Acessibilidade é destaque no Carnaval da Domingos Olímpio

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-02-2026: Terceiro dia de desfiles na Av. Domingos Olímpio, com apresentação de blocos de carnaval. Na foto, o Bloco Doido É Tu. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Carnaval da avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, trouxe uma interessante marca em 2026: a acessibilidade. Com banheiros adaptados, espaços exclusivos nas arquibancadas e intérpretes de libras ao lado dos carros de som, os cortejos foram mais convidativos para as Pessoas com Deficiência (PcDs) da Capital.

Nas arquibancadas, por exemplo, cadeirantes relataram que o espaço facilita uma melhor visão do que as escolas, blocos e maracatus apresentam na avenida, já que a altura dos olhos está acima das grades.

Outro ponto destacado foi a maior segurança, sem o tumulto "empurra-empurra" das pessoas transitando pelo local que por muitas vezes prejudicava a locomoção de PcDs.

"De primeiro não tinha. A gente ficava no meio do pessoal. Aqui a gente vê bem os blocos. Ficava também em um empurra-empurra e agora não. Aqui é bem mais tranquilo", conta Mauri Silva, 62, aposentado e cadeirante que usou o espaço pela primeira vez.

O coordenador da célula de patrimônio imaterial de Fortaleza, Diego Amora, reforça que as medidas já existem há alguns anos, mas que o objetivo é aumentar a acessibilidade a cada edição do Carnaval.

Para este ano, ele destaca a inclusão do público não só nas arquibancadas mas também como participantes dos desfiles.

"Os próprios blocos abordam essa temática. Vimos o Doido é Tu com um projeto social riquíssimo e muito belo de ter uma ala só de pessoas com deficiência. Cada vez mais isso precisa ser falado e o carnaval ser adaptado a todas as pessoas", conclui.