O maracatu cearense é uma criança com o poder de deixar tudo mais alegre

Foto: FERNANDA BARROS Maracatu Vozes da África desfilou no segundo dia de Carnaval

"Eu acho que o maracatu é uma criança". Raylan Silva, 10, conclui após assistir ao cortejo na Domingos Olímpio. Natural da Bahia, o menino faz a suposição ao ver bonecas no desfile, acertando na semelhança: assim como os pequenos, a manifestação cultural tem o poder de tornar tudo mais alegre e possível.

Esse mundo de possibilidades foi aberto pelos carros alegóricos e o colorido das roupas que tomaram a alameda nesse último fim de semana. O som do batuque foi o sinal que transformou a via em passarela para orixás, entidades, balaieros, caboclos e outros muitos integrantes da cultura afro-brasileira.

Sob uma ameaça de chuva que não se concretizou e separados do cortejo por grades, o público era captado para dentro do espetáculo. Muitos assistiam apoiados no gradil, mas se sentiam ali, no meio da avenida. Avós espichavam os olhos sem soltar as mãos dos netos, namorados esticavam pescoços de braços dados, mães e pais carregavam os filhos no colo enquanto dançavam a mistura musical.

"Vestidas de heróis ou bailarinas, elas aproveitavam o espaço para brincarem com spray de espuma"

Como uma distopia, cada cortejo transformava aquele pedaço de chão em mágico, fazia distrair dos problemas, da vida dura e difícil. Trazia a tona memórias felizes. Luziane Queiroz, 51, catava latinhas na festa quando se emocionou lembrando da avó, que a levava para ver o desfile. "Era muito bom, ela trazia eu pequeninha, achava lindo. Aprendi a amar isso daqui", diz, com a recordação aguando os olhos.

Também foi um momento de criar novas lembranças. Enquanto passavam na avenida personagens com plumas e figurinos elaborados, as crianças gritavam, interagiam. Quando acabava o desfile, espremiam o corpo pequeno por entre as grades e tomavam a pista. Vestidas de heróis ou bailarinas, elas aproveitavam o espaço para brincarem com spray de espuma, fazendo o coração lúdico da via pulsar ainda mais forte.

Nas arquibancadas, o maracatu seguia se fazendo serelepe. Vendedores de pipoca e algodão doce transitavam naquele espaço, enfeitado por bandeiras e frequentado por um público animado, que não conseguia ficar sentado quando o carro de som dos grupos passavam. Acenavam, batiam palmas.

"A força da idosa parecia ser movida não somente pelo saudosismo"

Marlene Lima, 69, precisou ir para a festa de cadeira de rodas, em razão de um problema na coluna. Ao lado da família, a aposentada usava as mãos para erguer ao máximo o corpo sobre o assento e ver melhor as alas do cortejo. Em um dado momento chorou, muda. Quando perguntada, contou que lembrou dos pais, já falecidos, que sempre a levavam para o desfile na avenida. "Eu chorei de saudade", sussurra.

A força da idosa parecia ser movida não somente pelo saudosismo, mas pela eletricidade que percorria a pista e atingia todo mundo ao redor. Até mesmo quem estava alheio ao desfile aproveitava o ritmo da festa, usando o lado oposto da via para conversar, beber ou brincar com goma e spray.

Muito além da brincadeira, o maracatu, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Fortaleza, também trouxe identidade, celebrou a história do Estado, homenagenou a Capital pelo aniversário de 300 anos que se avizinha. Fez ainda críticas a invasão turística e protestos a favor da causa animal.

Passaram por aquele pedaço da Domingos Olimpío grupos como o Nação Zumbi e o Vozes da África, campeões de 2025, além do Az de Ouro, que é a mais antiga entre as agremiações. Deixaram naquele trecho um gosto de resistência, de pertencimento e de uma alegria genuinamente contagiante.

Foi bom

Evento foi muito bem organizado, trazendo mais espaços para PCD's. O policiamento também foi reforçado, com viaturas da Guarda Municipal e da PMCE presentes ao longo da estrutura.

Foi ruim

Brincantes sujavam o chão em algumas partes, jogando restos de comida ou bebida. Foi possível observar materiais descartados na pista onde o desfile acontecia.