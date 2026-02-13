A alma encantadora das ruas e avenidas de Fortaleza durante o Carnaval

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mesmo com chuva, centenas de foliões se reuniram na Praça dos Correios, no Centro de Fortaleza, para curtir o bloco Pra Quem Gosta é Bom, no último final de semana de Pré-Carnaval 2026.

Onde nascem os artistas e as revoltas, onde as crianças lançam serpentinas e os velhos balançam, recordando antigos carnavais. É ela que abriga os clubes, que cede território para blocos passarem e ecoa o batuque dos Maracatus. Ali, as escolas desfilam samba-enredos e o afoxé celebra a ancestralidade afro-brasileira. É neste lugar chamado rua, que João do Rio nos lembra ter alma, que vive o Carnaval de Fortaleza.

Nela, reúnem-se foliões adeptos às tradicionais marchinhas carnavalescas e alegria em família, aos brincantes que festejam mela-melas entre amigos nos quatro dias de Carnaval. Debaixo de chuva ou sob o calor calor tipicamente alencarino, a capital cearense também teve, e segue tendo, muito a oferecer durante o Carnaval.

Das mais tradicionais, como a já consolidada avenida Domingos Olímpio, às mais boêmias, como a saudosa Duque de Caxias, diversas ruas da Cidade já foram palco para grandes festejos nesta época do ano ao longo das décadas.

Dos bairros às grandes avenidas, memoráveis são as lembranças do Carnaval de Fortaleza

Nas esquinas do bairro Parque Rio Branco, a festa toma forma entre os adornos cintilantes e coloridos que abrilhantam o Bar do Beto, na rua Alcântara Bilhar. O local virou ponto de encontro oficial dos festejos carnavalescos do “Bloco dos Amigos”, organizado pelo casal Josy Santos, 51, e Denilson Gomes, 36.

A ideia do bloquinho surgiu há quatro anos, com o objetivo de reunir os amigos e vizinhos após os longos meses que sucederam o isolamento social exigido para evitar a propagação de novos casos da Covid-19.

A festa, que na primeira edição contou com a presença de aproximadamente 35 pessoas, espera um público de mais de 100 pessoas para 2026.

A ideia de ocupar a rua para celebrações é central quando se fala em convivência comunitária. Para o casal, a descentralização das festas para além dos polos tradicionais significa a geração de renda extra para os pequenos negócios da vizinhança.

Na memória do casal, porém, o “ponto máximo” do Carnaval de Fortaleza tem um nome: Domingos Olímpio.

Atualmente trabalhando como representante de vendas, Denilson tinha 17 anos quando assistiu ao seu primeiro desfile na avenida. “Foi o meu primeiro Carnaval assim, que eu me diverti mesmo”, recorda.

Ao desmentir a lenda popular que associava Fortaleza ao esvaziamento durante o Carnaval, a manchete do caderno Vida&Arte, no domingo, 3 de fevereiro de 2008, estampava em letras garrafais: “SIM, NÓS TEMOS CARNAVAL”.

O título anunciava a ocupação da avenida por maracatus, escolas de samba, cordões e, claro, blocos carnavalescos.

abrir (Foto: O POVO.DOC)Em 2008, a avenida Domingos Olímpio já estava consolidada como um polo carnavalesco de Fortaleza. Naquele ano, a Prefeitura esperava um público de 60 mil foliões no local

Para Josy, “nem aquela festa ali da Gentilândia não chega perto da Domingos Olímpio, porque lá é o Carnaval mesmo”.

A dona de casa se refere à época em que os desfiles foram transferidos à Avenida da Universidade, na década de 1980, fortalecendo a cultura de festejos carnavalescos no bairro Benfica, que segue viva até hoje.

Naquele tempo, as festas nos tradicionais clubes já haviam perdido força. Com a popularização dos veículos, foliões começaram também a migrar para cidades litorâneas durante o Carnaval.

A iluminação deficiente em quase toda a pista e falhas técnicas no sistema de som, concentrado em um só ponto, marcaram os desfiles oficiais na Avenida da Universidade, como mostra a edição de 4 de março de 1981, do O POVO.

No ano seguinte, o jornal destacou que a maioria dos dirigentes das agremiações carnavalescas da Cidade eram contrários aos desfiles no local, uma vez que a passarela da avenida, por exemplo, não era considerada ideal.

