Foto: FCO FONTENELE Estudo da FGV revela que há pelo menos cinco anos Brasil diminui importância do dólar americano em suas reservas internacionais. Recentemente, acelerou a compra de ouro

O Brasil está passando por um fluxo de “desdolarização” de sua economia. Em meio às instabilidades geopolíticas e mudanças de paradigmas de alianças estratégicas, governos ao redor do mundo traçam novas estratégias.

Nos últimos meses, o País intensificou a venda de ativos em dólar americano. O Banco Central comercializou o equivalente a US$ 60 bilhões em títulos americanos, entre outubro de 2024 e outubro de 2025.

Por outro lado, cresce o ouro como lastro de segurança. O BC adquiriu 43 toneladas de setembro a novembro de 2025. Assim, a reserva brasileira subiu de 129,6 para 172,4 toneladas. O movimento ocorre após um intervalo de quatro anos sem aquisições.

Em termos monetários, o montante passou de US$ 11,7 bilhões em janeiro para US$ 23,3 bilhões em novembro (+99,15%).

Já a cotação do ouro segue em alta, acumulando 65,2% em 2025. Em três anos, o valor mais que dobrou, após subir de uma faixa de cotação próxima de US$ 1.500 para mais de US$ 3.680.

Em suma, em um ano, o Brasil vendeu 27% de seus títulos do Tesouro dos EUA e aumentou em 33% as reservas em ouro. E não somos a única nação a adotar esse movimento. Países da Europa, como Polônia, e, principalmente, China, Índia e Rússia caminharam na mesma direção.

Breno Cysne, diretor de Operações da Sadoc Corretora de Câmbio, aponta que o ouro vem passando por forte valorização (84% em 12 meses). Outro metal nesta toada, de 267% no período de um ano, foi a prata.

A questão geopolítica faz com que os investidores busquem mais reservas em metal, pontua. Ele explica que a moeda norte-americana desvalorizou mais de 10% desde o início do segundo governo de Donald Trump.

Para ele, isso dá sinais mais claros de ser parte de uma estratégia de desvalorização para tornar o mercado americano atrativo a novos investimentos e fortalecer as exportações.

Neste processo, Breno destaca que o dólar está perdendo valor também em relação ao euro e à libra. Se há um ano havia uma realidade de quase paridade (1,05 dólar para cada euro), a cotação hoje é próxima de 1,20 dólar para cada euro, tornando vantajoso para os EUA exportar para o continente europeu.

“Parece contraditório, mas o patriota Trump está desvalorizando sua moeda para competir com a China. Ele quer fazer os EUA um mercado barato e atrativo para as fábricas retornarem para lá.”

Foto: ANNABELLE GORDON / AFP Tensões geopolíticas agravadas pela atuação do presidente dos Estados Unidos contribuem para desvalorização do dólar

Sobre o Brasil, enfatiza que as reservas brasileiras em dólar continuam relevantes, faz tempo que o BC não realiza leilões de dólar e a perspectiva de um “boom” de commodities deve fortalecer a desvalorização da moeda frente ao real.

Acordo assinado entre Brasil e China aumentou a cooperação entre os países, inclusive do ponto de vista monetário: mercadorias brasileiras, como a soja, serão negociadas em yuan chinês.

Desde outubro de 2023, os dois países realizam transações comerciais usando apenas suas moedas nacionais, o real e o yuan. A operação inaugural consistiu no envio de 43 contêineres de celulose do Brasil para a China.

Na oportunidade, o Banco da China no Brasil realizou a intermediação, recebendo uma carta de crédito em yuan do importador e, após notificar a empresa brasileira exportadora e analisar a documentação, converteu o montante diretamente em reais.

Antes, essa operação cambial não era direta, mas “triangular”, sempre envolvendo o dólar americano, o que gerava custos extras aos participantes da transação.

