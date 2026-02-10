Da coleta de dados ao mapa: como Fortaleza atualiza áreas de risco

Foto: Samuel Setubal Teresa Sousa Pereira, 72, mora na beira de uma encosta. Ela relata já ter passado por pelo menos quatro desabamentos nas décadas em que mora no Morro Santa Terezinha

O risco iminente vivido por Teresa Sousa Pereira, 72, é perceptível até para quem não é da área da construção civil, arquitetura ou geografia. Morando há 41 anos no Morro Santa Terezinha, localizado no bairro Vicente Pinzón, a idosa ocupa uma casa feita de tábuas na beira de uma encosta. O chão de areia é coberto de tapetes para tentar evitar o deslocamento do material instável.

A casa de Teresa foi um dos endereços visitados pelos pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) na quinta-feira, 29 de janeiro. O POVO acompanhou uma manhã de trabalho dos técnicos responsáveis por elaborar o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) de Fortaleza, instrumento que mapeia áreas de risco em toda a Capital.

Juliana Gonçalves, pesquisadora do SGB, faz parte da equipe de campo que mapeia áreas de risco em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Os pesquisadores Juliana Gonçalves e Filipe Modesto andavam pelos becos do morro atentos a qualquer sinal de trincas, rachaduras, muros embarrigados, blocos de concreto soltos ou chão arenoso instável. Eles foram acompanhados de agentes da Defesa Civil de Fortaleza e funcionários da Regional 2.

Os achados foram devidamente fotografados no tablet dos pesquisadores. Na mesma hora, os registros foram catalogados em um aplicativo específico, com cada ponto sendo georreferenciado no mapa da Cidade.

Feito pela última vez em 2012, o mapeamento está sendo atualizado depois de 14 anos por meio de parceria da Secretaria Nacional de Periferias (SNP), pasta do Ministério das Cidades (MCid), e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza.

Serviço Geológico do Brasil (SGB) é responsável por fazer o PMRR de 10 cidades brasileiras, por meio de iniciativa do Ministério das Cidades Crédito: Samuel Setubal

Desde setembro de 2025, foram visitados mais de 30 bairros da Capital em duas fases de trabalhos de campo. A terceira fase teve início em 26 de janeiro e seguiu até sexta-feira, 6 de fevereiro, contemplando mais 21 bairros. Uma fase extra será realizada em abril para atender todas as localidades da Cidade.

“Quando a gente chega, por exemplo, numa parte alta, no morro, vai tentar ver se tem declividade para esse material se movimentar e causar algum dano para essas construções. Depois, vai conversar com os moradores e ver se as casas apresentam trincas, se algum morador tem algum histórico de deslizamento”, explica Juliana.

Áreas de risco são locais suscetíveis a eventos naturais que ameaçam a segurança de pessoas e construções Crédito: Samuel Setubal

O objetivo é identificar edificações e pessoas que podem ser prejudicadas pelos eventos adversos de natureza geológica ou hidrológica. A partir dos dados colhidos em campo, os pontos são agrupados em poligonais. É atribuído um grau de risco a cada área, que pode ser médio, alto ou muito alto.

Como a casa de Teresa, outras residências da região visitada sofrem com a inclinação do terreno, o chão arenoso e estruturas precárias. Isso deixa moradores expostos às consequências de movimentos de massa, enxurradas e alagamentos.

O comerciante José Antônio da Silva, 70, também já lidou com desabamentos parciais. “A gente vai e ajeita de novo. Esse chão aqui é a segunda vez que abre”, disse, mostrando uma rachadura no concreto.

“Tinha uma parede, uma pia, começou a arriar e a gente, com medo de cair de uma vez pra lá [na encosta], deixou assim”, conta. A pia agora é apoiada em uma pilha de tijolos e a parede caída ainda não foi reconstruída por falta de recursos.

Comerciante José Antônio da Silva, 70, já lidou com desabamentos parciais na casa onde mora no Morro Santa Terezinha Crédito: Samuel Setubal

Ele conta que lhe foi oferecida a opção de entrar em um programa de habitação social. No entanto, José Antônio teme sair do bairro que vive há 30 anos, tanto pela familiaridade, pela clientela de vizinhos que compram os desinfetantes produzidos por ele, quanto pelo medo da violência territorial.

