamento jurídico. Entre os direitos sociais consagrados e cristalizados pela Carta Magna, está o direito à saúde.

“Dentro das características da Constituição Federal, temos a sua hierarquia. E a gente acaba tendo o STJ e o STF, que são instâncias superiores, dialogando em uma perspectiva de chegar a uma compreensão sobre até que ponto o Estado brasileiro, enquanto Constituição e os seus ditames (que são os comandos previstos nos seus artigos), dá prioridade para essa proteção à propriedade”, explica.

O entendimento do STJ, alinhado à definição proposta pelo STF, reafirmou, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, “a segurança jurídica e a previsibilidade necessárias ao sistema de propriedade industrial”.

"Uma Lei de Propriedade Industrial não pode criar tantos limites a ponto de só defender o mercado de capitais”, alerta Leonardo Aprigio.

O que pode mudar?

O Ministério da Saúde comunicou ao O POVO que, no ano passado, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) deu parecer desfavorável à incorporação dos princípios ativos semaglutida e liraglutida, considerando, entre outras razões, o impacto orçamentário de mais de R$ 8 bilhões anuais. O valor representa quase o dobro do orçamento do programa Farmácia Popular em 2025.

Com o objetivo de estimular a concorrência no setor, o ministério realizou uma solicitação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para priorizar o registro de medicamentos compostos pelos princípios ativos já citados.

De acordo com a nota, a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado e aumento da concorrência devem reduzir os preços de forma significativa.

“O Ministério da Saúde realiza o monitoramento constante do panorama de propriedade intelectual de fármacos essenciais, como antineoplásicos e biotecnológicos, para subsidiar o planejamento de compras e as estratégias de incorporação tecnológica”, completa.

O Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico de 2024, compartilhado pela secretaria executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), aponta que os genéricos corresponderam a R$ 21,6 bilhões. O valor, +3,8% do que o ano anterior (2023), representa 13,42% do faturamento total (equivalente a R$ 160,7 bilhões).

Os medicamentos genéricos, informa o levantamento, contêm o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica. Eles são administrados pela mesma via e com igual indicação terapêutica do medicamento de referência.

A identificação dos genéricos é percebida pelos consumidores com a inclusão da tarja amarela. A embalagem também deve incluir a frase “Medicamento Genérico Lei nº 9.787/99”, em referência à legislação que instituiu a política desses medicamentos no Brasil.

Como os genéricos não possuem marca, é o princípio ativo da medicação que aparece na embalagem.

Ao público em geral, o presidente da Abifina afirma que o impacto chega diretamente no bolso e na saúde pública. “O consumidor verá o surgimento de caixas de diferentes marcas com a ‘tarja amarela’ (genéricos), custando significativamente menos do que o medicamento de referência”, completa.

Freitas ressalta que, com a queda da patente, o Ministério da Saúde poderá realizar licitações para comprar o medicamento por uma fração do preço atual, permitindo que a semaglutida (crucial para diabetes e obesidade severa) seja incorporada aos protocolos de distribuição gratuita ou subsidiada, como a Farmácia Popular.

Por outro lado, a Novo Nordisk argumenta que a decisão pode comprometer o acesso da população a medicamentos modernos. “Nosso país está falhando ao não gerar um ambiente seguro que incentive investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dificultando a chegada de inovações e impactando diretamente a qualidade da assistência à saúde”, diz.

Para a farmacêutica, a ausência de mecanismos capazes de compensar atrasos estatais na análise de patentes “cria incertezas que atingem todo o ecossistema de inovação e a cadeia da saúde”. De acordo com a Novo Nordisk, sem a segurança jurídica, “o desenvolvimento e a oferta de terapias inovadoras tornam-se mais raros e lentos”.

“Por isso, a modernização legislativa, por meio de mecanismos como o Patent Term Adjustment (PTA), permanece fundamental”, indica. O termo faz referência ao mecanismo legal, presente nos Estados Unidos, que estende a vida útil de uma patente além dos 20 anos, com o objetivo de compensar atrasos significativos.