Atualmente, quase 1/3 de todo o comércio internacional da China é feito em yuan em vez de dólar. Na última semana, o Banco Popular da China fixou a taxa média de yuan em 6,953 por dólar americano.

Grandes exportadores brasileiros, como Vale e Suzano e outros mais dos ramos de soja, carne, minério e celulose, avançam no uso do yuan.

Nesta aproximação, o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China assinaram, em maio de 2025, um acordo de troca de moedas (swap) no valor de R$ 157 bilhões, válido por cinco anos, para garantir liquidez e estabilidade nas transações entre os dois mercados.

No Brasil, que segue o modelo de câmbio flutuante, a cotação do dólar em relação ao real foi de R$ 5,21 na sexta-feira, 6 de fevereiro, representando uma queda de 9,45% em um ano.

Foto: FCO FONTENELE Breno Cysne, diretor de Operações da Sadoc Corretora de Câmbio, destaca valorização de metais preciosos, como ouro e prata

“Desdolarização” começou há pelo menos cinco anos, na pandemia

A tendência de redução da participação do dólar americano na composição das reservas internacionais brasileiras ocorre há alguns anos. Levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), com dados do Banco Central, mostra que, entre 2012 e 2018, o dólar aumentava sua participação.

No entanto, desde então, apresenta quedas seguidas no período entre 2019 e 2021, conforme o recorte obtido. O aumento da reserva de yuan saltou e o ouro voltou a fazer parte da pauta desde a pandemia.

Foto: FCO FONTENELE Dólar permanece como principal moeda para transações transfronteiriças, mas países buscam alternativas

Na série histórica, em 2012, a participação do dólar na distribuição por moedas das reservas era de 77,4%. Em 2018, a alta chegou ao pico de 89,93%, mas passou a cair desde então, chegando a 80,34%, em 2021.

Até 2018, o Brasil não mantinha reservas internacionais de yuan chinês. No ano seguinte, tornou essa moeda como a quinta mais relevante - atrás do euro, libra esterlina e o iene japonês. Em 2021, a participação chinesa praticamente quadruplicou, ocupa 4,99% das reservas e só fica atrás de dólar americano e libra.

Carla Beni, economista, membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP) e professora de MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV), aponta que, apesar do avanço de ouro e yuan chinês, o dólar ainda é a principal moeda em pagamentos transfronteiriços.

No entanto, o processo de “desdolarização” existe e não é recente - ocorre há pelo cinco anos de forma mais firme - e, além das reservas, o contexto de entrada de dólares no Brasil, proveniente de exportações e investimentos estrangeiros, acelera a desvalorização da moeda dos EUA.

Carla aponta que para os dois casos o motivo é similar: “a perda de credibilidade do governo americano”. Investidores migram para mercados emergentes e os bancos centrais buscam fixar reservas em fontes mais previsíveis.

O impacto na economia real se torna direto, principalmente na composição dos preços ao consumidor. A economista destaca que o cenário é positivo porque diminui o impacto do câmbio no índice de inflação.

“(A desvalorização do dólar) É melhor para o País, pois temos menor inflação sobre os preços e favorece inclusive que o Banco Central possa começar a reduzir a taxa de juros”.

No processo de transição das reservas internacionais, que migram do dólar para outras moedas, houve pressão na cotação do ouro e ganhos para o euro e a libra, e moedas de 11 entre 19 mercados emergentes, segundo a consultoria Oxford Economics.

Além de Brasil, outros países também diminuem participação

Apesar de o dólar ainda ser a principal moeda na composição de reservas internacionais. Estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) revelou que, entre 2022 e 2023, o número de “diversificadores ativos” subiu de 46 para 49.

Isso quer dizer que mais países estão com porcentagens crescentes de reservas cambiais em moedas não tradicionais de pelo menos 5%. Essa lista inclui as principais economias avançadas e mercados emergentes, incluindo boa parte do G20.

“Esse trabalho também evidenciou que a procura de ouro pelos bancos centrais respondeu positivamente à incerteza da política econômica global e ao risco geopolítico global”, diz avaliação do FMI.

