Desfiles das Escolas de RJ e SP: quando o samba dá vozes

Foto: Nelson ALMEIDA / AFP ￼MOCIDADE Alegre, com samba sobre a atriz Léa Garcia, venceu em São Paulo

Aos 80 e poucos anos, dona Telma ainda resgata lembranças de quando morava com a mãe Amair na Ilha do Governador, no estado do Rio de Janeiro. Foi lá que ela criou os filhos e onde ela viveu o Carnaval da forma mais literal.

Entra ano e sai ano, a carioca repete, com a clareza de quem descreve fatos de ontem ou anteontem, a narrativa da experiência de atravessar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), com o samba-enredo na ponta da língua, usando a fantasia produzida pela comunidade da qual fazia parte e sentindo a batucada ritmar as batidas do coração.

Até hoje, minha avó descreve a vivência como inesquecível. E eu me apropriei da memória dela com tal nitidez como se fosse minha. Talvez seja por isso que, ainda (ou seria especialmente?) hoje, me emociono ao ver uma escola de samba entrar na avenida e percorrer os 700 metros com sucesso, sem grandes falhas e com muito brilho — no olhar, nos carros, nas fantasias.

Porém, assim como a leitura de um livro, assistir aos desfiles, em especial os do grupo especial do Rio de Janeiro e de São Paulo, é se permitir adotar diferentes interpretações. Tem quem veja os cinco dias como um momento de luxúria, futilidade, extravagância, desperdício de dinheiro.

Mas basta um pouco de informação e olhar crítico para entender o papel social, político e cultural do samba, que ora apresenta desfiles mais literais, ora transita entre o abstrato e o plural, carregando múltiplas mensagens.

Trabalhoso demais para noites carnavalescas? Talvez. Mas basta escutar, ao invés de ouvir, o samba-enredo que, por mais de uma hora, conduz e dá ritmo às coreografias e complementam as alegorias.

Este ano, os Grupos Especiais do Rio e de São Paulo enalteceram e homenagearam figuras, algumas populares, outras nem tanto, além de interpretarem religiões afrobrasileiras e lendas e apresentarem ícones que transformaram e seguem transformando comunidades.

Em São Paulo, a mulher foi exaltada de diversas formas. A estreante Mocidade Unida da Mooca dobrou-se ao Geledés – Instituto da Mulher Negra, fundado por Sueli Carneiro. Já a Dragões da Real uniu empoderamento feminino e resistência indígena, com um dragão de 9 metros de altura.

A Colorado do Brás levou bruxas literais e figurativas, da Cuca à Bruxa do 71, ao patriarcado, com forte tom político por trás do misticismo e do universo lúdico. O título ficou mais uma vez com a Mocidade Alegre — pela 13ª vez —, em samba-enredo sobre a atriz Léa Garcia, que morreu em 2023 aos 90 anos.

Outras pautas, como a reforma agrária pela Acadêmicos do Tatuapé, e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, pela Vai Vai, também ganharam interpretações no carnaval paulistano, assim como Oxum, pela Barroca Zona Sul, e “Abre Caminhos”, que celebra as diferentes manifestações de Exu, pela Camisa Verde e Branco, única agremiação a estourar o tempo de 65 minutos permitidos nos desfiles de São Paulo.

No segundo dia, a Império de Casa Verde apostou nos simbolismos para retratar o “Império dos Balangandãs: Joias Negras Afro-brasileiras”, uma resistência à escravidão e, novamente, a importância da força feminina.

Dentre as homenagens, a Águia de Ouro trouxe a relação entre Brasil e Holanda, os lindos girassóis de Van Gogh e a história casa de Anne Frank, enquanto a Tom Maior apresentou a trajetória do médium Chico Xavier.

A vice-campeã Gaviões da Fiel registrou a luta dos povos indígenas com o enredo "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã". Um dos gigantescos carros tinha 25 metros de altura. Nos destaques, a rainha de bateria Sabrina Sato. Já o samba e Paulo César Pinheiro foram homenageados pela Estrela do Terceiro Milênio. “Ninguém faz samba se não for pra emocionar”, cantaram.