Como sugestão, indicavam a mudança do corso para a avenida Pessoa Anta, Aguanambi ou Monsenhor Tabosa.

abrir (Foto: O POVO.DOC)A falta de estrutura para o Carnaval de rua de Fortaleza de 1992, repetindo falhas listadas como crônicas de outros carnavais, foi destaque na cobertura da edição do dia 24 de janeiro daquele ano (Foto: O POVO.DOC)Em 1981, a edição do dia 1º de março destacou a ausência de ornamentação carnavalesca na Avenida da Universidade, onde os palaques e arquibancada já tinham sido montados

Denilson aclama a avenida Beira Mar como um ponto marcante dos carnavais de sua juventude. Dali, Josy recorda as festas da década de 1990, quando os foliões saíam às ruas para correr atrás dos trios elétricos. Segundo ela, esse é o tipo de lembraça que não se supera.

Em 1991, 300 mil foliões estiveram reunidos diariamente para acompanhar o Carnaval-Participação na avenida. O público foi destaque na edição da quarta-feira, 13 de fevereiro.

“Há estimativas que de que em torno de 300 mil pessoas ocuparam a passarela do Frevião em cada noite, para brincar ao som de dois trios elétricos, até o dia raiar. As agremiações carnavalescas ficaram em segundo plano”, destacou a cobertura.

À título de comparação, a lotação do Aterro da Praia de Iracema para acompanhar os show do cantor Kanalha e do grupo Baiana System, no Pré-Carnaval do dia 31 de janeiro deste ano, reuniu cerca de 270 mil foliões, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.



À época, o diretor do Departamento de Turismo da Sudetur, Dárdano Nunes, avaliou que o dado colocava fim ao “mito de que Fortaleza não tem Carnaval”.

abrir (Foto: O POVO.DOC)A edição de quarta-feira, 13 de fevereiro de 1991, destacou que os foliões só queriam mesmo era "o som de Luiz Caldas, Moraes Moreira, Osmar e Dodô e quem quer que cantasse um frevo, uma lambada, um baião ou um frevião".

A avenida é a vitrine do Carnaval de Fortaleza

“A avenida é a vitrine do nosso Carnaval identidade”, destaca a gestora cultural e assistente social Eliza Gunther, 69. Ela é idealizadora do bloco "Doido é Tu", formado por pessoas atendidas pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Fortaleza, familiares, amigos e profissionais da rede de saúde mental, que desfila na avenida Domingos Olímpio desde 2008.

A ideia do bloco nasceu durante oficinas de máscaras carnavalescas, ambiente em que a gestora cultural observou potencial nos participantes e no resultado das atividades.

“Então, eu vi na festa de Carnaval uma oportunidade, naquele momento, da gente agregar o nosso trabalho e esse momento de alegria, de festa, e convidei as pessoas, na época os profissionais que trabalhavam junto comigo, no projeto que os profissionais do CarnaCaps”, resgata.

No primeiro ano de desfile, Eliza conseguiu um trio elétrico bem grande e a agremiação saiu para a avenida. “Foi muito emocionante ver as pessoas virem para as calçadas, brincar com a gente, cantar com a gente”, confessa. De lá para cá, já são cinco títulos e o pioneirismo do pentacampeonato.

abrir (Foto: O POVO.DOC)Em 2010, o bloco Doido é Tu desfilou com o enredo "De artista e louco todos nós temos um pouco"

Com uma carreira notável à frente de equipamentos culturais da capital cearense, incluindo a primeira direção do Centro Dragão do Mar e a gestão do Theatro José de Alencar, do Museu da Imagem e do Som e da Vila das Artes, ela defende que as festas populares, como o Carnaval, são ferramentas estruturantes que fortalecem os laços comunitários.

E é nessa época do ano que a avenida Domingos Olímpio vira palco para festejos e integração entre diferentes públicos. No final dos anos 1990, o espaço se consolidou como arena carnavalesca na Capital e, até hoje, figura no imaginário popular e nas lembranças dos foliões.

“É lá que as agremiações que ficam nas periferias mais distantes, trabalhando com as pessoas mais vulneráveis, têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Um trabalho de meses, de muita resistência, muito sacrifício, muitas dificuldades, poucos recursos (...) Eu acho que a gente tem que ter uma luta sempre para esse Carnaval, esse desfile, ser visto”, defende a gestora cultural.

Mas foi no Centro, entre as avenidas Imperador e Duque de Caxias, que Eliza vivenciou a memória mais marcante de seus carnavais. Há aproximadamente 60 anos, na era dos corsos carnavalescos, caracterizada pela passagem de veículos ornamentados, ela assistiu ao último desfile na companhia de seu pai.

“Eu lembro que era o Leão Coroado, ele numa jaula, um leão muito bonito. É tanto que teve até gente que já prestou várias homenagens a maracatus com o bloco. E assim, o Carnaval de Fortaleza, eu acho que merecia um estudo muito aprofundado, porque se a gente for pensar é um dos carnavais mais ricos, de maior diversidade”, descreve.



A boemia dos antigos carnavais de rua de Fortaleza

O Centro da Cidade, aliás, era o principal polo de Carnaval de Fortaleza na década de 1960, com destaque para a avenida Duque de Caxias, e seguiu assim até a inauguração da avenida Aguanambi, na década de 1970.

Por lá, comemorou-se o primeiro dia do Carnaval da Vitória, em 1946, o primeiro após a II Guerra . “Uma multidão incomparável se comprimia ao longo das ruas Duque de Caxias, Heráclito Graça, D.Manoel, Senador Pompeu, Barão do Rio Branco e outras artérias, oferecendo um bonito espetáculo de animação em manteria de Carnaval”, destacou a edição do dia 4 de março.

abrir (Foto: O POVO.DOC)Matérias publicadas no O POVO sobre o Carnaval

arnavalesco e atual vice-presidente do Maracatu Vozes da África, Márcio dos Santos, 47, relembra a época em que os desfiles foram transferidos para a Domingos Olímpio. “O Carnaval já não cabia mais na Duque de Caxias, por conta da quantidade de árvores, era mais estreito”, explica.

Apesar disso, ele relembra que o local era considerado um espaço boêmio da Cidade, equivalente ao que hoje seria o bairro Benfica. “Ali tinha muitas casas de show, boates, bares, então a gente terminava os desfiles, as pessoas fantasiadas amanheciam o dia ali, curtindo o Carnaval”, detalha. E foi lá que, em 1983, um fabricante ofereceu três mil litros de cachaça grátis.

abrir (Foto: O POVO.DOC)Na foto: Carnaval de rua na Avenida Duque de Caxias Foto: Everton Lemos, em 14/02/1994

“Uma das coisas que eu mais me lembro era de quando realmente o Carnaval não era só o desfile. A gente passava a noite ali na avenida, os bares ficavam abertos tocando músicas carnavalescas, as pessoas terminavam o desfile e ficavam pela rua. Eu costumava muito ficar ali em rua que tinha, hoje é um terreno, foi até demolido, era uma casa, um bar, um espaço com bem mais a gente ficar no meio da rua, que é ali na Barão do Rio Branco”, conta.

“Na verdade, o nosso Carnaval não tinha um ponto específico, ele era um desfile que era na rua mesmo, desfilava pelas ruas do Centro, onde ficava a imprensa, as rádios”, acrescenta.

Símbolo do carnaval de Fortaleza, o Maracatu Vozes da África foi reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura do Estado, pelo Governo do Ceará. Na Avenida da Universidade, o Estandarte do O POVO de 1981 consagrou o grupo com os prêmios de Melhor Estandarte, Letra e Música e Comunicação com o público. Naquele ano, um Carnaval após sua fundação, a associação cultural desfilou o tema “Alcatune: a Princesa Africana”.

abrir (Foto: O POVO.DOC)A edição do dia 4 de março de 1981 trouxe destaque para os vencedores do prêmio Estandarte do O POVO

Na avenida Duque de Caxias, em 1994, O POVO registrou a vitória do grupo, campeão do Carnaval de rua de Fortaleza.

Uma curiosidade é que, naquele ano, a edição do dia 16 de fevereiro do O POVO destacou que, na avenida Beira Mar, a “venda de máscaras deu preferência a PC Farias”, peça-chave no escândalo de corrupção que derrubou o ex-presidente Fernando Collor, reforçando o histórico caráter crítico das festividades.

Em 1996, na mesma avenida, “A Escrava Anastácia foi homenageada pelo grupo Maracatu Vozes d’África e o público cantou o loa junto a Calé Alencar, autor e cantor de Anastácia Santa do Povo”.

abrir (Foto: O POVO.DOC)Na foto: Maracatu Vozes da África Foto: Everton Lemos, em 26/02/2001

Em 2002, já na avenida Domingos Olímpio, o grupo foi o último maracatu a entrar na avenida e desfilou o tema “Uma festa no Congo”.

Em 2005, no mesmo local, o maracatu foi uma das principais atrações aguardadas pelo público de aproximadamente 80 mil pessoas que lotaram a avenida no domingo e na segunda-feira de Carnaval, conforme destacou a edição do dia 9 de fevereiro.

abrir (Foto: FOTOS O POVO.DOC)Na edição do dia 9 de fevereiro de 2005, o público recorde que lotou a avenida foi destaque. O número de participantes havia dobrado em relação às edições anteriores

Este ano, na avenida, eles irão desfilar o tema “Saberes do Rosário: das congadas ao manto que alumia Fortaleza”.

Para Márcio, a ocupação das ruas durante o Carnaval reforça o caráter democrático da festa. “O nosso Carnaval é um Carnaval plural. Ele é o nosso Carnaval Domingos Olímpio, das agremiações, onde a gente reencontra grandes artistas, compositores, músicos, o pessoal das artes, da solda, os aderecistas. E a gente acaba se reencontrando todos os anos na avenida”, celebra.

Presidente da agremiação Garotos do Benfica, Gerlano Barros, 39, ressalta a importância sociocultural do Carnaval para a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade.

“No barracão, não só no período do Carnaval, a gente tem vários tipos de situações de acolhimento às pessoas carentes (...) Tira o jovem da criminalidade e coloca nas oficinas de percussão, têm outros também na confecção de fantasia, a gente ocupa a mente deles, entre outros tipos de serviço, como a capoeira”, explica.

Ele destaca importância das periferias da Cidade para abrilhantar o Carnaval da capital cearense.

"O pessoal da periferia é que abrange, que abraça, que mete ali o sangue no olho, vira noites e noites dentro de um barracão para deixar a agremiação totalmente pronta (...) Essa comunidade aqui em torno da Vila Brasília, do Matadouro, quando se dão as mãos, o amor ao Carnaval prevalece e é muito importante para a Cidade”, defende.

Na edição de 13 de fevereiro de 2002, O POVO destacou que, na Domingos Olímpio, “Quando os Garotos do Benfica apontaram na cabeceira do trajeto do desfile, a avenida se transformou na passarela da vida de um compositor, orgulho do Ceará e filho do Estado do Maranhão”.

Naquele ano, a agremiação desfilou o enredo “De Fortaleza ao Maranhão - ao poeta Luiz Assunção”.

abrir (Foto: O POVO.DOC)A edição de quarta-feira, do dia 13 de fevereiro de 2002, destacou que cinco blocos animaram o público na avenida Domingos Olímpio

Em 2018, Gerlano assumiu a presidência da agremiação para dar continuidade ao legado de seu pai, Edilson Barros, conhecido como "Mestre Edilson" e "Edilson Cabeção", considerado uma figura historicamente respeitada no Carnaval de Fortaleza. Naquele ano, a escola foi campeã na categoria.

E é justamente com o pai a memória mais marcante que o carnavalesco carrega, especificamente na avenida Duque de Caxias.

"Era magnífico, era genial, os maracatus isso, aquilo, daquela maneira. E a gente fica assim, às vezes, pensando e imaginando, e passa na memória da gente assim: ‘Poxa, cara, naquele período era massa demais’. Os mais antigos diziam, meu pai também dizia para mim, que era magnífico os desfiles, dos blocos eram fantásticos”, conta emocionado.



As memórias das novas gerações

Autointitulado “faz tudo” da Escola de Samba Imperadores da Parquelândia, Carlos Henrique, 26, conta que, desde os 9 anos, percorre a avenida Domingos Olímpio durante o Carnaval. O artista, que também desfila em maracatu, classifica este último como a principal manifestação carnavalesca da Cidade.

“Se a gente for falar do Carnaval de Fortaleza, a gente vai lembrar mais de Maracatu, que é característico”, argumenta. Sobre as escolas de samba, Carlos defende que a agremiação tem um papel importante enquanto espaço de trabalho social com jovens, ajudando-os a desenvolver dons e talentos dentro dos barracões.

