Fortaleza: para o folião da Capital, carnavalizar a vida é preciso

Foto: FCO FONTENELE/O POVO Às vésperas dos 300 anos, Fortaleza se transforma em anfitriã do Carnaval 2026

É o momento de “carnavalizar a vida”, decide Taís Loureiro. Já brincou o suficiente em Fortaleza — “há muitos anos” — para que consiga chegar a um consenso sobre a festa: é deixar de lado a rotina, seguir pelas ruas sem compromisso, o relógio esquecido na cabeceira e as horas incontáveis de folia.

A Capital que encontra no bairro Benfica também lhe parece contagiada pela “carnavalização”, como se redescobrisse o prazer da festividade. Diz que nem sempre foi assim, mas está feliz com os blocos espontâneos que aparecem, o jeito como “às vezes não tem banda, é só um estandarte” e todos estão reunidos.

Quando a servidora pública, de 48 anos, assistiu ao cantor Bad Bunny no show do intervalo do Super Bowl, viu ali, na performance do porto-riquenho, o espírito carnavalesco… E uma inspiração para a fantasia.

Veste um colete esverdeado e pequenas palmeiras de plástico estão coladas na superfície, reproduzindo uma parte do cenário usado na apresentação. “Together we are America” (“Juntos somos a América”), destaca o adereço em sua cabeça, mais uma referência.

Tais Loureiro fez uma homenagem ao cantor Bad Bunny em sua fantasia. Polo do Benfica, na segunda-feira, 16 Crédito: Iara Costa

“Ano passado, em 2025, foi quando eu descobri o Bad Bunny e o disco dele, o ‘Debí Tirar Más Fotos’. Aí eu quis fazer a capa do disco, só que ninguém entendeu o que era a fantasia, todo mundo parava e perguntava o que era”, relembra. “Quando ganhou o Grammy, eu falei: ‘Bom, agora não preciso mais explicar que a minha fantasia é a capa do álbum do ano’. E veio disso também essa inspiração”.

Conectado à Thaís pelo mesmo deslumbramento, está o cubano Carlos Daniel Montesino, 26. Os foliões são um borrão de cores, glitter e latinhas de cerveja, refletidos no Sol do final da tarde, quando a câmera Polaroid de Carlos começa a funcionar.

“Debí Tirar Más Fotos - Tire a sua”, diz o cartaz na vertical, preso por uma corda ao pescoço. Por R$ 15 (preço de uma foto) ou R$ 25 (valor de dois registros), alguns curiosos se aproximam.

“Eu escuto Bad Bunny desde que eu morava em Cuba, desde que ele começou a carreira. Aí agora ele está extremamente famoso aqui, né?”, explica. “Eu acho que faz total sentido a foto, deixar a lembrança registrada”.

O cubano Carlos Daniel, 26, aproveita o hit do Bad Bunny para vender fotos durante o Carnaval do Benfica Crédito: Iara Costa

Vive no Brasil há nove anos, mas é o seu primeiro Carnaval em Fortaleza. Mantém uma visão positiva da cidade, que parece impulsionar seus negócios: faz cinco minutos que chegou, diz Carlos, e já conseguiu vender três fotos, sem precisar interpelar os clientes — “A galera está vendo, está me chamando… Tá dando certo".

O adeus à festividade tem um acompanhamento solene: o prefeito, Evandro Leitão (PT), e a secretária municipal de Cultura, Helena Barbosa, circularam pelos polos da folia. As breves passagens espalham Fortaleza, transformam a extensão de seu território na promessa das folias de um futuro que se aproxima.

A experiência é unânime: o ar abafado, o suor escorrendo e os olhos vidrados no palco fazem parte do mesmo indivíduo que vê o glitter da fantasia gotejar com a chuva do início da manhã. Os foliões estão unidos, estão “carnavalizados” pela mesma cidade, uma anfitriã que recebe os convidados às vésperas do aniversário e aguarda o momento de alcançar os três séculos completos.

Sem perceber, Bruna da Silva, 35, incorpora os brindes que serão oferecidos à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, quando a hora esperada chegar. A fantasia de uva é combinada com uma taça de vinho, que um amigo generoso continua a preencher ao notá-la esvaziada.

Normalmente não estaria ali, confessa a professora. É uma pessoa reservada, não gosta de “Carnaval grande”, mas quem poderia resistir à “Batida dos 300”? Decidiu se fantasiar e aproveitar a data com os amigos — é a Capital que chama, abraça, agradece em grande estilo aos convidados, oferece cerveja, negocia a trilha sonora… Está carnavalizada, se metamorfoseou de folião e não quer tirar a fantasia.

(Colaborou Iara Costa)

Foi bom: A descentralização da folia permitiu que espaços tradicionais, como o bairro Benfica, tivessem uma circulação adequada entre os foliões. Outro ponto de destaque nos polos, também notado durante o Pré-Carnaval, foi a acessibilidade, com espaço PcD e tradução simultânea em Libras.

Foi mau: Não fossem os autônomos, responsáveis pelo recolhimento de materiais recicláveis, as latas e garrafas de cerveja estariam espalhadas pelo chão. A dificuldade de encontrar uma lixeira pode ter motivado o descuido da maioria dos foliões.



Artistas nacionais e locais embalam Carnaval fortalezense

Se o ritmo do samba ecoou na primeira noite de Carnaval em Fortaleza, com as batidas do cantor Arlindinho no Aterro da Praia de Iracema, a sequência da folia ficou a cargo dos artistas Mateus Portela, Tarciso do Acordeon e da banda Noda de Caju.

O local, um dos principais polos da folia no município, também abriu espaço para o reggae, funk e hip hop. No início do terceiro dia, era a banda Donaleda que cumprimentava o público, sucedida pelo rapper cearense WIU, que comemorou o aniversário durante sua apresentação.

Na noite de segunda-feira, 16, um dos destaques aguardados era o artista Djonga, subindo ao palco com a apresentação de “Fome”, faixa do álbum Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!. O show incluiu diferentes fases da carreira e seus principais sucessos, como “Olho de Tigre”, lançado em 2017.

O rapper retornou na madrugada da terça-feira, 17, para dividir o microfone com o cantor Jorge Aragão, uma das principais performances na avenida Domingos Olímpio, prevista para 1 hora da manhã.

“O Jorge Aragão é tudo, é a voz do Carnaval, a voz do samba. Ano passado ele abriu o pré-Carnaval e merece que a gente esteja aqui desde cedo”, disse Isabela Constantino, de 23 anos, professora de artes, que decidiu aguardar o sambista quatro horas antes.

(Colaboraram Mirla Nobre, Victor Marvyo, Mariana Lopes, Flávia Oliveira, Vítor Magalhães, Wandersson Trindade)