Já a Abifina defende que a proteção à inovação não pode ser confundida com o prolongamento indevido de monopólios — “O argumento de equilíbrio baseia-se na função social da Propriedade, em que o inventor revela a tecnologia e recebe exclusividade por um tempo determinado. Extensões artificiais quebram esse contrato social”.

Nesse contexto, o fim da patente estimularia a "inovação na produção" (processos mais eficientes e baratos), além de liberar recursos do orçamento público (SUS) para que o Estado possa comprar novos medicamentos inovadores, retroalimentando o ciclo de inovação.

O equilíbrio também passa, segundo a Abifina, “pela capacidade de produção local, reduzindo a dependência externa em insumos farmacêuticos ativos (IFAs)”.

Presença dos genéricos no Brasil

Os medicamentos possuem tarja amarela. A embalagem deve incluir a frase 'Medicamento Genérico Lei nº 9.787/99' Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que o primeiro genérico a entrar no mercado provoca, em média, uma redução de 20,8% nos preços mínimos. Já a chegada de um terceiro genérico e seguintes provoca uma redução de 55,2%.

Nos mercados altamente concentrados, ou seja, que possuem menos concorrência, o medicamento genérico teria um efeito de redução de 34,1% nos preços médios do IFA.

Outro indicativo relatado pela pesquisa aponta que o efeito da chegada dos genéricos é de uma redução maior nos mercados em que esses medicamentos entraram logo após a perda da patente.

Entre os exemplos, está a comparação entre um IFA cujo genérico entrou no mercado logo após a perda da patente e um outro para o qual só houve entrada de genéricos após cinco anos. A redução média no primeiro caso é de 34,8%, enquanto a redução nos preços mínimos na segunda situação é de 33,6%.

Os dados integram o oitavo capítulo do livro “Tecnologias e Preços no Mercado de Medicamentos” (2024), intitulado “Efeitos da entrada de genéricos no mercado sobre o preço dos medicamentos”. O conteúdo foi escrito por Romero Cavalcanti Barreto da Rocha.

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), dados acumulados de janeiro a novembro de 2025 relatam a comercialização de 2.167.159.912 unidades de medicamentos genéricos em todo o País.

A associação ressalta que, "mesmo com a base fechada de 2025 ainda indisponível, os números parciais já demonstram a força estrutural do setor farmacêutico nacional".

"A estimativa é de que sejam vendidas, em média, mais de 2 bilhões de caixas por ano. Entre 2020 e 2025, o mercado já comercializou mais de 11 bilhões de caixas de genéricos", indicou a ProGenéricos em nota. "Para o período até 2030, a projeção é de venda de mais 14 bilhões de caixas, totalizando mais de 25 bilhões de unidades fabricadas ao longo da década".



Um levantamento, em parceria com a empresa IQVIA, também relata que, no acumulado de janeiro a novembro de 2025, o desconto médio dos medicamentos genéricos em relação aos medicamentos de referência foi de 69,83%.

"A meta para 2026 é gerar mais de R$ 400 bilhões em economia, enquanto a meta para 2030 é ultrapassar R$ 640 bilhões, considerando a substituição por medicamentos genéricos e o ganho de escala produtiva da indústria instalada no Brasil", completa a associação.

O que diz a Novo Nordisk?

A farmacêutica informou em seu posicionamento que o “desafio enfrentado pela empresa” evidencia um problema estrutural, capaz de impactar não apenas os titulares das patentes, mas diretamente os pacientes.

“É urgente que o Brasil promova mudanças em suas políticas de fomento à inovação e modernize o arcabouço legal de propriedade industrial, buscando oferecer clareza, previsibilidade e condições adequadas para a chegada de novas tecnologias em saúde ao país”, reiterou.

Impacto deve chegar no bolso dos consumidores e na saúde pública

Ao público em geral, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina),Andrey Freitas, afirma que o impacto chega diretamente no bolso e na saúde pública. "O consumidor verá o surgimento de caixas de diferentes marcas com a 'tarja amarela' (genéricos), custando significativamente menos do que o medicamento de referência", completa.

