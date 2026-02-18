Recife: quem abraça a própria identidade é mais feliz

Foto: Wesley D'Almeida/PCR/Divulgação Bloco Galo da Madrugada reuniu multidão de foliões pelas ruas e pelas águas do rio Capibaribe no Carnaval do Recife 2026

Ainda escuto o frevo no hotel. O ritmo é contagiante e é difícil não se animar com os instrumentos de sopro e percussão. O momento não é breve e se estende por quase meia hora, mas ainda assim parece rápido demais. Durante 30 minutos, o tempo para.

Mesmo após o fim do Carnaval e a centenas de quilômetros de distância, a música da orquestra continua tão nítida quanto da primeira vez que a ouvi. Os clássicos se emendam sem respiro e de forma tão natural que parecem ser todos uma única canção.

"Acorda, Recife, acorda" - diz Amelinha na interpretação do "Frevo do Galo" - soa como o aviso de uma mãe ao filho para despertar e ir à escola. Se não prestar atenção, vai deixar a oportunidade fugir. O "bonde" vai passar - e é o filho quem mais vai perder.

Na capital pernambucana, é quase impossível não se deixar ser envolvido pelos ritmos e pelas tradições que compõem o período carnavalesco. A atmosfera consegue converter até os mais "caretas" e desavisados. Se ainda assim você não participar, bem… no fim das contas o azar é seu.

Das ruas decoradas às apresentações culturais espalhadas pela cidade, os estímulos são muitos - e orgânicos. Não são artificiais nem produzidos sob a ótica predatória de lucro. Claro, inegavelmente existe a embalagem do conteúdo para o turismo, mas não parece algo forçado. É mais uma forma de convite para conhecer a força de uma festa gratuita, plural, feita para o povo.

O Carnaval do Recife não é feito apenas dos shows no Marco Zero. Evidentemente, atraem multidões por naquele espaço estarem as principais atrações musicais. Mas a festa se desenrola por vários outros polos, com frevos de rua, clubes e troças carnavalescas, além de blocos líricos e milhares de foliões.

É bonito observar os motivos que levam a essa grande adesão. Há orgulho, há abraço às suas identidades e, principalmente, há defesa da cultura local. Não à toa a subida do Galo Gigante, há uma semana, reuniu milhares de pessoas na Ponte Duarte Coelho para ver a escultura de 32 metros, símbolo do Carnaval do Recife.

Não à toa a abertura do Carnaval no Marco Zero contou com homenagem ao cantor pernambucano Lenine - e ele mesmo reverenciou em sua apresentação outros artistas da terra. Posso me estender sem dificuldades em alcançar outros exemplos.

Considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada levou às ruas e às águas do Rio Capibaribe (porque até catamarãs estiveram na festa) milhares de pessoas para acompanhar 30 trios elétricos, muitos deles com artistas de Pernambuco.

O pernambucano sente orgulho de quem é, de onde nasceu e do que é produzido na sua terra. Sim, sei que o texto foca no Carnaval do Recife, por ter sido o evento sobre o qual me debrucei por mais tempo nesta última semana, mas não acho que exagero quando expando a compreensão para outros lugares.

Olhe, por exemplo, para Olinda, onde as ladeiras ficaram novamente lotadas para acompanhar diferentes agremiações locais. Os bonecos gigantes tiveram entre os homenageados o diretor pernambucano Kléber Mendonça Filho, de "O Agente Secreto", que reverencia também a cultura do estado. O bloco Pitombeira, citado no filme, ficou abarrotado de foliões. A grande ocupação não era para ver uma atração de fora. Era para contemplar a tradição solidificada ali.

No palco do Marco Zero, a apresentadora destacou a programação multicultural formada principalmente por pernambucanos. Citou que 98% das atrações da programação era de artistas locais. Não é impressionante? Para mim, é, e levanta a reflexão para o Ceará e para outros estados, tanto para sua população quanto para o poder público: é essencial acolher e dar holofotes a quem produz cultura na sua própria terra.

Eu, que presenciei esta festa pela primeira vez, compreendi por que tanto se fala do período carnavalesco na capital pernambucana - e em Olinda também. Foram muitas as músicas de frevo que ouvi, mas há uma em especial que espero poder cantar novamente no futuro: "Voltei, Recife".

*O jornalista viajou a convite da Prefeitura do Recife