O montante provisionado por entidades nacionais como reserva de ouro gerou um valor acumulado de 4 bilhões de euros em 2025. O dado faz parte de levantamento produzido por analistas da plataforma de investimentos BestBrokers e divulgado pela Forbes de Portugal.

Ao fim de dezembro, a cotação do ouro no mercado internacional estava a 3.794 euros a onça troy (cerca de 31 gramas). No pico da valorização, em dezembro de 2024, atingiu 3.850,5 euros. Nos últimos 25 anos, o metal precioso valorizou cerca de 800%.

Segundo o levantamento, os países que acumulavam as maiores reservas internacionais de ouro ao fim de 2025 eram os Estados Unidos, com mais de 8.133 toneladas declaradas, depois a Alemanha (3.350 toneladas) e a Itália (2.451 toneladas).

Rússia (2.326 toneladas), China (2.304 toneladas), Suíça (1.039 toneladas) e Índia (880 toneladas) aparecem no ranking.

Em relação ao fluxo recente, em 2025 a Polônia foi o comprador de ouro mais ativo para formação de reservas externas, acrescentando 82,6 toneladas, chegando a 530,9 toneladas.

Depois aparecem Cazaquistão (+40,97 toneladas), Brasil (+31,48 toneladas) e Turquia (26,68 toneladas). A China, que possui uma larga reserva, segue expandindo, com adição de mais 24,88 toneladas no ano passado.

Na avaliação de Weber Luiz Torniziello Filho, mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e gerente de Crédito e Risco da fintech Finza, a economia brasileira busca se resguardar de choques externos, portanto a gestão das reservas internacionais nunca pode ser neutra, mas “essencialmente defensiva”.

Weber cita a doutrina do economista paraibano Celso Furtado (1920-2004), que descreveu o Brasil como uma economia periférica, no sentido de não emitir moeda de aceitação internacional, ficando assim mais vulnerável aos ciclos globais de liquidez, aos choques externos e às decisões tomadas no centro do sistema financeiro internacional.

O analista aponta que não se trata de um abandono do dólar, “mas a redução gradual de sua centralidade como ativo de reserva”.

Questionado sobre o movimento do Brasil e de outros países no mesmo sentido, Weber diz que não acredita na aproximação de uma nova crise - motivada por contexto econômico, político ou guerra.

“Não vejo como uma aposta em uma crise específica, mas como uma preparação para um mundo estruturalmente mais incerto. Há uma crescente insegurança, sobretudo entre países emergentes, em relação ao uso do dólar como instrumento de poder geopolítico. Um exemplo claro foi o congelamento das reservas russas pelo sistema financeiro ocidental”.

Por isso, aponta três motivos principais para que diversos bancos centrais - especialmente de países em desenvolvimento - estarem aumentando suas reservas de ouro. A primeira é a redução da dependência de ativos emitidos por poucos países ocidentais.

Depois vem a proteção geopolítica, “já que o ouro não sofre com as decisões de um único emissor”. Além da diversificação de portfólio em um contexto de maior volatilidade global, aponta.

Previsões erradas e as perspectivas para um ano eleitoral

Entre 2021 e 2024, as projeções do mercado financeiro para indicadores econômicos apresentaram erro acumulado de 95%. Os dados fazem parte de levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) ao analisar o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central.

O periódico consolida as opiniões fornecidas, mas que na avaliação da economista e professora dos MBAs da FGV, Carla Beni, contribuíram para a criação de expectativas equivocadas sobre a economia do País e representaram risco para as empresas.

Na sua avaliação, muitas vezes, o mercado financeiro "vende o pânico" para lucrar e as previsões podem incorrer em vício.

"As empresas fazem seus orçamentos e planejamentos com base no Boletim Focus e muitas vezes acham que é do Banco Central, mas não. É uma interpretação de texto que faz a diferença".