Freitas ressalta que, com a queda da patente, o Ministério da Saúde poderá realizar licitações para comprar o medicamento por uma fração do preço atual, permitindo que a semaglutida (crucial para diabetes e obesidade severa) seja incorporada aos protocolos de distribuição gratuita ou subsidiada, como a Farmácia Popular.

Por outro lado, a Novo Nordisk argumenta que a decisão pode comprometer o acesso da população a medicamentos modernos. "Nosso País está falhando ao não gerar um ambiente seguro que incentive investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dificultando a chegada de inovações e impactando diretamente a qualidade da assistência à saúde", diz.

Para a farmacêutica, a ausência de mecanismos capazes de compensar atrasos estatais na análise de patentes "cria incertezas que atingem todo o ecossistema de inovação e a cadeia da saúde". De acordo com a Novo Nordisk, sem a segurança jurídica, "o desenvolvimento e a oferta de terapias inovadoras tornam-se mais raros e lentos".

"Por isso, a modernização legislativa, por meio de mecanismos como o Patent Term Adjustment (PTA), permanece fundamental", indica. O termo faz referência ao mecanismo legal, presente nos Estados Unidos, que estende a vida útil de uma patente além dos 20 anos, com o objetivo de compensar atrasos significativos.

Já a Abifina defende que a proteção à inovação não pode ser confundida com o prolongamento indevido de monopólios — "O argumento de equilíbrio baseia-se na função social da Propriedade, em que o inventor revela a tecnologia e recebe exclusividade por um tempo determinado. Extensões artificiais quebram esse contrato social".

Nesse contexto, o fim da patente estimularia a "inovação na produção" (processos mais eficientes e baratos), além de liberar recursos do orçamento público (SUS) para que o Estado possa comprar novos medicamentos inovadores, retroalimentando o ciclo de inovação.

O equilíbrio também passa, segundo a Abifina, "pela capacidade de produção local, reduzindo a dependência externa em insumos farmacêuticos ativos (IFAs)".

Ministério: genérico aumenta concorrência

O Ministério da Saúde comunicou ao O POVO que, no ano passado, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) deu parecer desfavorável à incorporação dos princípios ativos semaglutida e liraglutida, considerando, entre outras razões, o impacto orçamentário de mais de R$ 8 bilhões anuais. O valor representa quase o dobro do orçamento do programa Farmácia Popular em 2025.

Com o objetivo de estimular a concorrência no setor, o ministério realizou uma solicitação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para priorizar o registro de medicamentos compostos pelos princípios ativos já citados. De acordo com a nota, a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado e aumento da concorrência devem reduzir os preços de forma significativa. "O Ministério da Saúde realiza o monitoramento constante do panorama de propriedade intelectual de fármacos essenciais, como antineoplásicos e biotecnológicos, para subsidiar o planejamento de compras e as estratégias de incorporação tecnológica", completa.

O Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico de 2024, compartilhado pela secretaria executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), aponta que os genéricos corresponderam a R$ 21,6 bilhões. O valor, 3,8% do que o ano anterior (2023), representa 13,42% do faturamento total (equivalente a R$ 160,7 bilhões).

Os medicamentos genéricos, informa o levantamento, contêm o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica. Eles são administrados pela mesma via e com igual indicação terapêutica do medicamento de referência. A identificação dos genéricos é percebida pelos consumidores com a inclusão da tarja amarela. A embalagem também deve incluir a frase "Medicamento Genérico Lei nº 9.787/99", em referência à legislação que instituiu a política desses medicamentos no Brasil. Como os genéricos não possuem marca, é o princípio ativo da medicação que aparece na embalagem.

Presença dos genéricos no Brasil e o efeito nos preços

Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que o primeiro genérico a entrar no mercado provoca, em média, uma redução de 20,8% nos preços mínimos. Já a chegada de um terceiro genérico e seguintes provoca uma redução de 55,2%. Nos mercados altamente concentrados, ou seja, que possuem menos concorrência, o medicamento genérico teria um efeito de redução de 34,1% nos preços médios do IFA.

Outro indicativo relatado pela pesquisa aponta que o efeito da chegada dos genéricos é de uma redução maior nos mercados em que esses medicamentos entraram logo após a perda da patente. Entre os exemplos, está a comparação entre um IFA cujo genérico entrou no mercado logo após a perda da patente e um outro para o qual só houve entrada de genéricos após cinco anos. A redução média no primeiro caso é de 34,8%, enquanto a redução nos preços mínimos na segunda situação é de 33,6%.

Os dados integram o oitavo capítulo do livro "Tecnologias e Preços no Mercado de Medicamentos" (2024), intitulado "Efeitos da entrada de genéricos no mercado sobre o preço dos medicamentos". O conteúdo foi escrito por Romero Cavalcanti Barreto da Rocha.

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), dados acumulados de janeiro a novembro de 2025 relatam a comercialização de 2.167.159.912 unidades de medicamentos genéricos em todo o País.A associação ressalta que, "mesmo com a base fechada de 2025 ainda indisponível, os números parciais já demonstram a força estrutural do setor farmacêutico nacional".

"A estimativa é de que sejam vendidas, em média, mais de 2 bilhões de caixas por ano. Entre 2020 e 2025, o mercado já comercializou mais de 11 bilhões de caixas de genéricos", indicou a ProGenéricos em nota. "Para o período até 2030, a projeção é de venda de mais 14 bilhões de caixas, totalizando mais de 25 bilhões de unidades fabricadas ao longo da década". Um levantamento, em parceria com a empresa IQVIA, também relata que, no acumulado de janeiro a novembro de 2025, o desconto médio dos medicamentos genéricos em relação aos medicamentos de referência foi de 69,83%. "A meta para 2026 é gerar mais de R$ 400 bilhões em economia", completa a associação.

A farmacêutica Novo Nordisk informou em seu posicionamento que o "desafio enfrentado pela empresa" evidencia um problema estrutural, capaz de impactar não apenas os titulares das patentes, mas diretamente os pacientes. "É urgente que o Brasil promova mudanças em suas políticas de fomento à inovação e modernize o arcabouço legal de propriedade industrial, buscando oferecer clareza, previsibilidade e condições adequadas para a chegada de novas tecnologias em saúde ao país", reiterou.

Para associação, decisão vai fortalecer segurança jurídica

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), Andrey Freitas, relata que, na prática, a decisão do STJ fortalece a segurança jurídica ao consolidar a previsibilidade. A iniciativa sinaliza que o prazo de 20 anos contados da data de depósito é absoluto.

"Isso impede que cada patente se torne um litígio individual para extensão de prazo, o que gerava um cenário de incerteza onde genéricos eram impedidos de entrar no mercado por liminares de última hora", explica. "A decisão garante que todas as empresas, nacionais e multinacionais, entrem no jogo com as mesmas regras temporais".

Ao avaliar o caso, o membro da Comissão de Saúde e Direito Médico da OAB/CE e atual presidente do Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau/CE), Leonardo Aprígio, interpreta que a segurança jurídica e a livre concorrência são essenciais para o mercado, mas devem estar submetidas ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com possibilidade de prorrogação da vigência de patentes no País, foi declarado inconstitucional pela ADI 5529 em 2021. Em informe do STF, o Tribunal considerou que o prolongamento fere os princípios da segurança jurídica, da eficiência da administração pública, da ordem econômica e do direito à saúde.

Aprígio ressalta que "acima desse rol todo de espécies normativas", está a Constituição brasileira, no topo do ordenamento jurídico. Entre os direitos sociais consagrados e cristalizados pela Carta Magna, está o direito à saúde. "Dentro das características da Constituição, temos a sua hierarquia. A gente acaba tendo o STJ e o STF, que são instâncias superiores, dialogando em uma perspectiva de chegar a uma compreensão sobre até que ponto o Estado brasileiro, dá prioridade para essa proteção à propriedade", explica.