“Aqui tá desse jeito e é ruim, mas a gente tem tranquilidade. Não adianta eu sair daqui pra ir pra onde eu não conheço. A sobrevivência não é que nem aqui, que a gente amanhece com fome, vai ali na praia e arranja um peixe, traz e se vira. Por isso que a gente fica assim, sem jeito”, pondera.

Em uma ocupação na região mais baixa do morro, chamada de Comunidade dos Canos, a população construiu casas próximas a um braço do riacho Maceió. Algumas de alvenaria e outras de tábuas e lonas, da forma que a necessidade pediu e os recursos financeiros escassos permitiram.

Ocupações localizadas nas partes mais altas do morro estão sujeitas a deslizamentos, enquanto ocupações nas áreas mais baixas podem sofrer soterramentos Crédito: Samuel Setubal

Os pesquisadores identificam que essas residências estão suscetíveis a dois tipos de riscos: soterramento, caso haja deslizamento das partes mais altas; e inundação, caso o riacho transborde.

“Temos muitas lagoas aqui que, no período de seca, o volume da água diminui e as pessoas acabam aterrando e ocupando. Agora, nesse período chuvoso, o volume da água sobe e acaba atingindo algumas residências”, relata Juliana, elencando essa como uma das características mais comuns das áreas de risco de Fortaleza.

O estudo de 2012 apontava 89 áreas de risco na Capital. A pesquisadora explica que o número deve mudar, já que alguns locais anteriormente mapeados podem ter tido riscos sanados, enquanto novos podem ter surgido. Depois das visitas, os próximos meses serão dedicados à elaboração da versão final do PMRR, que deve ficar pronto até o final de 2026.

Defesa Civil de Fortaleza acompanhou visitas nas comunidades e prestou apoio técnico Crédito: Samuel Setubal

Ocupações nascem da necessidade e da fragilidade de políticas

“Errado é a gente não ter onde morar”, diz Jefferson Ferreira, militante popular por moradia digna do projeto MataFome, que surgiu na Ocupação Carlos Marighella, no bairro Mondubim. Para ele, as ocupações ainda são malvistas, enquanto as políticas habitacionais continuam frágeis e insuficientes.

Jefferson afirma que as áreas de risco são as “sobras” de uma cidade desigual. “Como não faz muito sentido para o setor imobiliário, são as áreas que ainda restam próximo das periferias, onde as famílias caem para dentro. É uma escolha entre não conseguir mais pagar aluguel e ter que colocar a família debaixo de algum teto, independente do território”, relata.

Ao mesmo tempo, políticas habitacionais focam na construção de residenciais - pelo menos 14 deles devem ser entregues até o fim de 2026, em Fortaleza - ou na distribuição de aluguéis sociais.

“Um valor vergonhoso, onde a família vai para outra periferia em uma condição pior. Onde você encontra hoje uma casa por R$ 420? E ainda tendo que pagar água, luz, tendo que se alimentar. Na ocupação não paga”, pondera o ativista.

Jefferson diz acreditar que soluções para áreas de risco devem passar, necessariamente, pela escuta das comunidades moradoras desses espaços. “A gente tem tantas maneiras hoje de conseguir evitar algumas catástrofes. Não é só uma falta de política, é uma maneira de se fazer política. Não é só ter a grana, chegar lá e fazer de qualquer maneira”, diz.

Ocupações irregulares são sintoma de desigualdade e vulnerabilidade econômica nos grandes centros urbanos Crédito: Samuel Setubal

Como diminuir riscos? Relatório dará sugestões e previsão de gastos

As áreas de risco alto e muito alto identificadas no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Fortaleza receberão ainda sugestões de intervenções estruturais orientadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo.

Munidos do mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), os pesquisadores do IPT também farão visitas às áreas mais críticas de Fortaleza para elaborar o próprio relatório de medidas que a Prefeitura da Capital poderá tomar em cada uma delas.

Alessandra Corsi, geóloga do IPT e gerente do projeto, explica que as sugestões visam diminuir o risco e aumentar a segurança dos moradores da área.

IPT fará relatório com sugestões de intervenções estruturais e não estruturais. Documento compõe PMRR Crédito: Samuel Setubal

Em regiões sujeitas a alagamentos e inundações, por exemplo, o relatório pode orientar a revegetação das margens de lagoas, a implantação de um parque linear ou jardins de chuva e a instalação de gradis para impedir novas ocupações.

Já em áreas altas, como o Morro Santa Terezinha, sistemas de drenagem superficial, muros de contenção atrás de moradias e captação de esgoto são algumas das soluções possíveis.

