Como não "emburrecer"?

Reduzir o consumo passivo de telas, sobretudo em crianças e adolescentes;
Estimular a leitura prolongada, sem interrupções;
Valorizar o tédio e o ócio, importantes para criatividade e conexão de ideias;
Praticar atividade física, associada a melhor funcionamento cerebral;
Usar tecnologia de forma intencional, como ferramenta e não como substituto do pensamento;
Investir em alimentação adequada, evitando ultraprocessados;
Exercitar o pensamento crítico, comparando fontes e formulando argumentos próprios.