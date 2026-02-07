Foto: José Cruz/Agência Brasil São mais de R$ 365,2 bilhões em cédulas e moedas sendo usadas por pessoas e empresas

O Brasil começou o mês de fevereiro com o maior volume de dinheiro em circulação no País em, pelo menos, 20 anos, conforme dados apurados na base do Banco Central, no dia 2 deste mês.

São mais de R$ 365,2 bilhões em cédulas e moedas sendo usadas por pessoas e empresas, mesmo em tempos de Pix e outras modalidades de pagamentos eletrônicos.

Em termos de valores, o número conseguiu superar, inclusive, o montante que circulava no País em igual período de 2021, que era R$ 363,3 bilhões. Na ocasião, houve um volume maior em espécie disponível na economia em razão do pagamento de auxílio emergencial à época da pandemia.

Leia mais Dinheiro em circulação: Conheça todas as moedas que o Brasil já teve

Sobre o assunto Dinheiro em circulação: Conheça todas as moedas que o Brasil já teve

Para se ter uma ideia de como aquele foi um ano fora da curva, em 2019, havia 32,6 bilhões em unidades físicas de moeda com valores que somavam R$ 243,6 bilhões.

Em 2022, esse padrão cai para R$ 329,3 bilhões, após o fim do programa de transferência de renda.

Nos anos seguintes, o número voltou a crescer, mas somente em 2026 superou a marca histórica.

O economista Alex Araújo explica que, além do próprio fato de a economia brasileira estar mais aquecida, esse crescimento pode estar relacionado a questões como o alto índice de informalidade das atividades.

Além de, claro, um comportamento que acompanha o brasileiro há décadas: o de guardar dinheiro vivo em casa, mas não necessariamente usando-o como meio de pagamento.

Histórico da quantidade de moedas em circulação

​





Mas não se engane…

Apesar do volume de dinheiro em espécie circulando, Pix é principal meio de pagamento Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix segue sendo o principal meio de pagamento do País.

Segundo dados do BC, mais de 170 milhões de pessoas físicas usam o sistema de pagamentos instantâneo. Número representa 80% da população

Somente em janeiro deste ano, foram mais de 6 bilhões de transações

O volume movimentado chegou a R$ 3 trilhões até outubro de 2025.

313,3 milhões é o recorde de transações em um único dia

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí…

Ao todo, são 7,76 bilhões de cédulas e 32,13 bilhões de moedas em circulação no País.

Em valor, as notas concentram a maior parte, com R$ 356,61 bilhões, enquanto as moedas somam R$ 8,59 bilhões.

Veja a quantidade de cédulas em circulação no País por tipo:





Ah se eu pudesse e meu dinheiro desse…

O Brasil tem cerca de 213,4 milhões de habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se todo o dinheiro em circulação fosse dividido igualmente, cada brasileiro teria algo em torno de R$ 1.710 no bolso.

O montante, apesar de expressivo, não chega nem perto da soma dos recursos dos 300 bilionários brasileiros listados pela Forbes, em sua 14ª edição, de 2025.

Conforme a publicação, eles possuem R$ 2,01 trilhões em patrimônio líquido, ou seja, esse número inclui ativos como ações, empresas e investimentos.

Isso é aproximadamente 5,5 vezes mais do que todo o dinheiro físico que está disponível para uso imediato no mercado brasileiro.

Só a fortuna do homem mais rico do Brasil - Eduardo Saverin, cofundador do Facebook -, estimada em R$ 227 bilhões - representa 62% deste montante.

Histórico do valor do dinheiro em circulação

​

Qual o limite para recebimento de moedas?

Pessoas físicas e empresas em geral são obrigadas a receber até 100 moedas de cada valor por compra. Dessa forma, elas não podem se recusar a recebê-las ou limitar o pagamento em cédulas.

Os bancos também só são obrigados a receber pagamentos até 100 moedas de cada valor. Já para depósitos, não há limite.

Quantidade das moedas em circulação, por tipo

​

Cadê o troco que estava aqui?

Você sabia que o Banco do Brasil é responsável por fornecer troco à população? O atendimento é realizado a pessoas físicas durante o horário de expediente bancário do respectivo município, não sendo necessário o agendamento prévio.

Cada operação estará limitada ao fornecimento de 100 unidades de cada denominação solicitada

Locais onde pode fornecer troco no Ceará:

​

No caso de empresas com dificuldades de obter troco, como comércios, a orientação da autoridade monetária é:

Registrar pedido na gerência da agência do banco onde mantém conta;



Entrar em contato com o Serviço de Atendimento aos Clientes (SAC) do banco com quem tem relacionamento, caso não tenha sido atendido;



Entrar em contato com a associação de classe da qual você faz parte. As associações poderão comunicar ao Banco Central as dificuldades enfrentadas para que ele avalie soluções).



Mas qual o caminho do dinheiro?

O Banco Central tem, entre as suas responsabilidades, gerenciar o fornecimento adequado de dinheiro em espécie.

Para isso, são levados em consideração fatores como o crescimento da economia, aumento de saques, necessidade de troco e o próprio comportamento das pessoas

Etapas até o dinheiro chegar na mão da população:

O Banco Central autoriza a impressão do dinheiro

Um fabricante é contratado para produzir essas unidades seguindo padrões de segurança e durabilidade. Isso é feito de modo a evitar falsificação e a manter o dinheiro em boas condições.



Depois disso, o dinheiro é validado pelo BC e encaminhado para o Banco do Brasil, o chamado custodiante, para ser distribuído entre os demais bancos



A partir dos bancos, o dinheiro chega até a população e empresas por meio dos saques.



Mas não fica tudo “pra sempre” por aí. Os bancos recolhem notas e moedas velhas, sujas, gastas ou falsas e as devolve ao Banco Central. Esse processo se chama saneamento do meio circulante, que ajuda a manter só unidades em boas condições em uso

O que acontece quando a cédula está danificada?

Uma cédula danificada ainda tem valor e o usuário pode trocá-la em um banco ou usá-la para depósito ou pagamento em uma agência bancária. O banco deve receber a cédula e enviá-la ao BC para destruição.

As cédulas sem valor e inadequadas à circulação são trituradas, consolidadas e reaproveitadas.

De acordo com o BC, esses resíduos são utilizados como combustível em auxílio à fabricação de cimento, por meio do coprocessamento, ajudando a reduzir o uso de recursos naturais não renováveis e a emissão de gás carbônico.

Quanto custa produzir o dinheiro?

O valor gasto para produção de um milheiro de cédulas ou moedas varia conforme o valor.

Estimativas do Banco Central, referentes ao ano de 2022, mostram que, no caso das moedas, esse custo pode variar de R$ 111,12/ milheiro (moeda de R$ 0,05) a R$ 257,84 (moeda de R$ 1)

Já a confecção das cédulas pode variar de R$ 271,97 / milheiro (para a nota de R$ 2) a R$ 475,18 / milheiro (nota de R$ 100)

Leia mais Valores a Receber: saiba quem pode ter dinheiro esquecido no banco

Sobre o assunto Valores a Receber: saiba quem pode ter dinheiro esquecido no banco

Qual a vida útil do dinheiro?

O tempo em que uma cédula pode circular, mantendo suas características, varia de acordo com seu valor de face, segundo o BC. Mas, de modo geral, as notas de menor valor costumam durar menos porque circulam mais na economia.

Confira o tempo médio do papel-moeda:

R$ 2, R$ 5 e R$ 10 - 14 meses



R$ 20 - 16 meses



R$ 50 e R$ 100 - 36 meses

Fonte: Banco Central

