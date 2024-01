Sua influência dá bondade, generosidade e paciência; faz descobrir segredos da natureza e propaga as luzes e a indústria. Dá o gosto de conhecer coisas úteis, a possibilidade de executar os trabalhos mais difíceis e inventar procedimentos aproveitáveis para as artes. O gênio contrário é o inimigo das luzes; é amigo da negligência, da preguiça e do descuido.

O SANTO São Bernardo De Corleone

Nasceu no ano de 1605 em Corleone, na Itália. Bernardo foi crescendo numa vida longe do relacionamento com Deus e com a Igreja e o orgulho foi tomando conta do seu coração. Entrou para a vida militar, não para servir a sociedade, mas para dominá-la. Numa discussão, ele entrou num duelo e matou um companheiro da vida militar. Neste momento, ele abriu o coração para Deus, arrependeu-se e começou a busca de uma vida em Deus. Discerniu um chamado à vida religiosa, buscou a família franciscana e tornou-se irmão religioso. De fato, se antes expressava arrogância, agora comunicava paz, penitência, luta contra o pecado. Ele foi se santificando também no serviço ao próximo. Religioso, capuchinho, modelo de vida na pobreza, na castidade e na obediência.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui