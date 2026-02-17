Carnaval 2026: festa no Ceará é criança, realeza e nação

Foto: FERNANDA BARROS A Avenida Domingos Olímpio foi banhada de brilho e cor com os tradicionais desfiles. Na foto, foliã do Bloco Doido É Tu

Na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, a alegria e o poder da cultura afro-brasileira fizeram o pequeno Raylan Silva, de 10 anos, resumir, com a pureza das respostas que talvez falte aos adultos: “Eu acho que o maracatu é uma criança”.

Sentimento que não existiria sem a força de vontade, entrega e paixão de seus personagens. Por trás das máscaras e tintas estão pessoas mestras, compositoras, artesãs, costureiras, batuqueiras, dançarinas, capoeiristas. Reis e rainhas. Está, sobretudo, a expressão de quem dedica-se todo ano para ir à rua exaltar seus orixás e contar uma história que não se encontra em livros.

Na reta final, são mais de 12 horas de trabalho por dia — uma doação de tempo que vara madrugadas. Das arquibancadas, muita gente pode nem imaginar. Mas esse é um esforço coletivo familiar para dona Eulina Moura, de 75 anos, que viu a festa com a autoridade de quem conhece o peso da coroa. Primeira mulher a ocupar o posto de rainha do maracatu no Ceará, desta vez ela acompanhou na grade os passos que já fez como majestade.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-02-2026: Terceiro dia de desfiles na Av. Domingos Olímpio, com apresentação de blocos de carnaval. Na foto, Eulina Moura, 75, primeira rainha mulher de maracatu, em Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A avenida fica com essência, incenso e reverência. É também “por amor a Fortaleza”, como cantou a loa do Maracatu Az de Ouro.

No Benfica, a pichação na parede é categórica: “a cidade é uma cinza fosco”. Frase que contrasta com as cores da praça da Gentilândia tomada pelas pessoas em sua mais genuína diversidade. Corpos leves balançando com o ritmo da felicidade que embala esses dias de fevereiro. Um pouco de fantasia não faz mal.

No caminho para o bloco, cada mundo particular: a família na calçada, a moça na lavanderia, o rapaz indo à academia. Nas ruas, de casal, de grupo ou até sozinho, o povo deu seu grito por liberdade. “A vida não é só trabalhar”, disse a mulher fantasiada de “Capetalismo” ao lado do filho.

Nas praias, o Estado confirmou a vocação que lhe foi dada. Em Aracati, a 134 quilômetros de Fortaleza, Daniela Mercury abriu alas para o “maior Carnaval do Ceará”. O Kannalha mostrou que cearense também tem o “molho”. E Léo Santana reconheceu: “Me senti em Salvador”.

O dono dos maiores hits de Carnaval em 2026, DJ Pedro Sampaio, fez mais de 120 mil pessoas vibrarem na Prainha, em Aquiraz, a 26 quilômetros da Capital, ao som de sucessos como ‘Jetski’ e ‘Sequência Feiticeira’.

Com Luan Santana, o fluxo de milhares de foliões movimentou a retomada do Carnaval em Paracuru, a 80 quilômetros de Fortaleza. A nova arena, testada com lotação máxima, gerou congestionamentos. O mela-mela cresceu e também encheu “até a tampa”. Todo mundo “engomado”, todo mundo melado.

Em entrevista ao O POVO, Wesley Safadão, líder do line-up no domingo, ressaltou: “Não é só festa, é voltar a atrair olhares de grandes investidores”.

A chuva caiu no Cariri, onde o Carnaval foi de afoxés, maracatus, terreiradas e shows. Crato, a 450 quilômetros da Capital, registrou 130 milímetros. Quem subiu a serra em busca de descanso, encontrou em lugares como Guaramiranga, no Maciço de Baturité, e Ubajara, na Serra da Ibiapaba.

O Carnaval de 2026 confirmou a tese que corre solta nas esquinas: o Brasil está na moda. E o Ceará é uma das principais vitrines. Cearense tem criatividade, humor e elegância natos que transformam qualquer calçada em passarela.

Dois artistas decidiram que a lenda urbana da Perna Cabeluda, retratada no filme "O Agente SecretO", merecia seu momento de glória. Os amigos, que são trilheiros, dizem que, nos dias de Carnaval, a trilha é urbana. “Não tem nada mais fascinante do que conhecer o lugar onde você mora”.

Absolute cinema, absolute Brasil, absolute Ceará. O orgulho da pátria-mãe gentil estava estampado nas referências e fantasias, mas principalmente nas cores verde e amarelo.

Ícone da “supremacia latina”, o porto-riquenho Bad Bunny incentivou a tirar mais fotos.

No meio de flâmulas e estandartes, encontros e abraços acalorados, o Ceará curtiu a fantasia e desfilou para o povo.

Carnaval é poesia no corpo. Nas ruas, é tradição popular, cultura e memória. Carnaval é política. Política é história. E história é Carnaval.

(Colaboraram Alexia Vieira, Arthur Gadelha, Gabriela Almeida e Kleber Carvalho)