A Acadêmicos de Niterói abriu os desfiles cariocas contando a história de vida do presidente Lula. Alvo de 10 ações na Justiça, que alegam propaganda antecipada de Lula, a escola chegou com o carro abre-alas encenando impeachment de Dilma, mandatos de Temer e de Bolsonaro (na figura do palhaço Bozo) e a posse de Lula.

O sambódromo carioca também viu passar dois ícones da música brasileira: Ney Matogrosso e Rita Lee. A Imperatriz Leopoldinense transformou a passarela em um espaço de liberdade enquanto o carro abre-alas era um verdadeiro palco teatral onde técnicas de ilusionismo faziam aparecer diferentes Neys. O artista camaleônico entrou, aos 84 anos, no último carro da escola.

A Rita Lee da Mocidade Independente de Padre Miguel abriu a segunda noite de desfiles. Bruxa, ovelha negra, hippie, presidiária, revolucionária, tropicalista, fácil de amar, “Santa Rita Leeberdade” ainda levou o eterno companheiro Roberto de Carvalho para o sambódromo, o que o próprio comparou à experiência a um tsunami.

A Unidos da Tijuca mostrou que o samba é voz, é literatura. O enredo levou Carolina Maria de Jesus ao sambódromo carioca, já com o dia prestes a amanhecer, transparecendo a dura trajetória da escritora negra. Os momentos da vida foram bem divididos em cores, enquanto o samba-enredo entoava frases como “a palavra é arma contra a tirania”.

E a emoção foi geral com a Unidos da Viradouro. Mais uma homenagem com a figura-chave presente, Mestre Ciça. O legado do sambista foi cantado e ritmado, com o diretor comandando a bateria do alto de um carro alegórico.

Com o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra”, a Estação Primeira de Mangueira levou o público para uma Amazônia pouco conhecida. Os carros emitiam sons da natureza e a bateria ganhou sonoridade típica da região com os marabaixos, além do cheiro de alfazema que tomou a Sapucaí.

Já a Portela apresentou a história do Negrinho do Pastoreio e narra a força da herança negra no Rio Grande do Sul por meio da fábula do Batuque, religião de culto aos orixás. Na comissão de frente, saía um superdrone com o Negrinho sobrevoando a avenida.

E ainda tem mais quatro histórias para serem contadas, já que o fechamento desta edição acontece antes do terceiro dia de desfiles do Grupo Especial. Se as escolas de samba ainda não ritmaram o seu quadril nem o seu coração, fica o convite para assistir e apreciar o belo nos desfiles das campeãs.

Em SP, Mocidade ganha por 0,1 ponto

A Mocidade Alegre foi a Escola vencedora do Carnaval 2026 de São Paulo, com uma homenagem à atriz Léa Garcia no enredo 'Malunga Léa — Rapsódia de uma Deusa Negra'. O desfile recebeu 269,8 pontos, um décimo acima da segunda colocada, a Gaviões da Fiel, A apuração realizada na noite de ontem, 17. Hoje, a partir das 16 horas, é a vez de conhecer a vencedora do Carnaval 2026 carioca.

Rebaixada

A Sociedade Rosas de Ouro foi de campeã do Carnaval de São Paulo de 2025 para Escola rebaixada em 2026, juntamente com a Águia de Ouro. O desfile da Rosas foi marcado por atraso de entrega de documentação, gerando punição e perda de pontos, além de uma demora de quase uma hora para entrar devido à limpeza que precisou ser feita na avenida por derramamento de óleo pela escola anterior, Acadêmicos do Tatuapé. Para completar, um dos componentes da comissão de frente desmaiou, causando um desfalque na representação dos signos que a alegoria realizava.





Iemanjá

O desfile da Beija-Flor de Nilópolis, na segunda das três noites de apresentações na Sapucaí, surpreendeu com um barco que se erguia na vertical e se transformava em Iemanjá. A estrutura custou mais de R$ 1 milhão. No enredo, a celebração d Bembé do Mercado, realizada em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, pelo candomblé.