Ainda conforme a economista, o cenário de câmbio está condicionado a um alívio neste ano, ainda que fatores eleitorais gerem alguma instabilidade nas cotações pontualmente.

Carlos Henrique Jr, CEO da Sttart Pay, plataforma de soluções financeiras, observa que a ampliação das reservas de ouro e diminuição do montante de títulos americanos ocorrem em contexto marcado pela valorização do real frente ao dólar.

O motivo, segundo ele, é a entrada relevante de capital estrangeiro na Bolsa de Valores (B3) e por um ambiente internacional mais fragmentado do ponto de vista geopolítico e financeiro.

Segundo Carlos, em paralelo à gestão estrutural das reservas, a valorização cambial é impulsionada pelo diferencial de juros, pela reprecificação do risco país e por uma rotação global de portfólios em direção a mercados emergentes em determinados momentos do ciclo.

"À medida que esses fluxos aumentam a oferta de dólares no mercado doméstico, o câmbio se aprecia, refletindo uma dinâmica típica de curto prazo, sensível a expectativas e passível de reversão conforme o ambiente externo se altere".

Em relação às análises sobre os primeiros três anos da política econômica do atual governo Lula, há mensagens diversas. Para Carlos, existem virtudes e defeitos.

O principal problema diz respeito à política fiscal. "Segue sendo o principal determinante da percepção de risco estrutural do País e da sustentabilidade dos fluxos de capital".

Já em relação à política monetária, destaca que, da forma como está, proporciona uma capacidade de atrair capital dentre os investidores com maior apetite a risco no curto prazo.

Destaca ainda a gestão das reservas internacionais, "conduzidas de forma técnica e institucional" pelo BC, reforçando a credibilidade externa e a capacidade de absorção de choques.

Neste sentido, diz que o BC tem imposto movimento de sofisticação na administração do colchão de liquidez internacional do País.

O analista define o Brasil, sob o ponto de vista do mercado, como um "país com reservas robustas, maior diversificação de ativos estratégicos e capacidade de atrair capital em ambientes de apetite a risco", ainda que entenda que a continuidade desses movimentos dependa da evolução do quadro fiscal, de estabilidade institucional e da consistência das políticas econômicas.

"A queda do dólar reflete condições favoráveis de fluxo e percepção de risco, enquanto a entrada de capital estrangeiro na Bolsa indica uma janela de oportunidade percebida pelo investidor global, ainda que de natureza cíclica".

A NOVA CORRIDA DO OURO

Reservas de ouro brasileira (em US$ bi)

Ano: Valor da reserva / Volume de ouro em toneladas

2000: US$ 0,6 bilhões / 65,9 toneladas

2005: US$ 0,6 bilhões / 33,6 toneladas

2010: US$ 1,5 bilhões / 33,6 toneladas

2015: US$ 2,3 bilhões / 67,2 toneladas

2020: US$ 4,1 bilhões / 67,4 toneladas

2025: US$ 23,3 bilhões / 172,4 toneladas

Taxa de câmbio nominal (R$/US$, cotação de venda)

Fev/2017: 3,10

Fev/2018: 3,24

Fev/2019: 3,73

Fev/2020: 4,50

Fev/2021: 5,36

Fev/2022: 5,06

Fev/2023: 5,18

Fev/2024: 4,96

Fev/2025: 5,85

Fev/2026: 5,21*

*Cotação de 6/2

Reservas internacionais (US$ bilhões, dados mensais)

Fev/2016: 359,36 bilhões

Fev/2017: 368,98 bilhões

Fev/2018: 377,03 bilhões

Fev/2019: 378,44 bilhões

Fev/2020: 362,46 bilhões

Fev/2021: 356,07 bilhões

Fev/2022: 357,74 bilhões

Fev/2023: 328,09 bilhões

Fev/2024: 352,70 bilhões

Fev/2025: 332,50 bilhões

Dez/2025: 358,23 bilhões

Fonte: Banco Central do Brasil