Atual campeã do Carnaval, a Imperadores da Parquelândia foi fundada em 1974 e, este ano, chega à avenida com o tema: “Tatá e Mané, Cadê Jerônimo e Jacaré? - A Saga dos Jangadeiros”, para defender o título.

abrir (Foto: O POVO.DOC)Na foto: Escola de samba Imperadores da Parquelândia Foto: Mauri Melo, em 18/02/1985

Em 1981, a escola foi a segunda a desfilar na Avenida da Universidade, após aguardar 45 minutos na concentração. “É que dois soberanos, acompanhados de suas consortes reais e numerosa e desconhecida corte, tomaram de assalto a passarela do samba para um ‘show’ pouco expressivo”, destacou a edição do dia 4 de março.

Na edição de 5 de fevereiro de 2005, a escola foi citada como uma das cinco agremiações que mantinham viva a “tradição que se iniciou com os desfiles de blocos de sujos e suas bandas de orquestra”.

Além dela, desfilaram na Domingos Olímpio as escolas: Unidos do Acaracuzinho, Corte no Samba, Mocidade Independente da Bela Vista e Império Ideal.

Já adulto, Carlos guarda na memória de folião uma programação carnavalesca mais recente. Resultado da política de descentralização das atividades culturais de Fortaleza, defendida pela secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa, o carnavalesco recorda com carinho da apresentação de Jorge Aragão durante o Pré-Carnaval de Fortaleza, no ano passado, na Praça do Ferreira.

Foto: AURÉLIO ALVES Em 2025, Jorge Aragão reuniu uma multidão de fãs na abertura do Pré-carnaval de Fortaleza, na Praça do Ferreira. Este ano, o artista volta a se apresentar na Capital durante o Carnaval, dessa vez na avenida Domingos Olímpio

“Nesse dia eu resolvi levar todas as pessoas que trabalham comigo. Eu fiz, na verdade, tipo um uma confraternização. Eu disse: ‘vamos se reunir, vamos deixar o barracão de lado e vamos brincar’. Aí nós tiramos esse dia pra gente brincar mesmo, curtir. Ali rimos, ficamos, todo mundo ficou bêbado”, relembra aos risos.

As memórias carnavalescas de Rodrigo Gualter, 35, remontam especialmente à sua trajetória como cantor do bloco Doido é Tu. Diagnosticado com autismo e usuário do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), o brincante recorda com carinho dos seus momentos junto à agremiação, de onde faz parte desde 2012.

Antes de se tornar cantor da agremiação, Rodrigo lembra de assistir aos desfiles de maracatu, cordões e afoxé com a família durante o Carnaval. “Antes, o desfile saía lá da (rua) Conselheiro Tristão, como de costume, mas esse ano está bem diferenciado. Tem uns estudos sobre essa mudança”, explica.

Para ele, o Carnaval na avenida Domingos Olímpio significa respeito, e é lá que ele classifica como sendo seu polo preferido na Cidade. Rodrigo também conta já ter participado das festas promovidas na Cidade das Crianças, no Centro, e diz que pretende conhecer as festividades realizadas no Mercado dos Pinhões, no Centro.

Na edição de 5 de março de 2014, O POVO destacou a folia da criançada nas festas de Carnaval do Mercado. Apesar da animação, o repórter Carlos Mazza destacou ter encontrado muito lixo no local, “além de amigos que pelejavam na odisseia por uma lixeira nas proximidades”.

Naquele mesmo ano, “o percurso Mercado dos Pinhões-Praia de Iracema ganhou suporte do pré-carnavalesco Concentra Mas Não Sai, que, tocando marchinhas, fez dezenas de pessoas encararem o sol do meio-dia para ser Carnaval. Foi bonito ver a força coletiva para fazer a festa acontecer em Fortaleza”, registrou a repórter Mariana Lazari.

Este ano, Rodrigo conta que o bloco Doido é Tu vai à avenida Domingos Olímpio com um enredo que homenageia Fortaleza e deve reforçar a importância cultural da maior festa do país à Cidade, que celebra seus 300 anos em 2026.

E o nome do enrendo não poderia ser melhor: "Doido é quem não te ama, Fortaleza!”. É a letra perfeita para o folião apaixonado fazer coro à cidade.