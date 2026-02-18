Carnaval do "Jetski": o hit que embalou a festa

Foto: Filipe Pereira Cearense sobe ao palco, em Aquiraz, com Pedro Sampaio e reproduz a dança viral do hit Jetski

Lá pelas tantas, Melody canta: "Em cima do 'jes-ki'", e é como se engolisse uma sílaba, mas tá tudo bem. Hit do Carnaval deste ano, a música de Pedro Sampaio em parceria com a jovem paulista de 19 anos pegou pelo refrão e pela coreografia, o que basta em tempos de TikTok e de cortes feitos para desaparecer até a Quarta-Feira de Cinzas.

Do carnaval-meme do Paracuru à performance estourada de Lanny na litorânea Aquiraz, só deu a onda dos golfinhos misturada com a voz metalizada de Sampaio e o "feat" com Melody, que emplacou o primeiro estrondo de sua carreira na festa.

A produção, cujo videoclipe parece ter sido filmado na praia da Sabiaguaba, acumulava quase meio milhão de visualizações no YouTube até ontem. Um feito e tanto para quem cobrava pouco mais de R$ 80 mil de cachê e viu esse patamar se multiplicar na velocidade de sua moto aquática turbinada.

No Spotify, por exemplo, chegou ao topo das mais executadas uma semana antes da folia, preparando a multidão de cearenses e turistas que aguardavam para cantar versos como "Vou rebolar pra tuuuu", que não se envergonham de rimar com "Te deixo malucooooo".

Essas vogais no final, prolongadas como um uivo, são o charme melodioso da artista, dando margem para mil e uma cacofonias, mas quem se importa? "É carnaval no Brasil", já diria a millennial Marina Sena, outra hitmaker de 2026.

Dez anos mais velha que Melody, essa mineira de Taiobeiras avisa que, nesse período de liberalismo do corpo e do espírito a cada novo fevereiro, impera o mais puro suco de "laissez faire, laissez passer", numa espécie de desrrecalque dos fantasmas da vida ("mas se eu te encontro no fogo / eu sou sua / É que eu não aguento / sua cara de puto").

Autoexplicativa, a letra de "Carnaval" é simples, é direta, é gostosa. Um hino - ainda usam isso? É minha preferida pela sua obviedade ululante e por seu despudor drummondiano temperado com tambores de terreiro.

"Quer tapa?", pergunta o eu lírico, ao que responde de imediato: "Toma tapa". É até possível imaginar o poeta itabirano soprando, com ar cafajeste, a interrogação, endereçada a uma musa qualquer.

E nisso há familiaridade entre "Carnaval" e "Jetski". Frutos do mesmo zeitgeist digital, ambas adotam essa expressão sem nuance, as coisas ditas por si mesmas, a crueza e a carnalidade produzidas sob medida para correr o mundo tão rápido quanto um viral (carnavalizado).

Com uma diferença. Melody engajou no País, e não foi diferente no Estado, porque o hit não se ampara tão somente na música, ainda que seja boa - às vezes nem precisa ser.

Há um ingrediente fundamental na receita: hoje não há mais explosão sem uma coreografia eficaz, que é a transposição performática das plataformas para as avenidas e blocos, convidando a ouvir a canção no corpo. E aí nem interessa se precisa de capacete para andar de jetski. Importa é que Melody é que manda "na porra da vibe".

Nessa convivência tensa entre obras criadas especialmente para dancinhas de redes sociais e outras que nunca saíram das paradas (olha o Luxo da Aldeia aí), ganha forma essa democracia bandoleira, que comporta o axé e o piseiro na mesma caixa de som em cima da mesa bamba de plástico afundando na areia.

Cabe tudo nessa sonoridade carnavalesca. Cabe Pedro Sampaio, que não tem voz, não toca instrumentos e não tem ginga, mas detém o dom de transformar qualquer sequência em coqueluche momina. Cabem Léo Santana e seus quase dois metros de molho baiano. E cabe Melody, que fez muita feiticeira dar a partida num jetski que só existe nessa época do ano.