Segundo ela, as orientações são sempre baseadas na natureza e escolhidas pensando na mais viável execução por parte das prefeituras que recebem o plano. Por isso, é incluída também uma previsão de custos de cada intervenção.

“Em cima das características que o engenheiro geotécnico observa no local, ele vai fazer indicação de soluções para a área e a gente faz uma quantificação de quanto ficaria essa sugestão. É uma quantificação onde a gente não tem valores de sondagem, é um montante para a prefeitura ter uma base de quanto ela terá de captar de recursos para elaborar projeto básico, executivo e implementar a obra”, diz.

IPT fará relatório com sugestões de intervenções estruturais e não estruturais. Documento compõe PMRR Crédito: Samuel Setubal

A verba pode vir de financiamentos estaduais, federais e até de bancos internacionais. Pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério das Cidades, Fortaleza foi contemplada com R$ 103,3 milhões destinados a obras de drenagem em áreas de risco, em setembro de 2025.

Já em 2026, foi anunciada proposta de financiamento de R$ 100 milhões do Fundo Clima, instrumento do Governo Federal, e R$ 150 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através do projeto BNDES Invest Impacto, para intervenções de drenagem e requalificação urbana em áreas mais vulneráveis da Cidade.

IPT fará relatório com sugestões de intervenções estruturais e não estruturais. Documento compõe PMRR Crédito: Samuel Setubal

Ações de remoção de pessoas não são indicadas no relatório, mesmo que a área ofereça um risco muito alto. A pesquisadora explica que cabe aos governos municipais decidirem pela retirada de moradores.

“Com base no custo das intervenções e na precariedade do local, o município pode decidir pela remoção. Por exemplo, se as moradias daquele local valeriam R$ 100 mil e a obra custa R$ 4,5 milhões, o município pode optar. É uma prerrogativa dele”, afirma Alessandra.

Conforme o coronel Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, caberá ao órgão e à Secretaria da Infraestrutura (Seinf) determinar os projetos executivos que de fato serão realizados e se haverá necessidade de remoções.

“A depender, vamos dizer se o local não tem jeito, se temos que retirar as casas. A Habitafor (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional) deve providenciar a inclusão dessas famílias em um programa de moradias. São diversos fatores e para cada situação será dada uma solução”, diz.

Jonas Dezidoro, secretário da Habitafor, afirma que ações estão sendo pensadas para diminuir os riscos de áreas de ocupação históricas de forma intersetorial, com a participação de diversas secretarias.

O chefe da pasta mencionou ações anteriores, como a inclusão de famílias da comunidade do Gengibre, área de risco no bairro Manuel Dias Branco, no aluguel social e a destinação prevista em lei de 20% das vagas de residenciais para moradores dessas localidades críticas, mas não detalhou políticas futuras.

Serviço Geológico do Brasil (SGB) é responsável por fazer o PMRR de 10 cidades brasileiras, por meio de iniciativa do Ministério das Cidades Crédito: Samuel Setubal

Defasagem de dados prejudica atuação

O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) deve ter uma validade de no máximo dois anos, conforme a geóloga do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo, Alessandra Corsi. Passar 14 anos sem um novo mapeamento influencia diretamente na qualidade e assertividade das medidas que garantem segurança aos moradores das áreas mais críticas.

“A ocupação do território é muito dinâmica. O problema de ter um plano defasado é que na hora de captar o recurso, a prefeitura pode conseguir verba para uma obra e, quando chega na área, não tem mais aquele local. Esse recurso pode até voltar para a fonte”, explica.

O contrário também acontece: locais que não foram catalogados em 2012 viraram áreas de risco na última década. “O lapso temporal de 14 anos faz com que isso aconteça. O que a gente está fazendo é tirando esse atraso histórico pra realmente saber o que o município de Fortaleza tem em relação à área de risco”, diz o coronel Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil da Capital.

O objetivo, segundo Gondim, é continuar atualizando o documento a partir do trabalho de técnicos do município, já que o plano é essencial para o cumprimento do Plano Diretor de Fortaleza e da Política Municipal de Proteção e Defesa Civil.

“O PMRR vai servir como norteador do Plano Diretor para a questão das ocupações e da utilização das áreas de risco. Então, se uma área de risco dessa foi devidamente mapeada, o Plano Diretor já vai travar qualquer tipo de edificação ou construção nessas áreas”, afirma.



Plano Municipal de Redução de Riscos em cinco pontos