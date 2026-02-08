Como não "emburrecer"?

Reduzir o consumo passivo de telas, sobretudo em crianças e adolescentes;

Estimular a leitura prolongada, sem interrupções;

Valorizar o tédio e o ócio, importantes para criatividade e conexão de ideias;

Praticar atividade física, associada a melhor funcionamento cerebral;

Usar tecnologia de forma intencional, como ferramenta e não como substituto do pensamento;

Investir em alimentação adequada, evitando ultraprocessados;

Exercitar o pensamento crítico, comparando fontes e formulando argumentos próprios.